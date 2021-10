A végtelen szédülete – Reigl Judit öt festménye Rouenben

Reigl Judit legújabb franciaországi kiállításán mindössze öt festmény szerepel, ám olyan művekről van szó, amelyek munkásságának jelentőségét azok számára is nyilvánvalóvá teszik, akik eddig még nem találkoztak műveivel.

Le vertige de l’infini / A végtelen szédülete

Rouen, Musée des Beaux-Arts, 2022. január 17-ig

A svájci Fondation Gandur gyűjteményének mind az öt szekciója, az archeológiai, az iparművészeti, a képzőművészeti, a néprajzi és a kortárs afrikai művészeti kollekció is egyedülállóan gazdag és ritkaságokban bővelkedő anyaggal büszkélkedhet. Az alapítványt Jean-Claude Gandur olajmágnás hozta létre 2010-ben azzal a céllal, hogy különleges műveit hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára is. Ebből a célból nemcsak egyes darabokat kölcsönöznek különböző tárlatokra, hanem múzeumokkal együttműködve a gyűjtemény egy-egy szegmensét bemutató átfogó kiállításokat is rendeznek. A képzőművészeti gyűjtemény zömében az 1940-es évektől az 1970-es évek kezdetéig tartó időszakot öleli fel, s az absztrakciótól a CoBrA-án át az Új Realizmusig – francia, belga, holland, angol, amerikai és nem utolsósorban magyar alkotók művein keresztül – szinte valamennyi akkori irányzat képviselve van benne. Ez ennek a korszaknak a világon az egyik legteljesebb, legszínvonalasabb magángyűjteménye; anyagából – benne Jean Dubuffet, Francis Picabia, Jean Fautrier, Serge Poliakoff, Georges Mathieu, Hans Hartung, Lucio Fontana és Antoni Tápies alkotásaival – többek között a genfi Musée Rath, majd a montpellier-i Musée Fabre rendezett nagyobb kiállítást. Hosszabb múltra tekint vissza az Alapítvány és a rouen-i Musée des Beaux-Arts együttműködése is, aminek keretében a nagyközönség tavaly Hantai Simon ritkán bemutatott korszakából, 1951 és 1962 között született képeiből láthatott itt néhány remek darabot – köztük egy 1957-ben született monumentális méretű festményét –, ebben az évben pedig Reigl Judit képei kerültek a múzeum egyik termének falaira.

Reigl Judit: Eclatement című 1956-os festménye a kiállításon

Ez a terem egyébként az állandó kiállítás része, és az ott kiállított művek csak a mostani esemény kedvéért hagyták el helyüket. ”Ebben a teremben eddig mindig azt éreztem, hogy túl szűk, nincs benne elég levegő, és most Reigl Judit festményeivel egyszerre csak kitárult a tér, élettel, energiával töltődött meg. Magam sem akartam elhinni, hogy ugyanabban a teremben vagyok” – mondta Florence Calame-Levert, a múzeum vezetője. Az 1955-ös és 1956-os két Eclatement-ból áradó energia valósággal szétfeszíti a falakat; a Centre de dominence 1958-ból és 1959-ből szinte magába szippant, továbbvisz valami ismeretlen végtelen felé, míg a fekete-fehér Écriture en masse-ba akarva-akaratlanul belefeledkezünk. Ez utóbbi festmény a gyűjtemény egyik legfrissebb darabja, amit már a kiállítás előkészítése idején sikerült megvásárolni. Bertrand Dumas kurátor szerint ez az önmagában is kiemelkedő alkotás azért is érdemel külön figyelmet, mivel Reigl Juditnak ez a sorozata – tudtán kívül – időben egybeesett az amerikai absztrakt expresszionizmus első generációjához tartozó Clyfford Still hasonló periódusával. A két, különböző földrészeken, egymástól távol dolgozó és más utakat bejáró festő egy izgalmas korszaka különös és rejtélyes módon esett egybe egymással….

Részlet Reigl Judit kiállításáról

A szerző felvételeivel