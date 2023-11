Elhelyezni az erdélyi művészetet az európai palettán – beszélgetés Böhm József műgyűjtővel   

Édesapja még javában a Ceausescu-diktatúra idején kezdte a műgyűjtést Nagyváradon, Böhm József már Németországban élve és dolgozva vállal fontos szerepet az erdélyi képzőművészet értékeinek megőrzésében és megismertetésében.

hirdetés

Böhm Józseffel (63), a sváb és magyar felmenőkkel rendelkező, erdélyi születésű, 1981 óta Németországban élő nemzetközi hírű neurológussal nem volt nehéz időpontot találni egy beszélgetéshez, mivel gyűjteményeit – az erdélyit és a később építeni kezdett konstruktív-konkrét súlypontú kortársat – gyakran mutatja be hazai kiállításokon is; jelenleg épp az erdélyi anyagból látható egy bő válogatás a debreceni Déri Múzeumban. A korábban a freibergi kórház intézetvezető főorvosaként dolgozott, jelenleg berlini magánpraxist vezető gyűjtővel főleg arról beszélgettünk, hogyan vált számára a műgyűjtés „egyszerű“ szenvedélyből misszióvá, hogyan fér meg és épül egymás mellett a két, eltérő profilú kollekció, miben látja a gyűjtők feladatát és miért tartja fontosnak, hogy a birtokában lévő művek rendszeresen hozzáférhetők legyenek a nagyközönség számára. És természetesen felmerült a gyűjtemény további sorsa is…

– Artportal (AP): Pályád során több területen is ismertté váltál; előbb sportolóként – asztaliteniszezőként román, később pedig német színekben is a válogatottságig vitted, több bajnoki címet is szereztél –, majd – a családi hagyományt folytatva – a szakmádban, (nemzetközi hírű) neurológusként, illetve – ugyancsak családi indíttatással – műgyűjtőként. Három meglehetősen különböző terület ez; van-e közöttük mégis valamilyen kapcsolat?

hirdetés

– Böhm József (BJ): Abban az értelemben feltétlenül, hogy ennek az útnak az egyes állomásai nélkül a rákövetkezők nem valósulhattak volna meg. Az első szenvedély az asztalitenisz volt, amiben már apám is ért el bizonyos sikereket. A játék az otthoni, falusi konyhaasztalon kezdődött két évvel fiatalabb öcsémmel, aki aztán kettőnk közül a magasabbra jutott ebben a sportágban. 1978-ban egymás ellen játszottuk a román országos bajnokság egyéni döntőjét, amit ő nyert meg, a párosban viszont együtt szereztünk első helyet. Öcsém az 1980-as berni Európa-bajnokságról nem tért vissza Romániába, hanem Németországban telepedett le, mi pedig, immár hivatalos úton, 1981-ben követtük őt. Ott folytatódott a sportkarrierem, amiből aztán finanszírozni tudtam a még Kolozsvárott megkezdett, majd Mainzban újrakezdett egyetemi tanulmányaimat, illetve a sportsikereimnek köszönhettem az első jó orvosi állásomat is a diplomavédés után, amikor elkezdtem a neurológiára szakosodni. A sporton keresztül tanultam meg jól gazdálkodni az időmmel, ami most is nagyon jól jön, amikor a szakmai munkát jó ideje már nem a sporttal, hanem a műgyűjtéssel kell összeegyeztetnem.

Böhm József, a háttérben Kocsis Imre és Lothar Quinte festményeivel

– AP: Az ilyen interjúk többnyire a gyűjtői szenvedély eredetét firtató kérdésekkel indulnak. Úgy gondolom, esetedben ezek a kérdések elhagyhatók, hiszen Te lényegében beleszülettél a műgyűjtésbe…

– BJ: Ez tényleg így volt, a szüleim, akik maguk is orvosok voltak, hosszú évtizedek alatt egy nagyon jelentős erdélyi gyűjteményt építettek fel és bennem is viszonylag fiatalon felébredt az érdeklődés a képzőművészet iránt. Ebben nagy szerepet játszottak azok a műtermi látogatások, amelyekre apám még Erdélyben gyakran magával vitt engem is. Szüleim egyébként első generációs gyűjtők voltak, tényleg a nulláról kezdték. Édesapám szerencséjére, miután beköltöztek Nagyváradra, megismerkedett és összebarátkozott az ottani múzeumban dolgozó neves festővel, Jakobovits Miklóssal, aki nagyon sok hasznos tanácsot adott neki, majd később nekem is, az első gyűjtői lépéseknél.

