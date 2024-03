Az ókori Mezopotámia kincseitől Agnes Denesig – bemutatta idei programját a Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei idén 21 új időszaki tárlattal várják látogatóikat és megnyílik egy új állandó kiállítás is.

Az „anyaintézményben”, azaz a Szépművészeti Múzeumban március közepén éppen ez az új, Barokk változatok. Magyarországi művészet 1600–1800 című állandó kiállítás nyitja meg elsőként a kapuit e hó közepén. A tárlat szervesen kapcsolódik a már 2018-ban megnyílt kiállítási egységekhez, amelyek a 17. és 18. századi magyarországi egyházi festészetet és szobrászatot tárják a nézők elé a Régi Magyar Gyűjtemény anyagából. A mintegy 200 négyzetméteres új teremsorban nagyrészt 18. századi művek lesznek láthatóak négy kiválasztott témaegységben, kiegészítve a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiből származó iparművészeti tárgyakkal, a nemesi udvari környezetben használatos bútorokkal és ötvösművekkel. A kiállítás jeles darabja Mányoki Ádámnak a múlt évben, születésének 250. évfordulóján vásárolt, egy nemesi származású lengyel hölgyet ábrázoló mesterműve.

Nem sokkal később, április 6-án nyílik az év egyik legfontosabb időszaki tárlata Kertész, Moholy-Nagy, Capa…Magyar fotóművészek Amerikában (1914–1989) címmel. A kiállítás a Virginia Museum of Fine Arts-szal együttműködve mutatja be az USÁ-ba kivándorolt, ott sokszor világhírnévre szert tett magyar származású fotóművészek munkáit. A több, mint 30 fotográfus között a nagy sztárok, így André Kertész, Moholy-Nagy László, Martin Munkácsi és Robert Capamellett itthon kevésbé ismert alkotók művei is szerepelnek. A tárlat mérföldkövet jelent az amerikai-magyar fotográfiai kapcsolatok feltérképezésében és ebben természetesen nem véletlenül lett a richmondi múzeum a Szépmű partnere, hiszen annak igazgatója, a magyar felmenőkkel is rendelkező Alex Nyerges hosszabb ideje vizsgálja e kapcsolatok történetét és kutatásainak eredményeit a most nyíló budapesti kiállításon mutatja be először. A tárlat a magyarországi kezdetektől Berlinen és Párizson át egészen a New Yorkban, Chicagoban és Hollywoodban dolgozó fotóművészekig nyolc szekcióban tárja a nézők elé a magyar származású alkotók hatását az amerikai fotográfiára.

André Kertész: Fire Escape, New York, 1949, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund

A Grafikai Gyűjtemény gazdag anyagából – a tavaly megkezdett, a régi és a kortárs művészet párbeszédén alapuló kiállítássorozatot folytatva – 2024-ben is két különleges válogatás kerül közönség elé a klasszikus rajzi és grafikai tematikák, illetve a műfaj kortárs művészeti megközelítései mentén. Az április 24-én nyíló Folyt. köv. Sorozatok, variációk, ismétlődő mintázatok a 16. és a 20. század grafikai művészetében a „sorozatművészet” tágan értelmezett fogalmának képzőművészeti vonatkozásait vizsgálja. A tárlat egymás mellé helyezve mutat be 16. századi, hagyományos grafikai sorozatokat, melyek darabjait főként témájuk (például a négy évszak, a világ teremtése, az okos és a balga szűzek, az apostolok, vagy a passió) kapcsolja össze, és olyan 20. századi szeriális grafikákat, amelyeken elsősorban motívumok, formák, ritmusok szüntelen variálása, kombinálása és ismétlése jelenik meg.

A portré otthona, az otthon portréja. Biedermeier arcképek és enteriőrök kortárs reflexiókkal című, október 16-án nyíló tárlat a biedermeier polgári világát eleveníti meg a műfaj legszebb darabjaiból válogatott anyaggal. Ugyanakkor arra a kérdésre is bemutat kortárs művészeti válaszokat, hogy milyen nosztalgia, kritika vagy gondolati párhuzam fogalmazódhat meg az utókor művészeiben a reformkor ember- és szobaportréi láttán.

Az idei első szóló show, a litván származású, majd Párizsban világhírűvé vált szobrász, Jacques Lipchitz munkásságát bemutató, június 21-én nyíló, Lipchitz – Egy kubista szobrász és magyarországi hagyatéka című kamarakiállítás egy hazai magángyűjteményre épül. A szobrokat, egyedi és sokszorosított grafikákat is felvonultató tárlaton Lipchitz korai kubista alkotásain túl az életmű szinte minden fontos periódusából láthat műveket a közönség, és a szobrász szakmai-baráti kapcsolatrendszere is kirajzolódik.

