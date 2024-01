Bábu és gravitáció – Waliczky Tamás kiállításáról a Molnár Ani Galériában

A Molnár Ani Galériában február 3-ig még látogatható Waliczky Tamás legújabb egyéni kiállítása, melyen a művész 2020 és 2023 között készült animációit mutatja be. A tárlatot Szegedy-Maszák Zsuzsanna nyitotta meg, az alábbiakban beszédének általa szerkesztett változatát közöljük.

hirdetés

Mielőtt egy vékony, csont és bőr emberekből álló csoport körbeveszi, majd megeszi Péter Földes hasfájásig túlevett főszereplőjét az Éhség című 1974-es animációban, egy hosszú esési jelenetnek vagyunk tanúi. Bízva a tabletták gyógyhatásában, a regenerálódás reményében lefekvő férfialak lehunyja a szemét, de megnyugvás helyett, álmában kiesik az ágyából és a gravitáció a mélybe húzza. Esés közben teste minden irányban forog előttünk, hol a feje van fent, hol a talpa. A pörgés következtében a meztelen férfinak minden testrészét telibe látjuk. A film egy történetet mesél el, van eleje, közepe és vége, valamint súlyos morális üzenete a földi javak igazságtalan elosztásában.

hirdetés

Bábu és gravitáció

Waliczky bábuja ezzel szemben nem egy történet, hanem egy állapot szereplője, aki a végtelenségig hánykódik-vetődik, mindaddig, amíg fut az a számítógépes szoftver, ami szimulálja a bábu behatárolt terének, egy fémdoboznak a forgását. A gravitáció okozta esés itt nem a főszereplő tetteinek a következménye. Mintha azt látnánk: hiába próbáljuk magunk alakításával kézbe venni életünket, a környezetünket nálunk nagyobb erők mozgatják, amelybe nincs beleszólásunk. Mi csak esünk, vergődünk és ütődünk. Meg lehet ugyan határozni a lény fizikai tulajdonságait: testmagasságát, testsúlyát, testrészeinek külön-külön lehetséges mozgási irányát és korlátjait – a bábú térde is csak az emberi térd zsanér-szerű hajlítására képes. Sőt, azt is ki lehet kötni, hogy a földi, 9.8-as gravitációs érték legyen érvényben. Mindezek a megkötések a földi valósághoz csatolják a szereplőt és az állapotot, de mivel szoftver szimulálja a kubus véletlenszerű mozgását, alkotó és néző együtt szemléli a történéseket, a bábu szó szerint hányattatott sorsát.

Waliczky Tamás a Bábu és gravitáció c. 11 db-os printsorozat előtt. Fotó: Drapkó Péter. A Molnár Ani Galéria jóvoltából

Waliczky nem először mutat nekünk eső alakokat. A 2007-es Marionettekben a különféle humanoid lények síkban léteznek és esnek a földre. Esés során olykor egybeakadva viszont talán némi vígaszt ad nekik, hogy időnként párban vannak és így együtt, párban esnek le a földre. A Bábu és gravitáció a covid első évében készült, amikor mindannyian megtapasztaltuk egyrészt a bezártság, másrészt az emberi érintkezések veszélyforrásként megélésének nyomasztó érzését.

A jelen kiállításon szereplő animációk nagy részét most láthatja először a közönség, bár közülük hármat a LOKART Festival keretében Pécsen bemutattak a nyáron. Az újmédia művészet intézményesülését real time-ban átélő Waliczky, saját elmondása szerint fontosnak érzi, hogy egyes klasszikus műfajokban is alkosson, anélkül persze, hogy a technikát vagy a médiumot saját jellemzőitől megfosztaná. Az itt látható alkotásokban felismerhetünk tájkép-, önarckép- és csendélet-szerű ábrázolásokat. De számítógéppel csak számítógépes művet lehet készíteni. Waliczky nemcsak a médium-specifikusság mellett tette le a voksát, amit a máig érvényes ’89-es manifesztumában is megfogalmazott, hanem műalkotásai a médiumban rejlő változó és bővülő lehetőségeknek is a függvénye. A Bábu és gravitáció ötlete ugyan 2014-es, de kivitelezése csak 2020-as technikával volt lehetséges. Márpedig Waliczky igazi kézműves művész, aki számára nem járható az az út, hogy csak egy koncepciót talál ki és a kivitelezést másra hagyja. Idézem az alkotót: „számomra, amikor csinálok egy műalkotást, az mindig egy oda-vissza párbeszéd a művel, és ha tisztességesen csinálod, akkor a mű irányít téged, hogy mit lehet, és mit nem lehet.”

Waliczky Tamás: Bábu és gravitáció, 2023, giclée print, 34 x 46 cm (kerettel), egyedi példány. A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából

A Képzelt kamerák sorozat 18 kamerája közül (a többi vetítő vagy nézőgép) az ortografikus kamerát a perspektivikus torzulások kiküszöbölésére tervezte Waliczky. A Hintázás a kertben (2021) animációhoz egy hasonló, vagyis szintén a torzulásokat minimalizáló funkcióval rendelkező, és ezért különösen az építészeti fényképezésben kedvelt, Tilt-Shift lencsét használt, hogy a saját kertjében látható növényekről készítsen fényképeket. A fényképekből virtuális domborműveket alkotott úgy, hogy a sötét részek homorúak a síkhoz képest, míg a világos részek domborúak, majd e képek megmozgatásával animációt készített. Most nem a csúszdához tipegő, hanem a hintázó kisgyermek nézőpontjának szimulációját látjuk, amikor a lefele néző dombormű átleng a felfelé néző domborműbe. Waliczky számára az emberi látás egy végtelen témakört jelent, életművében többedszerre elemzi és rekonstruálja a vizuális érzékelésünk lehetséges módjait és ezt számunkra is érthetővé teszi létező vagy elképzelt kamerák mechanikájának segítségével.

A Rálátás a Shek Kip Mei Parkra (2016-2021) egyfajta tájkép emberekkel. Alkotórészei a hong kongi lakás ablakából felvett videók, melyekből évekkel később, Magyarországon készített animációt. Ebben az esetben egy folyamatnak vagyunk tanúi; van a történetnek eleje, amely nappali világosságban, és van vége, ami már az esti sötétségben készült. Waliczky a különböző idősávokat néhány percre sűrítette össze. Pontosabban egymásra rétegelte őket úgy, hogy a külön-külön idősávoknak van némi térbeli mélységük. Ennek következtében, ha időben találkoznak is az egymás útvonalát keresztező gyalogosok, térben mindenki saját zónájában marad. Az idő dimenziója, ahogy az 1997-es Szobrok animációban, úgy itt is térbeli tulajdonságot kap. Zárásul, a kinti erős reflektorfények révén az ablakkal szemközti falon megjelenő külvilági kép sávjai is beleszövődnek az utcaképbe. Hirtelen nem tudjuk, mit is nézünk: a valóságot vagy annak tükröződését.

Waliczky Tamás: Bábu és gravitáció, kiállítási enteriőr, fotó Drapkó Péter. A Molnár Ani Galéria jóvoltából

A Három fa a tengerparton a Tsim Sha Tsuinál (2021) animációt részben egy könyv inspirálta. Peter Wohlleben A Fák titkos élete c. munkájában az eddigi ismereteinkhez képest sok szempontból új kép rajzolódik ki a fák természetéről. Wohlleben szerint a fák érző, jövőiket megtervező, egymással kommunikáló élőlények. Könyvének egyik legfontosabb állítása, hogy az emberi testfelépítéssel szemben a fák tulajdonképpen fejükkel lefele léteznek, agyuk a gyökerük, míg a szaporítószervük fent a magasban van. Ezer és ezer levelük ezer és ezer szemnek felel meg, amelyekkel hosszú, lassú életük során minket bizonyára esztelenül rohangáló lényeknek látnak. A három magasztos fa mögött húzódó 7 vízszintes sávban apró emberi figurák sietnek egy délután leforgását mindösszesen 8 percbe sűrített animációban.

A besötétedés motívuma harmadszorra is főszerephez jut a mű lezárásaként a Víziók a Mong Kok East gyalogoshídon (2023) című alkotásban. Hong Kong neonfény kultúrájának megidézésével a covid időszakában bevezetett hőkamerákra és a kínai befolyás miatt egyre nagyobb mértékben jelenlévő megfigyelő kamerákra utal Waliczky, amikor minden egyes sétáló személyhez hozzárendel egy színes neonfénycsíkot. A nap végére az emberek eltűnnek és marad pusztán a jel, az adat.

