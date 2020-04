Az OFF party-t rendez az eredeti megnyitó napján és adományokat gyűjt a szegregátumokban élőknek

Online buli és charity: egy hazai szegregátumban élő kilencven család támogatására gyűjt pénzt az OFF-Biennále Budapest és a PAD Alapítvány.

Mint ismeretes, az eredeti tervek szerint az OFF-Biennále Budapest LEVEGŐT! című harmadik kiadása április 24-én nyílt volna meg. Az OFF március folyamán bejelentette a halasztást, de az új időpontról nem volt közelebbi információ. Az OFF most kiadott közleménye szerint a biennálét jövő tavasszal rendezik meg.

Mint az OFF fogalmaz, a projektek politikai, ökológiai társadalmi válságok, azaz az egész bolygónkat érintő globális jelenségek lokális olvasatának bemutatását kísérlik meg, és ezek aktualitása a COVID-19 által okozott válsághelyzetben tovább nő. A következő egy évet tehát az OFF arra is felhasználja, hogy a jelen történéseinek fényében újragondolja a projekteket és a művészet szerepét a társadalmi folyamatokban.

Indításként azonban a stáb az eredeti megnyitó dátumára online bulit szervez, amelyet egy adománygyűjtő kampány kísér.

Április 24-én este, a COVID-19 krízis közepén Utópia/Disztópia Party lesz. Erre a napra a Lahmacun rádióval összefogva az OFF online bulit rendez fiatal magyar zenészek élőben közvetített fellépésével. Szabó Gosheven Bálint, Gryllus Ábris

Borsos Lőrinc és Lázár Gábor zenélnek majd.

Az OFF így ír: “Ez az alkalom nem csak kollektív frusztrációinkat hivatott csökkenteni, mivel

a bulizásra az ellenállás egy formájaként is tekintünk. A virtuális térben közösen, veletek tüntetünk, de nem valami ellen, hanem valami reményében!

Kitekintünk a jövőbe, és befogadjuk az építő változás lehetőségeit. Ünnepeljük a ránk váró munkát, amit fenntartható rendszerek építésébe forgathatunk! Szembenézünk a mindent felforgató disztópiákkal és utópiákkal, és tárt karokkal fogadjuk őket. Mindeközben otthonról is aktívan cselekszünk: a bulival párhuzamosan az OFF harmadik kiadásán résztvevő PAD Alapítvánnyal összefogva egy négy hetes intenzív gyűjtést indítunk egy olyan vidéki szegregátum javára, ahol sokak számára már most életbe vágóan fontos a segítség. A beérkező adományokkal összesen 90 háztartás támogatását tervezzük! Vegyetek egy jelképes jegyet a gyűjtés támogatásának formájában és tartsatok velünk!”

A buli adománygyűjtéssel is összekapcsolódik.

A PAD Alapítvány – amely a biennálén is közreműködik majd – és az OFF összefog: egy vidéki szegregátum 90 háztartásának gyűjt adományt alapszükségletek ellátására a válsághelyzetben.

A PAD Alapítvány a környezeti igazságosság szemléletével végez kutatásokat, szakpolitikai elemzéseket, érdekképviseleti és oktatási, valamint társadalmi érzékenyítést célzó művészeti tevékenységeket. A jelenlegi kutatása egy halmozottan hátrányos helyzetű vidéki településrészen zajlik, lakossági összefogást és érdekérvényesítést ösztönző munkával kiegészülve. A témához kapcsolódó művészeti projekt a harmadik OFF Biennálén lesz látható.

A járványhelyzet aránytalanul nagy terhet ró a már amúgy is a legsérülékenyebb társadalmi csoportokhoz tartozókra. A PAD és az említett közösség között a rendszeres kapcsolattartás a járvány ideje alatt is aktív maradt. A krízishelyzetben a PAD és az OFF olyan célzott dologi adományokkal szeretné támogatni őket, amire az elmúlt hetekben futó felmérés szerint háztartásonként szükség van: élelmiszer- és higiéniai csomagokon felül az áramellátás biztosításában és a távoktatáshoz, tájékozódáshoz szükséges internethozzáférés megteremtésében is segíteni szeretne.

Az adománygyűjtéshez itt lehet csatlakozni: https:// adjukossze.hu/kampany/ kozkamra-1949