Elárasztotta a víz a svájci Beyeler Alapítvány épületét, de nincs ok aggodalomra

Renzo Piano épületére és a környezetre tökéletesen reflektál vagy inkább simul bele mindezekbe Olafur Eliasson legújabb, Life című kiállítása Riehen/Baselben.

Rendkívüli, szerencsés egymásra találásnak lehetnek tanúi azok, akik július vége előtt el tudnak látogatni a svájci-német határtól kőhajításnyira lévő Beyeler Alapítványhoz. A legendás műkereskedő, Ernst Beyeler által megálmodott és 1997-ben megnyílt intézmény a modern és kortárs művészet egyik legfontosabb svájci gyűjtő- és kiállítóhelye és különösen azóta ad merész és meghökkentő kiállításoknak is otthont, mióta vezetését 2008-ban az Art Basel korábbi igazgatója, a még mindig csak 55 éves Sam Keller vette át. A múzeum sikerének az állandó gyűjtemény és a kiállítások kvalitásai mellett fontos tényezője a Renzo Piano olasz sztárépítész – egyebek mellett a párizsi Pompidou Központ megálmodója – által tervezett épület, ami szinte eggyé válik az azt körülvevő parkkal és emblematikus eleme az az üvegportál, melynek belső oldalán, a kiállítótérben Claude Monet vízililiomokat ábrázoló monumentális képeinek egyikét helyezték el, másik oldalán pedig, a parkban egy kis tó vize fodrozódik, a terem padlózatával azonos magasságban, felületén valódi vizililiomokkal. Azaz a természetben a művészet folytatódik megkapó módon – vagy inkább a természet a művészetben. És pontosan ez, a természet és a művészet ilyen ritkán látható nagyszerű szimbiózisa az, ami miatt az izlandi származású dán képzőművész, Olafur Eliasson nem is találhatott volna jobb és hatásosabb helyszínt mostani kiállításához.

Installáció-részlet, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2021, fotó: Mark Niedermann

Eliasson főként különböző természeti elemeket alkalmazó, sokszor gigantikus méretű installációival vált híressé, melyek a szó legjobb értelmében látványosak és közönségcsalogatóak – hogy aztán szinte rákényszerítsék nézőiket a látványos felszín alatt húzódó kérdések és gondolatok felfejtésére. Mert a látvány Eliassonnál sohasem öncélú; engedi, hogy átadjuk magunkat a látványnak, mert tudja, hogy utána úgyis szembesülünk a kérdéseivel: mivégre van az ember a Földön, hogyan él és hogyan kellene együtt élnie a természettel, hogyan kerülheti el – ha még elkerülheti – hogy a vesztébe rohanjon. És a Beyeler Alapítvány, ahol a természet és a művészet „alapból” ilyen közel van egymáshoz, ideális helyszín ahhoz, hogy Eliasson ismét szembesítse kiállításának látogatóit ezekkel a kérdésekkel. A művész ezúttal valami egészen zseniálisat talált ki – amitől első hallásra minden bizonnyal a Beyeler Alapítvány valamennyi vezetője kétségbeesetten kapott a fejéhez, pedig nyilván fel voltak készülve arra, hogy egy Eliasson-kiállítás installálása ritkán szokott megvalósulni a neki otthont adó épület némi belső átalakítása nélkül. Olyan radikális átalakításra azonban, mint amit Eliasson ezúttal kitalált, ők sem számíthattak. Némi túlzással ugyanis azt javasolta, hogy adják vissza a múzeumot a természetnek, azaz bontsák le azt az említett hatalmas üvegfalat, ami a kis tavat elválasztja a „vízililiomos” kiállítótértől, ami szükségszerűen utóbbinak és a múzeum jó néhány további termének vízzel való elárasztását is jelentette. Kevés dologtól félnek egy múzeumban – főleg egy ilyen rendkívüli értékű gyűjteményt őrzőben – annyira, mint egy csőtöréstől vagy egy árvíztől; arra pedig nagyon jó eséllyel még nem volt példa, hogy ilyent önszántukból vállaljanak.

Installáció-részlet, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2021, fotó: Mark Niedermann

A koncepció és a látványtervek azonban meggyőzőek voltak – még az épületet tervező Renzo Piano is rábólintott – és elsősorban azért, mert azt voltak hivatottak demonstrálni, hogy az embernek nem feltétlenül kell saját alkotásaival szétrombolnia a természetet és megtalálhatók azok a formák, amelyek között a természet is együtt tud élni azzal, amit az ember hoz létre. Maga a művész azt hangsúlyozza a kiállítás szájtján is, hogy „a Life-fal azon dolgozom aktívan, hogy az együttélés terét hozzam létre mindazoknak és mindazon dolgoknak, akik és amik részei a kiállításnak, és azoknak, akiket és amiket megszólít: a művészeti intézményeknek, az én művemnek, a látogatóknak, a fáknak és más növényeknek a parkban, a városi tájnak, ami a múzeumot körülveszi és azon túl is. Ha együtt fedezzük fel azt a világot, amin valamennyien osztozunk, akkor azt reményeim szerint minden faj számára élhetővé tudjuk tenni”.

