Egy kiló kék nem ugyanaz, mint tíz deka kék – Cserba Júlia kötetbe rendezett beszélgetései

Cserba Júlia az elmúlt évtizedekben úttörő munkát végzett a Franciaországban élő magyar képzőművészek munkásságának feltérképezésében, itthoni ismertté tételében. Új könyve azonban nem csak magyarokról szól: ezúttal a párizsi kulturális élet ismert szereplőivel készített, korábban már publikált írásaiból állított össze tanulságos csokrot.

Cserba Júlia: Nyissuk ki az ajtót! 55 párizsi beszélgetés, Kijárat Kiadó, Budapest, 2022

Az álmoskönyv szerint nem sok jóval kecsegtet könyvbemutatót tartani a karácsonyi készülődés hajrájában, Cserba Júlia új, Nyissuk ki az ajtót! című, a Kijárat Kiadó gondozásában megjelent interjúkötetének bemutatóján azonban az érdeklődők – köztük ismert művészettörténészek, galeristák, műgyűjtők, művészeti írók – ebben az ideálisnak nem mondható időpontban is zsúfolásig megtöltötték a budapesti Francia Intézet auditóriumát. És ez nem is volt meglepő, hiszen akik eljöttek, tudták, hogy Cserba könyvei – ahogy az új kötet már címével is illusztrálja – valóban kinyitják az ajtót, hogy bepillantást nyerjünk egy olyan világváros kulturális életének magyar vonatkozású történéseibe, amelyre már századok óta vetjük – Batsányi János szavaival – vigyázó szemünket. Előző művei, a 2006-ban megjelent Magyar képzőművészek Franciaországban 1903-2005 és a 2019-es Magyar származású fotográfusok Franciaországban ráadásul mindkét irányban kinyitották az ajtót, hiszen megjelenésük óta számos, itthon szinte elfelejtett, vagy kevéssé ismert művész jutott hazai kiállítási lehetőséghez, és sok művük került magyarországi gyűjteményekbe. A fotós kötet pedig szinte „meg is elevenedett” a benne bemutatott művészek munkáiból a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában még a könyv megjelenésének évében rendezett kiállításon. Ennek egyik kurátora is Cserba Júlia volt, mint ahogy társkurátorként nevéhez fűződik a Kiscelli Múzeum 2019-20-as nagyszabású Molnár Vera kiállítása is.

Françoise Gilot. Fotó: Cserba Aurél

Az idén 100. életévét betöltő Molnár Vera természetesen nem marad ki Cserba mostani kötetéből sem, mely ezúttal a korábbinál is szélesebbre nyitja az ajtót. A színhely továbbra is Párizs, ahol a szerző idestova 40 éve él, a szereplők azonban nemcsak magyarok, hanem a világ számos országából érkeztek a Szajna partjára. Szinte törvényszerűen kerültek ők is a szerző látókörébe, hiszen ugyanannak a szcénának a szereplői, amelyiknek a magyarok is; sokukat szakmai kapcsolatok, együttműködések, barátságok fűzték azokhoz az alkotókhoz, akik Cserba korábbi műveinek főszereplői voltak. A velük folytatott beszélgetéseket a szerző a 90-es évektől kezdődően magyarországi – zömmel, de nem kizárólag művészeti – folyóiratokban, legtöbbször a Balkonban és az Élet és Irodalomban publikálta, s ezekből válogatott be új kötetébe ötvenötöt. Az ötvenöt beszélgetés ötvenkét riportalanyt jelent, mivel Pán Márta, Françoise Gilot és Molnár Vera kétszer is feltűnik a válogatásban, melyben a legelső interjú 1995-ös, a legutolsó pedig egészen friss, tavalyi. Előbbinek Lucien Hervé az alanya, utóbbinak pedig az algériai származású párizsi galerista, Kamel Mennour. (A Kijárat Kiadó jóvoltából a Mennourral készült interjúba a cikk végén található linkre kattintva bele is lehet lapozni – a szerk.).