Waliczky Tamás: Bábu és gravitáció, demo video. A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából

A Napfény Mong Kok-i ablakomból nézve (2022) című animációban Waliczky egy háromdimenziós térbe helyezte el az épületekről a különböző napszakokban készített fotókat úgy, hogy közben egy kifordított perspektíva rendszert hozott létre: a valós látásunkkal szemben a messzebb lévő épületek mozdulnak nagyobb mértékben, míg az elől lévő felhőkarcolókon csak apró mozgást láthatunk. Az 1994-es Az út című műben is hasonlóan átfordította Waliczky a perspektívát, akkor a méretekkel játszott, a távolodó épületek egyre nagyobbak lettek, a közeledők pedig egyre kisebbek. Mindkét mű arra kényszerít, hogy vizsgáljuk a látásunkat, segít látni a látásunkat, és komoly agyi munkával kikényszeríti, hogy a máshogy látással is tudjuk értelmezni a látottakat. Jelen esetben azonban, ha még ezzel a kifordítással meg is tudnánk birkózni gondolatban, a Napfény Mong Kok-i ablakomból nézve című alkotásban Waliczky tovább nehezíti vizuális- és térértelmezésünket azzal, hogy az épületeket érő fényeket is variálja. Ezzel teljesen összezavarja a fény-árnyék, mint térérzékelési mankóra támaszkodásunkat. Történetet sem kereshetünk, mint a Rálátás a Shek Kip Mei Parkra vagy a Három fa a tengerparton a Tsim Sha Tsuinál animációkban, hiszen itt nem egy napon vagy egy napszakaszban történő események kronologikus összesűrítésének, hanem teljes összekavarásának vagyunk tanúi. Ezúttal a rendezőelv mögött pusztán a látvány húzódik.

Az önábrázolás, az ön-idézés és az önéletrajzi elemek szerepeltetése nem áll messze Waliczky művészetétől. A Képzelt kamerák sorozatból a 2018-as Flipbook Camera Lucida kép a képben ábrázolása egyfajta önéletrajzi A művész portréja fiatalemberként megfogalmazás, míg az Üveglemez-nézőben a – szintén kép a képben elem – nem más, mint a művész egyik gyermekkori alkotása. Az itt bemutatott Önarckép étellel (2022) animáció több szinten idézi meg a művész személyét és művészi pályájának fontos mérföldköveit. Egyszerre kétfajta morf technikát láthatunk, melyek nemcsak párhuzamosan, de azonos ritmusban alakulnak át egyik állóképből egy másik állóképbe – kb. három másodpercig tartó mozgást kb. 1 másodpercig tartó állókép követ. A két réteg közül az alsó, színes, fotóalapú képeken alkalmazott morf technikát a világ Michael Jackson Fekete vagy fehér videójából ismerhette meg a kilencvenes évek elején; a másik, vonalrajzos technikát Nestor Burtnyk és Marceli Wein fejlesztette ki és alkalmazta Péter Földes korábban említett Éhség című animációjában. Mindkét mozgókép komoly hatással volt Waliczky életére, az előbbinek megfejtése, pontosabban azonos vizuális effektet eredményező, de másik szoftver létrehozása, a megélhetési nehézségekkel küzdő művész számára hozott hirtelen anyagi biztonságot, az utóbbi művészi kvalitása pedig évtizedek óta fontos támpontot jelent. Míg a popkultúrából ismert morf technikát Waliczky a Hong Kongban divatos étel-fényképezésre, a közösségi médián megosztott élménybeszámolókra, addig a lineáris interpolációs technikát saját arcmásának megjelenítésére használja. Arcának külön-külön megrajzolt alkatrészei az animáció során életre kelnek, hogy aztán szétesve másik rajzzá álljanak össze.

Waliczky Tamás: Bábu és gravitáció, kiállítási enteriőr, fotó Drapkó Péter. A Molnár Ani Galéria jóvoltából

Waliczky ugyanolyan természetesen nyúl az 50 évvel ezelőtti animációs technikához, mint a 2020-as évek animációs lehetőségeihez. És ahogyan a technika kiválasztása, úgy a témája – legyen az sapkás önarckép, alkotói folyamatának otthont adó környezet vagy lecsupaszított, de az alkotó alap testi tulajdonságait magán viselő számítógépes animált báb – önéletrajzi jelentőségű. Waliczky Tamásnak minden újabb alkotása nemcsak magában hordozza korábbi műveit, hanem azoknak a számára életében és művészetében jelentő szerepét is. Őszintén irigylem Waliczky Tamás jövő nagymonográfusát és gratulálok a jelen kiállításon látható művekhez.

Borítókép: Waliczky Tamás: Önarckép étellel, 2022, számítógépes animáció installáció, 4K felbontás, 5 perc 21 másodperc, Fotó: Drapkó Péter. A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából