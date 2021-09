Az összeomlás színháza és a néző munkája

Visszatekintés egy elmúlt világra, csakhogy nem tudjuk, ki tekint vissza. Mint ahogy azt sem, kik vagyunk mi ebben az egészben. Kaszás Tamás új kiállításáról.

hirdetés

Kaszás Tamás: Szívvel és értelemmel

Trafó Galéria, Budapest

október 10-ig

A kortárs képzőművészet bemutatásának kelléktárából, vagy inkább szcenírozásából jól ismerjük a fekete függönyökkel leválasztott tereket, mondjuk úgy, a videó boxokat. Minden rendű és rangú kiállításon előfordulnak. Ezek teremtenek intimebb helyzetet, szeparált, a környezet hatásaitól elválasztott helyet egy-egy videómunka bemutatásához – megteremtik a figyelem terét. Tulajdonképpen részei a műnek, vagy mondjuk úgy, perifériái vagy paraphernáliái. Nem mindegy, hogy egy művész „dobozt”, azaz szilárd falú helyiséget képzel el a videójának, illetve a képernyőnek, vagy félrehúzható, fekete térelválasztó függönyt, ahová be lehet lesni, amelyen át kell hatolni, esetleg körfüggönyt. Vagy éppen semmit, csak egy falat. Mellékel-e hozzá fejhallgatót, vagy sem. Kaszás Tamás ezzel a formával (is) foglalkozik új kiállításán. Hat videó-bokszot állít fel, azaz nem is bokszok ezek, hanem függönyökkel leválasztott terek, és nem is videók láthatók ezekben a terekben, hanem állóképek, egy-egy festmény, megvilágítva, a sötétből hangsúlyosan kiemelve.

hirdetés

Kaszás Tamás: Szívvel és értelemmel. Kiállítási látkép. Trafó Galéria, 2021 | jobbra: A permafroszt meghódítása, 2017 | akril, tus, vászon, animált világítás, 120×200 cm | fotó: Biró Dávid

Hat kép, Kaszás Tamás festményei az elmúlt évekből. Furcsa, torzonborz embercsoport. Erdőtűz. A volgai hajóvontatók, akik nem hajót vontatnak, hanem hűtőkonténert a havas tundrán, az örök fagy olvadó és üvegház-hatású gázt kibocsátó birodalmában. Mezőgazdasági táj, amely megkettőződik a vízfelszínen, az árvíz elöntötte területen. Fragmentumokból megkonstruált, fura jégbarlang. Lovasrendőrök mezőgazdasági munkásokat felügyelnek. Legalábbis én így értelmeztem a sokszor foltszerű, csak sejtéseket engedő festményeket. Le lehet ülni eléjük, leginkább egyesével. Máshová szinte nem is tudunk nézni, csak az adott képre, a padból pedig, ahová a néző leül, hangjáték szól. Súgások, sugalmazások ezek, a velünk szemben levő kép valamiféle interpretációi: hangjátékok, párbeszédek, értelmezések, jobbára dramatikus formában. Néha a hallhatóság határán mozogva, úgyhogy megfeszítetten kell figyelni, fülelni, kik és mit beszélnek – meggörnyedve hallgatózunk, a mögöttünk elhelyezett apró hangszóróra tapadva. Az információk egy része óhatatlanul elvész, csakhogy ezek a hangok – döbbenünk rá egy ponton – tulajdonképpen szükségtelenné teszik a néző munkáját, az értelmezést. A fekete térben determinált a nézésirány, a testtartás és ilyenformán most már a gondolkodás is: egyszerűen elmondják nekünk, mi van a képen, vagy mi lehet az, ami ott van, és mit jelent. A néző, a befogadó tehát fölösleges? Nem fölösleges, de ez az egész nélküle is működik.

