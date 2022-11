Alkalmas eszköz-e a ragasztó, a krumplipüré és a paradicsomleves a klímakatasztrófa elkerüléséhez?

Az utóbbi hónapokban Nyugat-Európában szinte minden hétre jutott egy-egy emblematikus művet is veszélybe sodró múzeumi klímavédelmi akció. Az aktivisták céljai többnyire támogatásra érdemesek, de vajon közelebb visznek-e ezekhez a célokhoz az általuk alkalmazott eszközök?

Mielőtt felidéznénk az elmúlt hónapok eseményeit és megpróbálnánk választ adni a címben feltett kérdésre, tekintsünk röviden vissza a múltba. Gyorsan felfedezhetjük, hogy a műtárgyak „túszul ejtése”, valamilyen egyéni, vagy közösségi cél érdekében történő felhasználása, esetenként öncélú rombolása hosszú múltra tekint vissza. Az ilyen típusú akciók lehetőségét tulajdonképpen a képzőművészeti alkotásokhoz való hozzáférés demokratizálása teremtette meg, hiszen a nagy nyilvános múzeumoknak a XVIII. században kezdődött megjelenése előtt a műkincseket általában magángyűjtemények mélyére zárva, a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetetlenül őrizték – kivételt többnyire csak a templomok freskói, oltárképei, szobrai jelentettek. A jelenség az utóbbi évtizedekben kapott új dimenziót, főként a közösségi média megjelenésének köszönhetően, ami az ilyen akcióknak a korábbinál összehasonlíthatatlanul gyorsabb és nagyobb nyilvánosságot biztosított, így sokak szemében igen alkalmas eszköznek tűnt üzeneteiknek a közvéleményhez történő eljuttatásában. A folyamat idővel öngerjesztővé vált; a rengeteg különböző akciót látva, azokról olvasva olyanok is kedvet kapnak hasonló cselekményekhez, akiknek ez maguktól valószínűleg sosem jutott volna eszébe.

Megtámadott festmények és szobrok – egy kis történelem

A legutóbbi évtizedekig a műtárgyakkal szembeni támadások szinte kivétel nélkül egymástól elszigetelt „magánakciók” voltak, s ha végrehajtóiknak volt is valamilyen ideológiája, konkrét célja, többnyire leginkább önmagukra kívánták felhívni a figyelmet. A „legveszélyeztetettebbek” mindig is a legismertebb, emblematikus alkotások voltak, hiszen igazi hírértéke az ezekhez kapcsolódó akcióknak volt – és van ma is. Nem véletlen, hogy a legtöbb támadást a világ talán legismertebb festményének, a Mona Lisának kellett átvészelnie; ezért érthető, hogy ezt a festményt a Louvre-ban ma már példátlan biztonsági intézkedésekkel védik. 1956 különösen rossz év volt a La Gioconda számára; előbb valaki savval próbálta leönteni, majd egy – egyes hírek szerint művészeti főiskolás – bolíviai diák követ vágott hozzá. Mindkét incidens kisebb károkat okozott csak, de a festményt a történtekből okulva azóta üveg – jó ideje már golyóálló üveg – mögött állítják ki, s a látogatók csak a szokásosnál nagyobb távolságból vehetik szemügyre. 1974-ben a Mona Lisa rendkívül ritka külföldi útjainak egyikén Japánban járt, ahol a Tokiói Nemzeti Múzeumban egy rokkant hölgy vörös festéket löttyintett rá – állítólag az ellen tiltakozva, hogy a múzeum nagyobbrészt nem volt akadálymentesítve. A 2009-es incidens már újra a Louvre-ban történt, de ennek is volt külföldi szereplője, mégpedig egy orosz hölgy, aki francia állampolgársági kérelmének elutasítása miatti csalódottságát nyilvánította ki azzal, hogy egy, a múzeum shopjában vásárolt kávéscsészét vágott a műhöz. A golyóálló üvegnek köszönhetően ennek az incidensnek csak a csésze látta a kárát. A legutolsó „támadás” idén májusban érte a Mona Lisát, s ez már az azóta egyre sűrűbbé vált klímavédelmi hátterű akciók sorába illeszkedett. Egy klímaaktivista tolószékes rokkant hölgynek álcázva krémtortát vágott a festményt védő üveghez, miközben arra szólította fel a közelben tartózkodókat, hogy gondolkodjanak el világunk jövőjén. (A tolószékes látogatókat a többieknél közelebb engedik a képhez; könnyen lehet, hogy a jövőben nekik is a korláton kívül kell maradniuk.)

