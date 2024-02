Budapesttől Párizsig – kiállítások Vera Molnar születésének 100. évfordulóján

A tavaly decemberben, életének 100. évében elhunyt művész még személyesen működött közre több kiállítás előkészítésében.

Vera Molnar születésének januári 100. évfordulóját már tavaly ősz óta Európa-szerte számos kiállítás köszönti; a most nyíló tárlatok már csak a nemzetközi elismertséget, népszerűséget, műkereskedelmi keresettséget tekintve a csúcsra életének utolsó évtizedeiben felért művész emléke előtt tiszteleghetnek. 100. születésnapját ugyan sajnos már nem érhette meg a művész, azt viszont szerencsére még igen, hogy korábban csak viszonylag kevesek által ismert munkássága az utóbbi évtizedekben lassan, de biztosan a nemzetközi érdeklődés középpontjába került. Hogy ez az áttörés nem következett be már jóval korábban, talán nem is írható teljesen a befogadó közeg számlájára, hiszen munkásságának úttörő, korszakalkotó jelentősége az utóbbi évtizedek történései, fejlődése fényében, az informatikai robbanás korában vált igazán nyilvánvalóvá. Amikor ő elkezdett azzal foglalkozni, amiből a computer art, a generatív művészet kifejlődött, még nem is volt számítógép; előbb dolgozott algoritmusokkal, mint ahogy 1968-tól végre valóban lehetősége nyílt arra, hogy számítógépen futtassa programjait. De sokan még ekkor sem értették, sőt voltak, akik egyenesen a művészet „dehumanizálásával” vádolták. Az információs forradalom aztán visszamenőleg egészen más megvilágításba helyezte munkásságát, aminek mindvégig megmaradtak azok a markáns megkülönböztetői jegyei is, melyek összetéveszthetetlenné tették más, hasonló törekvések mellett elkötelezett művészek alkotásaival – talán a legfontosabb az volt ezek között, hogy nála az érzelmek mindig át tudtak törni a geometria szigorán; színei és formái emocionálisan is hatnak művei szemlélőire.

Vera Molnar, fotó © Galerie La Ligne, Zürich

Annak persze, hogy az ismertséghez és, ma már mondhatjuk – annak ellenére is, hogy ez távolabb nem is állhatott volna Molnar alkatától –, a sztársághoz vezető út sok évtizedes hosszának voltak más okai is, többek között az, hogy őt alapvetően az alkotás folyamata érdekelte és nem a munkák utóélete. Elmúlt már 50 éves, amikor megrendezték első egyéni kiállítását; a műkereskedelemtől sokáig tudatosan távol tartotta magát. És bizonyára szerepe volt annak is, hogy néhány évtizede a női alkotók elismertsége általában is, a művészet és a tudomány határmezsgyéjén működők esetében pedig különösen, jóval alacsonyabb volt, mint férfi pályatársaiké. De a jég lassan megtört, Molnar korszakos jelentősége mindinkább megkérdőjelezhetetlenné vált és ez nem kerülte el a műgyűjtők figyelmét sem. Molnar művei bekerültek a világ több vezető múzeuma – így a New York-i MoMA, a londoni Tate Modern, az ugyancsak londoni Victoria and Albert Museum és a párizsi Centre Pompidou – állandó gyűjteményeibe, árai egyre feljebb kúsztak az aukciókon; a műtárgy.com adatai szerint 2013 és 2022 között már a 6. legnagyobb forgalmú magyar/magyar származású élő művész volt. Munkásságát magas kitüntetésekkel ismerték el, 2022-ben műveit bemutatták a Velencei Képzőművészeti Biennálé központi kiállításán. Tavaly „robbantott egy bombát” a nemzetközi műkereskedelemben is: egy Martin Grasser nevű, San Francisco környékén élő művésszel együttműködve 500 NFT-t készített, melyeket a Sotheby’s bocsájtott árverésre. Az aukció, mely demonstrálta az akkor már 99 éves Molnar életének végéig megőrzött nyitottságát az újdonságok felé, teljes sikerrel zárult; a Témák és variációk sorozat darabjai, melyek az NFT-t alkotó három betűre épülnek, alig egy óra alatt elkeltek 1,2 millió dollár összértékben. A maga nemében egyedülálló aukció különlegességét az is fokozta, hogy a manapság nagyon ritkán alkalmazott, ún. holland formában bonyolították le – ilyenkor az árak a kikiáltási árról nem felfelé indulnak, hanem mindaddig csökkennek, amíg a művek gazdára nem találnak.

Vera Molnar: Á Simon, 1974-2022, Offenbächer Ferenc gyűjteménye

Ilyen előzmények után számos múzeum és galéria készült arra, hogy 100. születésnapja alkalmából kiállítással tisztelegjen Vera Molnar munkássága előtt. Ezek egy része még a művész életében, zömmel vele együttműködésben előkészítve nyílt meg, a legfontosabbak azonban ezekben a hetekben fogadják az első látogatókat; a „pontot az i-re” a párizsi Centre Pompidou teszi majd fel e hó végén. E tárlatokat a nemzetközi sajtó nagy figyelemmel kíséri, mint ahogy tavaly decemberi haláláról sem csak a művészeti folyóiratok és honlapok emlékeztek meg, hanem – és ez tényleg nem gyakran fordul elő – olyan nagy nemzetközi napilapok is, mint a The New York Times, a Le Monde vagy a Le Figaro.

Idehaza már az elmúlt években is több nagyobb kiállítás – többek között a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtárban, a debreceni MODEM-ben, a budapesti Vintage Galériában és a balatonfüredi Modern Műtárban (MOMŰ) – adott képet Vera Molnar kiemelkedő életművéről, melyeket 2024-ben, centenáriumának évében, újabbak követnek.

A Kieselbach Galériában már megnyílt és február 18-ig látogatható az Algoritmus a négyzeten. Emlékezés Vera Molnarra című tárlat, mely Offenbächer Ferenc méreteiben és kvalitásaiban is kiemelkedő Vera Molnar-gyűjteményéből válogatva mutatja be a gazdag életmű keresztmetszetét a korai olajképektől kezdve, a vázlatokon és számítógépes műveken át egészen a kései korszak nagy méretű festményeiig.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum a február 10-április 14. között látogatható À la recherche de Vera Molnar című tárlattal tiszteleg a művész életműve előtt. És ezt teszi az a számos külföldi kortárs művész is, akik Molnar alkotásaira egyedi módon reflektálva mutatják meg, hogyan hatott rájuk a számítógépes művészet első nagy mesterének munkássága. Az ő alkotásaik a kiállítás második felében láthatóak; a nemzetközi összefogással létrejövő tárlat első fele Molnar pályájának meghatározó fejezeteit tekinti át, végigkövetve vonal- és formarendszereinek alakváltozásait. A kiállítás címe egyébként Molnar À la recherche de Paul Klee című sorozatára utal, felidézve a művész kísérleteit, hogy saját alkotói módszerei és eszköztára segítségével vizsgálja a számára meghatározó művészettörténeti előképeket.

Vera Molnar: Lent Mouvement Giratoire (Lassú forgó mozgás), 1957–2013 akril, vászon, à 80 x 80 cm, © az MNB Arts & Culture jóvoltából

Természetesen a művészt képviselő budapesti galéria, a Vintage sem marad ki az évfordulós kiállítást rendező intézmények sorából. A JOB FROM MOLNAR című tárlatot február 13-án 18 órakor Barabási Albert-László nyitja meg. A március 22-ig látogatható bemutatón többek között olyan plotterrajzok láthatók, melyek a párizsi Sorbonne Egyetem számítógépén és plotterén készültek. A nyomatott rajz sorozatokon, a margón kilyukasztott vékony papír szélén olykor még a plotter típusa (BENSON) és Molnar jellegzetes printelt „szignója”, a „JOB FROM MOLNAR” is látható – erre a jelzésre utal a kiállítás címe is.

Május 11-én Balatonfüred következik, pontosabban a város tavaly megnyílt új, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gyűjteményének otthont adó múzeuma, a Modern Műtár. A múzeum már tavalyi nyitó időszaki kiállítását is Vera Molnarnak szentelte és kezdettől fogva az ő életművét tervezik középpontba állítani az első idei időszaki tárlaton is. A sors sajnos úgy hozta, hogy ez már emlékkiállítás lesz, In memoriam Vera Molnar címmel. Bár a Szöllősi-Nagy – Nemes gyűjtemény önmagában is Molnar műveinek nagyon rangos válogatásával rendelkezik, a tárlat anyagát komoly kölcsönzésekkel is gazdagítják, többek között a Szépművészeti Múzeumtól és a Fővárosi Képtártól. A kiállítás olyan munkákat állít középpontba, melyek három, az egyetemes képzőművészet történetében megkülönböztetett helyet elfoglaló és Molnar számára is kiemelt jelentőséggel bíró művész, Dürer, Cezanne és Klee alkotásaira reflektálnak.

A külföldi érdeklődők is találkozhatnak egy magyar szervezésű Molnar-tárlattal: már tavaly megnyílt, de egészen március 3-ig látogatható a Molnár Vera: Variazioni icone című bemutató a római Falconieri palotában, azaz a római Collegium Hungaricum otthonában. E tárlat anyagához külföldi források mellett mindkét, már említett hazai magángyűjteményből, Offenbächer Ferenc, valamint Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit kollekciójából kölcsönöztek az életmű egészét reprezentáló munkákat.

Két további külföldi kiállításról is beszámolhatunk; egy jelenleg már látható, míg a másik, a jelentőségét tekintve messze kiemelkedő, február végén nyitja majd meg kapuit. Az első tárlatnak Svájc ad otthont, ahol a Molnar által képviselt irányzatok igen nagy népszerűségnek örvendenek, míg a másodiknak Franciaország, pontosabban Párizs, ahol a művész 1947-től egészen haláláig élt.

Vera Molnar: A kör négyszögesítése, 1962–1964, olaj, vászon, 110 x 110 cm, © az MNB Arts & Culture jóvoltából

A svájci tárlatot – több mint 35 évvel Molnar első ottani egyéni kiállítása után – a művészt az Alpok országában évtizedek óta képviselő zürichi Galerie La Ligne rendezte. A Jamais un jour sans tracer une ligne (Soha egy napot anélkül, hogy ne húznánk egy vonalat) című, március 28-ig nyitva tartó tárlat ezúttal a művész nyitottságának, szinte határokat nem ismerő kísérletező kedvének bemutatására helyezi a hangsúlyt.

Ha vetünk egy pillantást a zürichi galéria szájtjára, azt látjuk, hogy címoldalukon elsőként már nem is saját tárlatukra hívják fel a figyelmet, hanem a párizsi Centre Pompidou-ban február 28-én nyíló Vera Molnár. Parler à l’oeil (Szólj a szemhez) című kiállításra. Nem véletlenül: a párizsi bemutató kétségkívül a 2024-es „Molnar év” legfontosabb eseménye lesz. A felfokozott várakozást jól mutatja, hogy a tekintélyes Artnet hírlevele, az Artnet News ezt a tárlatot az idei év tíz „must see” európai kiállítása közé sorolja – olyanok mellé, mint például Yoko Ono tárlata a londoni Tate Modernben, Roy Lichtensteiné a bécsi Albertinában, vagy Anselm Kieferé a firenzei Palazzo Strozziban. Az augusztus 26-ig nyitva tartó, azaz a párizsi olimpia alatt is látogatható kiállítás tételeit francia közgyűjtemények anyagából válogatták. A művek nem kis része a Centre Pompidou, pontosabban a benne működő Musée national d’art moderne saját gyűjteményéből származik, ahová zömmel a művész nagyvonalú ajándékaként került. A tárlat igyekszik átfogó képet adni a kivételes életműről; festmények és papíralapú munkák éppúgy szerepelnek majd rajta, mint szobrok, fotók, a művész életét dokumentáló naplók, jegyzetfüzetek és installációk. Utóbbiak között megkülönböztetett helyet foglal el az a munka, melyet a művész kifejezetten erre a kiállításra készített.

Vera Molnar: SIGNATURE, 2004, akril, vászon, 100×100 cm. Fotó © Karl Péter. Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gyűjteménye

A fenti kiállítások mellett több olyan csoportos tárlat is szerveződött, illetve szerveződik, melyeken fontos szerep jut Molnar munkáinak. Ezek közül is említünk egyet, méghozzá a rennes-i Frac Bretagne január 14-én zárult, L’autre musée, les trésors d’une grande collection d’art contemporain (A másik múzeum, egy nagy kortárs művészeti gyűjtemény kincsei) című tárlatát, mely a múzeum állandó gyűjteményének anyagából válogat és az esemény promóciójában Andy Warhol és Pierre Soulages mellett Vera Molnar műveit állította a középpontba.

(Az olvasó megértését kérjük, amiért a művész neve írásunkban hol Molnarként, hol Molnárként szerepel, de az egységesítéshez meg kellett volna változtatnunk nevének használatát néhány kiállítás címében. A névhasználat sem Magyarországon, sem Franciaországban nem következetes.)

Borítókép: Vera Molnár: Themes and Variations #1, 2023, a Sotheby’s jóvoltából