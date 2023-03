Hito Steyerl és alkotótársai, Miloš Trakilović és Giorgi Gago Gagoshidze installációja május 7-ig látható a Trafó Galériában. A divat, kortárs művészet és politikai konspirációk összefüggéseit elemző műről Kovács Máté Bence írt recenziót.

A Trafó Galériába belépve egy ókori görög színház benyomását és misztériumát idéző tér és videóinstalláció fogadja a nézőt, ahol a színpad (orkhésztra) a három függőleges triptichon-szerű képernyőn jelenik meg. A háttér (szkéné) és a nézőtér (theatron) az EU kék alapszínére van hangolva, amit az Európai Unió hivatalos oldala szerint a bizalommal, önbizalommal és az őszinteséggel hozhatunk összefüggésbe; és ezentúl nyugalmat és a felelősségtudatot is jelképez.[1] Ám ez a szín ismerős lehet a Brexit „Leave” kampányából is, vagy még relevánsabb referencia lehet a nagy kék IKEA bevásárló táska is, melyet a Balenciaga 2017-ben újraalkotott és 2145 eurós áron értékesített.

A nézőtér alakja eltér a megszokottól, hiszen nem félkör alaprajzú, hanem egy metaforikus, saját magába visszatérő Möbius-szalag, aminek csak egy oldala és határa van, nincs kívül és belül, alapvető eleme a nem irányíthatóságnak. Analógiáját képezi a térben megjelenő újra-újra induló videó loopnak, illetve szándékos megidézi a strasbourgi Európai Parlament plenáris üléstermének labirintusszerű alakját, amely a Párizsban Luc Besson filmstúdiójában felépített 2020-as Balenciaga nyári kollekcióját bemutató modell-kifutó-pálya ihletője is volt. Ez a művészek megjegyzése szerint Dante poklának köreit megidéző végtelen hurok, amelyben a média, a divat, a politika, a kultúra és gazdaság lassan egyetlen gyötrelmes spirálba fonódik össze. Az örvényébe kerülve már egyáltalán nem egyszerű tájékozódni, eltűntek a stabil támpontok, mivel a kommunikációtechnológia fejlődése és a médiahasználati szokások változása “új típusú” válságokat generált, ami a politikai közéletet sem hagyta érintetlenül.[2]

Fotó: Bíró Dávid

A MISSION ACCOMPLISHED: BELANCIEGE premierje a Neuer Berliner Kunstvereinben (NBK) volt, ahol eredetileg előadásként rögzítették, amint a három művész: Hito Steyerl, Miloš Trakilović és Giorgi Gago Gagoshidze a berlini fal leomlása óta eltelt harminc év politikai és kulturális változásaira reflektál a Balenciaga luxusmárka példáján keresztül. A videómunka voice-over kommentárok és egyéb kapcsolódó asszociatív médiatartalmak montázsa, mely korunk sürgető politikai kérdéseit igyekszik diagnosztizálni; így például a mém-logikák YouTube interjúk általi instrumentalizálását a kortárs vizuális kultúra különböző termelési szintjein, mintha csak a kedvenc influenszereinket néznénk. A párhuzam azért is érdekes, mert a kortárs globális színtér 2017-ben a legfontosabb művészeti szereplőjének, “véleményvezérnek” választotta Hito Steyerlt és azóta is minden évben előkelő helyet foglal el az ArtReview évente megjelenő listáján.[3]

A Steyerl munkásságában az intézménykritikát megtestesitő Möbius-szalag visszatérő motívum, mellyel nemzetközi hírnevét is megalapozta és a kritikai profilját erősíteni kívánó intézmények kedvencévé is vált, annak ellenére, hogy ezen intézmények ezzel gyakran az öngól kockázatát is vállalták és vállalják. A Serpentine Gallery 2019-es áprilisi megnyitójának sajtótájékoztatóját például a művész arra használta fel, hogy fényt derítsen a galéria vezérigazgatója, Yana Peel vagyonának egyik forrására: az NSO Group kémcégre, ami megfigyelőszoftvereket gyárt autoriter rezsimek számára. Ugyanezen év júniusában Peel kénytelen volt lemondani pozíciójáról.

Hasonlóan emlékezetes volt Steyerl titkos előadása az Istiklal Cadessi egyik színháztermében a 2013-as Isztambuli Biennálé feszült nyitónapjai során, a Gezi parki tüntetések után. A mű a török lőszerek forrását kutatta, amelyeket a kurd felszabadításért harcoló PKK-val szemben folytatott összecsapásokban használtak; ezek egyikében Steyerl gyermekkori barátja, Andrea Wolf is életét vesztette. A művész a halálos lőszer eredetét a biennálé főszponzora (Koç Holding) tulajdonában lévő fegyvergyártó vállalatig vezette vissza, miáltal a személyes tragédia forrása és a toxikus filantrópia problémája végképp összekapcsolódott egymással.

De miért a Balenciaga? E kérdés megválaszolásában döntő fontosságú Christopher Willey kanadai adattanácsadó, aki a The Guardian brit napilapon keresztül nyilvánosságra hozta a Cambridge Analyticánál végzett munkája során szerzett dokumentumokat. Ezzel pedig kiváltotta a Facebook-Cambridge Analytica botrányt, amely több kormányzati vizsgálatot is elindított és óriási aggodalmakat vetett fel a személyiségi jogok és a privát adatok védelmével, a Big Tech ellenőrizetlen hatalmával és a nyugati demokrácia dezinformációival szembeni sebezhetőséggel kapcsolatban.

Fotó: Bíró Dávid

Willey a Dazed and Confused magazinnak adott interjújában párhuzamot vont a divat és a politika között: „A politika és a divat egyaránt az identitásról szól. Mindkettő rendkívül ciklikus. A politikában és a divatban is rengeteg irányzat létezik. Tágabb értelemben a divat és a politika is a kultúránk terméke. A politikai mozgalmakra úgy lehet gondolni, mint egy divatirányzatra – sok ember hirtelen átvesz egy új eszmét vagy koncepciót”.[4]

2018-ban Wiley a Business of Fashion Voices konferencián tartott Fashion Models and Cyber Warfare című, YouTube-on is megtalálható előadásában kifejti, hogyan alkalmazta a divatról szóló elméletét a Trump-kampányra.[5] Trump szerinte úgy működik, mint a 2000-es évek legpolarizálóbb ikonikus ruhadarabja: a Crocs papucs.

Az esztétikailag megosztó hírhedt lábbeliből a Balenciaga 2017-ben egy még elviselhetetlenebb és hordhatatlanabb változatot adott ki, mely akkora nézeteltéréseket generált, hogy ez a jelenség vált a termék marketingjévé. „A sokknak és az azt követő normalizációnak erre a dinamikájára épített Trump kampánya” – magyarázza Steyerl.[6] Trumpot a Facebook-felhasználók számára – személyre szabott és célzott hirdetéseken keresztül – többször különféle variációban mutatták be.

A közösségi média természetéből fakadóan ma már szinte fogyasztói elvárás, hogy a politikai élet szereplői, vagy akár a divatcégek reszponzívak legyenek. A kiállított videóban szereplő művészek képforgalmazási és identitáspolitikai történetekre tekintenek vissza és azt állítják, hogy Trump és a Brexit ugyanúgy szabadult rá a társadalomra, mint ahogy egy divatmárka új kollekciót indít. Ha egyszer felkapott vagy a közösségi médiában, akkor bárhol máshol is felkapott leszel. Ennél is félelmetesebb felismerés azonban, hogy egy márka jelentését, tartalmát és sikerét maguk a felhasználók hozzák létre, az ő fizetetlen munkájuk a kizsákmányolás új modelljéhez vezet, amelyet nehéz nyomon követni és különösen lehetetlen megállítani. Ezzel a mű tematikus és formai értelemben is utal az infodémia világára, amelynek mindannyian ki vagyunk téve, és ahol az egymásnak ellentmondó struktúrák egyidejűleg vannak jelen, kiegészülve az ehhez a tendenciához szorosan kapcsolódó, a felhasználók által generált tartalmak és az összeesküvés-elméletek terjedésének problematikájával is.

Fotó: Bíró Dávid

A közösségi média mint platform radikálisan demokratikusnak tűnhet, mivel látszólag mindenkinek ugyanazok a médiaeszközök és (ön)reprezentációs csatornák állnak a rendelkezésére. A hatalom ezen részét, amely a hírnévtől és nem a törvényektől függ, átadják a hétköznapi embereknek, akik képesek azt minden egyes feliratkozással, lájkkal és kommenttel megerősíteni.

A veszély abban áll, hogy kevés objektív információ keveredik sok félelemmel, spekulációval és pletykával, amit a globális modern információs technológia felerősít és tovább terjeszt. A médiakonvergencia korában ugyanis a hivatalos tájékoztatás hiányában keletkező információs űrt a “krízisben” érdekelt feleknek lehetőségük van más, nem hivatalos forrásokból származó tartalmakkal betölteni. Vannak tehát olyan felhasználók, akiknek ez nem veszélyt, hanem erőforrást és lehetőséget jelent. Ezek közül az egyik a Balenciaga, ami a mítoszteremtésre apellálva jelentős hatást fejtett és fejt ki, mivel a szóban forgó termékeik nemcsak a globális elitnek készülnek, hiszen a meme-bait stratégiákra épített kampányaik kifejezetten a ’89 utáni generációnak is szólnak. A framing (keretezés) és a reframing (újrakeretezés) elvein keresztül a saját fogyasztóikat vonták be a hype létrehozásába.

Az egyik YouTube DIY-oktatóvideót utánzó jelenetben Steyerl egy IKEA-táskát tart a kezében, amelyet kivágott, elforgatott és a már korábban említett Möbius-szalag formájúra ragasztott össze újból. Ez, magyarázza, a „Balenciaga-elv”, amely a volt keleti blokk államaiban a privatizáció elvét követi. Az alakzatot itt mint a saját farkába harapó kígyót, az örökké félrevezetett identitásokra és autokratikus rezsimekre is vonatkoztatja, amelyek köralakú „csapdákat” hoznak létre a lakosság helyben tartására.

