Egész másban voltunk. Az ikOn kiteszi a netre a tíz évvel ezelőtti művészinterjúit

A most húszéves ikOn elkezdte a neten publikálni azokat a videóinterjúit, amelyeket közel tíz éve rögzített. Egész más fogalmak között éltünk, egész más távlataink voltak akkor még.

hirdetés

Vannak, akik már nem Magyarországon élnek és dolgoznak. Akadnak, akik teljesen mást csinálnak és vannak olyanok is, aki most is ugyanabban utaznak, mint 2010-ben. Egy valami azonban biztos: tökéletesen megváltozott mindannyiuk körül a hazai kortárs képzőművészet intézményi, társadalmi, politikai kontextusa. A maga nemében egyedülálló, nagyon izgalmas kordokumentum-sorozat kerül föl most a netre.

A húsz évvel ezelőtt indult iKOn a képzőművészeti színtér egyik fontos platformja most is: programajánlónak, vagy programlistának néznénk elsőre, pedig szándéka szerint több annál. A mögötte levő rendszer ugyanis alkalmas arra, hogy a művészeti helyszínek, a kis galériák és a nagy intézmények azonos platformon, azonos hangsúllyal jelenhessenek meg, és akár összehangolják a megnyitóikat, eseményeiket. Hogy ne mindig, minden megnyitó csütörtökön legyen? Igen, persze, részben azért is, de még inkább azért, hogy a közönség, amely ellátogatna ezekre a helyszínekre, több helyre jusson el, nagyobb eséllyel ne maradjon le arról, ami érdekli.

hirdetés

Az ikOn 2010. januárjától kezdődően három évfolyamon át egy videófolyóiratot jelentetett meg. Az egykori m.ikOn független kortárs képzőművészeti periodika az akkori időknek megfelelően DVD formátumú folyóirat volt, és kortárs képzőművészekkel készült interjúkat valamit videóműveket közölt. Most azokat a videókat teszik közzé a YouTube-on, amelyek a DVD-ken megjelentek: több mint harminc művészinterjúról van szó, amely annak ellenére, hogy csak nyolc-tíz éve készült (illetve pontosan azért, mert akkor készült…), tényleg kordokumentum értékű.

Az interjúknál, amelyeket Koronczi Endre, alapító-szerkesztő, illetve a szerkesztőség tagjai, Bircsák Eszter, Csatlós Judit, Orbán György és Petrányi Zsolt készítettek, nem voltak időkeretek, vagy csak nagyon lazák. Ma, amikor egy ötperces interjú a neten már hosszúnak tűnik, ezek a beszélgetések, a maguk 40-50-60 perces időtartamával, elképesztően hosszúaknak tűnnek. De éppen ma, amikor Podcast-okat is hallgatunk, mintha újra képesek volnánk ráhangolódni a hosszú beszélgetésekre, vagy akár monológokra.

A m.ikOn a műtermükben, illetve saját közegükben kereste föl a művészeket, azokat, akik éppen akkor Budapesten működtek, és akiket a videófolyóirat készítői fontosnak gondoltak megszólaltatni. Önmagukról. Arról, hogy mit csinálnak, miért éppen azt csinálják, amit és egyáltalán: hogy vannak? A beszélgetések mellett minden alkalommal bemutattak egy videómunkát is, most azonban kizárólag a beszélgetések kerülnek fel a lap YouTube csatornájára, folyamatosan, heti rendszerességgel, az eredeti megjelenés sorrendjében.

Az ikOn egyebek mellett ezzel vezeti föl most ezt a retrospektív sorozatot, és egyben így kommentálja, miért találták ez most időszerűnek: “…az interjúk elsősorban a fiatal és középgeneráció tagjaival készültek, akik szinte kivétel nélkül ma is aktív szereplői a képzőművészeti színtérnek. A interjúk készítői nem szorították a művészeket terjedelmi és tematikus korlátok közé, ezzel teret adtak az összetett gondolatmenetek és személyes nézőpontok kibontakozásához.

A közel egy órás beszélgetések összessége képet ad a rendszerváltástól a 2000-es évekig ívelő pályamodellekről, az egyéni és generációs karrier-elképzelésekről, és nem utolsó sorban az intézményrendszer sajátosságairól.

A művészeti elgondolások érvényességét tekintve a tíz év nem sok idő, ugyanakkor a kulturális és médiakörnyezet jelentősen átalakult. Ezt felismerve tesszük mindenki számára elérhetővé az interjúkat.”

A megszólaló művészek: Esterházy Marcell, Khoór Lilla, László Gergely, Várnagy Tibor, Ed Templeton, Erhardt Miklós, Jozef Dabernig, Kamen Stojanov, Menesi Attila, Chilf Mária, Kaszás Tamás, Lyota Yagi, Csörgő Attila, KissPál Szabolcs, Németh Hajnal, Németh Ilona, Baglyas Erika, Benczúr Emese, Mátrai Erik, Szabó Ádám, Beöthy Balázs, Fodor János, Gyenis Tibor, Kupcsik Adrián, Csontó Lajos, Katarina Ševic, Lányi Zoltán, Szabó Benke Róbert, Keserue Zsolt, Komoróczky Tamás, Orbán György, Szörényi Beatrix, Eike, Horváth Tibor, Szacsva y Pál, Tarr Hajnalka.

Eddig négy interjú került föl és vált hozzáférhetővé bárki számára. Elképesztő, hogy ez az elmúlt tíz év mennyivel többen tűnik, mint tíz év: egész másban voltunk. Más intézményrendszer vette körül a művészetet, másba ágyazódott, más perspektívák, más pályák álltak a művészek előtt, más volt a szabadság helyzete, más az ország mentális állapota. És persze mindenki fiatalabb volt. Az artportalon igyekszünk majd időről-időre követni a felkerülő anyagokat. Most íme az első négy beszélgetés: a ma is Budapesten élő Szacsva y Pál, Tarr Hajnalka, valamint Eike, aki videóművész, ő működtette Budapesten a Videospace Gallery-t és ma már Németországban él, illetve Horváth Tibor, aki Berlinben él és dolgozik.

Nyitókép: Tarr Hajnalka, 2009-ben. Forrás: m.ikOn

hirdetés