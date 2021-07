Amrita Sher-Gil a második legdrágább festő lett Indiában

Csak idő kérdése volt, hogy életműrekordja megdőljön – ez most történt meg egy mumbai-i árverésen.

hirdetés

Az anyai ágon magyar, budapesti születésű festőnő, Amrita Sher-Gil (1913-1941) művei az utóbbi években mind nagyobb népszerűségnek örvendenek és igazi eseménynek számít, ha kevés, magánkézben lévő festményének egyike aukcióra kerül. Sher-Gilről legutóbb márciusban írtunk, amikor a Christie’s-nél kalapács alá került női portréját már esélyesnek tartották 2,9 millió dolláros, 2015-ben elért rekordárának felülírására. A portré, némi meglepetésre, nem kelt el, de az új csúcsárra így sem kellett soká várni.

A Hindustan Times jelentette, hogy a mumbai központú, de India mellett New Yorkban és Londonban is aktív Saffronart aukciósház július 13-i mumbai-i árverésén a művésznő In the Ladies Enclosure című 1938-as olajképe a becsértéknek megfelelő 5,14 millió dollárért kelt el, alaposan megjavítva az eddigi rekordot. A festmény Indiában született Sher-Gil Párizsból való visszatérése után és nagy valószínűséggel soha nem is hagyta el az országot. Véglegesen most már biztosan nem is fogja, tekintve, hogy az életmű egészét nemzeti kinccsé nyilvánították és mint ilyen, védettséget élvez.

hirdetés

Provenienciája pontosan nyomon követhető, legutóbbi tulajdonosa 2005-ben vásárolta meg egy helyi galériában. Az 5 millió dollárt meghaladó ár a második legmagasabb, amit indiai festő munkájáért eddig fizettek (Indiában ritkán esik szó Sher-Gil félig magyar származásáról). A „nemzeti rekordot” ez év tavasza óta az 1924-2001 között élt, absztrakt műveivel ismertté vált V. S. Gaitonde tartja, akinek egy 1961-es vásznáért 5,43 millió dollárt adtak.

Amrita Sher-Gil: In the Ladies Enclosure, 1938, olaj, vászon, 54,3 x 80 cm, a Saffronart jóvoltából

Nyitókép: Amrita at her easel, Simla, India, 1937. Photos courtesy of Umrao Singh Sher-Gil & PHOTOINK

hirdetés