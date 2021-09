Az Univerzum összeszerelése – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Három kiállítás a késői nyár végén. Artist-run space-ek a Népszigeten, állami gondozásban élő fiatalok és kortárs művészek közös munkái, töprengések a jövőről. Programajánló!

Colony II.

A Népsziget, ez a különös entitás a városban, vagy inkább a városon kívül és ugyanakkor belül, az utóbbi években non-profit galériák, közösségi műtermek és artist-run space-ek Mekkája lett. Ez a telep, ez a kolónia (Talán erre is utal a Colony, mint cím? Amellett, hogy persze a gyarmatra…) több okból is nagyon fontos a budapesti kortárs művészeti ökoszisztéma szempontjából. Természetes válaszreakció az ingatlanárak, bérleti díjak elszállására, hiszen végképp elmúltak azok az idők, amikor még a 2008-as válság utóhatásaként relatíve olcsón (bár nagyon nem könnyen) lehetett találni helyeket a városban. Ma csillagászati árak vannak és a legújabb művészet ilyenkor új közeget, új környékeket keres magának. A Népsziget, úgy sejtjük, ilyen hely. Aztán azért is fontos itt ez a közösség, mert a művészeti “felépítmény”, a sok szálon összefüggő, összekapcsolódó intézményrendszer nem létezhet belépési pontokat jelentő, változásra, adaptálódásra képes helyek, terek, művészek által kezdeményezett, önszerveződő színterek nélkül. Innen jön a friss vér. A Colony II. kiállításon több helyszín képviselteti magát a SKURC-ban.

A SKURC GROUP helye a Népszigeten, Budapesten, 2021

A Taigetosz az Indulatok az önkiszolgálóban című kiállítással jön (Bakó Helén, Békefi Róbert, Ottinger Viola, Pap Gábor, Rozman Csenge, Sándor János, Tolmár Bence, Tóth Rudolf). A Neongrey a Reflexiókkal (Horváth Viki, Engler Gábor), a Vészkijárat négy művész közös kiállítása (Nagy Edit, Kozák Kata, Dömötör Sámson László, Miksa Bálint), a Valéria a léci dumáljunk c. projektet hozza (Törteli Lilla), maga a házigazda, a SKURC GROUP pedig a Rizóma című csoportos killítást (Üveges Mónika, Németh Dávid, Matisz Richárd, Lázár Kristóf, Bencs Dániel, Németh László, Szalay Krisztina). A fiatal alkotókkal fiatal kurátorok dolgoznak együtt ezekben a projektekben, és ez megint csak lényeges: generációs színrelépések ezek, most lehet látni azt, ami pár év múlva és néhány kerülettel beljebb majd akár a kereskedelmi galériák falai között is megjelenik. A Népsziget melletti rozsdaövezet eltűnőben, mini Nizza épült, lakópark és yacht-kikötő. Csónakházak még vannak, Hajógyár már rég nincs. A hidat, a furcsa, brutalista feljáróval felújították, a legmodernebb Mac-ek zümmögnek a teraszokon, a Marina Part népe Under Armour pólókban flat white-ot szürcsöl. Ha valami izgalmasabbra vágynánk, irány a sziget mélye.

Kik?

Skurc, Taigetosz, Vészkijárat, Neongrey, Valéria



Hol?

SKURC, 1044 Budapest, Zsilip utca 9.

Mikor?

szept. 18.-tól

Tolmár Bence: Heszperidák kertje, 135×165 cm, olaj, vászon, 2021. A művész jóvoltából

Világszép kapcsolódások

Igen, kicsit szentimentális a cím, akár egy vasárnap délutáni zenés tévéműsor is lehetne, de egész másról van szó: fontos projektet jelöl. Merthogy a Világszép először is egy alapítvány, amely állami gondozásban élő gyerekekkel foglalkozik, őket képviseli, segíti és kíséri a pedagógia és a közösségszervezés legkülönbözőbb formáival. Másodszor ténylegesen kapcsolódásokról van szó. Az alapítvány állami gondozásban élő gyerekeket kötött össze képzőművészekkel. Miért? Hogy lépjenek párbeszédbe, ismerkedjenek meg, kezdődjön el egy folyamat, akár dolgozzanak együtt egy közös projekten, hozzanak létre valamit közösen, vagy csak tanuljanak egymástól, a művészektől a fiatalok eszközöket kaphassanak önmaguk kifejezésére.

Az alapítvány az éveken át tartó, következetes munkában, a hosszan épülő kapcsolatokban, a bizalomban hisz, úgyhogy teljesítménykészszer nem volt, nem kellett műveket “produkálni” ezekeből a folyamatokból. Azonban mégiscsak lettek eredmények, alkotások, amelyeket be lehet mutatni. Ez történik most. Sőt, nemcsak bemutatás, hanem árverezés is, az objektiválódott alkotásokat meg lehet vásárolni és így támogatható az alapítvány, támogathatók a további projektek.

Kik?

(A projekt kommunikációjában a művészek neve nyilvános, a résztvevő gyerekeké nem.) Bánki Ákos, Barabás Zsófi, Bukta Imre, Csató József, Czigány Ákos, Esterházy Marcell, Havadtőy Samuel, Győri Márton, Horváth Lóczi Judit, Köves Éva, Kristóf Gábor, Lovas Ilona, Megyik János, Nádler István, Nemes Csaba, Nemes Márton, Soós Nóra, Szüts Miklós, Vojnich Erzsébet



Hol?

Létra Klub, 1021 Budapest, Hűvölsvölgyi út 18.

Mikor?

szept. 17-26.

Esterházy Marcell munkája

Első lépéseim a bizonytalanba

Érdekes kérdés, hogy létezik-e más is, mint a bizonytalan, van-e egyáltalán olyan, hogy bizonyos, és ha van, lehet-e lépéseket is tenni felé, vagy csak úgy jön. Mindenesetre Várnai Gyula a bizonytalannal foglalkozik, és a jövőt, az univerzumot, annak jövőbeli sorsát (és így a mi sorsunkat is) jelöli ezzel a fogalommal. Várnai Gyula túlzás nélkül az egyik legfontosabb hazai képzőművész, és ráadásul úgy, hogy alig van körülötte hírverés, hype, a sztárszereptől messze áll. A művészet érdekli és a benne megjelenő egzisztenciális tét. Úgy tűnik, a kortárs művészet jelenleg nem tud nem azzal foglalkozni, ami az előttünk álló legnagyobb kérdés: mi lesz velünk, azaz mi lesz a Földdel? Képesek lehetünk-e mindannak megjavítására, amit elrontottunk? A Föld persze, köszöni szépen, meglesz a jövőben is, legfeljebb nélkülünk. Mi pedig…? Pont erről van szó. Várnai személyes érdeklődése, a természettudomány területei és kérdésfelvetései folyamatos inspirációt jelentenek számára. A csillagászat, a világűr, az ember megjelenése és határátlépései – mindez “személyesbe” átfordítva. Kis lépés egy embernek, nagy lépés az emberiségnek. És fordítva. Egy hosszúlépés pedig mindenkinek. Így a koraőszi későnyár végén, hogy ugyan nagy a baj, de próbáljunk azért nyugodtak maradni.

Ki?

Várnai Gyula

Hol?

acb Attachment, 1068 Budapest, Király utca 76.



Mikor?

szept.17.-okt.29.

Várnai Gyula: Cím nélkül, 2021, lightbox, 60 x 70 cm. Az acb galéria jóvoltából

A nyitókép Erdei Krisztina fotója.