Kijutott persze a támadásokból más híres képeknek is. Az egyik első ilyen akció, még 1914-ben, a londoni National Gallery-ben Velazquez Rokeby Venus-a ellen irányult. A támadó egy szüfrazsett volt, aki egy társa, mozgalmának vezetője letartóztatása elleni tiltakozásának próbált hangot adni egy húsvágó bárddal. Mire lefogták, több vágást is ejtett a képen, de szerencsére nem okozott helyrehozhatatlan károkat.

A Mona Lisa után talán Rembrandt Éjjeli őrjárata szenvedett a legtöbbet. 1911-ben és 1975-ben késsel, 1995-ben savval estek neki, az első eset során a vásznon ejtett vágások nyomai ma is látszanak. Az egyik elkövetőnél mentális zavart állapítottak meg, a másik kettőnél nem derült ki a támadás oka.

A Mona Lisa a 2022 májusi tortás támadás után, forrás: instagram

Egy 1972-es ügynek magyar vonatkozása is van, a tettes ugyanis magyar származású: Laszlo Toth, aki a római Szent Péter Bazilikában esett neki Michelangelo Piétájának, komoly károkat okozva a márvány szoborban. Tothot beszámíthatatlannak minősítették, így börtön helyett elmegyógyintézetbe került. Nem úszta meg Michelangelo másik világhírű szobra, a Dávid sem, melynek egyik lábujját 1991-ben törte le kalapáccsal egy munkanélküli, szintén mentális problémákkal küzdő olasz férfi.

A klímaaktivisták friss, a polgári engedetlenség kategóriájába sorolható akciói támogatható célokat és nem a rombolást szolgálják, ezért a látszatát is kerülni akarjuk annak, hogy egy kalap alá vennénk őket a fentebbi példákkal. A klímaakciók a nyár óta rendkívüli módon felerősödtek, vélhetően azzal is összefüggésben, hogy idén a világ országainak vezetői egy újabb klímacsúcson próbálnak megegyezésre jutni a Földünk védelmét szolgáló legsürgetőbb teendőkről. A tanácskozás éppen e napokban zajlik az egyiptomi Sarm es-Sejkben és a klímaakciók a konferencia résztvevőinek szánt üzeneteknek is tekinthetők.

Akik a mostani akciókat szervezik

Az akciók mögött többnyire ugyanaz a néhány aktivistacsoport áll. Többségük, legalábbis jelenlegi formájában, viszonylag rövid múltra tekint vissza, de máris kisebb-nagyobb nemzetközi hálózattal rendelkezik; a nemzeti csoportok rendszerint csak lazán kapcsolódnak egymáshoz. Fő célkitűzésük e pillanatban a fosszilis energiahordozók, elsősorban a kőolaj és a földgáz felhasználásának radikális visszaszorítása, az új lelőhelyek üzembe helyezéséről való lemondás kikényszerítése. Bár most a műalkotások elleni támadások kapcsán szerepelnek a legtöbbet a sajtóban, tevékenységük a polgári engedetlenség kategóriájába sorolható akciók széles körére kiterjed. Kedvelt eszközük például az útlezárás, így pl. repülőterekre, pályaudvarokra vezető utak blokádja. Ezek az akciók a közvetlenül érintettek számára súlyos következményekkel járhatnak, de hírértékük csak lokálisan van, míg az egyetemes kultúrkincs elleni támadások, vagy legalábbis azok imitálása, egy csapásra a globális sajtó figyelmének középpontjába emeli végrehajtóikat.

