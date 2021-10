A térségből csak egy bécsi és egy budapesti galéria az Art Basel Miami Beach-en

A magyar részvétel a világ legfontosabb művészeti vására, az Art Basel különböző kiadásain még szerény múltra tekint vissza, de az acb Galériának egyre inkább sikerül stabilizálnia helyét a résztvevők között.

Az Art Basel a napokban hozta nyilvánosságra annak a 254 galériának – köztük 43 „újoncnak” – a névsorát, melyek részt vehetnek a vásár idei, december 2-4. között megrendezésre kerülő Miami Beach-i kiadásán. A helyi kongresszusi központban, ami tavaly ilyenkor még COVID-oltóközpontként működött, néhány napig most ismét a kortárs művészeté lesz a főszerep. Bár a vásáron összesen 36 ország galériái lesznek jelen, a kiállítók nagyobbik hányada amerikai – vagy legalábbis ott is rendelkezik kiállítóhellyel –, a többiek kiválasztásánál pedig szemmel láthatóan nagy figyelmet fordítottak ázsiai, afrikai és latin-amerikai országok feltörekvő galériáira. A közép- és kelet-európai térségből egy bécsi galéria mellett csak a budapesti acb Galéria állíthat ki, amely most már négyszeres Art Basel-résztvevőnek mondhatja magát. A sort egy „élő” szereplés nyitotta, ugyancsak Miami Beach-en, ezt az ugyanitt tavaly elmaradt vásár online változata követte, idén pedig a bázeli vásár eredetileg tervezett időpontjában megtartott Art Basel OVR 2020-on való szereplés. (Az OVR az online viewing room-oknak a vásárok és a galériák világában igen gyorsan elterjedt rövidítése.)

Bak Imre: Nap-Bika-Arc, 1976, akril, vászon, 220 x 300 cm, a művész és az acb Galéria jóvoltából

Az idei vásárnak öt szekciója lesz; közülük az acb a Survey (Felmérés) címűben szerepel, ahová a galériák szóló show-k keretében egy-egy művészük 2000 előtt született munkáival nevezhettek. Az acb Bak Imre nagyobb formátumú korai műveit állítja ki az 1969-79 közötti évtizedből.

A vásár a COVID negyedik hulláma ellenére kedvező előjelekkel indul, még akkor is, ha az idelátogató gyűjtők között minden bizonnyal alacsonyabb lesz a más kontinensekről érkezők aránya. Így volt ez az alig néhány napja zárult bázeli Art Baselen is, ahol a kiállítók a szokott földrajzi sokszínűséget mutatták, de a látogatók és a vásárlók többsége Európából érkezett. A galériák visszajelzései ezzel együtt a vártnál is nagyobb forgalomról tanúskodtak.

Az Art Basel Miami Beach több újdonsággal is készül; ezúttal lehetőséget teremtettek például arra, hogy két galéria közösen állítson ki és bemutatkozhatnak olyan galériák is, melyek a pandémia miatt nem tudják vagy nem akarják saját munkatársaikkal képviseltetni magukat; számukra a vásár rendezői biztosítanak szakképzett személyzetet. Gondolnak azokra a gyűjtőkre és érdeklődőkre is, akik jelen körülmények között nem vállalják az utazást, számukra az Art Basel Live program digitális túrákon és kerekasztal-beszélgetéseken mutatja be az egyes résztvevő galériákat. Miami Beach City városa Legacy Purchase Programja keretében a fiatal művészek munkáit bemutató két szekció anyagából két művet megvásárol a városi közgyűjtemény számára, ezeket az alkotásokat közönségszavazással választják ki.