Aatoth Franyo. Fotó: Cserba Júlia

Egy kiadványt természetesen elsősorban a tartalma és nem a befektetett munka mennyisége minősít, de azért érdemes megjegyezni, hogy csak első ránézésre tűnik viszonylag egyszerűnek már megjelent írásokból összeállítani egy kötetet. Komoly dilemma rögtön a válogatás, hiszen lehet, hogy egy interjú negyedszázada nagyon izgalmas volt, mégis célszerű „elengedni”, mert a mai olvasónak szinte semmit sem mond. Újra megjelentetni azt az írást érdemes, ami vagy segít jobban megérteni keletkezésének időszakát, azaz történeti értéke van, vagy pedig mindmáig megőrizte aktualitását. Mivel az interjúalanyok egy része minden bizonnyal ismeretlen vagy alig ismert az olvasók többsége számára, szükségesnek mutatkozik egy rövid életrajzi jegyzetben közelebb hozni őket az olvasókhoz – ezt a szerző minden esetben meg is teszi. További dilemma, hogy mi legyen azokkal a témákkal, amelyek a beszélgetésekben még a jövőre vonatkozó tervekként merülnek fel, sorsuk azonban így vagy úgy, de minden bizonnyal eldőlt az interjú óta eltelt években, évtizedekben. Csak egy konkrét példa: Alain Fleischer író, képző- és fotóművész, filmrendező a jövőbeli terveiről a szerző kérdésére válaszolva 2003-ban elmondja, hogy egy új regényen dolgozik, ami Magyarországon játszódik és a történet kiindulópontja Újpest lesz. Ilyenkor az olvasót joggal érdekelheti, megszületett-e azóta, s ha igen, hozzáférhető-e itthon is a tervezett mű. Erre a kérdésre ugyan nem kapunk választ, de a szerző az eredeti szövegtől gondosan elválasztva több interjút is kiegészít, részben általa írt, a friss fejleményeket tartalmazó szöveggel, részben – mint például a 20 éve Franciaországban élő zongoraművész, Horváth Izabella esetében – az újdonságok iránt érdeklődő kérdésére a riportalany által adott válasszal. (Utóbbi megoldásra sajnos sok esetben nem volt lehetőség; fájó látni, hogy az egy-két évtizede készült interjúkban még számos új tervet felvázoló, nyakig munkába merülő riportalanyok közül milyen sokan nincsenek már az élők sorában.)

És akkor a technikai problémákról – kezdve azzal, hogy a régebbi interjúknak még nem is lehetett online elmentett változata, egészen az utánközléssel kapcsolatos szerzői jogi kérdésekig – még nem is beszéltünk…

Alain Fleischer. Fotó: Cserba Júlia

Egy interjúválogatás tipikusan olyan könyv, amiről a vásárlói döntést a szerző személye mellett alapvetően az interjúalanyok listája befolyásolja, azaz az olvasás a tartalomjegyzékkel kezdődik. Ez a lista valóban további olvasásra csábít, mert jó arányban adagolja a potenciális olvasó számára ismert neveket – csak néhány példa a már említettek mellett: Pierre Soulages, Bródy Vera, Sándorfi István, Hegyi Lóránd, Christian Boltanski, Kader Attia vagy épp a pantomimművész Marcel Marceau – és a felfedezésre várókat. Sokak számára talán meglepetés lesz, hogy a riportalanyok között ugyan többségben vannak a képzőművészeti színtér szereplői – művészek, galeristák, kurátorok –, de ott vannak más művészeti ágak képviselői, például írók, zeneművészek, sőt olyanok is, tudósok többek között, akiknek – legalábbis hivatásszerűen – nincs közük a képzőművészethez. Indokolt válogatás ez, mert jól leképezi azokat az értelmiségi köröket, melyekben a mégiscsak a szerző figyelmének fókuszában álló képzőművészek mozogtak; felvázol egy olyan kontextust, amiben ők is könnyebben elhelyezhetők. És van a nevek között egy, ami annyira hétköznapi – Németh János – hogy első olvasásra valószínűleg átsiklunk felette – eszünkbe juthat ugyan egy ilyen nevű kitűnő szobrász- és keramikusművészünk, de ő sohasem élt Párizsban. Cserba Júlia Németh Jánosa, mielőtt a sors szeszélye folytán tíz éve Párizsba került, budapesti hajléktalan és roma kisebbségi önkormányzati képviselő volt. A francia fővárosban egy színház adott neki munkát, annak bejáratánál ismerkedett meg vele Cserba is. Érthető, hogy a szerző nem tudta kihagyni ezt a beszélgetést a válogatásból; szívszorítóan izgalmas és tanulságos.

