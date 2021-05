Az vagy, amit nem eszel meg? – MENÜ Imaginaire

Utolsó hetéhez ért az OFF, a zárónapokban belehúzunk, több kiállításról és projektről is szó lesz. A Kőfaragó utcában az étkezés jövője a tét. Nem érdemes lemaradni róla.

hirdetés

MENÜ Imaginaire

Culinary Institute of Europe, 1085 Budapest, Kőfaragó u. 13.

OFF-Biennále Budapest, május 30-ig

hirdetés

Kifejezetten válogatós vegetáriánusként máig meghatározó élményem, hogy egy malmöi hosszú hétvége során ellátogattam a Gusztustalan Ételek Múzeumába. A kiállításról, ahol többek közt a svédek által közkedvelt fermentált heringet, az Izlandon fogyasztott, hosszan érlelt cápát, vagy épp a köztudottan gyűlölt-szeretett ausztrál vegemite-ot lehetett megszagolni (bátrabbaknak: megkóstolni), és ahol egy fekete táblán már belépéskor jelezték, hány nap telt el a legutolsó hányós incidens óta, két dologgal távoztam: kavargó gyomorral, és az ismételt felismeréssel, miszerint tényleg kultúrája válogatja, mi számít gusztustalannak, és mi ínycsiklandozónak.

A táplálkozás mára egyértelműen túlmutat a túlélést jelentő tápanyagok szervezetbe juttatásánál. Az étel egyszerre szeretetnyelv (tudja ezt mindenki, aki ette már magát rosszullétig egy családi látogatáson), hobbi, sőt mi több, etikai és politikai állásfoglalás is lehet. Legyen szó a hús és egyéb, állati eredetű ételek fogyasztásáról való lemondásról morális vagy fenntarthatósági szempontok okán; a gourmet-ságról mint a jólét és életstílus önkifejező erejéről; vagy épp a hazai közéletet lázban tartó parizeres kifli vagy disznósajt politikai tőkét kovácsoló jellegéről. A táplálkozáshoz tehát rengeteg jelentés tapad, amely nemcsak azt határozza meg, hogy mikből válnak nemzeti ételek, és mit kínálnak csillagászati áron az idelátogató turistáknak, hanem már azt is, hogy mit tekintünk egyáltalán ennivalónak.

Arvid and Marie: S.A.M., Symbiotic Autonomous Machine, 2017

Kóstolgató wunderkammer

A BÜRO Imaginaire kurátorcsapata, Szalipszki Judit és Tüdős Anna az idei OFF-Biennále egyik legérdekesebb kutatását tárják a látogatók elé MENÜ Imaginaire című kiállításukkal. A kóstolható „ételekkel”, elképzelt jövőképekkel és szórakoztató gondolatkísérletekkel a Csodák Palotáját is idéző kiállítás és eseménysorozat a Culinary Institute of Europe egyik termében kapott helyet, hazai és nemzetközi kiállítói pedig szigorúan véve nem (kizárólag) képzőművészeti alkotásokkal, sokkal inkább spekulatív design projektekkel vizsgálják a táplálkozás jelenét és jövőjét firtató kérdéseket. Az étkezés szűrőjén keresztül azt elemzik, milyen lemondások illetve viselkedésbeli átalakulások várhatók a jövőben, illetve milyen technológiák lehetnek a segítségünkre abban, hogy a jelenleg fenntarthatatlan fogyasztásunkat racionalizálni legyünk képesek. A MENÜ Imaginaire egyik legfőbb erénye talán abban ragadható meg, hogy (egy, a kannibalizmus potenciális jövőképét firtató projektet leszámítva)

a klímaszorongás és posztapokaliptikus forgatókönyvek helyett elképzelhető, sőt, élhető, ugyanakkor radikálisan átalakuló lehetőségeket fest fel, és ezzel inkább az ember képzeletét indítja be.

Ráadásul mindezt végtelenül szórakoztató és humoros módon teszi.

A MENÜ-n különböző mélységű és komplexitású gondolatkísérletek kapnak helyet, amelyek közül a három legérdekesebbet emelném ki: a táplálkozás kulturális kódoltságának láthatóvá tételét, a jelen és a jövő táplálékláncaiban a robotok és emberek által betöltött szerepek felvázolását, harmadrészt pedig az eddig bevett (de nem bevált) táplálkozási stratégiák felülírását célozzák meg az alkotók.

MENÜ Imaginaire, Culinary Institute of Europe. Fotó: The Orbital Strangers Project / OFF-Biennále Budapest

A vegán hunoktól a #foodpornig

Kezdjük mindjárt az evés kultúrájának részleteivel. A kiállítás olyan társadalmi tabukat és kevésbé népszerű témákat is vizsgál, mint a kannibalizmus, a földevés, a mesterségesen előállított fehérjék vagy épp a sokak (köztük jelen sorok szerzője) által rettegett gombák jelensége, de megidéződik a honfoglalás időszaka is. Lakner Antal Hínárgulyás ivókürt című munkája egy, a művész szóhasználatával élve spekulatív archeológiai kutatás segítségével azt vizsgálja meg, hogyan hatna a híresen húsimádó magyar konyha önképére, ha kiderülne, őseink valójában a húshiányos időszakok során vegán életvitelt folytattak. Izgalmas lenne ezt a gondolatkísérletet a gulyást vallásos tisztelettel övező kultúrában széles körben megfuttatni, és próbára tenni, mi nyom többet a latba: az ősi hagyományok tisztelete, vagy a pörköltszaft tunkolásának múlhatatlan szeretete.

A múlt helyett a jelenkorra veti pillantását a NEOZOON kollektíva, amely korunk legmeghatározóbb antropológiai csomópontjában, a YouTube-on igyekszik feltérképezni az evéshez fűződő kortárs viszonyunkat. Az ember szívéhez a gyomrán át vezet az út című munka létrehozása során alászálltak a videómegosztó platform nyúlüregeibe, hogy aztán onnan visszatérve görbe tükröt tarthassanak fel. Izgalmas látni, hogy a tartalom túlburjánzásának korában mi képes felkelteni a figyelmünket: leginkább az, hogy mit csinálnak mások; és ez alól nem kivétel az sem, amikor esznek. A közösségi média túlcsordul a kajafotóktól, #foodporn tartalmaktól, ezeknek pedig egyenes ágú leszármazottai a videóban is tematizált jelenségek, az élőben közvetített falás, a pánikbevásárlás, az ASMR-trancsírozás. És bár a csapból is ezek a vizuális ingerek folynak, arról a láncolatról végül szinte sosem esik szó, hogy a tartalommá váló étel hogyan jut el a konyhaasztalra, vagy épp a papírzacskóba, amelyből a kocsiban falatozunk.

MENÜ Imaginaire, Culinary Institute of Europe. Fotó: The Orbital Strangers Project / OFF-Biennále Budapest

Védd a Földet, zsugorodj össze!

Pedig ezek a (YouTube-gyűjtés szereplői által fel nem tett) kérdések egyértelműen mutatnak a fenntarthatatlan étkezés témájának irányába. Pontosabban azokhoz a kérdésekhez vezetnek, hogy miért merülnek ki az erőforrásaink, és merre is tart ez a folyamat: Szabó Eszter Ágnes egy kereskedelmi csatorna délutáni főzőműsorának klasszikus esztétikáját és dramaturgiáját megidézve mutatja be, hogyan válik a klímakatasztrófa korában, egy posztburgonya korban a manióka a magyaros konyha új jackpotjává, míg a The Center For Genomic Gastronomy projektjének köszönhetően szó szerint haraphatóvá válik a szennyezett levegő.

A legkreatívabb munka Arne Hendriks nevéhez kötődik: A hihetetlenül zsugorodó ember című plakátinstallációja a fogyasztáson keresztül vonja kétségbe és figurázza ki, mi számít egy társadalom számára természetesnek és elérendő célnak. Ahogyan az emberiség története során a tanult viselkedési mintáink, szokásaink folyamatos átalakuláson mentek keresztül, ugyanúgy a fizikai adottságaink, és ezekről alkotott képünk sem maradtak érintetlenek. A nemnövekedést propagáló gazdasági mozgalom mintáján az alkotó hasonló felvetést fogalmaz meg: plakátjain különböző szempontokat elemezve levezeti, mennyivel gazdaságosabb lenne 50 centiméteresre zsugorodnunk. A projekt, amely egyszerre fejtegeti a szépségideálok mesterségességét, az élelmiszerlobbi hatását, és a testmagassághoz kötődő sztereotípiák kérdéseit, a maga egyszerűségében a kiállítás egyik legszerethetőbb sorozata.