Számos akció a Just Stop Oil (JSO) nevéhez fűződik; ez a brit szervezet még csak idén év elején jött létre, részben válaszul arra, hogy a londoni kormány a tiltakozások ellenére az északi-tengeri olaj- és gázkitermelés bővítése és a palagáz kitermelés tilalmának eltörlése mellett döntött. Utóbbi döntést az új miniszterelnök, Rishi Sunak időközben visszavonta, de elődjének az a döntése továbbra is érvényes, amely szigorúbb büntetéseket helyezett kilátásba a kulcsfontosságú infrastruktúra normális működését akadályozókkal szemben. Márpedig a JSO éppen ezt tette, többek között benzinkutak, olajterminálok működését blokkolva. Ezek az akciók azonban nem mozgósították a közvéleményt a remélt mértékben, többek között ezért is kerültek a JSO célkeresztjébe a kiemelkedő műtárgyak. A múlt hétre a JSO „fegyverszünetet” hirdetett, azaz felfüggesztette akcióit, hogy időt adjon a londoni kormánynak „figyelembe venni azt a követelésüket, hogy ne adjanak ki újabb olaj- és gázkitermelési engedélyeket”. A hatóságok válaszának hiányában, mint írják, eszkalálják aktivitásukat „az áruló kormánnyal szemben”.

Egy másik közismert csoport, a Letzte Generation Németországban jött létre és Ausztriában is aktív 2021 óta, emellett szorosan együttműködik 9 további ország, köztük az USA, Kanada, Ausztrália, Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország hasonló szervezeteivel. Az első akció, amelyből a csoport kinőtt, egy éhségsztrájk volt; azóta a polgári engedetlenség számos formáját bevetették, hogy a német kormányt rákényszerítsék, vegye végre komolyan a klímavédelem ügyét.

Ugyancsak aktív szereplője az akcióknak az Extinction Rebellion (XR) is, mely magát decentralizált nemzetközi mozgalomként határozza meg. 2018 májusában jött létre Londonban és csoportjai rövid idő alatt világszerte, így 2019 elején Magyarországon is megjelentek. Az XR, amely erőszakmentes polgári engedetlenséggel kíván radikális változást elérni az ökológiai katasztrófa és az emberi faj kihalásának elkerülése érdekében, ma már 82 országban van jelen.

Klímaaktivisták a glasgow-i képtárban. Forrás: Just Stop Oil

Az elmúlt hónapok kronológiája

A Mona Lisával szembeni, fentebb említett támadás mintegy bevezetését jelentette a napjainkban is tartó akcióhullámnak. A Just Stop Oil júliusban a londoni National Gallery-ben és a Courtauld Gallery-ben, továbbá egy glasgow-i és egy manchesteri múzeumban akciózott. Londonban John Constable Szénakazla, illetve Van Gogh Virágzó barackfák című festménye, Glasgowban, a Kelvingrove Art Gallery and Museumban Horatio McCulloch XIX. századi tájképe volt a célpont. Utóbbi intézményben négyen vettek részt az akcióban, ketten a képhez ragasztották magukat, ketten pedig a falra és a padlóra fújták a csoport logóját. Manchesterben egy William Turner kép volt a szimbolikus áldozat. Londonba a JSO aktivistái később is visszatértek: októberben, újra csak a National Gallery-ben Van Gogh Napraforgók című közismert festményére öntöttek paradicsomlevest. Mondtak egy rövid beszédet is, melyben olyan kérdéseket tettek fel, mint: „Mi ér többet – a művészet vagy az élet? Többet ér a művészet, mint az étel? Mint az igazság? Magukat jobban aggasztja egy festmény védelme, mint bolygónk és az emberek védelme?”

Olaszországban júliusban előbb az Uffizi Képtár egyik legismertebb műve, Botticelli Primaverája került az aktivisták látókörébe. Ketten a képet védő üveghez ragasztották kezüket, közleményükben pedig, a tavasz allegorikus ábrázolására utalva, feltették a költői kérdést: vajon manapság megélhetünk-e ilyen gyönyörű tavaszokat? A hó végén az Ultima Generazione aktivistái a milánói Museo del Novecentoban az egyik legismertebb futurista szoborhoz, Umberto Boccioni A térbeli folytonosság egyesített formái című művéhez ragasztották magukat, hangsúlyozva, hogy a ragasztóanyag kiválasztásánál restaurátorokkal is konzultáltak, hogy a műben ne tegyenek kárt. Azért választották ezt a plasztikát, mondták, mert az kifejezi az új utak keresésének szükségességét.

