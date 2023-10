Az etnocídium ellen – Claudia Andujar életművéről és budapesti kiállításáról

Alighanem a Néprajzi Múzeum lesz az egyik legjobb és legfontosabb hely Budapesten, ahol nemcsak a kortárs művészek tanulhatnak sokat, hanem mindenki más is, aki kicsit is nyitni akar a világ felé – mondja szerzőnk, miután megnézte az apai ágon magyar származású brazil fotóművész, Claudia Andujar kiállítását.

hirdetés

“Barbár ugyanis elsősorban az, aki hisz a barbárságban”

(Claude Lévi-Strauss)[1]



Magyarországra, és ezen belül a magyar értelmiségre is alapvetően jellemző a befelé fordulás illetve, ha valamerre fordul ezen kívül esetleg a tekintet, az a Nyugat, azaz Nyugat-Európa és Észak-Amerika. Ennek megvannak persze a történelmi okai, de a mainstream médiában is egyértelmű túlsúlyban van ez a beállítódás, minden más égtáj felé minimum gyanakodva tekintenek többnyire a sajtómunkások és véleményformálók is. Ezek után a korszellemmel való szembeszegülés valamilyen mértéke kell ahhoz, hogy valaki csak azértis más égtájak felé forduljon komoly elszántsággal. Kitűnő alkalom nyílt most erre a Néprajzi Múzeumban, amelynek tárlatán Claudia Andujar, a részben magyar származású fotográfus és emberi jogi aktivista életművével találkozhatunk.

hirdetés

Dél-Amerikáról és az Amazonas-vidékről többnyire a “Föld tüdeje”-ként aposztrofált és sajnos gyorsuló léptékben pusztuló esőerdő kerül be a hírekbe. Arról azonban a mai napig gyakran megfeledkeznek, hogy élnek ebben a hatalmas erdőben emberek is, mégpedig olyan emberek, akiknek a kultúrája a legnagyobb mértékben őrizte meg egységét a természeti világgal. Nem a nyugati tekintetben lakozó esztétikai éhség szempontjából való kuriózum értékük vagy érdekességük miatt fontosak ezek a törzsek, hanem mert valódi tudás letéteményesei. Ennek állított emléket (többek közt) A kígyó ölelése[2] című film. Claudia Andujar munkásságának egyik része a yanomami törzs kultúrájának a fotográfia médiumával való dokumentálása, amely megváltoztatta “az indiánok” reprezentációját azzal, hogy intim, emberi szituációkban tudta megmutatni őket az egész világ számára olyan felületeken, mint például a Life Magazin. Ezekbe a kitűnő képekbe több tematikus sorozatban nyerhetünk bepillantást a tárlaton. Andujar munkásságának másik, az előbbihez szervesen kapcsolódó része viszont az említett filmhez hasonlóan az etnocídium kérdéséhez kötődik, az ellene folytatott harcról szól. Eszünkbe juthat az “anarchista antropológusként” elhíresült Lévi-Strauss tanítvány Pierre Clastres, aki a hatvanas és hetvenes években a guaranik, a chulupik mellett szintén kutatta a yanomamikat. Clastres 1974-es megjelenésű, tehát Andujar terepmunkájának kezdetével egybeeső, Az etnocídiumról című esszéjében[3] így fogalmaz:

“E fogalom mindenekelőtt azt a valóságot jelöli, amelyben a dél-amerikai indiánok élnek. Ott találhatunk ugyanis megfelelő terepet, már ha szabad ilyet mondani, a népírtás és az etnocídium közötti különbségtétel vizsgálatához, mivel a kontinens utolsó őslakosai egyidejűleg áldozatai a két bűncselekménynek. Míg a genocídium megnevezés a “faj” fogalmához kapcsolódik, és egy faji kisebbség kiirtásának szándékára utal, az etnocídium nem az emberek fizikai megsemmisítését jelöli (máskülönben szintén népirtásról beszélnénk), hanem a kultúrájuk elpusztítását. Az etnocídium tehát a pusztítást végzőktől eltérő emberek élet-és gondolkodásmódjának szisztematikus lerombolása. Összefoglalva: a genocídium a népek testét gyilkolja le, míg az etnocídium a lelküket.” (2014:33)

Clastres azonban arra is figyelmeztet bennünket, hogy a genocídiummal ellentétben az etnocídium ideológiai háttere jóval árnyaltabb módon jelenik meg: paternalista, és ebből fakadóan optimista. Legalábbis ennek próbál látszani. Clastres szerint nem kizárólag a nyugati kultúrára jellemző, hanem minden államalapú társadalomra, tehát az állam lényegéből fakad és az erő nyelvén beszél. Azonban mind hatásfokában, mind gátlástalanságban a nyugati világban és világ által teljesedett ki, amelynek egységesítő, “asszimiláló” logikája pedig a következő:

