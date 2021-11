Az ítélkezésmentes tapasztalás varázsa. Landfall a Viltin Galériában

Mit jelent az, hogy egy felhő létezik? Hogyan és miként van egy erdő? Létezhetnek-e dolgok az emberi tudat nélkül, és mi ez a tudat valójában? iski Kocsis Tibor Landfall című kiállításáról.

Van valami varázslatos abban, amikor az ember először találkozik olyan dolgokkal, jelenségekkel, amelyekről nincsenek előképei. Felnőttként sajnos ezeket a gyerekkori emlékeinket gyorsan elfelejtjük, azonban ha megerőltetjük magunkat, a tudatunk mélyén rá tudunk találni ilyen első találkozásokra. Nekem például két ilyen élményem már felnőttkoromból is van, az egyik az avokádóval való találkozás volt. Azt hittem erről a növényről, hogy egy fura színű körte, és úgy, ahogy volt, bőröstül beleharaptam. A másik Dél-Afrikában, Fokvárosban ért, először sétált velem szemben az utcán, fényes nappal, kézen fogva, puszilkodva, egy színes meleg fiúpár, és ilyen jelenetet előtte én még sosem láttam. Mindkét élmény lenyomata a mai napig bennem él. Pontosabban, ebben a két élményben nem maga az élmény milyensége volt rendhagyó, hanem az, hogy pont nem valamilyen élmények voltak ezek, hanem ítélkezésmentes tapasztalások.

Kiállítás enteriőr a Viltin Galériában. Balra: Tisztelet a Vedutának Antonio López García után, 2021, színes fotó, 74x99cm. Jobbra: Cím nélkül – Kék, 2020, szén, festett, formázott paszpartu

Nem volt viszonyítási pontom, tehát nem voltak projekcióim sem a látottakkal kapcsolatban. Az agy tulajdonképpen elég lassú műszer, és ha figyelünk, ráébredünk, hogy valaminek a megítélése, később az abból fakadó ítélkezés és véleménynyilvánítás kialakulása hosszabb folyamat.

Hogy lehet-e projekciók nélkül látni bármit is?

Én úgy gondolom, hogy igen. Van olyan, hogy az elménk az előzetes társított képek rávetítése nélkül magunkhoz enged egy érzékszervi tapasztalatot.

iski Kocsi Tibor: Színre bontott szabadság (Szabadság ciklus), 2020, olaj, vászon, 142 x 220 cm. Fotó Biró Dávid

Valami hasonló történhet, amikor hosszabb, vízen vagy levegőben töltött idő után megpillantjuk a szárazföldet. A landfall első jelentése ugyanis„megpillantani a partot”. Ez sokféle élmény lehet, a hónapokat tengeren töltött reneszánsz-kori tengerésznek nyilván más tapasztalat, mint egy mai cruise-ship kiránduláson kikötő nyugdíjas amerikai házaspár számára. Mégis, a közös talán az, hogy a part váratlan, vagy várva várt megpillantása, az a bizonyos „első látás”, first sight/contact élmény nem csak szerelemhez vezethet, hanem antropológiai értelemben azt az állapotot jelentheti, amikor (még) nem ítélkezünk.

iski Kocsis Tibor: Nyugat-Himalája +, 2013-2017, offset print, ink, 80 x 70 cm, Ed. 4/6 +2AP. Fotó: Biró Dávid

iski Kocsis Tibor kiállításán ennek az ítélkezés előtti megfigyelésnek az érzete húzódik végig. A Himalája vonulataira rápillantani a magasból, az egyik első képet megalkotni az éppen kitörő Vezúvról, állni a csodálatos vízesés előtt, vagy a Juno űrszondán át megpillantani a Jupiter bolygót: ezek az élmények nem sorolhatók be sehová, mert az ítélkezésen túl (vagy még éppen innen), a koncepció-alkotás mögött helyezkednek el. Valamiért minden kezdet ilyenfajta frissességgel indul jól – ezt az emberiség, a civilizáció kezdetére is igaznak tételezhetjük. A kiállításon a nő és a férfi, mintegy Éva és Ádám portréja, a szimmetrikusan tükrözött virágcsokor, a városkép, az erdő és ég képei is ezt hordozzák magukban.

iski Kocsis Tibor azonban ontológiai irányba viszi tovább ezt a kérdést, és a létezés minőségére kérdez rá. Mit jelent az, hogy egy felhő létezik? Hogyan és miként van egy erdő? Létezhetnek-e dolgok az emberi tudat nélkül, és mi ez a tudat valójában? A művész a felhő és az erdő, a város és az eső látványának absztrahálásával hozzászövi a platóni mögöttes formák és ideák érzetét a látott élmény egyediségéhez. Átgondoljuk, hogy lehetséges, hogy ezek az első találkozások azért annyira frissek és tiszták, mert ezekben a pillanatokban valami sokkal nagyobbhoz kapcsolódunk, mint maga az adott látvány. Ilyenkor megjelenik számunkra – ahogy a kiállításon szereplő Ferenczy-kép átértelmezésében is –, egy pillanatnyi gesztusnak tűnő karmozdulatban a végtelen, egy férfi és egy nő műtermi találkozásában pedig megnyilvánul maga a jin és a jang.

iski Kocsis Tibor: Eső, 2016-2020, szén, pasztell, színes ceruza, papír 150 x 100 cm. Fotó: Biró Dávid

iski Kocsis Tibor képalkotási módszere komplex; egyrészről fotografikus, ugyanakkor teljesen festői, felsorakoztatja a szénrajzot, a fotót, a pasztellt, az olajfestészetet, és ezeket szabadon vegyíti és ötvözi. A festőrajz, mint előző sorozataiban is, itt is rendkívül hangsúlyos, a festői képalkotás izgatja. Emellett a képeiben egyaránt használja a figuralitást és az absztrakciót, sőt, lazán és pimaszul keveri a kettőt. Ezek mellett a papír szentségét sem tartja meg, a lapok lebegnek a keretekben, és sajátos objektekké válnak, a térélményhez hozzátesz az esetenkénti hullámzás, tépés, gyűrődés. Az anyag ilyenfajta megdolgozása a megkínzás érzetét is kelti.

És valóban, a landfall első jelentésének az ígérete mellett van egy másik konnotációja is: arra utal, amikor a vihar az óceán felől partot ér és elpusztít mindent. Ebből a szempontból nézve ez az anyag olyan, mintha az embert, a civilizációt és a természetet, illetve ennek a háromnak a mibenlétét és együttes létezését akarná leképezni a kiállítótérben azért, hogy egy közelgő kataklizma után, az utánunk maradt nyomokat felfedezők ugyanúgy csodálkozzanak rá minderre, mint ahogy azt nekünk is tenni kellene. Amíg még lehet.