Augusztusban a frankfurti Städelben a Letzte Generation két aktivistája ragasztotta hozzá a kezét Nicolas Poussin nagy méretű, Zivataros táj Püramosszal és Thiszbével című festményéhez. A csoport nem véletlenül választotta ezt a képet, mivel az megítélésük szerint „az aktuális politika rombolását szimbolizálja”. Ugyanebben a hónapban a Letzte Generation két másik német múzeumban is akciózott: a berlini Gemäldegalerie-ben id. Lucas Cranach Pihenő Egyiptomba menekülés közben című művének keretéhez ragasztotta kezét két aktivistájuk, akik pólójukon a „Vessetek véget a fosszilis őrületnek” feliratot viselték. Drezdában az olasz reneszánsz egyik leghíresebb alkotása, Raffaello Sixtusi Madonnája volt a céltábla, hasonló volt a forgatókönyv is. Az akciót végrehajtó aktivisták elmondták, azért választották ezt a festményt, mert hasonlóságot látnak Mária és Jézus félelmei és az emberiség mai félelmei között. Mindkét helyszínen csak a művek keretei sérültek. (Berlint egyébként mindmáig izgalomban tartja egy két évvel ezelőtti akció is, amikor három különböző múzeumban összesen több mint 60 műtárgyat kentek be észrevétlenül egy olajos folyadékkal. Az indítékok és a tettesek mindmáig ismeretlenek.)

Augusztus közepén az olasz Ultima Generazione a Vatikáni Múzeumokban akciózott; ketten a Laocoon-csoport talapzatához ragasztották kezüket; választásukat azzal indokolták, hogy „ahogyan Laocoonra nem hallgattak, ma sem hallgatnak a tudósokra és az aktivistákra”

Nicolas Poussin Zivataros táj Püramosszal és Thiszbével című festménye a támadás előtt, forrás: Wikimedia Commons

Októberben az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó akció helyszíne Hasso Plattner német milliárdos műgyűjtő múzeuma, a Museum Barberini volt Potsdamban. A múzeum legújabb tárlatán szerepel a Plattner tulajdonát képező Szénakazlak című Monet-festmény, amit a gyűjtő 110,7 millió dollárért vásárolt 2019-ben a Sotheby’s-nél. Ez az ár nem csak Monet számára jelentett életműrekordot; az első impresszionista festmény volt, melynek vételára meghaladta a 100 millió dollárt. Érthető tehát, hogy ezt a képet a kiállításon kiemelt figyelem kísérte – a Letzte Generation aktivistái részéről is, akik krumplipürével dobták meg a művet. A védőüvegnek köszönhetően itt is csak a keretben keletkezett kisebb kár, de a múzeum egy egész hétre bezárt, hogy időt hagyjon magának a biztonsági intézkedések újragondolására. Ez a potsdami eset sem teljesen előzmény nélküli. A Museum Barberini belső udvarán 2017-ben vörös festékkel öntötték le Wolfgang Mattheuer szobrát; az akciót elkövetője később igyekezett performanszként eladni. A Monet-festmény elleni „merényletet” a tekintélyes Monopol Magazin egyik kommentátora „populista baromságnak” nevezte és idézte a Facebookon megjelent, többségében negatív, az akciót „a kép megszégyenítésének”, „barbárságnak”, „terrorizmusnak” minősítő véleményeket és azt a javaslatot, hogy „odaragadva kellett volna hagyni őket, amíg kakálniuk nem kell”.

Az egyik októberi németországi akció kivételesen nem egy művészeti múzeumban, hanem a Volkswagen wolfsburgi múzeumában zajlott, ahol a Scientist Rebellion nevű környezetvédő csoport tagjai ragasztották magukat a padlóhoz egy Porsche installáció előtt. A tiltakozók találkozót követeltek a Volkswagen vezérigazgatójától és megismételték a környezetvédők régi követelését az autópályákra érvényes sebességkorlátozás bevezetéséről. Wolfsburgban nem a megszokott forgatókönyv szerint alakultak a dolgok. Az intézmény vezetése nem távolította el a protestálókat és közleményben hangsúlyozta, hogy „az Autostadt az egész világból érkező emberek találkozóhelye; olyan platform, amely a véleménycserét szolgálja és nyíltan fogadja a tényeken alapuló kritikát. Ezzel az alapvető hozzáállással igyekszünk deeszkalálni a helyzetet és készek vagyunk a konstruktív dialógusra”. A „helyfoglalás” másnapján mégis sor került a pavilon kiürítésére, amikor a tiltakozók éhségsztrájkba akartak kezdeni. A Scientist Rebellion a twitteren úgy kommentálta a történteket, hogy „a Volkswagent nem különösebben izgatja, hogy megbukott a klímaügyek kezelésében. Mielőtt megérkeztek az emberek az Autostadtba, szép nyugodtan kihívták a rendőrséget, hogy távolítsák el a békésen tüntető tudósokat.”

