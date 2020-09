Bíróság elé áll Párizsban az aktivista, aki gyarmati időkből származó múzeumi tárgyakat vinne vissza eredeti helyükre

Szeptember végén kezdődik a tárgyalása annak a kongói aktivistának, aki francia és holland múzeumokból akart tárgyakat kivinni, hogy a kolonialista múltra hívja fel a figyelmet.

Mwazulu Diyabanza egy júniusi napon sétált be barátaival a Musée du quai Branly – Jacques Chirac épületébe, Párizsban. Hétköznapi kiállítás látogatóknak tűntek, de Diyabanza egyszer csak fennhangon beszélni kezdett a kiállítóteremben. Szövegét a gyarmati múltról és a kolonialista időkben megszerzett műtárgyakról élőben, a Facebook-on közvetítette az egyik társa, majd egy ponton Diyabanza megragadott egy múzeumi tárgyat, egy fából készült, 19. századi, Csádból vagy Kongóból származó szobrot, hogy kivigye a múzeumból, azaz jelképesen visszavegye azt, ám az őrök útját állták. Diyabanzát és négy társát akkor letartóztatták, de nem sokkal később Marseille, majd a hollandiai Berg en Dal egy-egy múzeumában is ugyanilyen akciót hajtottak végre, mindegyik alkalommal a biztonsági őrség akadályozta meg a tárgyak elvitelét. Most Párizsban kell bíróság elé állniuk rablási kísérlet vádjával. A sajtó szerint azonban ez az eset Franciaországot is szembesíteni fogja a gyarmati időkben megszerzett tárgyak, legalább kilencvenezer alkotás eredetével és e műkincsek mai helyzetével, a restitúció igényével és problémájával.

A New York Times Diyabanzát idézi, aki tettének mozgatórugóit így magyarázta: “Amikor a saját pénzemen kellett megnéznem azt a kulturális örökséget, amit erővel raboltak el onnan, ahonnan származom, az volt a döntés pillanata”. A Quai Branly múzeumot úgy jellemezte, hogy ott “lopott tárgyakat őriznek”, és kijelentette, “nem létezik olyan tiltás, amely arra a tulajdonosra vonatkozna, aki visszavenné a tulajdonát”.

Az artportal is beszámolt arról a tanulmányról, amelyet Emmanuel Macron francia elnök felkérésére 2018-ban, a téma 150 érintettjével konzultálva készített két szakember, Bénédicte Savoy és Felwine Sarr. Ez az anyag egyértelműen állást foglal a kolonialista időkben „lopott, rabolt, fosztogatás, trükkös csalás vagy zsarolás útján” az egykori gyarmatokról elhurcolt műtárgyak visszaszolgáltatása mellett. Ugyanakkor ez a tanulmány is leszögezi, nem minden Afrikából származó tárgy így került a francia múzeumokba, a visszaszolgáltatást pedig körültekintően, az egyes eseteket külön vizsgálva kell végezni – és a szakemberek állásfoglalása a szubszaharai országokra vonatkozik, Észak-Afrikára nem. Macron egyébként 2017-ben maga is szorgalmazta, hogy “Afrika öröksége ideiglenes vagy állandó jelleggel visszatérjen Afrikába”, majd pedig kezdeményezte 26 olyan mű visszaadását, amelyet éppen a Musée du quai Branly-ban őriztek – igaz, ezek közül eddig egy restitúciós ügy lezárásáról tudni.

Diyabanzát, aki egy pánafrikai mozgalom tagja és aktivistája, három ügyvéd képviseli, akik úgy nyilatkoztak, az a céljuk, hogy védencük tettét ne garázdaságként vagy rablásként, hanem politikai akcióként kezelje a bíróság.

