Aukciós történelmet írt a Christie’s New Yorkban

A Microsoft-társalapító Paul G. Allen magángyűjteményének november 9-10-i aukciós szereplése minden várakozást felülmúlt – pedig már a várakozások is rendkívüliek voltak.

A négy éve elhunyt informatikus-üzletembernek a Christie’s-nél kalapács alá került magángyűjteményét bemutató írásunkban már jeleztük, hogy a rendkívüli kollekció értékesítésétől az aukciók története során először vártak egymilliárd dollár feletti összbevételt és arra is számítani lehetett, hogy jó néhány – egyes esetekben már szakállas, évtizedekkel ezelőtt felállított – életműrekord is megdől. A rendkívüli kollekció azonban alaposan túlteljesítette a tervet: a forgalom már az első napon, amikor a tételek színe-java, összesen 60 mű került kalapács alá, meghaladta a másfél milliárd dollárt, amit a másnapi, „kisebb” tételek további 115 millió dollárral fejeltek meg. Egyetlen este még sohasem hozott akkora forgalmat, mint az Allen árverés első napja és egyetlen magángyűjtemény sem kelt még el ilyen magas összegért. (Az eddigi rekordot a Macklowe gyűjtemény eladásából befolyt 922,2 millió dollár tartotta.) De ezzel még nincs vége a csúcseredmények sorának: soha nem született még egy napon annyi – szám szerint öt – százmillió dollár feletti leütés, mint november 9-én. 2020-ban például egész évben egyetlen mű ára sem lépte át ezt a küszöböt és tavaly is csak egy Picasso-portréé. (Az írásunkban szereplő valamennyi ár tartalmazza az árverőházak – sávosan degresszív – jutalékát.) Mostanáig egyetlen olyan aukció sem volt még, ami 24 életmű-rekordot írt át. Soha nem volt ilyen magas az egyetlen estén, az akció első napján értékesített művek átlagára sem: 25 millió dollár, azaz több mint 10 milliárd forint… Az, hogy mindkét napon valamennyi tétel elkelt, azaz ún. white glove aukció volt, nem számít ugyan egyedülállónak, de csak nagyon ritkán fordul elő. (Az első nap 60 tételének több mint a fele, 35 darab harmadik fél által garantált volt, azaz elkelése már az aukció kezdete előtt biztos volt. Ez azt jelenti, hogy 35-en előzetesen kötelezettséget vállaltak egy-egy munkának az aukciósház és a beadó számára is elfogadható áron történő megvásárlására abban az esetben, ha ezt az árat az árverésen nem licitálják túl.)

Paul Cezanne: A Sainte-Victoire hegy, 1888-1890, olaj, vászon, 65,2 x 81,2 cm, © Christie’s Images Ltd, 2022

Mielőtt rátérnénk a legfontosabb tételekre, érdemes elgondolkodni e példátlan siker összetevőin – már csak azért is, mert a körülmények – a rossz és tendenciájában is romló nemzetközi klíma, a globális recesszió réme, de akár a dollár hosszú évek óta nem látott erőssége – nem olyanok voltak, hogy feltétlenül „megágyazzanak” egy ilyen sikernek. Nem szabad azonban elfelejtkezni arról, hogy egy ilyen árverés nem a „gyűjtői társadalom” széles rétegeit érinti – a nagy árverőházak tapasztalatai szerint globális szinten mintegy háromszáz főből áll az a gyűjtőkör, amelyik a 100 millió dollár feletti tételeknél labdába rúghat, és ha az árakból leveszünk egy nullát, azaz tízmilliós tételekről beszélünk, akkor sem bővül ez a kör sokkal többel, mint a fenti kör tízszeresével. Azaz egy ilyen árverés sikere nem a gyűjtői társadalom egészének, hanem ennek a szűk körnek a jelenlegi helyzetétől, állapotától függ, márpedig az régi igazság, hogy válságos időkben a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek. Ezzel a mostani siker egyik összetevőjét meg is neveztük, ami viszont azt is jelenti, hogy ez a siker semmilyen garanciát nem jelent hasonlóan jó teljesítményekre más, azaz alacsonyabb ársávokban, noha az általános műpiaci hangulatnak kétségkívül jót tesz.

Paul Signac: Concarneau, a reggel nyugalma, 1891, olaj, vászon, 65,7 x 81,3 cm, © Christie’s Images Ltd, 2022

Ami a siker közvetlenebb és szakmaibb okait jelenti, az alábbi tényezőket indokolt kiemelni:

mindenekelőtt természetesen az anyag kvalitásait, hiszen nincsenek azok a kedvező külső körülmények, nincs az a körmönfont marketingstratégia vagy az aukciósház végsőkig elmenő anyagi kockázatvállalása, amelyek ilyen eredményeket tudnának produkálni a kollekció egészen egyedi minősége nélkül

bizonnyal fontos összetevője volt a sikernek, hogy az Allen gyűjtemény szinte mindenféle értelemben – a reprezentált korokat, műfajokat, stílusokat, technikákat tekintve is – szokatlanul sokszínű, ami által nem ez a világ legkoherensebb gyűjteménye, viszont minden, kellő „anyagi tehetséggel” megáldott gyűjtő megtalálhatja benne, amit keres

és hogy meg is találja, arról egy nagyon átgondolt marketingstratégia gondoskodott, amit az árverést beharangozó írásunkban már említettünk

nem elhanyagolható az sem, hogy a gyűjtő még életében jótékonysági célokra ajánlotta fel a teljes bevételt; a karitatív célok a tapasztalatok szerint jót tesznek az áraknak – és ez fokozottan igaz erre az árkategóriára

fontos tényező az is, hogy az általános műpiaci hangulat jó, annak ellenére, hogy sok elemző a második félévre már visszaesést prognosztizált, ám erre az eddigi aukciók és az éppen a közelmúltban lezajlott nagy nemzetközi vásárok, így a Paris+ par Art Basel vagy a Frieze örvendetesen rácáfoltak.