A nagyobb kiállítások többsége ősszel kerül a Szépművészeti Múzeum látogatói elé. A témával foglalkozó hazai kutatócsoportokkal közösen szervezett tárlat, a Mezopotámia. Istenek és démonok királysága az ókori Mezopotámia örökségét mutatja be és több mint 150, vezető európai múzeumokból kölcsönzött tárgyon keresztül nyújt betekintést e letűnt kultúra világába, amely a Bibliának és közvetve az európai kultúránknak is a gyökerét képezi. A tárgyi és képi anyag mellett a látogatók megismerhetik az akkád nyelvű ékírásos forrásokat, többek között a babiloni teremtéseposz egy tábláját, valamint az asszír és babiloni királyok történeti szövegeit. Az ókori műtárgyak mellett a festészet is megjelenik az október 3-án nyíló tárlaton: Bábel tornyának témája, a 17. századi flamand mesterek mellett itáliai, német és osztrák alkotók művei és 20. századi magyar művészeti alkotások is szélesítik a tárlat horizontját.

A babiloni Istár-kapu sárkánykígyó (mushussu), mázas tégla dísz, Ny Carlsberg Glyptotek, Koppenhága. Fotó: Riccardo Buccarella

Agnes Denes művészete címmel a múzeum nagyszabású kiállítást szentel az egyik legismertebb élő magyar származású képzőművésznek, a 93. évében járó Agnes Denesnek. Denes sokoldalú művészi gyakorlata a tudomány és a képzőművészet kölcsönös összefüggésére épül. Vizuális kutatásaiban az emberi tudás: a matematika, a filozófia, az ökológia, a szociológia és a pszichológia egyetemes ismeretanyagát használta fel és értelmezte újra. Különféle médiumokat és tendenciákat ötvöző alkotásaiban az elsők közt vonta be az ökológiai szemléletet a képzőművészetbe. Konceptuális gyökerű művészete kötődik a land art és az environment műfajához, a költészethez és a filozófiához, a grafikához, vagy az installációművészethez. Denes az 1970-es évek elején alkotta meg az ökologika fogalmát, mely komplex művészi gondolkozásának két alappillérére, az ökológia és a logika kettősségére utal. A november 15-én nyíló kiállítás kronologikus keretbe foglalva mutatja be rendkívüli életművének legjelentősebb témáit és projektjeit. Az 1970-es évektől a mai napig bővülő Piramis-rajzsorozata, vagy az olyan analitikus alkotások, mint a Filozófiai rajzok vagy az Izometrikus rendszerek – térképvetületek a nyugati típusú tudás paradoxonára hívják fel a figyelmet. Az Anima / Persona című fotósorozat darabjai a természet mikro- és mikrostruktúráinak működésére világítanak rá.

Egy nappal később nyílik az év minden bizonnyal legtöbb látogatót vonzó tárlata, a Munkácsy 180, mely a XIX. századi magyar festészet legismertebb alakja születésének 180. és halálának 2025-ben esedékes 125. évfordulójára emlékezik. A nagyszabású kiállítás több mint félszáz műalkotás, archív fotók, dokumentumok és kultusztárgyak segítségével tárja fel Munkácsy életét, sikereit és páratlanul gazdag életművét. A jól ismert főművek mellett a tárlat kevésbé ismert, idehaza ritkán vagy szinte sosem látott alkotásokból is válogatást ad. A magángyűjteményekből és külföldről kölcsönzött, rejtőzködő remekműveken keresztül a bemutató igyekszik megvilágítani azokat a társadalom- és kultúrtörténeti tényezőket, illetve hatásokat, amelyek a művésznek az 1870–1880-as években kibontakozó sikertörténetét befolyásolták, s nagyban hozzájárultak hírnevéhez és a máig töretlen Munkácsy-kultusz kialakulásához.

A Magyar Nemzeti Galéria erősen indít: április 10-én A bábu megszólal címmel nyílik meg Anna Margit első életmű-kiállítása, mely minden korábbinál teljesebb képet ad a 20. század legnehezebb periódusait megélt alkotóról. Anna Margit alkotásai nehezen sorolhatók képzőművészeti irányzathoz; életművének jelentős része leginkább a szürrealizmus, illetve az expresszív látásmód mentén jellemezhető. Olyan egyedi formanyelvet hozott létre, mely a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb alakjává tette, akinek műveiben egyszerre jelent meg az érzékiség és a kíméletlen tisztánlátás.