“Két axióma határolja az etnocídium szellemiségét és gyakorlatát meghatározó horizontot. Az első a kultúrák hierarchiáját hirdeti: vannak alsóbb és felsőbbrendűek. A második a nyugati kultúra abszolút felsőbbrendűsége mellett tör lándzsát. Ezek szerint a nyugati civilizáció csakis tagadó jellegű kapcsolatban állhat más kultúrákkal, különösen a primitívekkel. Ám az etnocídium esetében pozitív tagadásról van szó, melynek célja az alsóbbrendű kultúra rossz mivoltában való megszüntetése, és ily módon felsőrendűvé tétele. Meg kell szüntetni az indián indiánságát, hogy brazil állampolgárt csináljunk belőle. Végrehajtóinak szemszögéből nézve tehát az etnocídium nem is állhatna távolabb a pusztítástól. Épp ellenkezőleg: egyfajta szükséges feladat, a nyugati kultúra lényegét képező humanizmus követelménye.” (2014:36)

Azon túl, hogy fájdalmasan visszhangoznak ezek a sorok a fülünkben, végigpörögnek a fejünkben jó pár múltbeli esemény képei, hozzátehetjük azt is, hogy az etnocídium sokszor nem is célként, hanem eszközként, legitimációként jelenik meg, működött és működik a mai napig különféle kolonialista és neokolonialista célok, területekért és nyersanyagokért folytatott háborúk segédleteként.

Claudia Andujar, aki már hosszú évek óta belsőséges kapcsolatot alakított ki a yanomamikkal és méltóságteljes módon ábrázolta a törzset, időben átlátta a rájuk leselkedő etnocídium veszélyét és cselekedett. A hetvenes évek első felétől kezdve észlelhető volt a yanomamik életterét alkotó erdőterület illegális irtása, az ipari tevékenység okozta környezetszennyezés, amely az őslakosok egészségét is elkezdte komolyan rombolni, valamint olyan fertőző betegségek jelentek meg a törzsben a külvilággal való fokozódó érintkezés miatt, amelyek nagy egészségügyi kockázatot jelentettek rájuk. Andujar kiharcolta, hogy a legpusztítóbb betegségek elleni oltási programokba is bevonhassa yanomamikat, ám aggódva figyelte, ahogyan egyre közelebb kúszik a törzshöz a természetromboló buldózerekkel és vegyszerekkel együtt a késő kapitalista fogyasztói kultúra csábító ereje is, aminek hamis csillogását ő nagyon is jól ismerte New Yorkban töltött éveiből.

Személyes meggyőződésem, hogy az embereket sokkal jobban formálják saját élettapasztalataik, mint bármilyen ideológia (tegyük hozzá persze, hogy az ideológiák fontos funkciója ugyanakkor, hogy képesek a tapasztalatok érzékelését és értelmezését formálni). Minden népirtás valamilyen mértékű etnocídium is egyben, mivel a tudás jelentős részét emberek őrzik, hordozzák és adják át. A tárlaton kiállított portréfilmből megtudhatjuk, hogy Claudia Andjuar még gyerekként veszítette el az édesapját és első szerelmét a Holokauszt során és neki is menekülnie kellett édesanyjával. Ez lehetett valószínűleg az a mély tapasztalat, ami miatt Andujar igen gyorsan megértette, hogy egyrészt nincsenek alsóbbrendű népek, másrészt, hogy valami módot kell találnia megmenteni a yanomamikat, azok helyett is, akiket gyerekként nem tudott, és hogy ehhez már nem elég csak fotózni. 1978-ban megalapította a Comissão Pró Yanomami (CCPY) nevű szervezetet[4], amely 10 év nemzetközi politikai lobbizással elérte, hogy 1988-ban a brazil kormány 160. számú minisztériumközi rendelete 8 216 925 hektárnyi területet a yanomamik állandó birtokának nyilvánítson.[5] Ezzel biztosította a törzs biztonságát és önrendelkezését anélkül, hogy államot alakítottak volna számukra.

A történet tehát rengeteg tanulsággal szolgál a fotókon túl is, és talán ezért olyan megindító és felemelő. Sajnos a yanomamik éppúgy, ahogy más indiántörzsek, a felállított jogi keretek ellenére fenyegetettségben élnek azóta is, folyamatos támadásoknak vannak kitéve a területükre illegálisan behatoló, elsősorban fakitermelő egységek, érdekcsoportok részéről.

Mindazonáltal a helyi, szervezett aktivizmus révén jobban tudják jogaikat és érdekeiket felmérni és artikulálni, ezért is gondolom azt, hogy nagy szükségünk van ilyen történetekre és remélem, hogy látunk még minél több hasonló jó példát a szolidaritásról és az aktivizmusról. Ezen túl pedig innen Magyarországról is jó egészséget kívánunk a 92 éves Claudia Andujarnak, aki az itt átélt megaláztatások és traumák ellenére sem felejtett el magyarul.

Claudia Andujar Indiánok. Lelkek. Túlélők című kiállítása 2024. június 30-ig tekinthető meg a Néprajzi Múzeumban.

Borítókép és szövegközi illusztrációk: Kiállítási enteriőrök, fotó: Incze László/Néprajzi Múzeum





[1] Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem: (Budapest, 1999) 21 p.

[2] Ciro Guerre: El abrazo de la serpiente, 2015

[3] Pierre Clastres: Az etnocídiumról in. Pierre Clastres: Az erőszak archeológiája, Qadmon Kiadó 2014.

eredeti megjelenés: Encyclopaedia Universalis, Paris, 1974, Éditions Universalia, 282b-286a p.

[4] A Comissão Pró-Yanomami szervezet honlapja: http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=http://www.proyanomami.org.br/estatuto.htm

[5] http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=/apy/YU_ing/4.htm