Börtönbüntetéssel néz szembe az orosz feminista művész

Yulia Tsvetkova orosz művész-aktivstát pornográfia terjesztéséért ítélhetik el hazájában. Pedig nem tesz mást, mint grafikáin a női testet ábrázolja, társadalmi üzenetekkel, kritikus mondatokkal.

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy a művészi szabadság helyzetét vizsgáló, dániai székhelyű civil szervezet, a Freemuse éves jelentése kiemelte a Yulia Tsvetkova elleni eljárásokat, mint a művészi kifejezés szabadságát durván megsértő hatóság fellépés példáit. Oroszországban régebb óta zajlik hajtóvadászat a fiatal képzőművésznő ellen, egy éven belül most harmadszor néz szembe a börtönbüntetés lehetőségével. Tsvetkova színházi-performatív munkákkal kezdte, azonban a grafikáit ismerik leginkább. Az egyszerű rajzokon a női testet ábrázolja, a rajzokhoz kritikus, agitatív, konfrontatív mondatokat társítva.

A 27 éves művészre most kettőtől hat évig terjedő börtönbüntetés várhat, a vádak pedig az orosz közösségi oldalon, a Vkontaktye nevű platformon Tsvetkova által létrehozott “Vagina monológok” csoport posztjait célozzák. A csoport önmeghatározása szerint mindössze a női testtel foglalkozik és bizonyos tabuk megkérdőjelezése a célja. A tagok szimbolikus vagina-ábrázolásokat, színes grafikákat is közzétettek itt, a rendőrség pedig emiatt hallgatta ki Tsvetkovát, de elővették saját rajzait is, amelyeken a művész a “valódi női testtel” foglalkozik – és amelyeket természetesen kortárs művészeti környezetben, nemzetközi kiállításokon is lehetett már látni.

Tsvetkova színházi múltja sem tetszett a hatóságoknak. Az orosz távol-keleten, Komszomolszk na Amure városában működtetett performansz-csoportot, amely az LGBT jogok és a feminizmus szószólója volt, és együttműködött melegjogi aktivista csoportokkal. Tsvetkovát azóta utazási korlátozások sújtják, most pedig a pornográfia terjesztésének vádjával néz szembe, valamint egy hírhedt, 2013-as orosz törvény alapján a “homoszexuális propaganda” vádjával. Tavaly novemberben házi őrizetbe is került.

Komszomolszk na Amure városában a helyi hatóságok egy konkrét rajza miatt is vizsgálódnak, írja a Pinknews.co.uk. Ezen az a szöveg olvasható: “Család ott van, ahol szeretet is van! Támogasd az LGBT+ családokat!” Tsvetkova a rajzok mellett queer családok fotóit is kiposztolta.

Emberjogi csoportok, mint például az Amnesty International, most kampányt kezdtek az érdekében, 250 ezer aláírást gyűjtve össze eddig, illetve művészek, aktivisták és egyszerű nethasználók is kiálltak érte internetes platformokon, “A testem nem pornográfia” szlogennel.

Június 28-án egy Tsvetkova melletti tüntetés harminc résztvevőjét tartóztatták le Moszkvában. A demonstrálók, betartva a távolságtartás szabályait, egyenként álltak ki a művészt sújtó hatósági akciók ellen.