A gyűjtés folytatása számomra nemcsak a szüleim munkássága iránti tisztelet kifejeződése volt, hanem belső szükséglet is.

Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy ugyanúgy és ugyanazt gyűjtök, bár az első képeket apámtól kaptam. Az ő számára például – amellett, hogy nagyon jó szeme volt a képekhez – meghatározóbbak voltak a személyes kapcsolatok, ezért általa jól ismert és tisztelt művészektől időnként kevésbé kvalitásos munkák is kerültek hozzá – persze ahhoz idő kellett, hogy ezt észrevegyem. A művekhez aztán a személyes kapcsolatok okán nagyon ragaszkodott is, soha nem adott el. Én inkább arra törekedtem, hogy a legjobb erdélyi művészek munkáit szerezzem meg. Annak megítélésében, hogy kik a legjobbak, kezdetben persze nagyon bizonytalan voltam, de Jakobovits Miklós ebben is sokat segített, ő ajánlotta figyelmembe többek között Nagy Istvánt, Fülöp Antal Andort, Tasso Marchinit, Mattis Teutsch Jánost és főként Nagy Albertet, akinek a munkásságából egyfajta őserő sugárzik; valami hasonló fedezhető fel benne, mint amit a zenében Bartóknak köszönhetünk.

Nem az az igazi magyar festő, mondta, aki szépen lefesti a fenyők vagy a puszták világát, hanem az, aki a magyarság lényegi vonásait képes megmutatni.

És ő hangsúlyozta mindig azt is, hogy bár Nagybánya kiemelten fontos, Erdély festészete messze több, mint „csak“ Nagybánya festészete.

Perlrott-Csaba Vilmos: Kecskeméti templomok, 1910 körül, olaj, vászon, 39 x 38 cm

Apám erdélyi gyűjteményét mind a mai napig gondozom és fejlesztem, és igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy a sokszor még ma is periferiálisnak tartott, regionális művészetként kezelt és néha lenézett transzszilván művészet elfoglalhassa helyét a XX. századi művészet európai palettáján. Ehhez persze az is kell, hogy igyekezzünk európai kontextusban is bemutatni. Az erdélyiek mellett azonban én – apámmal ellentétben, aki mindvégig megmaradt az erdélyi festészet aranykoránál és a kortársakat egyedül a jó barát Jakobovits Miklós képviselte kollekciójában –, viszonylag hamar elkezdtem kortársakat is gyűjteni, s a két terület ma már számomra egyenrangú fontosságú. Ami az erdélyi kollekciót illeti, gyorsan észrevettem, hogy abban az én bekapcsolódásomig lényegében csak magyar művészek szerepeltek, a románok és a szászok teljesen hiányoztak. Utóbbiakat igazából a kivándorlásunk után kezdtem gyűjteni. Elmentem a baden-württembergi Gundelsheimbe, ahol több mint fél évszázada működik egy erdélyi múzeum az erdélyi szász festők fontos munkáival. Összeismerkedtem a múzeum igazgatójával és közösen szerveztünk egy erdélyi kiállítást, amihez ő szász munkákat adott, én pedig magyar mesterek alkotásait kölcsönöztem. Ettől kezdve igyekeztem a saját gyűjteményemet is úgy alakítani, hogy az az erdélyi művészet egészét reprezentálja. Ez számomra nagyon fontos, mert

korábban a legtöbb erdélyi gyűjtő csak a „sajátjait“ gyűjtötte, kiemelve őket az erdélyi művészet egészéből – azaz a magyar gyűjtő a magyarokat, a román a románokat, a szász a szászokat, miközben számos művészt többen is a magukénak tekintettek.

És ez a megközelítés nemcsak a gyűjtőkre volt igaz, hanem általában a befogadó közönségre is; Magyarországon bizonyára ma is sokan vannak, akik az erdélyi művészetre tisztán magyar művészetként gondolnak, vagy azt hiszik például, hogy Nagybányán csak magyar festők dolgoztak.