Fotó: Bíró Dávid

Wiley, akit időközben a H&M fenntarthatósági AI-szakértőjeként szerződtették le, az etikai felelősséget is a közönségre hárítja: „Őszintén szólva srácok, rátok vagyunk utalva, nemcsak a kultúránk megteremtésében, hanem a kultúránk védelmében is. Egy kulturális háborúban vagyunk, és Ti teremtettétek meg a csatateret. Rajtatok múlik, hogy Trump, a Brexit vagy az Alt-Right politikai korunk (gyors és megbánható) Crocs papucsa vagy (következetes és ikonikus) Chanel-je lesz-e”.[7] A képek itt már nem reprezentálják, hanem előre jelzik és gyártják a valóságot, és ahol az emberek már nem egyszerűen a képernyők előtt ülnek, hanem maguk is csomópontjai, prosumerjei azoknak a kulturális tartalmakkal elárasztott hálózatnak, amelyeket fogyasztanak, újragyártanak és továbbítanak.

A Szovjetunió összeomlását követő polgárháborúkról készült felvételekből az előadók ráközelítenek Demna Gvasalia alakjára, aki jóval a Vetements megalapítása előtt, gyermekmenekültként migrált Grúziából. Később a DHL-pólója tette őt a legrelevánsabb, legravaszabb, legizgalmasabb tervezővé, aki a kreatív kézjegyet kifordította és a stiláris kifinomultságot a bomlasztással és játékkal helyettesítette. Később ezt az elvet vitte tovább, amikor Alexander Wangot követően ő került a Balenciaga vezető tervezői pozíciójába.

Mi történik akkor, ha az esztétikai hierarchiák megdőlnek és dekódolhatatlanná válnak, de ezzel szemben a piaci értékük érintetlen marad? Gagoshidze a videó egy pontján így fogalmaz: „Hogyan lehetséges, hogy a Balenciaga darabok legyőzték a gravitáció törvényeit és felszivárogtak a felső tízezer testére? Míg azok, akik korábban ezeket a ruhákat viselték, továbbra is lefelé tartanak?”[8] Ezzel felidézi saját gyermekkori emlékeit a polgárháború utáni Grúziából, amikor a testvérről testvérre szálló adományként kapott kinyúlt ruhák és túlméretezett pólók még nem a cool-faktort jelentették.

Giorgi Gago Gagoshidze, Hito Steyerl, Miloš Trakilović: KÜLDETÉS TELJESÍTVE: BELANCIEGE, 2019

Állókép a videóból

(A művészek, az Andrew Kreps Gallery, New York, és az Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul jóvoltából)

A divatiparban megjelenő „új-kelet” nosztalgia furcsa és már-már ízléstelen módon romantizál és esztétizál olyan ruhadarabokat és jelképeket, melyek eredeti kontextusukból kiemelve kiüresedett és jelentésüket vesztett szimbólumokká és árucikkekké válnak, miközben viseletük együtt jár az attól a szubkultúrától való távolságtartással is, ahonnan ezeket kiemelték. Ezzel elveszítik az eredeti jelentésüket és egy homogenizált, leegyszerűsített nyugati narratívába simulnak bele.

Az önmeghatározás és annak a médiareprezentációja napjaink központi problémájává vált. „Az identitás jelenleg a tömegek ópiuma” – állítja Steyerl.[9] „Ez egy ingyenes alamizsna azoknak az embereknek, akiknek sok másuk nincs. De ahogy a digitális gazdaságban sok látszólag ingyenes dologhoz, ehhez is rengeteg mérgező feltétel kapcsolódik. Mindenekelőtt az a gondolat, hogy az ember képtelen változtatni. Az identitás azt jelenti, hogy ha szegény vagy, törődj bele, viseld büszkén. Az identitás csapdát jelent, hogy az embereket a helyükön tartsák és megosszák őket, mint például a Team Crocs vs. Team Chanel ellentét esetében is.”[10] A kérdés tehát az, hogyan lehet átalakítani ezt a hurkot, amelyet maguk a kizsákmányoltak táplálnak, pontosabban fenntartanak az egyéni hovatartozásuk állandó keresésével. „Az egyetlen kiút a játékszabályok megváltoztatása” – zárja gondolatmenetet Trakilovic, aki a szarajevói Pride-on egy kirakatban egy olyan Balenciaga-replikát fotózott le, amelyen a márkajelzés „Belanciege-ként” volt elírva.[11]

A sikertelen kisajátítás ünnepeként a kör – vagy inkább a trendmátrix – ismét bezárult, amikor Steyerl úgy döntött, hogy ezzel a projektcímmel hoz létre egy olyan képzeletbeli vállalkozást, amelyben a felhasználók nem pusztán megteremtik, de egyúttal birtokolják és kezelik is a márka értékét.