Nem érezhetik magukat biztonságban a természettudományi múzeumok sem: a Letzte Generation aktivistái a berlini Természettudományi Múzeumban ragasztották magukat egy dinoszaurusz-csontvázat tartó fémállványhoz. Mint elmondták, nem véletlenül oda, hiszen a dinoszauruszok sorsát is a klímaváltozás pecsételte meg egykoron és az emberiség is hasonló sorsra juthat, ha nem lép azonnal.

Azért művészeti múzeumra is jutott akció októberben Berlinben, igaz, ezúttal nem klímavédelmi hátterű: az Alte Nationalgalerie-ben egy látogató művért öntött Henri de Toulouse-Lautrec – szerencsére ugyancsak üveggel védett – Bohóc című művére; a tettes állítólag a demokráciadeficitre kívánta ily módon felhívni a figyelmet.

Nem maradt ki a sorból Hollandia sem, ahol a hágai Mauritshuisban az aktivisták Vermeer remekművét, a Lány gyöngy fülbevalóval-t célozták meg. A koreográfiai itt picit más volt, ugyanis az egyik aktivista a fejét ragasztotta a képet védő üveghez. A JSO pólóját viselték, ám a szervezet tudatta, hogy ezúttal nem általuk koordinált akcióról volt szó. A mobiltelefonnal készült felvételen jól hallatszik, hogy a megrökönyödött látogatóknak nem tetszett az akció; „húzzanak innen”, „fogják be a pofájukat”, „obszcén” és hasonló szavakkal kommentálták a látottakat.

Október végén a Just Stop Oil aktivistái a párizsi Musée d’Orsay-ben is megpróbáltak akcióba lépni, de az őröknek sikerült ebben megakadályozni őket. A múzeum maga nem nevezte meg a tervezett célpontokat, de a Le Parisien úgy tudja, hogy egy-egy Van Gogh, illetve Gauguin-kép volt a kiszemelt áldozat.

Az Ultima Generazione római akciójának keretében négy aktivista a Palazzo Bonaparte Van Gogh tárlatának egyik darabját, a Magvető című festményt, pontosabban csak keretének üvegét borsólevessel öntötte le. A napokban megalakult új olasz kormány kulturális minisztere azonnali nyilatkozatban ítélte el az akciót és hasonló esetekre komoly büntetéseket helyezett kilátásba.

Claude Monet Szénakazlak című festményére krumplipürét öntenek a Letzte Generation aktivistái a Museum Barberiniben. Forrás: Twitter/@AufstandLastGen

Bár az akciók központja mindvégig Európa maradt, októberben már jutott belőlük Ausztráliába is. Az Extinction Rebellion aktivistái a melbourne-i National Gallery of Victoriában ragasztották magukat Picasso Mészárlás Koreában című 1951-es festményéhez – hogy miért pont ehhez, arra a nemzetközi sajtó nem talált igazán logikus magyarázatot. A kép mellett egy bannert is felállítottak, Klímakáosz = háború + éhínség felirattal.

E sorok írásakor a legutolsó akció színhelye november elején a madridi Prado volt, ahol a helyi Futuro Vegetal csoport tagjai két Goya-remekmű, a Meztelen Maja és a Felöltözött Maja kereteihez ragasztották a kezüket, miután a festmények közötti falra felírták, hogy „+1,5 C”. A másfél fokot a 2015-ös párizsi klímaegyezmény tűzte ki célul, mint a globális melegedés elfogadható maximális, de, mint már most látszik, tarthatatlannak bizonyuló mértékét. A Futuro Vegetal a klímaválság elleni fellépés fontos eszközét abban látja, hogy a mezőgazdaság a növénytermesztésre korlátozódjon és mondjon le az állattenyésztésről. A festmények nem sérültek meg; az aktivistákat a rendőrség őrizetbe vette.

