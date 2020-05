COVID-19 válság: a budapesti XI. kerület tesz valamit a művészekért és a galériákért

Újbuda kedvezményes bérleti díjakkal próbál segíteni a galériáknak, és idén sem felejtette el meghirdetni művész-ösztöndíjait, amelyekre talán nagyobb szükség van, mint valaha.

Az elmúlt hetek során leginkább arról tudtunk beszámolni, idehaza mennyire nincsenek gazdasági mentőcsomagok, de még csak elszórt intézkedések sem igazán, a kulturális és művészeti színtér megsegítésére, a járványhelyzet és a leállások okozta gazdasági válság enyhítésére. Ennek okairól is írtunk, és itt megemlítettük az önkormányzatokat is, mint a közigazgatás olyan szereplőit, amelyektől várna valamit a művészeti színtér.

Újbudáról, azaz a budapesti XI. kerületből azonban jó hírek érkeztek. A kerület eddig is igyekezett – különböző színezetű helyi vezetéseken átívelően – bevonzani galériákat, művészeti és kulturális műhelyeket, és egyéni alkotókat, a Bartók-negyed pedig fogalom lett, nemcsak Budapesten. Úgy tűnik, Újbuda most is gondol az ott élő és dolgozó művészekre, illetve az ott működő kereskedelmi és non profit galériákra.

Idén is meghirdették a kerület művész-ösztöndíját, amely természetesen nem válsághelyzetekre szóló támogatás, de az, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor az önkormányzatoktól pénzt von el az állam, fenntartották, mégiscsak beszédes. Az Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíj legfejlebb 12 hónapig adható, és bruttó 50-70 ezer forintot jelent havonta. Az egyszeri alkotói támogatás 400-600 ezer forint, a pályakezdőknek szóló öszöndíj 1-12 hónapig adható és 40-60 ezer forint havonta. Az ösztöndíjakat 2-2 fő kaphatja meg.

A galériáknak, kereskedelmieknek és non profit helyszíneknek egyaránt, a bérleti díjak csökkentésével segít az önkormányzat. Több kereskedelmi galéria is arról számolt be, hogy 50%-os díjcsökkentést kaptak a járványidőszakban, és úgy tudjuk, ez a kedvezményes periódus még két hétig tart.