Installáció-részlet, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2021, fotó: Mark Niedermann

A kiállítási koncepció ugyanakkor egy másik, a kiállítóhelyek világában ma fontos kérdésben is állást foglal. Napjainkban sok szó esik arról, hogy a mai múzeumok – nem feltétlenül mostani vezetőik törekvései, sokszor inkább építészeti adottságaik okán – nehezen tudnak megfelelni a változó igényeknek, elvárásoknak; egyfajta elefántcsont-toronyként működnek, környezetüktől elkülönült életet élnek, nincs vele kapcsolatuk, nem reflektálnak rá; olyan helyek, ahová rendszerint csak azért lehet bemenni, hogy csendes áhítattal gyönyörködjünk műalkotásokban. (Persze, a „csak” idézőjelben értendő.) Nem véletlen, hogy a napjainkban épülő új múzeumoknak többnyire már komoly méretű közösségi tereik vannak és szabadtéri környezetüket is alkalmassá teszik, ha erre mód van, arra, hogy az intézmény is kiköltözzön a szabadtérre. És volt a koncepciónak még egy fontos eleme, ami ugyancsak egy régi múzeumi dilemmára adott – persze nem mindig és mindenütt alkalmazható – választ. Nevezetesen arra, hogy a múzeumok általában csak munkaidőben vannak nyitva, azaz az emberek többsége számára – az éppen turistáskodókat leszámítva – kizárólag hétvégeken elérhetőek. Az Eliasson-kiállítás erre a problémára a lehető legradikálisabb választ adja, tekintve, hogy a nap 24 órájában látogatható. Persze nemcsak azért, hogy a dolgozó emberek se csak hétvégén tudják megnézni, hanem azért is, mert a látvány, amit az érdeklődő magába szívhat, nagyon más a különböző napszakokban. És ha valakinek még így sincs módja arra, hogy megnézze a – mit is? a kiállítást? az átalakított múzeumot és az átalakított természetet? – szóval mindazt, ami Eliasson fantáziájának köszönhetően elé tárul, az az élő kamerák segítségével számítógépének monitorja előtt ülve kaphat plusz effektekkel feldúsított képet arról, ami a rieheni parkban éppen történik.

Installáció-részlet, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2021, fotó: Pati Grabowicz

A látvány nemcsak óráról órára más, de napról napra is, hiszen az élő, folyamatosan változó természettel van dolgunk; a kiállítás hónapjai alatt a vegetáció gazdagodik, a növények „belakják” a kibővített teret, a késő éjszakai-hajnali órákban, amikor már elcsendesedik a látogatók rohama, néha megjelennek a környező erdők állatai, például a rókák és a denevérek is. A plusz effektek közé tartozik a vízbe öntött uranin, más néven fluoreszcein-nátrium. Ez egy vízben igen jól oldódó, szintetikusan előállított szerves színezék, amit széles körben alkalmaznak fluoreszkáló nyomjelzőként; nappali fényben, éjjel pedig UV lámpákkal megvilágítva haragos zöld színt ad a víznek. Használják környezetvédő aktivisták is; uraninnal színezték például el svájci aktivisták 2019 őszén egy nagy visszhangot kiváltott akcióban Zürich folyóját, a Limmatot.

A kamerák pedig úgy vannak beállítva, hogy ne csak az emberi szem magasságából rögzítsék a látványt ; a terepet éppúgy megfigyelhetjük egy, a vízparton pihenő béka perspektívájából, mint egy magas ágon ülő bagoly szemével, vagy igazi madártávlatból is. Eliasson más munkáiban is megfigyelhető volt már, hogy következetesen kerüli az embernek az univerzum központi figurájaként való beállítását; a Life világképe is sokszereplős, amit ez a sokféle látószög is kifejezésre juttat.

Installáció-részlet, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2021, fotó: Mark Niedermann

Eltér a megszokott rutintól egy vizit is a kiállításon: a látogató nem is tudja pontosan, hol kezdődik maga a stégeken bejárható kiállítás, ezért nem is kell tartania magát az ilyen alkalmakkor elvárt magatartásnormákhoz. „Nyugodtan ehetnek, ihatnak, leülhetnek a stégeken és belógathatják lábukat a vízbe, elhozhatják a kutyájukat is. Ez egyszer mindent szabad a múzeumban” – üzeni a látogatóknak Sam Keller.

Olafur Eliasson: Life, 2021

Water, Uranine, UV lights, wood, plastic sheet, cameras, kaleidoscopes, common duckweed (Lemnar minor), dwarf waterlilies (Nymphaea tetragona, Nymphaea ‘Pygmaea Rubra’, Nymphaea ‘Ellisiana’), European frog bit (Hydrocharis morsus- rana), European water clover (Marsilea quadrifolia), floating fern (Salvinia natans), red root floater (Phyllanthus fluitans), shellflower (Pistia stratiodes), South- American frog bit (Limnobium laevigatum), and water caltrop (Trapa natans) Installation view: Fondation Beyeler

Photo: Pati Grabowicz



Az illusztrációkat a művész; a neugerriemschneider, Berlin és a Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles jóvoltából közöljük, © 2021 Olafur Eliasson