Az amerikai múzeumi dolgozók közel fele elvesztette a jövedelme harmadát

Munkahelyvesztés, illetve jövedelemcsökkenés és többletmunka, valamint stressz és kiégés. Ezekkel szembesít a múzeumi szektort felmérő legújabb jelentés az Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államokbeli múzeumokat tömörítő American Alliance of Museums (AAM) napokban publikált gyorsfelmérése szerint a múzeumi dolgozók 43 százalékának átlagosan 31 százalékkal csökkent a jövedelme az elmúlt év során, a COVID és a válság következményeként. A múzeumi szövetség több mint kétezer múzeumi dolgozót kérdezett márciusi kutatása során azzal a céllal, hogy képet kapjon arról, hogy anyagi helyzetükre és mentális állapotukra milyen hatással volt az elmúlt esztendő. Nem meglepő módon a szerződéses, azaz nem állományban levő dolgozók jártak a legrosszabbul, jövedelmük ötven százalékát elvesztették ebben az időszakban, számos intézményben fel is mondtak nekik.

A kutatás eredményeit a Hyperallergic és az Art Forum is ismerteti. Eszerint a járvány elmúlt egy évének hatásáról összességében az mondható el, hogy a múzeumi területen dolgozók munkahelyvesztéssel illetve jövedelemcsökkenéssel szembesültek. Akiknek pedig egyáltalán megmaradt a munkájuk, azoknak legalább a fele többet dolgozott a normál időszakokban szokásosnál, általánossá vált a stressz és a kiégés.

A múzeumoknak megbízási szerződéssel dolgozó szabadúszók – leggyakrabban az edukációs munkákban résztvevők – pozíciója volt a leginkább sérülékeny. Ezeknek a szakembereknek a fele arról számolt be, hogy szerződésüket felbontották vagy felfüggesztették, új munkát nem találnak, bevételeik átlagosan a korábbi felére estek vissza. A részmunkaidősök közel kétharmada vesztett legalább 8000 dollárt az éves jövedelméből a csökkentett munkaidő és az elvett juttatások következtében – a Hyperallergic azt is kiemeli, hogy ez a munkavállalói réteg eleve is sokkal bizonytalanabb helyzetben van a teljes munkaidőben foglalkoztatott múzeumi dolgozókhoz képest. Az AAM Measuring the Impact of COVID-19 on People in the Museum Field címet viselő felmérésben résztvevőknek egyébként a döntő többsége teljes- vagy részmunkaidős foglalkoztatott volt.

A legtöbb Egyesült Államokbeli múzeum tavaly márciusban bezárt és nagyon eltérő volt a hosszabb-rövidebb újranyitások időpontja és időtartama. Az AAM 1906 óta létező szervezet, a múzeumok szakmai támogatásával, tudásmegosztással, képzésekkel, érdekképviselettel foglalkozik. Az Egyesült Államokban 2014-es kormányzati adatok szerint 35 ezer múzeum, vagy múzeumi jellegű intézmény van, az AAM jelenleg 4000 intézményt és 25 ezer dolgozót képvisel a legkülönbözőbb területekről, a művészeti gyűjteményektől kezdve az arborétumokig.

Nyitókép: Jasper Johns Three Flags című munkája 1958-ból. Encaustic on canvas, 77.8 × 115.6 × 11.7 cm. Whitney Museum of American Art, New York