Kaszás Tamás: Elárasztott táj, 2020-2021 | akril, vászon, 122×178 cm | fotó: Biró Dávid

Mint ahogyan a tudományos jóslatok mondják az apokalipszis utáni világról: nagyjából minden megvan, működik, csak nincs benne ember, nem vagyunk benne mi magunk. A Föld megmarad, a természet túlél, a városaink – többé-kevésbé – állnak, csak mi pusztítottuk ki magunkat az egészből. A műalkotás is így válik önjáróvá: nem kellünk hozzá mi. A kiállítás kísérőszövege szerint itt egy, a jövőből a jelenbe irányuló tekintet nyilvánul meg, visszanéz arra, amit most van, ami elmúlt. „A felejtés inverze ez; emlékezés a jövőből a gazdasági/politikai/technológiai/ökológiai összeomlás előzményeire és következményeire” – áll a szövegben. A felejtés inverze leginkább az emlékezés, de kérdés, ki emlékezik itt. S ha pedig szó szerint értjük a fentieket: felejtés az, amikor valami megvolt az emlékezetben, de eltűnt onnan, ennek viszont az inverze az lenne, hogy nem volt meg, mégis előhívódott. Vagyis: tulajdonképpen meg se történt az, amire itt valaki visszaemlékszik? Vagy emlékeket tápláltak az agyába? Közben meg: valakinek mégiscsak túl kellett élni, ha emlékezésre, gondolkodásra képes, sőt, még visszatekintésre is, ha csak nem maga az emlék kel életre, az emlék tartalma jeleníti meg önmagát. Mégis, kik lehetnek a túlélők?

Kaszás Tamás: Mi vagyunk az őseik (részlet), 2016 | videó, 01’21” | fotó: Biró Dávid

A kiállítás legnagyobb terében, amelyet a lefüggönyözött terek vesznek körül, mint a szentélykörüljáró a gótikus templomokban, egy olyan videó látható (a Mi vagyunk az őseik című videómunka 2016-ból), amelyen emberek is mozognak. Pont úgy néznek ki, mint a disztópiák szereplői, látszik, hogy valami után vannak. Nagyon valami után, talán nincs is életben közel s távol már senki más, csak ők. A tájban egy fából ácsolt szerkezetet forgatnak, ami mint egy politikai ima-malom, jelszavakat, vagy inkább kulcsszavakat jelenít meg – és egész pontosan az avantgardista Gusztav Klucisz Agitációs állvány terve (1922) című munkája alapján készült. Maga a szerkezet a valóságban is látható, ott áll a Trafó Galéria terében, de némileg leégve, megpörkölődve, üszkös foltokkal. Itt járt az apokalipszis? Vagy ez csak egy „sima” erdőtűz, olyan, amilyet ezen a nyáron tucatnyi helyen láthattunk Dél-Európában, Észak-Amerikában. Ahogyan a néző fölösleges, úgy fölösleges a művész is. Varázspálcáját, ha volt is, eltörte rég, vagy a tűz emésztette el. Persze színpadias az egész helyzet és teátrális a tér is, kis színházak ezek itt, függönnyel elválasztva, az összeomlás, a megszűnés jeleneteivel és akusztikai nyomaival, de nehéz nem úgy nézni, mint a reprezentáció kritikáját.

Kaszás Tamás: Szívvel és értelemmel. Kiállítási látkép | Trafó Galéria, 2021 | középen: Propa Dharma, 2016-2021, objekt | fotó: Biró Dávid

Sci-fi agitprop, ahogy maga a művész nevezi, és ezzel önmagára, saját praxisára is reflektál. Amúgy végig a kiállításban ezt teszi, hiszen az őt folyamatosan foglalkoztató témákat vonultatja fel, az ember utáni világot, az ökológiai katasztrófát, a cselekvés lehetőségét vagy hiábavalóságát, az agitáció, az érvelés esélyeit. A saját képeit állítja ki (kvázi retrospektív), amit a saját szavaival interpretál (kvázi önértelmezés), mások szájába adva. Mindenhol ő van és közben nincs sehol, rájátszva a kiállításra és a színházra, mint konvencióra – és akkor a verbális narratív rétegről, a hangjátékról, soundtrackről még nem is beszéltünk –, a néhai földi létből random emlékeket, töredékeket egybehordva és a nyilvános bemutatás keretrendszereibe illesztve. Mégis. (Igen, van mégis.) Az a tény, hogy a hiányzó nézők mégiscsak megjelennek, és hogy mi vagyunk, akik belépnek ebbe a térbe, keretbe, ebbe a konvencióba, mintha némi reményt adna. Talán nem tűntünk el hirtelen. Nem törlődtünk ki a saját történetünkből, legalábbis egyelőre.

Nyitókép: Kaszás Tamás: Vad peremvidék, 2021, akril rétegelt lemezen, 100×150 cm, fotó: Biró Dávid