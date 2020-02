Debrecen durván megvágná a MODEM költségvetését, elbocsátások jöhetnek

Veszélybe kerülhet a MODEM-ben néhány éve megkezdett szakmai munka, mert a város a hírek szerint komoly büdzsé-csökkentést tervez az intézménynél.

Idén jelentősen kevesebb forrásból működhetnek a debreceni kulturális intézmények és ez alapvetően érintheti a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központot is, írja a Debreciner.hu. A cívis város kritikus szellemiségű híroldala szerint tizenhat munkatárs elbocsátásól van szó, ami annak következménye, hogy – az artportal így értesült – a város egyharmadával csökkentené a kortárs művészeti intézmény költségvetését. A Debreciner.hu szerint a MODEM kénytelen lesz szüneteltetni a hozzá tartozó kisebb helyszínek, a Sesztina Galéria és a B24 működését is, ami nyilván azt is jelenti, hogy a tervezett nemzetközi residency programjuk is veszélybe kerülhet.

A város konkrét pénzügyi döntéséről még semmi hivatalosat nem tudni, de ha a hírek igazak, az igen komoly érvágás Debrecen kortárs művészeti élete szempontjából. Mint ismeretes, a MODEM két évvel ezelőtt, 2018 februárjában kapta vissza önállóságát, miután 2014-ben összevonták a Déri Múzeummal, összhangban azzal, ahogy az ország több helyén csökkent vagy megszűnt a kortárs művészeti intézmények autonómiája. 2018-tól azonban ismét önálló költségvetéssel és szakmai programmal működhetett a MODEM. Az elmúlt időszakban magas színvonalú kortárs kiállítási programot valósított meg, több kortárs művészeti szakembert vonzott a városba, akik új szellemiséget hoztak az intézménybe, és a MODEM elkezdhette részben visszaépíteni, részben továbbfejleszteni mindazt, ami 2014 előtt jellemezte, illetve a kezdetekkor célkitűzésként szerepelt. Feltűnő volt, hogy szinte egyedüliként az országban, itt lehetett a legfrissebb művészetet felvonultató, kortárs nagykiállításokat látni. Érezhető volt az is, hogy a MODEM ismét ambicionálja a regionális szerepet, azt, amit a méretéből, adottságaiból fakadóan, megfelelő költségvetéssel és szakmai autonómiával valóban betölthetne.

Ennek vethet most gátat a durva költségcsökkentés és kényszerű leépítés. Mindez a semmiből érkezik, hiszen nem tudni olyan, a várost megrengető gazdasági, pénzügyi problémákról, amelyek indokolnák a kulturális szféra megcsonkítását. A Debreciner.hu szerint a Déri Múzeumot is érintheti a büdzsé megvágása és a létszámleépítés.

Nyitókép: A Panel c. kiállítás megnyitóján a MODEM-ben, 2019-ben. Fotó: Modemart.hu