Az Így történt. A holokauszt korai emlékezete szemtanú művészek alkotásain című, a nyolcvan évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató kiállításon olyan egyedi és sokszorosított grafikákat, albumokat láthat a közönség, melyek a koncentrációs táborok, a gettó vagy a munkaszolgálat mindennapjait örökítik meg narratív, figuratív, sokszor képregényszerű formában. Az ismert és kevésbé ismert magyar képzőművészek alkotásai zömmel közvetlenül a felszabadulás után készültek – a tanúságtétel szándékával, különböző megközelítési módon, ám a szemtanúszerep felelősségének tudatában. A holokauszt képzőművészeti ábrázolása, a szemtanú művészek nézőpontja, a látottak művészi dokumentálása kulcsfontosságú a holokauszt megértéséhez, értelmezéséhez – az idő múlásával, a túlélők emlékezetének halványulásával ezek az alkotások rendkívüli mementókká is válnak. Az április 16-án nyíló kiállítás közel 30 művész, többek között Kádár Béla, Bálint Endre és Gedő Ilka munkáit mutatja be. A műtárgyak nagy része a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből érkezik, melyeket más, magyarországi intézményekből és külföldről kölcsönzött művek egészítenek ki.

Lukács Ágnes: Auschwitzi emlék, 1966–1967, olaj, vászon, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Örömteli apropója van annak, hogy alig négy évvel nagyszabású, retrospektív igényű budapesti tárlata után a Magyar Nemzeti Galéria újabb kiállítást szentel az absztrakció legfontosabb kortárs képviselői közé tartozó Sean Scully munkáinak. A május 9-én nyíló, Sean Scully. Kibefordítva című kamarakiállítás alapját ugyanis azok a munkák képezik – így a budapesti kiállításra átdolgozott Kibefordítva (2018-2020) című monumentális festmény, Az 50 (2021) című, ötven darabból álló digitális nyomat-sorozat és a Tájvonalak és köpenyek (2018) című tíz darabból álló akvatinta-sorozat –, melyeket a művész előző kiállítása után a múzeumnak ajándékozott. A tárlat nemcsak Scully művészetének néhány kulcsmotívumát mutatja be, hanem az életmű mediális sokrétűségére is rávilágít.

Megkülönböztetett érdeklődésre tarthat számot a szeptember 26-án nyíló, A Galimbertik című tárlat, a XX. századi modern magyar képzőművészet két meghatározó mestere, a tragikusan fiatalon elhunyt házaspár, Galimberti Sándor és Dénes Valéria életmű-kiállítása, mely kiegészül Galimberti első felesége, a cseh származású Lanov Mária – főleg Magyarországhoz köthető – festményeivel is. Galimberti és Dénes életművének ismert része alig több, mint 40 festményt ölel fel, s ezek egy része is lappang – a múzeum nem titkolt reménye, hogy a kiállítás segítheti néhány olyan mű felbukkanását, melyek holléte jelenleg még ismeretlen. A tárlat az ismert és hozzáférhető munkák teljes körű bemutatására törekszik és megismertet a művész házaspár életének legfontosabb helyszíneivel, köztük Párizzsal, ahol „testközelből” tanulmányozhatták a legújabb irányzatokat, így a kubizmust és olyan mesterektől tanulhattak, mint Henri Matisse. A tárlat WANTED szekciójában a jelentősebb elveszett festmények felnagyított fekete-fehér archív fotója hívja fel a figyelmet az életmű fájó hiátusaira.

Anna Margit: Angyal, 1968, Kolozsváry-gyűjtemény

A Biedermeier mindennapok című, Művészet és polgárosodás a reformkori Magyarországon alcímű, október 25-től látogatható kiállítás összművészeti szemlélettel mutatja be a 19. század első évtizedeinek kultúráját. A Műcsarnok 1938-as festménykiállítása óta először láthat a közönség a biedermeier nevével fémjelzett korszak, a reformkor művészetét átfogóan reprezentáló tárlatot. A kiállítás társadalomtudományi szempontú tematikai tagolásban, az emberi életút főbb szakaszain és helyzetein keresztül tárja a látogatók elé az élet minden területén megjelenő biedermeier korszellemet. Az egyes életszakaszok ábrázolásai (festmények, grafikák) és tárgyai (bútorai, viseletei) alapján összehasonlítható a különböző társadalmi rétegek kultúrája, a kispolgárság művészete, az arisztokrata otthon és a mezővárosi miliő, miközben kirajzolódik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtti korhangulat és az azt követő, egész nemzetet sújtó tragédia is. A tárlat a magyar biedermeier festészet ikonikus ábrázolásai, Borsos József Libanoni emírje vagy Barabás Miklós Galambposta című festménye mellett bemutatja a bécsi művészet élvonalbeli mesterei, Friedrich von Amerling, Ferdinand Georg Waldmüller és Josef Danhauser műveit, és a kanonikus művészek mellé beemeli koruk több, méltatlanul elfeledett alkotóját is.

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum április 11-én nyitja Buddhák földje: Gandhára című, közel egy évig látogatható időszaki kiállítását, melyen az Indiától északnyugatra, a Selyemút egyik pezsgő vidékén, az ókori Gandhárában Kr. e. 1. – Kr. u. 6. évszázadban született egyedülálló, hellenisztikus stílusú buddhista alkotásokat mutatja be. A kiállításon a múzeum gyűjteményében őrzött 82 darab, himalájai szürkepalából és stukkóból készült szobrászati alkotás művészettörténeti, történelmi, valamint gyűjtéstörténeti szempontból is kontextusba helyezve lesz látható. A kiállítással egy időben a Hopp Múzeum kertjében az Indus-völgyi civilizációt bemutató poszterkiállítást rendeznek.

A Vasarely Múzeum Budapest első három idei kiállítása már februárban megnyílt. A V.V. Victor Vasarely. 1=2,2=1 című, Bruno Fabre francia műgyűjtő páratlan kollekciójából válogató tárlat a legváltozatosabb típusú plakátokon és a rajtuk látható eredeti kompozíciókon keresztül idézi meg a különböző országok és városok kulturális intézményeiben rendezett Vasarely-kiállításokat 1948 és 1989 között. A Morphèmes – Morfémák. Pán Imre és Victor Vasarely közös párizsi történetei című kiállítás Pán Imre és Vasarely párizsi munkakapcsolatáról ad számot, Magyarországon először látható grafikai műveken keresztül. A két Vasarely-kiállítást kiegészíti a kortárs geometrikus absztrakt művészet nemzetközi képviselőit az OSAS (Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület) szervezésében bemutató Színek, számok című tárlat.

Victor Vasarely: Petőfi Sándor, Maison de la Chimie, Párizs, 1973, © Bruno Fabre, Brüsszel gyűjteménye

A múzeum május és december között öt további kiállításra várja a látogatókat, részben az OSAS szervezésében. Itt rendezik meg többek között az egykor Maurer Dóra képzőművész köré csoportosuló „Fényelvtan”-műhely alkotóinak műveiből válogató tárlatot, valamint a Vasarely és a film című, a művésznek a kinetika iránti érdeklődését új perspektívából bemutató tematikus kiállítást.

Összességében tehát gazdag és változatos éves programmal rukkolt elő a Szépművészeti Múzeum, melyben egyetlen kiállítás létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg – van, ami egyszeri és hiánypótló, van, ami újfajta megközelítést ígér és van, amit leginkább kerek évfordulók indokolnak. A program egésze mindezek ellenére hiányérzetet is kelt, főként azért, mert a bemutatásra váró tárlatok többsége – tisztelet a kivételeknek – nem, vagy alig reflektál a múzeum szűkebb vagy tágabb környezetében, a nagyvilágban végbemenő változásokra, a napjainkra erős befolyást gyakorló konfliktusokra, a szembenézésre kényszerítő új kihívásokra, a múzeumokkal szembeni igények és elvárások átalakulására, miközben mindezek a változások talán sosem voltak annyira radikálisak, mint napjainkban. A várható magas látogatószám természetesen nem lesöpörhető érv egy kiállítás mellett – és főleg nem az olyan körülmények között, amikor a múzeumok a korábbiaknál is jobban rá vannak utalva a saját bevételeikre –, de egyes kiállítások programba vétele inkább azt a vélekedést támasztja alá, miszerint a mai hivatalos kultúrpolitika számára a kultúra nem más, mint reprezentáció. A programban alig érhető tetten a művészeti kánon bővítésére, sokszínűbbé tételére irányuló törekvés; többnyire hiányzik a művészeti reflexiók megjelenítése napjaink égető kérdéseire – pozitív kivétel e tekintetben például az Agnes Denes kiállítás. Mindez akkor is hiányérzetet kelt, ha tudjuk, egy „zászlóshajó-intézménynek” nem az a feladata, hogy azonnal beemeljen falai közé minden új álláspontot, megközelítést anélkül, hogy átszűrné őket az idő rostáján. És miután az utóbbi időben e tekintetben már-már el voltunk kényeztetve, hiányérzetet kelt az is, hogy nem folytatódik a második világháború utáni és a klasszikus kortárs képzőművészet legkiválóbb nemzetközi mestereit bemutató egyéni és csoportos tárlatok sora – gondolunk itt például olyan kiállításokra, mint a 2018-as Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete, vagy Gunther Uecker, Jörg Immendorff, Georg Baselitz, Sean Scully és Gerhard Richter szóló show-i 2012 és 2021 között. Feltételezhető, hogy e téren nem a szándék hiánya, inkább a megvalósítás anyagi feltételeinek biztosítása okoz gondot.

Borítókép: Munkácsy Mihály: Olvasó nő, 1877, olaj, vászon, 99 × 130 × 11 cm, Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria