Barangolások Európa kulturális tereiben – a Ludwig Múzeum bemutatta éves programját

A múzeum idén olyan kiállításokkal jelentkezik, amelyek a kortárs képzőművészet kapcsolódási pontjait tárják fel más művészeti ágakkal és diszciplínákkal. Változatlanul komoly hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű közösségek megszólítására és a látogatók bevonására új, interaktív eszközökkel.

hirdetés

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum idei első időszaki kiállítása a néhány hónapja, röviddel 100. születésnapja előtt elhunyt Vera Molnar életműve előtt tiszteleg. Az À la recherche de Vera Molnar című, február 10-április 14. között látogatható tárlat két részből áll majd; egyik fele áttekinti a művész pályájának meghatározó fejezeteit, végigköveti Molnar vonal- és formarendszereinek alakváltozásait. A kiállítótér másik felében a kortárs nemzetközi szcéna ismert alkotói, köztük Refik Anadol, Aurèce Vettier, Arno Beck, Casey Reas, Mark Wilson és Samuel Yan alkotásait láthatjuk, melyeket az köt össze, hogy valamennyi Molnar alkotásaira egyedi módon reflektálva tiszteleg a kiemelkedő jelentőségű életmű előtt. A kiállítás a Ludwig Múzeum, a bonni Stiftung für Kunst und Kultur és a Vintage Galéria együttműködésével valósul meg.

Vera Molnar: Hypertransformation /Diptyque I., 1974-1979 vászon, vinil, 147 × 150 cm, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

A német Till Brönnert eddig főként a jazzpódiumokról ismertük; most a Bartók Tavasz keretében, a Ludwig Múzeum és a Müpa együttműködésében fotóművészként mutatkozik be a magyar közönség előtt. Fotói egyszerre keresik az európai népekben a közös és az elválasztó elemeket, a globális és regionális jelentések érzékeny szövetén keresztül mutatják be korunk Európáját. A kiállításának címét is adó jelenlegi projektje, az Identitás-Európai tájkép még készülőben van és elsőként a Ludwig Múzeum látogatói láthatják április 14-augusztus 25. között.

hirdetés

A következő, május 3-augusztus 18. közötti időszaki kiállítás témája jellegzetesen magyar, a kiállító művészek listája ezzel együtt nemzetközi: a Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban című kiállítás a szinte mindenki számára ismerős, jellegzetes kockaházakat állítja középpontba és változatos művészeti médiumok, immerzív installációk segítségével mutatja be a háztípus eredetét, alakulását, hatását a magyarországi vizualitás történetében. A kiállítók névsorában számos magyar alkotó, köztük Birkás Ákos, Gerhes Gábor, Nemes Csaba, Rajk László és Szöllősi Géza mellett ott találjuk mások mellett a brit David Gates-t, a német Ulf Pudert vagy a cseh Tomas Dzadont is.

Birkás Ákos: Új ház, 1973

Szeptember 6-án nyílik a Fordított tárgyak című nemzetközi válogatás, mely egy, az utóbbi másfél évtizedben a kortárs művészetben nemzetközi szinten is megfigyelhető tendenciára reflektál, nevezetesen arra, hogy egyre több hagyományos kézműves technikával készült mű jelenik meg a kiállításokon. Amikor a képzőművészek ezekhez a technikákhoz és módszerekhez nyúlnak, akkor közel sem mindig a bevett kanonikus rendszer felszámolására, sokkal inkább a meglévő fogalmak és gyakorlatok újraértelmezésére és mai használhatóságuk vizsgálatára törekszenek. A kiállítás ezért egymással párhuzamosan mutat be képzőművészeti, néprajzi és iparművészeti kontextusban keletkezett tárgyakat és ezek alapján kínálja fel megvitatásra a fenti kérdéseket. A tárlaton szereplő művészek előzetes listáján találjuk többek között Albert Ádámot, Ember Sárit, Király Tamást, Puklus Pétert, Katarina Ševićet és Eva Kot’átkovát.

Randomroutines: Tájrács, 2013-16, részlet, a Randomroutines jóvoltából

Egy tárlat erejéig a múzeum kitekint messze Európa határain túlra is. Október 18-án nyíló, Vihar előtt. Tajvan, múlt és jövő határán című kiállításán egy olyan időszakban mutatja be a művészet eszközeivel Tajvan sajátos identitását és mai dinamikus, nyitott társadalmát, illetve annak történelmi és társadalmi-politikai hátterét, amikor Kína és Tajvan igen feszült viszonya ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került.

Cheng Hsien-Yu

Ez művészet? Ilyet én is tudok… Ki a művész? Ez számít? A művészetben mindent lehet? A művész mindent megtehet? – ilyen és hasonló kérdések megválaszolását segíti a Gyakran ismételt kérdések – GY.Í.K./FAQ című, november 1-én nyíló múzeumpedagógiai, módszertani kiállítás, melynek célja a művészet befogadásának elősegítése. Ezért a művek mellé a tárlaton mediális tárgyak, játékok, feladatok is kerülnek.

Az Időgép című gyűjteményi kiállítás nyitvatartását az év végéig meghosszabbítják, és ez adja az alapját a Magyar Telekom által támogatott digitális fejlesztésnek, mely múzeumi szakemberek, digitális élményfejlesztők és kortárs képzőművészek együttműködésén keresztül arra tesz kísérletet, hogy a kortárs művészet befogadásának eszköztárát kibővítse a személyre szabott múzeumi látogatói élménnyel. Ennek eredményeképp márciustól mobiltelefonról elérhető interaktív kiállítási mikroszájt, adatvizualizáció és mesterséges intelligencián alapuló chatbot várja a látogatókat.

A múzeum „házon kívüli” szerepvállalásai közül természetesen kiemelkedik a 60. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonja, ahol április 20-november 24. között Nemes Márton Techno zen című multimédiás, több érzékszervünkre egyszerre ható, a színeket középpontba helyező, az absztrakt festészet hagyományain túl a kortárs élményvilágra, így a technoszubkultúra, a digitális képalkotás tapasztalataira is építő összművészeti alkotása lesz látható. A hagyományokat folytatva a velencei kiállítás anyaga a biennálét követően, december 20-tól Budapesten is látható lesz, ezúttal bővített formában.

Nemes Márton: Eclipse, render:Tóth Bernadett

A külső helyszínek között szerepel a brüsszeli Liszt Intézet – Magyar Kulturális Intézet is, ahol a Ludwig Múzeumban nemrég zárult Vigyázat, törékeny ∞ Handle with Care című kiállításának szűkített változata, illetve a BarabásiLab A magyar tudomány adatszobra című, a magyar tudományos élet sokszínűségét szimbolizáló kültéri installációja lesz látható.

Borítókép: Nemes Márton: What is inside that is outside, render:Tóth Bernadett