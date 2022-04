A többlettudat öröme – Utópia lehetőségterei Fridvalszki Márk munkáiban

Ezen a héten még látogatható Fridvalszki Márk legújabb alkotásait bemutató egyéni kiállítása a Horizont Galériában. Ennek apropóján közöljük Tillmann Ármin alábbi esszéjét, ami a konkrét tárlaton túl, általánosságban is tárgyalja Fridvalszki művészetének legfőbb kérdéseit és tétjeit.

Mottó: “[M]inél közelebbi annak a valós lehetősége, hogy az egyén megszabaduljon a hiány és éretlenség igazolta kényszerektől, annál nagyobb ezen kényszerek fenntartásának és áramvonalassá tételének szüksége, nehogy felbomoljon az uralom megalapozott rendje. A civilizációnak meg kell védenie önmagát egy olyan világ kísértetétől, amely szabad lehetne.”[1]

Fridvalszki Márk új kiállításának terébe lépve egy szempár mered ránk, a modernizmus szellemének tekintete. A huszadik század második felének utópikus tekintetét, ami itt a modernista popikon, a Rózsaszín Párduc absztrahált képében jelenik meg, elhomályosítja a történelmi tapasztalat „már tudottja”, így e hosszúra nyúló árnyék mélyéről kémleli a lehetséges jövők „még nemjét”. A Párduc ki akarna törni ketrecéből, nem csak a a white cube „kivattázott tudattalanjától”[2], a kurátorok és kulturális menedzserek halszálkazakói, hanyag elegenciát árasztó friss városi sneakerjei és minuciózus önimádattal kikészített bajuszkáinak hipszter karneváliságától, de éppúgy elvágyódik attól az érdekvezérelt, képzeletkimerült szellemiségtől, ami a már letűnt korok művészeti paradigmáinak reciklálásával tartja lélegeztetőgépen a műtárgypiacot. Nem utolsósorban utópikus vágyódás ez a közösségiség olyan lehetőséghorizontjai iránt, melynek koordinátái nem eleve meghatározottak, hanem demokratikusan alakíthatóak, ahol annak érdekében iktatták be a történeti tudatot, hogy azt csillapíthatatlan avantgárd törekvésekkel újra meg újra felszámolják.

E Seholország hírnöke a jövőbe kémlel, hunyorogva nézi, hogyan forraszthatná önálló társadalmi konstrukcióvá e vakító gépezet szoláris energiáit. Tudja, hogy Utópia szikrái hamar lángokba boríthatják a szemhatárokat, az atomfény pusztító intenzitása pedig csak egy szemvillanás. Semmi oka hinni az emberiségben, mégis hisz, mert nem tehet másképp, pedig bejárta már a pozitív világtervezetek totalitarista rendszerekké változó valamennyi holdudvarát. Haladásoptimizmusa nem előrefutó, hanem higgadtan építkező. Tudja, hogy ismeretei töredékesek, az őt övező világról, kiváltképp a lehetséges világokról, pedig csak fragmentumokban adhat számot, megsejtve a jövő idők rejtjeleit. Az a laza utópikus derű, ami e tekintetből szintén kiolvasható, egy rendszertranszcendens öröm, ami azáltal képes meghaladni az egykor volt történelmi korszakok disztópikus lehetőségterét, hogy a „lehetetlen művészetét” gyakorolja: olyannyira radikálisan értelmezi át mindazt, ami jelenbe rögzítettségünk álláspontjáról lehetetlennek tűnik, hogy az újfent lehetségesként legyen elgondolható. Így az utópikus impulzusokat a többlettudat öröme táplálja, ami önmagából hozza létre önnön tagadását, saját Másikját.[3]

Fridvalszki Márk: The Panther Is Tired I-II, 2022

akril transzfer, vászon, 90✕90 cm

(Fotó: Biró Dávid)

Fridvalszki Márk kiállítása egy ilyesfajta szemlélődésre invitál bennünket, ahol laza korszakolás szerint minegy negyven évnyi időtávlatban (1950-1990) a Horizont galériaterében alámerülhetünk az egykor volt többlettudatok jövőarcheológiai rétegeiben, mielőtt sietve visszasimulnánk a kapitalista hétköznapok időkényszerekbe préselt termelési-fogyasztási struktúráiba. Ha ez a szubjektív történelmi visszatekintés modernitásnosztalgia, úgy nem egyoldalú feldicsérése egyes vágyidők megvalósult vagy csak tervben maradt lehetőségtereinek, inkább megmerítkezés az egykor lehetséges jövők kollektív képzeteiben, szem előtt tartva azt a dialektikus mozgást, ami az utópikus képzeletet a Század során oly gyakran disztópikus megvalósulásokba tereli.

Fridvalszki Márk: Works 21–22, 2022

(Fotó: Biró Dávid)

Ilyesfajta kettősség fejeződik ki Fridvalszki azonosítatlan repülő tárgyat bemutató munkájában, ami azt a transzcendentális otthontalanságot hordozza magában, amihez a kísérteties érzését társíthatjuk: olyan kozmikus különösséggel van dolgunk, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy ember által létrehozott kitörés a világűrbe, vagy nem-emberi betörés a Kék Bolygó peremterületeibe. A mű közvetlenül megidézi Július Koller 1971-es U.F.O. Universal Fantastic Occupation című konceptuális munkáját, áttételesen ugyanakkor éppígy hozzárendelhető az Egyesült Államok 1970-es észlelésmenedzsmentje[4], a nagypolitika és a tömegmédia azon stratégiai összefonódása, amely arra irányult, hogy a társadalmi nyilvánosság figyelmét a védelmi minisztérium nagy hatótávolságú fegyverkísérleteiről az „azonosítatlan repülő objektumok” fedődiskurzusával tereljék el.

Fridvalszki Márk: Into UFO I, 2021

gouache, rétegelt lemez, 60✕80 cm

(Fotó: Biró Dávid)

Fridvalszki Márk: Meditating on Július Koller, 2022

gouache, vászon, 70✕70 cm

(Fotó: Biró Dávid)

Az 1950-es években csúcsosodó űrversenyen kívül Fridvalszki gouache-ain végigvonuló „feminin” pasztellszínek használata is megidézi a kor világháború utáni atmoszféráját, melyet a békeállapot vágyának kromofíliájaként is érelmezhetünk. A fegyverkezési verseny nyomasztó hidegháborús atmoszférájából kollektív kitörési pontot jelentett a jazz, ami kötetlen megkötöttségeivel, szubkulturális beágyazatlanságával illeszkedett a társadalom fősodrának szövetébe, ahol a társas improvizáció mint képzeletgyakorlat, és a kísérletezés a kistársasági formákkal, a mindennapok részét képezte. A JAZZ kép előtt állva figyelmesek lehetünk a felirat belsejét felpezsdítő kék-sárga-fehér színekben játszó légbuborékokra, vagyis arra a visszatérő mozzanatra, amikor a hungarofuturizmus alapító dokumentumában, a Mézga család különös kalandjaiban Mézga Aladár a Kökörcsin utcai lakásból éppen felveszi a kapcsolatot harmincadik századi rokonával, MZ/X-szel, aki rendszerint a high-tech rákosszentmihályi toronyváros egyik felhőkarcolójából jelentkezik be.

Fridvalszki Márk: Jazz Gets You High, 2022

szitanyomat, hanglemezborító, ed. 20+2AP, 31✕31 cm

(Fotó: Biró Dávid)

Fridvalszki további látványos fantáziadokumentuma az a „logóoltár”, ami szubjektíven merít egykor volt, vagy éppenséggel ma is létező, társadalmak fölé rendelt intézmények jelvényeiből, melyek különböző, elsősorban kapitalista vagy szocalista motivációkkal fáradoztak a közös jövő meghatározott irányba terelésén. E rövid pszichogeográfiai sodródás azt a logókultúrát élénkíti fel (Munkásököl, Interkozmosz, WWF, Békegalamb stb.), amikor a logó még olyan emlékezetben első pillantásra rögzülő képaktus volt, melynek vizualitásában politikai program rejlett, nem utolsósorban magában hordozva a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás, vagy éppen a planetáris gondolkodás ismertetőjegyeit. Ahogy leszoktunk a képzeletgazdag politikai jelmondatokról (hol vagyunk már „az utcakövek alatt ott a tengerpart!” nyelvpolitikai kultúrájától?), úgy az egyes fogyasztói rétegeket megcélzó, kvázi-szakrális szándéknyilatkozatokban kibomló logó mint vizuális programosság is megszűnt létezni, amint átvette a helyét a 1970-80-as évektől a vállalkozói szellem teljes gátlástalansággal űzött neoliberalizmusa, melynek kifutása mindig ugyanabban a képletben foglalható össze: a „nagyhal megeszi a kishalakat”.

Fridvalszki Márk: Logos, 2021

olaj, rétegelt lemez, 120✕120 cm

(balról jobbra: Oszaka Expó, 1970; Warp Kiadó, 1989; Békegalamb, Mika Launis, 1974; Interkozmosz, 1967; Római Klub, 1968; Mitsubishi, eksztázis tabletta, korai 90-es évek; Munkásököl, Solidarity újság, 1917; WWF, 1961; Blue Note Kiadó, 1939)

(Fotó: Biró Dávid)

Előttünk lebeghetnek azon osztálytársadalmak tablói, melyek a testi örömöket utópikus dimenziókkal telítették meg. Gondolhatunk itt a parasztgazdaság Ernst Bloch-i ünneplésére, Bertolt Brecht ideáltipikus munkásának levest és szivart élvező plebejus materializmusára, vagy akár a „munkafolyamat erotizálására” Herbert Marcuse értelmezésében, mely egy fejlett technológiai korszakban együtt járt a kézművesség anyagi élvezetének újrafelfedezésével,[5] szellemi erőfeszítéseik mégsem voltak annyira áthatóak, hogy a kollektív öröm mentén radikálisan újraértelmezzék tér- és időszemléletünket, egyén és közösség testéhez és tudatához fűződő viszonyunkat. Ha volt valami, ami a többlettudat öröméért szavatolt, az az 1980-1990-es évek rave kultúrájához köthető:

„A rave eksztatikus fesztiváljai újraélesztették azt az idő- és térhasználatot, amit a burzsoázia tiltott és eltemetni igyekezett. Bármennyire idézte is meg azonban e tradicionális ünnepi rit(m)usokat, a rave egyértelműen nem az archaikus visszatérése volt. Sokkal inkább volt a posztkapitalizmus szelleme, mint a prekapitalizmusé. A rave kultúra az új kábítószerek, technológia és zenekultúra szintéziséből nőtte ki magát: az MDMA és Akai-alapú elektronikus pszichedélia olyan tudatot generált, mely nem látta, miért kéne elfogadnia, hogy az unalmas munka elkerülhetetlen. Ugyanaz a technológia, ami lehetővé tette a tőkeuralom szemetét és értelmetlenségét, éppenséggel a taposómalom eltörlésére is használható, ami képes az emberek számára egy, a prekapitalista parasztságnál jóval nagyobb életszínvonal biztosítására, míg jóval több szabadidőt szabadíthat fel, mint amennyit a parasztság bármikor is élvezhetett. A rave kultúra mint olyan összhangban volt azokkal a tudattalan ösztönökkel, melyek, Marcuse megfogalmazásával élve, nem tudták elfogadni az »öröm időbeli felosztását […] annak kis, elkülönített adagokban történő elosztásaként«.”[6]

A kollektív örömök radikális újraelosztásáért különösképpen az 1980-as években megjelenő ecstasy felelt, mely ideiglenes kiszakadást jelentett az Én Évtizedének parazita szubjektivizmusából, ahol az MDMA közkeletűbb elnevezése nem is lehet a véletlen műve: ha a szótövet visszagördítjük ógörög eredetijéhez, úgy az ek-sztázis annyit tesz, mint önmagunkon kívül állni, önkívületi állapotban lenni, ami Nyugaton valódi ellenszere lehetett egy atomizálódott társadalom elidegenedésére a nyíltszívű tête-à-tête tapasztalatától, a kollektív eufórián át, egészen a misztikus elragadtatottságig.[7] A drog elleni háború paranoiájának kellős közepén a „társas drog” pszichonautái a kollektív intimitás olyan különös és csodálatos mélységeit járhatták be, ami vadidegen embereket az óceáni miszticizmus korlátlan empátiáival töltött el egymás iránt, mindezt az egyedülálló szinergikus-szinesztetikus alaphangoltságot csak fokozta az erőteljesen gyorsuló, repetetitív elektronikus tánczene.[8]

Hogy az energiaflessek újbarokk kisülései Kelet-Európába már a fogyasztói kapitalizmussal együtt szivárogtak be, mit sem veszít azon kollekív vágyalakzat vonzerejéből, amit Mark Fisher nyomán acid kommunizmusként jellemezhetnénk.[9] Ahogy a 21. századi kommunizmus lehetőségfeltételei is feltérképezetlenek, úgy az acid jelentésmezői sem határozhatóak meg egyértelműen: az acid éppúgy jelentheti Fishernél az 1960-1970-es évek ellenkulturális utópizmusának rehabilitációjára tett kísérletét, mint ahogy az emberi tudat felszabadítását a tőkés társadalom normái alól. Hogy ez a felszabadulás kívánatos, elérhető, sőt, akár még élvezetes is lehet, nyitott kérdés.

Fridvalszki Márk: Acid King I-II, 2022

szitanyomat, itatós papír, 18✕25 cm

(Fotó: Biró Dávid)

Fridvalszki Márk alkotásaiban alapvetően olyan vágykorok vágytereit járhatjuk be, melyek küszöbén átlépve kitekinthetünk a „kapitalizmus három K-jának” – kiábrándultság, kiüresedettség, kortalanság – nadirjából, és immár átszellemít minket a többlettudat öröme. Ahogy Fredric Jameson találóan megfogalmazza:

„[I]dőről időre, mint a beteg szemgolyón átfutó fényvillanások, vagy ama barokk napkitörések, melyeknek egy másik világból érkező sugarai hirtelen a világunkba törnek, Utópia jeleket ad arra, hogy létezik, hogy más terek, más rendszerek még mindig lehetségesek. […] E barokk napkitörések fényében felvillanó lehetőségek talán nem valamiféle távoli utópiáról, hanem egy fájdalmasan közeli karneválról adnak hírt, egy olyan kísértetről, mely még (sőt kiváltképp) a legreménytelenebbül atomizált társadalmainkat is bejárja.”[10]

Fridvalszki Márk: UFOism I, 2021

szitanyomat, akril, papír, ed. 17+2AP, 21✕29,7 cm

(Fotó: Biró Dávid)