MENÜ Imaginaire, Culinary Institute of Europe. Fotó: The Orbital Strangers Project / OFF-Biennále Budapest

S eljő a pizzafutár-drónok kora

A MENÜ Imaginaire legfuturistább, egyben a jelenre mégis nagyon jól rátapintó altémája az étkezés, a technológia, és a robotika hármasának keresztmetszete. Ez egyben a kiállítás talán legizgalmasabb része is.

A Thomas P. Grogan (Tuda Syuda Collective) Huzavona című projektje egy valódi utópia lehetőségét villantja fel: egy olyan platformot tár a nézők elé, amelyben egy Séf és egy Mezőgazdász funkciót betöltő mesterséges intelligencia páros a fenntarthatósági, ízl(el)ésbeli és kísérletezési szempontokat figyelembe véve addig egyezkedik egymással, míg minden kérdést illetően 100%-osan kielégítő megoldást nem talál. Egy olyan politikai kultúrában, ahol nemhogy konszenzus, de általában érdemi vita sincs, egészen üdítő a két AI kérlelhetetlen, mégis megoldásorientált egyezkedését követni – ugyanakkor kissé lehangoló is, hogy mindez csak egy erre programozott virtuális környezetben lehetséges. De legalább ott igen.

A bejárat mellett közvetlenül a Marie&Arvid művészpár alkotása, S.A.M., a Szimbiotikus Autonóm Masina fogadja a látogatókat, aki robot létére nem kevesebbre képes, mint „egyszemélyben” ellátni egy sikeres vendéglátó vállalkozás minden szerepkörét, az üdítő fermentálásától egészen az adózás menedzseléséig. Bár a prototípus fő feladata az üdítőital-gyártás, jelentősége messze túlmutat a frissítők elkészítésének automatizálásán: a robotok társadalomban betöltött szerepének komplex kérdései villannak fel általa. S.A.M. ugyanis kiváló példája annak, hogyan lehet tökéletesen profitábilis vállalkozást üzemeltetni bonyolult igényekkel bíró alkalmazottak nélkül. Az emberi komponens kivonása a képletből az elmúlt évben extra jelentőséget is nyert, a kevesebb kontakt kisebb járványügyi kitettséget is jelentett, ugyanakkor persze minden sokkal célorientáltabbá is vált – megrendelni, megkapni, elfogyasztani, lehetőleg anélkül, hogy egyetlen szó is váltani kelljen.

MENÜ Imaginaire, Culinary Institute of Europe. Fotó: Dragon Zoltán / OFF-Biennále Budapest

Bár csak kísérőprogramként vált a projekt részévé, az elmúlt évek egyik legszívfacsaróbb jelenséget tematizálta 2050+ and -orama Riders Not Heroes című videóműve: a pandémia fő arcai (természetesen az egészségügyi dolgozók mellett) az ételkiszállítók lettek. Én magam is rendszeresen szembesültem azzal, hogy korábban a kulturális szektorban tevékenykedő ismerőseim futárnak álltak, pótlandó a kieső bevételeiket. A videó, bár világossá teszi, hogy sokaknak – főként hivatalos okmányok nélkül Európába érkező menekülteknek – alapvető bevételi forrást jelentenek a platformkapitalizmus nyújtotta futárlehetőségek, egyértelműen lerántja a leplet az ilyen típusú foglalkoztatottság végletekig kiszolgáltatott, borzasztóan alulszabályozott jellegéről is. És egyben felvillantja a nem túl távoli jövő happy endnek nehezen nevezhető megoldását is: a futárokat felváltani hivatott drónok és robotok egészségbiztosítása ugyanis nem okoz majd etikai dilemmákat, és álmatlan éjszakákat a cégek vezérigazgatói számára.

Részt vevő művészek: 2050+ and -orama; Absentology (Horváth Márk &Lovász Ádám); Arne Hendriks; Fuzzy kollektíva (Gedeon Tekla & Sebastian Gschanes); Gerard Ortín Castellví; Hódi Csilla; Lakner Antal; Marie Caye & Arvid Jense; Masha Ru; NEOZOON; Szabó Eszter Ágnes; The Center for Genomic Gastronomy; Thieu Custers; Thomas P. Grogan (Tuda Syuda Collective). Kurátorok: BÜRO imaginaire (Szalipszki Judit és Tüdős Anna)

Nyitókép: NEOZOON: A szívhez a gyomron át vezet az út (állókép a filmből), 2017