Mit lépnek a múzeumok?

A klímaaktivisták mindeddig gondosan ügyeltek arra, hogy magukban a kiszemelt művekben ne okozzanak kárt, ami nem azt jelenti, hogy megmozdulásaiknak nincsenek költséges következményei. Egy kisebb falfelület újrafestése még nem számottevő kiadás, egy klasszikus keret rendbetétele viszont, melyről oldószerrel kell eltávolítani az aktivisták kezeit, akár több ezer euróba is kerülhet. A legnagyobb anyagi kárt azonban eddig a kieső jegybevétel okozta. Az akciók terepéül a leglátogatottabb múzeumok szolgálnak, ahol már akár egynapnyi kényszerű zárva tartás több tízezer, vagy akár százezer eurós bevételkiesést jelent. Igaz, nem mindenütt kellett az egész múzeumot bezárni, de például a potsdami Barberini Museum egy teljes hétig nem fogadott látogatókat az ott kiállított Monet-festményt ért támadás után, hogy újragondolja egész biztonsági koncepcióját és más érintett intézményekkel együtt közösen keresse a lehetséges megoldásokat. Sok múzeumi szakember szerint ugyanis csak idő kérdése, hogy ne csak egy keret, hanem egy műtárgy is megsérüljön, akár helyrehozhatatlanul is. Ez az akciót végrehajtók szándékától függetlenül is megtörténhet. A komoly aktivistacsoportoktól nem feltételezhető szándékosság, de ők kedvet csinálhatnak olyanoknak is, akik – esetenként éppen az ismert csoportok diszkreditálására – már nem kímélik a műveket, az egyetemes kultúrkincs becses darabjait sem.

A hatékony védekezés lehetőségeit kereső intézmények nincsenek könnyű helyzetben. Egyfelől elsődleges érdekük a műtárgyak védelme, másfelől nem szívesen tesznek olyan lépéseket, amelyek rontják a múzeumlátogatás élményét, korlátozzák a múzeumok egyre fontosabb közösségi tér funkciójának érvényesülését. Hermann Parzinger, a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány elnöke nem véletlenül hangsúlyozza: „Nem szeretném, ha a múzeumok különleges biztonsági övezetekké válnának. Nem állíthatunk minden festmény, minden szobor mellé egy-egy őrt. A múzeumoknak nyitott közösségi, mindenki számára vonzó helyeknek kell lenniük”.

Hogy végül mit lépnek a múzeumok, arról a közvélemény nyilván csak részlegesen értesül majd, hiszen a biztonsági intézkedések egy része aligha lesz publikus – ezt egyébként több intézmény már jelezte is. Ami a látható lépéseket illeti: több helyen máris megtiltották a kabátok, zakók, bármekkora méretű táskák bevitelét a kiállítótérbe – a kis méretű táska, retikül eddig általában megengedett volt – és van, ahol nemcsak elektronikus eszközökkel, illetve a padlóra festett csíkkal, hanem korlátokkal is távolabbra tessékelik a nézőket a kiállított tárgyaktól. Több helyütt pszichológusok bevonásával megkezdődött a teremőrök felkészítése is a hasonló szituációk kezelésére.

Landol a paradicsomleves Van Gogh Napraforgók című festményén a londoni National Gallery-ben. Fotó IMAGO/ZUMA Wire/Just Stop Oil

Több múzeumi vezető elmondta, nekik az lenne a jó, ha a sajtó kevesebbet foglalkozna a különböző akciókkal, hiszen a csoportoknak éppen a széles körű publicitás a célja s ha ezt nem tudnák elérni, lemondanának erről az eszközről. Hozzáteszik ugyanakkor, a sajtó működésének logikája nem sok esélyt ad arra, hogy ez a kérésük meghallgatásra találjon.

Jobbak az esélyei annak a javaslatnak, hogy a múzeumok keressék a párbeszédet a klímaaktivistákkal, hiszen sok kérdésben azokhoz hasonló álláspontot vallanak, így van esély a konstruktív dialógusra, vagy akár közös akciókra is.

