Best Nights: a legjobb tényleg még csak most jön?

Okos design, AR-motívumok a cuccokon, fenntarthatóság, jótékonysági cél. Startol a Jägermeister BEST NIGHTS ruhakollekciója.

hirdetés

BEST NIGHTS néven dobja piacra streetwear kollekcióját a Jägermeister. A branding csak visszafogott, a színek a gyógynövény alapanyagokból gyártott ital hagyományos színvilágát tükrözik, a motívumok összetéveszthetetlenek. A stílus az utca, a város ritmusát, vibe-ját hordozza és közben mégis olyan, amellyel bármely korosztály azonosulni tud.

A cél pedig? Többféle. Megszólítani a márka és a streetwear közösségét, méghozzá olyan új darabokkal, amelyek az okos design és a fenntarthatóság fontosságát képviselik. A BEST NIGHTS kollekció a minőséget, a kiváló anyagokat helyezi előtérbe: a szövet 100%-ban organikus pamutból készült, Organic Cotton Standard (OCS) tanúsítvánnyal rendelkezik. Mindegyik darab az EU-ban készül, rövid gyártási láncokkal, környezetkímélő folyamatokkal.

hirdetés

Az európai premierrel egyidőben Magyarországon is megjelennek ezek a ruhák, ugyanazzal a pozitív üzenettel, mint bárhol másutt: a BEST NIGHTS kollekció minden egyes eleme hangsúlyozza a barátokkal töltött legjobb éjszakák fontosságát. Most ugyan átmenetileg le kell mondanunk a közösen töltött időről és az éjszakai életről, de ez a kollekció arra is emlékeztet: hamarosan visszatérhetünk a barátaink közé, a kedvenc helyeinkre. A ruhadarabok titkos mondanivalót is hordoznak: egy Instagram AR-szűrővel rejtett elemeket fedezhetünk fel a pólók grafikájában. És vannak a ruhákon sajátos kódok is: a Jägermeisternek otthont adó német város, Wolfenbüttel GPS-koordinátája, mint motívum tűnik fel a cuccokon.

De a pozitív üzenet nem csak a jelképek szintjén jelenik meg. A Jägermeister megrendelésenként egy eurót ad a United We Stream nemzetközi kulturális platformnak és streaming közösségnek, amely elkötelezett a klubkultúra támogatása iránt a világméretű válság idején is.

A márka influenszerekkel is összefogott a ruhakollekció és a tartalmi üzenetek megismertetésében: egy sajátos közösség sztárjaival, akik a saját követőiknek teszik egyértelművé, miről szól a BEST NIGHTS. Köztük van a modell és tervező Lisa Anckarman (Svédország), a rapper és divatfanatikus Dalibor Stofan, más néven DALYB (Szlovákia), a blogger és cipőszakértő Christopher Blumenthal (Németország), valamint a világ valószínűleg legidősebb streetwear-arca, Alojz Abram a.k.a. Gramps (Németország). Ők nemcsak a kollekció modelljei, hanem saját kampány-anyagokat is készítenek, a Jägermeister pedig minden modellnek egy speciális kamera készletet küldött, hogy saját anyagaikat elkészíthessék. Hazai pop- és divat influenszerek is szerepelnek a BEST NIGHTS kampányában, így például a pop-előadó Juhász Marci, azaz Dzsúdló vagy Regán Lili, aki DJ-ként működik a klub szcénában.

Forrás: Regán Lili / Facebook

Az öltözködés az önkifejezés egy formája, az identitás megjelenítése is. Az egész kollekció esztétikája a merész színekre, a hip-hop kultúra hagyományára, valamiféle urban explorer érzésre és a várossal összefonódó kulturális mintákra épül – és ezzel az attitűddel a márka olyanok felé is nyit, akik talán nem képeznék az ital-brand első számú célközönségét.

A BEST NIGHTS streetwear kollekció január utolsó napjától hozzáférhető a világ számos országában, így Magyarországon is.

Támogatott tartalom.