Ugyancsak tanulságos és kedvcsináló gyanánt átböngészésre ajánlható a könyv végén található, 11 teljes oldalt megtöltő névmutató, amiben mindenki benne van, akinek neve az 55 beszélgetés során elhangzik: példaképek, ihlető források, támogatók, pályatársak, barátok és vetélytársak. Picassót például nem kevesebb, mint 21 helyen említik, Mondriant 10, Moholy-Nagyot 5 helyen, de még Johann Sebastian Bach neve is háromszor bukkan fel…

A jó interjú záloga a kérdező felkészültsége. Ha a kérdezett érzi, hogy a riporter nem azt akarja tőle megtudni, amit némi fáradsággal már találkozásuk előtt megtudhatott volna, hanem akkor kérdez, amikor már mindent tud, amit nélküle is tudni lehet róla, és kérdései erre a tudásra épülnek, akkor többnyire máris adottak a feltételek egy érdekes, izgalmas beszélgetéshez. Cserbának, aki négy évtizede folyamatos, befogadásra nyitott megfigyelője és részese Párizs kulturális életének, a legtöbb interjúra vélhetően külön készülnie sem kellett. Kérdései tiszteletköröktől mentesek, lényegre törőek; jól érzékelhető, hogy riportalanyai szívesen osztják meg vele gondolataikat.

Erich Lessing. Fotó: Cserba Júlia

Beszélgetőtársai között vannak ugyan „tősgyökeres” párizsiak is, a többség azonban a magyarokhoz hasonlóan más országokból, esetenként más kontinensekről érkezett Franciaországba. Az országváltás motivációi természetesen a velük folytatott beszélgetésekben is gyakran megjelennek. Az idősebb nemzedékek esetén a nagy történelmi traumák – a magyar művészekkel összefüggésben többnyire 1956 – szerepelnek az első helyen. A fiatalabbaknál már jóval színesebb a kiváltó okok palettája az adott művészeti irányzatot képviselők otthoni ellehetetlenítésétől, a velük szembeni időnkénti adminisztratív fellépéstől kezdve az adott ország szcénájának fojtogató belterjességén keresztül a mindennapi megélhetési gondokig és addig a – nem új keletű – felismerésig, hogy egy komoly nemzetközi karrier esélyét leginkább a művészeti színtér legnagyobb központjai kínálják.

Egy interjúkötetet a legtöbben nem együltükben olvasnak, hanem az őket leginkább érdeklő riportalanyokkal kezdenek és lehet, hogy utána csak hosszabb szünet után folytatják másokkal. Így valószínűleg kevésbé szembeötlő az, ami a könyv gyors végigolvasása közben feltűnik. Az nevezetesen, hogy sokan vallják magukat – ahogy egyikük fogalmaz – „pesszimista realistának”; nemigen bíznak – már – abban, hogy az emberiség tanul a korábban elkövetett hibákból, mint ahogy a művészet erejében sem – azaz abban, hogy a művészek komoly hatással tudnának lenni a dolgok menetére. A többség már maga mögött hagyta illúzióit vagy legalább is azok nagyobbik részét, amiben nyilván szerepet játszik, hogy a beszélgetőtársak zöme már az interjúk születése idején is az idősebb nemzedékekhez tartozott. (Mára az összes szereplő közül egyedül Esterházy Marcell 50 év alatti; ő a vele készült beszélgetés idején 32 éves volt.)

Vlagyimir Jankilevszkij. Fotó: Cserba Júlia

Az 55 beszélgetés természetesen különböző mélységű; vannak, amelyek erősebben kötődnek létrejöttük apropójához, például egy kiállításhoz, vagy egy könyv megjelenéséhez, míg másutt tágabb a horizont. Igen tanulságos például, ahogyan a legendás párizsi galerista, Denise René elmondja, milyen nehéz út vezetett a csúcsra, vagy ahogy Sándorfi István a régi és a mai festészet közötti koncepcionális különbségről, a festészeti divatokról, a művész és a galerista közötti viszonyról beszél. Jean-Paul Ameline, a Pompidou Központ korábbi vezető muzeológusa térségünk művészetének esélyeit taglalja a globális színtéren, az algériai bevándorlók gyermekeként született és mára már a nagy sztárok közé emelkedett Kader Attia a politika és a művészet kapcsolatát elemzi. Az 1957-től egészen 2021-ben bekövetkezett haláláig Párizsban élt festő, Bér János arról szól, milyen tévutakat lát az itthon működő festők törekvéseiben. (Egyébként tőle származik a jelen írás címébe emelt, eredetileg Paul Cézanne szájából elhangzott mondat is.)

Cserba Júlia interjúi a könyv segítségével most minden bizonnyal olyanokhoz is eljutnak majd, akik első megjelenésük idején nem találkoztak – vagy életkori okokból nem is találkozhattak – velük, és ezúttal is betölthetik azt a funkciót, amit a szerző korábbi munkái: ráirányíthatják a figyelmet, ezúttal szélesebb földrajzi merítéssel, itthon kevésbé ismert, de megismerésre érdemes életművekre.