Abban a múzeumok egységes álláspontot képviselnek, hogy az ilyen akciókat szankcionálni kell; ez a már lezajlott akciók esetében meg is történt. A minimum az elkövetők hosszabb távra történő kitiltása az érintett múzeumokból, míg a legsúlyosabb szankció a büntető feljelentés, többnyire rongálás vádjával. A kettő között van az anyagi kár megtérítésére irányuló polgári per, ami persze a fentebb említett két lehetőséggel is kombinálható. Egyelőre nem sok ítélet született – vagy legalábbis került nyilvánosságra. Többnyire pénzbüntetést szabtak ki, de legalább egy perben szabadságvesztésre ítélték a tetteseket: az a három aktivista, akik a hágai Mauritshuisban ragasztották oda magukat a Vermeer-festményhez, az ítélet indoklása szerint „sokkoló tettükért” kéthavi – egy hó letöltendő és egy hó felfüggesztett – börtönbüntetést kaptak.

A felsorolt akciók, a közös tematikán túl, abban is hasonlítanak egymáshoz, hogy a célba vett műtárgy mindig ikonikus alkotás, őrzési helye pedig a világ valamelyik közismert, nagy múzeuma. Kortárs munkák egyelőre nem kerültek a célkeresztbe, vélhetően azért, mert az utóbbiak, ha árban már gyakran fel is tudják venni a versenyt a régi és modern mesterek alkotásaival, globális ismertségben még nem. Érdekes megfigyelni az áldozatul esett művek témáját is: nem kis részük a természetet, vagy a természetben pihenő, esetleg munkálkodó embert mutatja, ami nem meglepő, hiszen témájukban ezek állnak a legközelebb a csoportok által képviselt ügyekhez. A másik leggyakoribb kategóriát a portrék képezik – talán csak azért, mert ezek a leghíresebb munkák között is jelentős számban és arányban képviseltetik magukat, de talán azért is, hogy egy arc rombolásával jelképezzék, hogyan teheti tönkre a klímakatasztrófa az emberi életet.

Figyelemre méltó, hogy az akciókban eddig kevés kivételtől eltekintve csak nyugat-európai múzeumok voltak érintettek; a legfeltűnőbb természetesen az, hogy kimaradtak belőlük az USA múzeumai, miközben az USÁ-ban kifejezetten erős a klímavédelmi csoportok aktivitása. Az amerikai múzeumok természetesen szeretnék, ha ez így is maradna; aUSA és Kanada jelentős múzeumait tömörítő Association of Art Museum Directors (AAMD) mondhatni preventív jelleggel kibocsájtott állásfoglalása hangsúlyozza, hogy a szervezet szerint „műtárgyak elleni támadásokat sem politikai, sem vallási, sem kulturális megfontolások nem igazolhatnak. … A tiltakozásnak ezek a formái célt tévesztenek; a cél nem szentesítheti az eszközt.” Van, aki keményebben és konkrétabban fogalmaz. A világ egyik legismertebb műkritikusa, Jerry Salz például a JSO Van Gogh kép elleni akcióját első felháborodásában a talibánok szoborrombolásához hasonlította, igaz, később ezért elnézést kért.

Mit mond a politika?

A klímaaktivisták akciói által leginkább érintett országokban természetesen megszólalt a politika is. Claudia Roth német kulturális államminiszter például kétségbe vonta, hogy ezek az akciók nagyobb figyelmet generálnak a klímaváltozás elleni harchoz. „Értem és tiszteletben tartom, hogy főleg a fiatalabbak nagyobb odafigyelést követelnek a klímakatasztrófa elleni harcra és szeretnék tiltakozó akcióikkal felrázni a közvéleményt. De a pótolhatatlan műkincsek elleni támadások nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel ügyük nagyobb figyelmet kapjon. Ehelyett most mindenki a krumplipüréről, a biztonsági üvegről és a többi biztonsági intézkedésről beszél. A művészetet és a klímavédelmet nem szabad egymás ellen kijátszanunk. … A következmények máris érezhetők: a múzeumoknak meg kell erősíteniük a biztonsági intézkedéseket, ami nehezíti a művekhez való hozzáférést és nem segíti elő, hogy a múzeumok a találkozás helyei lehessenek” – hangsúlyozta a Zöldek politikusa. Klaus Lederer, Berlin kulturális szenátora is úgy látja, hogy ezek az akciók kontraproduktívak; a műtárgyak veszélyeztetése felelőtlenség és felelőtlenséggel nem lehet felelős politikai cselekvést követelni, kikényszeríteni.

