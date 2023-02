Egy kiállítás, amit hallani is kell – Ladik Katalin a müncheni Haus der Kunstban

Németország egyik vezető kortárs kiállítóhelye életmű-kiállítást szentel a sokoldalú magyar művésznek.

Egyik laptársunk nemrégiben még a magyar kortárs művészeti élet egyik csöndes nemzetközi sztárjának nevezte Ladik Katalint, utalva arra, hogy miközben életműve szakmai körökben már hosszabb ideje komoly nemzetközi elismerésnek örvend, nem tartozik a felkapott, „hájpolt” művészek közé. Lassan azért változik a helyzet, sokrétű munkásságát – különösen a 2017-es, Kasselben és Athénben rendezett Documenta 14 óta – szélesebb körben is mindinkább ismerik. Ennek a folyamatnak fontos állomása lehet a müncheni Haus der Kunstban március 3-án nyíló és egészen szeptember 10-ig látogatható Ooooooooo-pus című nagyszabású egyéni kiállítása. Pontosabban nem is egy tárlatról van szó, hanem kettőről, hiszen München után a show 2024-ben továbbmegy a skandináv térség vezető modern és kortárs kiállítóhelyére, a stockholmi Moderna Museetbe is.

A nehéz történelmi örökséget cipelő müncheni Haus der Kunst – 1937-ben itt mutatták be a hitleri rezsim által elfajzottnak bélyegzett művészetet pellengérre állító kiállítást – útját az elmúlt évtizedekben is sok vita kísérte, de közben nemzetközi mércével mérve is igen fontos kiállításoknak adott otthont és olyan ismert szakemberek művészeti vezetése alatt működött, mint a svájci Christoph Vitali, a belga Chris Dercon vagy a nigériai Okwui Enwezor. Jelenleg is külföldi kurátor, a Tate Modernből „igazolt” olasz Andrea Lissoni vezeti az intézményt.

Ladik Katalin: Androgin 1, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 27,7 x 18 cm, a művész és az acb Galéria jóvoltából

A Haus der Kunst és a stockholmi múzeum együtt alakította ki a tárlat koncepcióját; a kurátorok közül Sarah Johanna Theurer a müncheni, míg Hendrik Folkerts a stockholmi intézményben dolgozik. Folkerts-szel érdemes közelebbről is megismerkednünk, mert vele Ladik már hosszabb ideje működik együtt. A művészettörténész előbb két amszterdami intézmény, a De Appel művészeti központ, majd a Stedelijk Museum, később pedig az Art Institute of Chicago kurátora volt, mielőtt 2021-ben hasonló funkcióba nevezték ki a stockholmi múzeumban. Közben, 2014-17 között a Documenta 14 egyik kurátoraként is tevékenykedett és ekkorra datálódik együttműködésének kezdete Ladik Katalinnal is, akit több más közép-európai művésszel együtt kért fel a Documentán történő közreműködésre. Folkerts volt a mostani, két helyen bemutatandó kiállítás kezdeményezője is.

Érdekesség, hogy a kiállításra megjelenő monográfia gondozásában a két szervező intézmény mellett a svájci Muzeum Susch is részt vesz – ez az ismert lengyel vállalkozó-műgyűjtő Grażyna Kulczyk 2019-ben megnyílt magánmúzeuma. Az ő gyűjteményében igen nagy hangsúllyal van jelen a feminista művészet.

A Haus der Kunst kiállítási előzetese hangsúlyozza, hogy a hamarosan megnyíló Ooooooooo-pus Ladik első átfogó németországi tárlata lesz. A művészt úgy mutatja be, mint az 1960-as évek újvidéki művészeti avantgárdjának kulcsfiguráját, aki a Balkán és Közép- és Kelet-Európa több része között hídszerepet betöltő városból indulva főként a költészet, a vizuális és hangköltészet, valamint a performanszművészet területén alkotott jelentőset, de sikeres volt színészként is; színpadon és filmekben gyakran elevenített meg női archetípusokat. Happeningjeivel, rituáléival a különböző korábbi és új performansz-hagyományok metszéspontjában pozicionálta magát. A mostani tárlat kiemelkedő hangsúlyú eleme a hang lesz, ami az intézmény egész idei programjának középpontjában áll. Ezért erre a tárlatra is igaz, áll a beharangozó anyagban, hogy azt nemcsak látni, hanem hallani is kell.

Ladik Katalin: Androgin 3, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 28 x 18,1 cm, a művész és az acb Galéria jóvoltából

A kiállításon két, kifejezetten erre az alkalomra készülő új munka is szerepel: egy szkulpturális hangköltemény, illetve egy olyan installáció, amely Ladik még a 80-as években született, de egészen a közelmúltig előadott ikonikus performansza, az Alice Kódországában kellékeire épül.

A Haus der Kunst kiállításának látogatói két alkalommal személyesen is találkozhatnak majd Ladik Katalinnal. A művész július 14-én és 15-én egy-egy performansz keretében lép fel Münchenben. Az első a kiállításon vezeti végig az érdeklődőket, míg a második (az Artportalnak nemrégiben interjút adó) Svetlana Maraš szerb zeneszerző-hangművésszel való együttműködésének keretében jön létre.

Ladik Katalin munkáival egyébként ezekben a napokban, illetve a következő hetekben több fontos csoportos kiállításon is találkozhatunk. Itthon, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban március 26-ig látható a Szabadság, egyenlőség, testvériség, érzékiség című, A női tapasztalat perspektívái alcímű, Mucsi Emese által kurált tárlat, mely hat alkotó, köztük Ladik fotóinak, sorozatainak segítségével a fényképezést a női emancipáció, valamint a művészi önmegvalósítás és az egymással való szolidaritás egyik lehetőségeként láttatja. A bemutató olyan művészek munkásságába ad betekintést, akik aktív szerepet vállalnak abban, hogy új perspektívák nyíljanak a személyesen megélt női tapasztalatokra. A tárlat anyagát az érintett művészeket képviselő, munkáikat nemzetközi vásárokon is rendszeresen bemutató galériák, így a Ladik Katalint is képviselő acb Galéria közreműködésével állították össze.

Ladik Katalin: Feinschmecker, 1975, kollázs, papír, 24 x 34 cm, a művész és az acb Galéria jóvoltából

A bécsi mumok-ban pedig március 15-től egészen 2024. január 14-ig látogatható lesz az az On Stage. A művészet, mint színpad című nagyszabású nemzetközi tárlat, mely, főként a múzeum saját gyűjteményéből válogatott mintegy 150 mű és műsorozat segítségével, a művészek színpadi jelenlétét, szereplését igénylő performanszokat, akciókat elevenít fel, a bécsi akcionistáktól, Hermann Nitsch Orgia misztérium színházától, a dadaista színházi hagyományoktól és a fluxus mozgalomtól eljutva napjainkig, kiemelt figyelmet fordítva a feminista szcénára, a patriarchális társadalmi hierarchiákat megkérdőjelező nőművészekre. Az említett Nitsch-től Cindy Shermanig, Marina Abramovictól Wolfgang Tillmansig számos világsztárt felvonultató, az idei év egyik legfontosabb bécsi tárlatának ígérkező bemutatón két magyar művész, Ladik Katalin és Ujj Zsuzsi munkái is szerepelnek.

Borítókép: Ladik Katalin: Poemim, 1978/2016, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm, 2/5, fotó: Póth Imre, a művész és az acb Galéria jóvoltából