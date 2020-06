ACAX_Leopold Bloom Képzőművészeti Díj: Kis Judité a New York-i lehetőség

Két éve működik együtt az ACAX és a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány, az idei közös díj-pályázatukat, a háromhónapos New York-i residency-t Kis Judit nyerte.

hirdetés

A döntősök listája és egyszersmind a győztes személye is kiderült: az idén Kis Judit nyerte az ACAX_Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat. A díj további döntősei Fridvalszki Márk, Molnár Zsolt, Szabó Kristóf KristofLab és Kútvölgyi- Szabó Áron voltak.

Az ACAX / Független Képzőművészeti Műhelyek Ligája Alapítvány és a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány közösen hirdetett pályázatot a díjra. A díj nyertese lehetőséget kap a New York-i Residency Unlimited három hónapos (2020. szeptember – november) műteremprogramjában való részvételre. A műteremprogram megvalósítását a New York-i székhelyű Trust for Mutual Understanding támogatása teszi lehetővé.

hirdetés

A díjra, csakúgy, mint korábban, az idén is 22 pályázat érkezett. Vagyis talán kijelenthető, hogy a pályázási kedvet nem befolyásolta túlságosan a rendkívüli helyzet. A díjat ebben a formájában két évvel ezelőtt hirdette meg közösen a két művészeti szervezet, s e lépéssel Magyarország is csatlakozott a közép- és kelet-európai régió egyéb országainak hasonló „fiatal” díjait összefogó hálózathoz, a Young Visual Art Awards-hoz. A portfóliókat és munkaterveket egy három főből álló nemzetközi zsűri szelektálta.

A zsűri tagjai korábban még nem találkoztak egymással, s találkozójuk idén is sajnos csupán online módon valósult meg. Amy Mackie kurátor, a New Orleans-i Parse Nola műteremház vezetője, Hugh Mulholland kurátor, a belfasti MAC vizuális művészeti részlegének vezetője és Krzysztof Gutfranski művészettörténész, kurátor, a varsói Obieg magazin főszerkesztője az egyedi zsűrizési folyamat után egy online eszmecsere során hozta meg a döntését a közös shortlistről, és végül egyhangúlag a győztes személyéről is.

A zsűri indoklásában Írország elnökét, Michael D. Higginst idézte, aki a “sebezhetőség globalizációjaként” definiálta a világjárványt. Így fogalmazott: „Meg kell most ragadnunk azt, amit én »állampolgári pillanatnak« nevezek, és azt, hogy úgy hagyjuk majd magunk mögött a jelenlegi helyzetet, hogy közben újra felfedezzük képességünket az empátiára és a törődésre, amit az extrém individualizmus javára talán elhanyagoltunk.”

A zsűri úgy gondolja, hogy Kis Judit vágya a „sebezhetőség megragadására” és ez irányú kutatásai különösen találóak ebben az időszakban.

Kis Judit művei jelenleg a gyógyulás, a rituálék, és a magunkról való gondoskodás témaköreivel foglalkoznak. Sokféle területen végez kutatásokat (pszichológia, antropológia, vallás, online közösségek), s az érdekli, hogy ezek a kevésbé ismert rituálék művekbe ágyazva mennyire lehetnek hatással a közönségre. Többnyire performatív alkotásokat hoz létre, és fontosnak tartja azokat a műveket, amelyekben a művész a személyes tapasztalataiból, traumáiból építkezik.

Fotók: Kis Judit: against NUMB, video installation at M21 Gallery Pécs, 2019. / www.u-dyt.com