Az Ultima Generazione két tagja a Botticelli Tavasz című festményét védő üveghez ragasztotta kezét a firenzei Uffiziben, forrás: Facebook Ultima Generazione

Mire jók ezek az akciók és mi várható a következő hetekben?

A vélemények nemcsak arról oszlanak meg, hogy a klímavészhelyzetre való figyelemfelhívásnak és a cselekvésre ösztönzésnek elfogadható módszereit jelentik-e az ilyen akciók, hanem arról is, hogy egyáltalán van-e bármiféle pozitív hatásuk azokra az ügyekre, melyek érdekében szerveződnek. Kétségkívül érdeklődést keltenek – legalábbis addig, amíg nem válnak mindennapossá –, egy-egy hatásos kérdésfelvetés ideig-óráig el is gondolkodtat, de cselekvésre aligha ösztönöznek. Sőt, akár el is idegeníthetnek attól, mert az egyetemes kulturális örökség darabjai elleni támadásokat a túlnyomó többség elítéli. Ráadásul nagyon valószínű, hogy az emberek idővel csak arra fognak emlékezni, hogy valakik barbár támadást intéztek egy-egy remekmű ellen, s a támadás okai, a kérdés, amire fel akarták hívni a figyelmet, már a feledés homályába vész. Ha van a dolognak pozitív hozadéka, abból nem a klímavédelem, hanem az érintett múzeumok profitálnak – ez utóbbi persze nem baj, még ha szívesen le is mondanának az ilyen reklámról. Több érintett múzeum is arról számolt be, hogy az akciók óta megnövekedett érdeklődést tapasztalnak az érintett alkotások iránt: az emberek kíváncsiak a veszélybe került munkákra, a támadások helyszínére és látható nyomok után kutatva alaposan szemügyre veszik a műveket és környezetüket.

Számos elemző szerint az aktivistaakciók arra valóban jók, hogy felhívják a figyelmet bizonyos problémákra, ma azonban már a megoldáskeresésnek kell előtérbe kerülnie, amiben a kormányokkal és a gazdasági élet fontos szereplőivel tárgyaló, kompromisszumokat kereső, komoly szakértői gárdával rendelkező környezetvédő szervezetek sokkal többet érhetnek el.

Nem kicsi ugyanakkor azok köre sem, akik komolyan szimpatizálnak az itt bemutatott és az ezekhez hasonló akciókkal és rokonszenvüknek az említett szervezeteknek juttatott jelentős anyagi támogatással is hangot adnak. A Just Stop Oil például attól a Los Angeles-i központú Climate Emergency Fundtól kap jelentős támogatást, amelyet két társával együtt a Getty-vagyon örököse, Aileen Getty hozott létre 2019-ben. Családja épp az olajiparban alapozta meg mesés vagyonát; a vagyonból a dinasztiaalapító J. Paul Getty többek között páratlan műgyűjteményt hozott létre és megalapította a világ leggazdagabb művészeti intézményét, a J. Paul Getty Trust-ot. Unokája ma úgy látja, hogy éppen a Just Stop Oil és a hasonló aktivistacsoportok módszereivel lehet megakadályozni, hogy bolygónk a vesztébe rohanjon, a Föld élhetetlenné váljon. A kaliforniai alapítvány az Extinction Rebellionnak is nyújt anyagi támogatást.

A helyzet jó ismerői abból indulnak ki, hogy a különböző csoportok múzeumi aktivitása hamarosan alábbhagy. Az akciókban résztvevők maguk is tudják, hogy ezzel a módszerrel nemigen jutnak közelebb klímavédelmi céljaik eléréséhez; a valódi cél itt inkább ismertségük és ennek eredményeképp bázisuk erősítése, amihez az újabb és újabb akciók már csak keveset tudnak hozzátenni, miközben egy esetleges baleset, azaz egy mű tényleges károsodása nagyon sok szimpatizáns elvesztésével járna.

Borítókép: Phoebe Plummer és Anna Holland, a Just Stop Oil aktivistái, miután paradicsomlevest öntöttek Van Gogh Napraforgók című festményére a londoni National Gallery-ben. Screenshot @damiengayle.