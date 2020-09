Art Basel OVR: Bak Imre műveivel szerepel az acb

Az Art Basel a vírushelyzetre tekintettel, ebben a hónapban és októberben online viewing room-okba szervezte meg az aktuális vásárát. A szeptemberi száz résztvevő galéria között szerepel egy hazai is.

Nyilvános annak a száz galériának a listája, amely részt vesz az Art Basel OVR:2020 elnevezésű új platformján. Mint arról az artportal is beszámolt, a vásár idei utolsó “élő” kiadása, az Art Basel Miami Beach is elmarad, ezért a szervezők az online térbe, egész pontosan online viewing room-okba helyezik át a vásárt. A szeptemberi Online Viewing Room, az OVR:2020, 23. és 26. között csupa idén készült munkát mutat be, míg az októberre tervezett OVR:20c-on múlt századi, azaz 1900 és 1999 között készült alkotásokat állítanak ki. Az OVR:2020-on résztvevő galériák hat-hat művet mutathatnak be.

Imre Bak: Situation VI., 2020, acrylic on canvas, 140×210 cm / acb Gallery.jpg

A szeptemberi OVR-nek magyar résztvevője is van, az acb galéria, amely Bak Imre műveit mutatja be a platformon. A művésznek az utóbbi időszakban készült munkáiból, festményekből és kollázsokból válogatott a galéria, amely az Art Basel Miami Beach-en tavaly Ladik Katalin munkáival vett részt. A Situation című sorozat, amelyet Bak Imre a 80. születésnapja körül megrendezett retrospektív tárlat után, a COVID miatti tavaszi leállás idején kezdett el, nagy méretű vásznakat és kisebb papírkollázsokat foglal magába – ezekben torzított, dekonstruált formában 2019-es munkák elemeit is felhasználta a művész. A galéria hangsúlyozza, hogy ezek a munkák egy következetes alkotói út részei, miközben a folyamatszerűséget és a változást is megjelenítik.

Az online kiállításokat és eseményeket regisztrációt követően lehet megtekinteni az Art Basel weboldalán vagy applikációján keresztül. Az Art Basel az OVR projekt bejelentésekor azt is kiemelte, hogy ebben a formátumban új elemként chat-funkció is van, amelyen a látogatók azonnali kérdéseket is feltehetnek a galériák munkatársainak, párbeszédet kezdeményezhetnek a művekkel kapcsolatban.



Imre Bak: Situation VIII., 2020, collaged silkscreen prints, 50×70 cm / acb Gallery

Nyitókép: Imre Bak: Situation IV, 2020, collaged silkscreen print, 50x70cm / acb Gallery