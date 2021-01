A világ vezető múzeumi szakemberei aggódnak a szlovén, magyar és lengyel fejlemények miatt

Teljesen felkészületlen, alkalmatlan, szakmaiatlan személyek kulcspozícióba emelése rendszerszintűvé vált - áll a vezető kortárs és modern múzeumokat tömörítő CIMAM nyilatkozatában.

A CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) nevű szakmai szervezet január 14-én adott ki hosszú nyilatkozatot, amely a ljubljanai Moderna Galerijában (MG+MSUM) történtekre reagál. Amint arról az artportal is beszámolt, az intézményt több évtizede vezető, és annak kortárs részlegét megalapító szakembert, Zdenka Badovinacot elmozdította helyéről a szlovén kormány. Az intézmény vezetésére 2019 őszén – a vezetői mandátum a végéhez közeledve – pályázatot írtak ki, amelyen Zdenka Badovinac is elindult. A pályázatot többször is eredménytelennek nyilvánította a kormányzat, úgy, hogy a kritériumokat menet közben változtatta meg, majd a vezető helyére 2020 végén olyan új embert neveztek ki, akit a szakmai közeg nem tartott alkalmasnak a feladatra.

A CIMAM nyilatkozata most erre a helyzetre reagál. Mint írják, a szervezet “Múzeumi megfigyelő bizottsága” (The Museum Watch Committee) aggasztó fejleményeket lát több állam kormányzati kulturális politikájában, a kulturális intézmények tekintetében, elsősorban Dél-kelet Ázsiában és Közép-Európában. Ezután tér rá a szöveg a 2010 és -13 között a CIMAM elnöki pozícióját is betöltő Zdenka Badovinac ügyére.

Itt a szervezet így fogalmaz: “Az úgynevezett illiberális politikai modell, amelyet olyan országok kormányai alkalmaznak, mint Lengyelország és Magyarország, most túlterjeszkedik a régión, mélyen érintve a kulturális közösségeket. A politikai ezekben az országokban láthatóan visszatért ahhoz a régi gyakorlathoz, amely beavatkozik az államilag finanszírozott intézmények személyzeti döntéseibe és a tartalom létrehozásába is. Ez a tendecia állandóan jelen volt a térségben, de most hozzáadódik az alulfinanszírozás általános trendjéhez, sebezhetővé téve a kulturális intézményeket, politikailag motivált agendákat valósítva meg.”

A szöveg világszerte jelenvaló problémaként azonosítja, hogy a vezetői pozíciókba beleszól a poltika, de kiemeli, térségünkben rosszabbodott a helyzet. “A teljesen felkészületlen, alkalmatlan, szakmaiatlan személyek kulcspozícióba emelése rendszerszintűvé vált” – áll a közleményben, amely szerint ez meglepő volt Magyarország, Lengyelország és legutóbb Szlovénia esetében, amelyek “az intézményes és grassroots demokrácia” zászlóvivői voltak 1989 körül és azt követően.

A CIMAM itt alaposabban is belemegy a ’90-es évek és a 2000-es évek közép-euópai átalakulási folyamataiba, szinte kíméletlen analízisét adva a jelenlegi helyzetnek. A szöveg jelzi, hogy a “jó kormányzás”, és ennek részeként a minőségi kulturális politika mindig is hiányos volt ezekben az országokban, de egy darabig az intézményrendszerben meglevő professzionális szakemberek ezt még képesek voltak ellensúlyozni. Ezek a pozíciók aztán egyre kiszolgáltatottabbakká váltak a “fékek és egyensúlyok” hiánya miatt és ezt a “felületes és gyenge” jogszabályi környezet sem volt képes kezelni, ami az egész konstrukciót bizonytalanná tette.

Az elemzés tovább is megy ennél, szembesítve a nevezett országok közállapotait ez európai követelményrendszerrel. Eszerint “csak a verseny és minőség-alapú előmeneteli rendszer elfogadható” az uniós gyakorlatban, és az említett országokban is ennek alkalmazása jelentheti az erőszakos hatalmi beavatkozások végét. Ennek érdekében pedig “valóban független testületek kellenek”, olyan szakemberekkel, akik mandátuma nem a politikai váltógazdaság terminusaihoz van igazítva.

A nyilatkozat végén a szervezet ismét hangot ad aggodalmának a szlovéniai történések miatt és leszögezi: “egy múzeum nem tartozik egyetlen politikushoz sem, de kizárólagosan egyetlen nemzethez sem, hanem egy globális közösség része és az általános közjót szolgálja. Kizárólag ennek a programnak kell megfelelnie, professzionális és gyakorlott vezetés alatt, a kormányzat támogatásával, nem pedig azzal szemben védve értékeit.”

A záró bekezdés újra különösen aggasztónak nevezi, hogy Magyarország és Lengyelország után egy újabb európai kormányzat is olyan politikát követ, amely “kultúrallenesnek mutatja magát, rombolja a szakmai sztenderdeket és a vezető művészeti intézmlnyek hitelét”.

A modern- és kortárs művészeti intézményeket és azok vezető szakembereit tömörítő, 1962-es alapítású, barcelonai székhelyű CIMAM a múzeumi világszervezet, az ICOM (International Council of Museums) része.

