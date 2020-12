El lehet menni? – Budapest Calling, az artportal új előadás-sorozata

Prezentációk és beszélgetések külföldön élő és dolgozó, magyar kortárs művészeti szakemberekkel és művészekkel. Most kezdjük!

A járványhelyzet sajnos nem tette lehetővé, hogy folytatni tudjuk azt a projektet, amelyet két éve kezdtünk el, vagyis az artportal:képzőt. Tematikus előadás-sorozatokat tartottunk a budapesti galériás színtér legkülönbözőbb helyszínein, és ennek a programnak a varázsát, élményszerűségét leginkább az élő jelenlét adta.

Mi, az artportal stábja is rengeteget tanultunk ebből a sorozatból, nemcsak az előadóktól közvetlenül, illetve a galériák vezetőitől és munkatársaitól, hanem az olvasóinkkal történt találkozásokból is. Nem mellékesen pedig az artportal:képző a működésünket is segítette, hiszen a résztvevők a részvételi díjak befizetésével a lap fennmaradását támogatták, amit újra csak nagyon köszönünk nekik.

De 2020-ban jött, ami jött, vagyis a pandémia, és ez felülírta a mi terveinket is. Az artportal:képző folytatását nem tudtuk az online térben elképzelni – noha az utolsó kurzus záró alkalmait így is a Zoom-ra tettük át – , hiszen annyira a személyes jelenléthez és a helyszínekhez kötődött.

Egy ideig nem jutott eszünkbe semmi.

Már csak azért sem, mert nem akartunk puszta kényszerűségből beszállni az online eseménydömpingbe, és azzal kapcsolatban is kételyeink voltak (és vannak), hogy a képzőművészettel szemben mennyire tekinthető elvárásnak a magától értetődő online jelenlét. A kiállítás az kiállítás. Az egy adott térben elhelyezett művektől, a speciális környezetben megvalósuló performanszoktól, illetve azoktól az alkotóktól, akik mindezt létrehozzák, nem várható el, hogy flottul, az addigiak szerves folytatásaként pontosan úgy működjenek az online térben is, mint a valódiban.

Aztán beugrott valami.

Éppen a tavaszi járványidőszakban elkezdett sorozatunk, a Budapest Calling adta hozzá az ötletet. Abban a cikksorozatban “kint” élő magyar művészektől kérdeztük meg, mi náluk az aktuális helyzet és ők hogyan birkóznak meg vele. Hihetetlenül izgalmas és tanulságos válaszokat kaptunk a megkérdezettektől, Hong-Kongtól Párizsig.

A személyes találkozások lehetetlenségét megpróbáltuk pozitív kiindulópontként értelmezni: kérdezzünk meg élőben olyanokat, akik távol vannak! Magyar kortárs művészeti szakembereket szólaltatunk meg és arra kérjük őket, beszéljenek arról a közegről, ahol működnek. Mutassák be a saját praxisukat. Osszák meg velünk mindazt, ami most foglalkoztatja őket.

Ebből alakult ki az artportal:képző új ága, a Budapest Calling című élő, online előadás-sorozat. Az első sorozatban , amelynek alcíme Lokális és globális, öt alkalomra kerítünk sort. Magyar kurátorokkal, intézményvezetőkkel és művészekkel, New Yorktól Berlinig.

Az artportal rendszeresen írt és ír a magyar művészeti “diaszpóra” képviselőiről, és arról is, hogy a távozásnak, költözésnek milyen okai vannak. A “odakint” és az “idehaza” az utóbbi években folyamatosan új jelentésrétegekkel telitődött. És ne felejtsük el azt sem, hogy a külföldön működő, magyar szakmai közeg nagyon sokszínű és értékes. Mi most megszólaltatjuk azokat, akik adott esetben hosszú évek óta a magyarországi közegtől távol fejtik ki tevékenységüket, de mindaz, amit csinálnak, “ide” is szól. És persze nem csak arról beszélünk majd velük, hogy el lehet-e menni.

Indul a Budapest Calling, az első hívás január 12-én, kedden lesz, onnantól öt héten át, kedd esténként vonalban leszünk!

A nyitókép Erdei Krisztina fotója.