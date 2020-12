Egyre több a letartóztatott művész, kulturális munkás Belaruszban

A belarusz tiltakozások augusztusi kezdete óta sokezer embert tartóztattak le és tartottak fogva a hatóságok, köztük művészeket, a kultúra területén dolgozókat is.

hirdetés

Az elnökválasztás súlyos elcsalt eredményeinek nyilvánosságra kerülése óta folyamatosak a tüntetések Belaruszban, a fővárosban, Minszkben számos alkalommal százezres nagyságrendű megmozdulás is zajlott. Mint arról az artportal is beszámolt, a megmozdulásokon a belarusz művésztársadalom tagjai is részt vesznek. A minszki rendőrök által novemberben megölt, képzőművész végzettségű Raman Bandarenka (orosz névváltozatban Roman Bondarenko) halála óta felerősödtek a híradások a tömegtüntetések kezdete óta letartóztatott, illetve meghurcolt művészekről. Noha Bandarenka nem művészként dolgozott, a belarusz kulturális munkások, művészek is saját halottjuknak tekintik. A 31 éves férfit abban a minszki udvarban tartóztatták le, amely gyakori gyülekezőhely volt a tüntetések idején és a fizikai bántalmazásba halt bele a főváros egyik kórházában.

Lukasenka két és fél évtizedes országlása alatt egyébként is zaklatásnak voltak kitéve a művészek, és ez a gyakorlat a legutóbbi elnökválasztás közeledtével csak felerősödött. Az Our House nevű emberjogi szervezet 73 olyan esetről számolt be az elnökválasztást közvetlenül megelőzően, amelyek során művészeket, kulturális munkásokat tartóztattak le, tizennégy esetben szabtak ki bírságot, húsz esetben indítottak büntetőeljárást ellenük.

hirdetés

A tiltakozások augusztus 9-én kezdődtek, és azóta már rutinszerűek a tömeges letartóztatások és hosszabb-rövidebb ideig tartó börtönbüntetések, amelyek a művészeket, a kultúra területén dolgozókat is érintik. Az egyik elhíresült eset Alexei Kuzmich performeré volt, aki a szavazás napján egy szavazóhelyiségben tartott akciót, amiért letartóztatták, majd brutálisan megverték, és akinek szeptemberben el is kellett hagynia az országot. A Calvert Journal idézte szavait: “Azt gondoltam, a börtöncella lesz számomra az utolsó állomás. Azt hittem, innen nem jutok ki élve. (…) Százan zsúfolódtunk össze egy kilenc négyzetméteres cellában. (…) Tizenöt rendőr állt dupla sorfalat, a fogva tartottaknak ezen a folyosón kellett végigszaladniuk és közben gumibotokkal vertek bennünket.”

Maria Kolesnikova, az ellenzék egyik vezető alakja Anna Redko grafikus munkáján, egy minszki épület falára vetítve

Az Artnet Nadya Sayapina multimédia-művészt idézi, akit szintén letartóztattak – a fogságban nőkről készített portréit publikálta is. Szerinte a művészek számára is vízválasztó volt a tüntetések alatt a rendőrség brutális fellépése, és aki addig hosszú éveken át öncenzúrát gyakorolt, onnantól az is úgy érezte, többé nem maradhat csendben. Sayapinát egyébként szeptember 7-én tartóztatták le és ítélték 15 nap fogságra egy erőszakellenes performanszban való részvételéért, amelynek során áldozatok portréit mutatták fel a minszki Művészetek Palotájánál.

A művészi szabadság helyzetével foglalkozó, dániai székhelyű Freemuse nevű szervezet több letartóztatott művész esetéről is jelentést tett, köztük van a 15 éve működő és azóta a hatóságok célkeresztjében levő, világszerte ismert Belarus Free Theatre két tagja, Svetlana Sugako és Nadezhda Brodskaya is. Olga Shparaga filozófust, civil aktivistát és férjét, Alexander Adamiants tanárt, a European College of Liberal Arts in Belarus nevű intézmény oktatóját októberben szintén letartóztatták, majd szabadon engedték, de Sharapagát pár nappal később újra őrizetbe vették. A beszámolók szerint “ez nem volt véletlen, egy női tüntetést szervezett és ezen vett volna részt a következő napon.” A letartóztatások indoka legtöbbször “engedély nélküli tüntetésen való részvétel”, a bánásmód azonban különböző. A Freemuse-nak Maksim Shved dokumentumfilmes súlyos bántalmazásokról számolt be: “Nem akartam elhinni, hogy a 21. században lehetséges így bánni emberi lényekkel.”

A nyitókép Rufina Bazlova munkája. Forrás: Womensart Twitter