Azért arról, hogy ez az optimista piaci hangulat mennyire indokolt, megoszlanak a vélemények; van olyan szakértő, akinek a műpiacon jelenleg mozgó elképesztő összegek láttán a Titanic jut az eszébe, amikor a zenekar még akkor is rendületlenül játszott a szalonban, amikor már süllyedt a hajó….

Diego Rivera: Riválisok, 1931, olaj, vászon, 152,4 x 127 cm, © Christie’s Images Ltd, 2022

A nagy érdeklődésnek már az aukció előtt számos jele volt: az aukciós kiállításra a New York-i Rockefeller Centerben rendszerint csak több órás sorban állás után lehetett bejutni, de a vezető tételek ezt megelőző bemutatóit is több ezren látták Hong Kongban, Sanghájban, Tajpejben, Londonban, Párizsban és Los Angelesben. Magát az aukciót online világszerte négymillióan követték nyomon – ez is hihetetlen szám. Az egyes tételekre összesen 32 országból érkeztek licitek – ez nem kiugróan sok; az átlagosnál lényegesen magasabb árak földrajzi értelemben is megszűrték a licitálókat. Hasonló okokból nem volt kiugróan magas az egyes tételekre érkezett licitek átlagos száma – 5,6 – sem. Ugyancsak a fentiek miatt inkább meglepetésnek számít, hogy viszonylag magas, 15%-os volt a tételekért harcba indultak között azok aránya, akik először licitáltak egy Christie’s árverésen. Az összesen 1,62 milliárd dollár 33%-át Amerikában, 28%-át az ázsiai és csendes-óceáni térségben, 39%-át pedig Európában és a Közel-Keleten élő gyűjtők fizették ki.

Az Allen gyűjtemény darabjai közül a legmagasabb árat 149,2 millió dollárral a várakozásnak megfelelően Georges Seurat Modellek című munkája érte el. Aukción eddig csak Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Andy Warhol és Amedeo Modigliani egy-egy festményéért fizettek többet. A nem kifejezetten hozzáértőket ez az eredmény meglepte, mivel a pointillizmus nagymestere messze nem örvend olyan széles körű ismertségnek, mint az árrangsorban előtte álló említett négy művész. Seurat mellett Cezanne, Van Gogh, Gauguin és Klimt ért még el százmillió dollár feletti árat, ami valamennyiük számára ugyancsak aukciós rekordot jelent, de ehhez meg kell jegyezni, hogy aukción kívül, gyűjtők közötti, esetenként éppen az aukciósházak közreműködésével létrejött magánügyletekben valamennyien értek már el a mostaninál is magasabb árat. Lucian Freud 86,2 millió, Jasper Johns 55,3 millió, Paul Signac 39,3 millió dollárral írta át életműrekordját, őket pedig egy olyan XX. századi realista amerikai festő, Andrew Wyeth követi 23,2 millió dollárral, aki hazájában ma is igen népszerű, ám külföldön kevéssé ismerik a nevét. A „rekordjavítók” közé tartozik Lucian Freud is, akinek Nagy enteriőr című munkáját az árverést beharangozó írásunkban reprodukáltuk; a festmény 86,2 millió dollárért talált új gazdára.

Barbara Hepworth: Elégia III, 1966, bronz, barna és zöld patinával, 139,5 cm, © Christie’s Images Ltd, 2022

A régi mesterek közül if. Jan Brueghel ért el új csúcsárat 8,6 millió dollárral. A latin-amerikai művek kategóriájában Diego Rivera Riválisok című festménye 14,1 millió dollárral állított fel új rekordot. A gyűjtemény ugyancsak gazdag szoboranyagában olyan alkotók munkái szerepeltek, mint Alberto Giacometti, Louise Bourgeois, Max Ernst és Barbara Hepworth; közülük utóbbi kettő ért el új csúcsárat 24,4, illetve 8,6 millió dollárral. Nem sok híja volt, hogy az Allen-gyűjtemény legdrágább fotója, Edward Steichen munkája ne csak életmű-rekordot állítson fel 11,8 millió dollárral, hanem az aukción valaha eladott legdrágább fotó is legyen, de ezt a címet végül nem tudta elvenni Man Ray ikonikus munkájától, az Ingres hegedűjétől, amiért a közelmúltban 12,4 millió dollárt adtak.

A jó első félévi eredményeket követően most elért, a másfél milliárd dollárt bőven meghaladó összforgalom szinte önmagában is garantálja, hogy a nemzetközi aukciós piac idén is jó évet zárjon, a Christie’s-nek pedig jó esélyt ad arra, hogy visszavegye legfőbb vetélytársától, a Sotheby’s-től a legnagyobb forgalmat elérő árverőház címét.

Az árverés néhány vezető tételét beharangozó írásunkban reprodukáltuk már; a mostani illusztrációkat a többi rekordárat elért mű közül válogattuk.

Borítókép: Kalapács alatt Georges Seurat festménye a Christie’s 2022. november 9-i árverésén New Yorkban, © Christie’s Images Ltd, 2022