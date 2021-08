Elég közel. Robert Capa lesz az idei Photo London egyik főszereplője

A tekintélyes nemzetközi fotóművészeti vásár idei kiadásának központi eleme lesz a Capa életműve előtt tisztelgő, kurált kiállítás.

Ha lehet, idén a szokásosnál is nagyobb érdeklődés előzi meg a szeptember 9-12. között megrendezendő Photo Londont, tekintve, hogy ebben a műfajban a pandémia okozta hosszú leállás után – többszöri halasztás után – ez lesz az első, újra élőben megrendezett vásár. A 17 ország 91 résztvevő galériája között nem találunk magyarokat – térségünkből érkezőket is alig –, viszont itt lesz annak a Capa műveit felvonultató vándorkiállításnak (Robert Capa: Close Enough) a premierje, amit teljes egészében David Kogan tekintélyes magángyűjteményéből állítottak össze.

Kogan minden bizonnyal nemcsak kvalitásai okán gyűjtötte Capa munkáit, hiszen kettejük életútjában van egy összekötő kapocs, nevezetesen a híres fotóügynökség, a Magnum Photos, amelynek Capa 1947-ben az alapító elnöke, Kogan pedig 2014-19 között a vezérigazgatója volt. Kogan unikális fotógyűjteménye mára már 350 vintázs nagyítást tartalmaz, ezekből most a teljes Capa-anyagot, kerek 50 nagyítást kölcsönzött a kiállításra. A gyűjtő szerint nem mindenki ért egyet azzal, hogy Capa helye a fotó legnagyobb alakjai között van, de az vitathatatlan, hogy rendkívüli képessége volt a történelem nagy pillanatainak megörökítésére. A művekből összeállított kiállítás kurátorai dr. Julie Bonzon, a több brit városban is működő MESSUMS galéria fotóművészeti igazgatója és Ben Burdett, a Capát is művészkörében tudó londoni Atlas Gallery igazgatója.

Robert Capa a spanyol polgárháború idején, 1937 májusában. Fotó: Gerda Taro, forrás: Wikimedia Commons

A tárlat címe, a Close Enough Capának arra a híressé vált mondatára utal, amely szerint „ha nem elég jók a képeid, akkor nem voltál elég közel”. A bemutatott alkotások között Capa számos emblematikus munkája szerepel majd, köztük első publikált fotója is, amin az orosz forradalomról Koppenhágában 1932-ben előadást tartó Lev Trockijt örökítette meg. Természetesen nem hiányozhat A milicista halála sem, aminek második ismert nagyítása van Kogan tulajdonában. A kép itt Az elbukó katona címet kapta és a kiállításhoz készített dokumentáció említést tesz születésének többféle történetéről is. Külön érdekesség, hogy a fotók mellett látható lesz Capa első Leica márkájú kamerája is – az a fényképezőgép, amivel lényegében megtanult fotózni.

Robert Capa: Doesn’t mind the heat, somewhere in France (Saint-Sauveur-Le-Vicomte), 1944. június 16., vintázs zselatinos ezüst nagyitás, a Messums/Kogan Gyűjtemény jóvoltából, © Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos

A Photo London után a tárlat anyagát bemutatják a MESSUMS londoni, wiltshire-i és yorkshire-i kiállítótermeiben is. A vásárt követően, szeptember 15-én egy online beszélgetés keretében Julie Bonzon, a kiállítás társkurátora és David Kogan elemzik majd Capa munkásságát; ehhez a zoomon keresztül lehet csatlakozni. Az ingyenes részvételi jegyek már elfogytak, de 10 fontért ezen a linken még lehet regisztrálni.

Nyitókép: Maria Eisner, Werner Bishof és Robert Capa. Forrás: Magnum Photos / Pinterest