Ferenczy Noémi: Kertésznők, 1924, gobelin, 109 x 102 cm

Persze, még ha nem is olyan mértékben, mint apámnál, de azért nálam is szerepet játszottak a baráti kapcsolatok. Miután például közelebbről megismerkedtem az azóta már jó négy évtizede Budapesten élő Jovián Györggyel, több munkát vásároltam tőle is. Sokszor előfordult, hogy a művészek szinte kézről kézre adtak. Ha valakire felhívták a figyelmemet, biztos lehettem benne, hogy jó művészt ajánlanak, hiszen ők sem szeretnék, hogy műveik egy nagyon egyenetlen színvonalú gyűjtemény részei legyenek. Jovián ajánlotta például figyelmembe Lakner Lászlót, akihez hasonlóan akkor már én is Németországban éltem. Sikerült is tőle nagyon jó képeket vennem, de értékesek voltak a javaslatai is arra vonatkozóan, hogy kiket lehet érdemes gyűjtenem Kelet-Németországban – mert hogy közben az élet engem Szászországba, azon belül egy Drezda-közeli városba, Freibergbe sodort. Hosszú ideig vezettem az ottani kórház neurológiai osztályát, s a város mindmáig egyik lakhelyem. Nyilván nem a szocreál festők érdekeltek és nem is a lipcsei iskola mesterei, hanem a kelet-német informális művészek. Kérdésemre Lakner először azt válaszolta, hogy olyan jó nincs köztük egy se, mint ő, de aztán ajánlotta például Eberhard Göschelt Drezdában, aki később megint csak összehozott néhány szász pályatársával. Joviánon keresztül ismertem meg Ingo Glasst is és többek között a vele folytatott beszélgetések tereltek a kortárson belül a konstruktív művészet felé, aminek, ahogy csakhamar felfedeztem, Magyarországon, de az egész egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén nagyon gazdagok a hagyományai. Ez egy igen fontos pont volt gyűjtői munkámban, mert ekkor ismertem fel, hogy a kollekciómban nagy a káosz, hiányzik a rend, a művek közötti belső kohézió. Azért köteleztem el magam a konstruktív művészet mellett – túl azon, hogy, mint említettem, ennek komoly múltja van a régiónkban – mert a nyelve univerzális. Persze ezt az irányváltást nem feltétlenül vették tőlem jó néven azok a művészek, akik más irányzatok hívei voltak… A két gyűjtemény, az erdélyi és a kortárs egymás mellett épül, de míg az erdélyiben elsősorban a minőség emelésére törekedtem, a kortársban egy profilszűkítést is végigvittem és a súlypontot egyértelműen a konstruktívokra helyeztem. De fontos, hogy súlypontokról beszélek és nem kizárólagosságról.

Mattis Teutsch János: Három vertikális, 1929, olaj, vászon, 86 x 53 cm

– AP: Térjünk még egy kicsit vissza Erdélybe, hiszen a 80-as évek elejéig ott éltetek. Gondolom, a Ceausescu-érában nem feltétlenül néztek jó szemmel a műgyűjtőkre.

– BJ: Ez valóban így volt,

a gyűjtést burzsoá csökevénynek tartották; nem véletlen, hogy a legtöbben szinte titokban építgették kollekciójukat.

Persze azért ennek egy olyan országban, ahol a falnak is füle volt, többnyire híre ment; ezért fordulhatott elő, hogy egyszer nálunk is minden előzetes bejelentés nélkül megjelentek a rendőrség emberei és követelték, hogy mutassuk be a lakásban őrzött műtárgyakat, amelyek létezéséről már nyilvánvalóan tudtak. Ezekről listát készítettek és azt jól meg is őrizték, mert amikor kivándoroltunk Németországba, a legértékesebbnek tartott darabokat nem vihettük magunkkal, egy részüket el kellett adnunk. Mintegy 60 képet sikerült „kimenekítenünk”, melyek aztán a további gyűjteményépítés alapjául szolgáltak. Azon képek egyikét – egy nagyon szép Szolnay Sándor-aktot –, amelyeket nem tudtunk kihozni Romániából, 42 év után éppen mostanában sikerült visszavásárolnom. Külön öröm volt számomra, hogy a kép újbóli megszerzését fiam is nagyon szorgalmazta; úgy látom, ő is egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a gyűjtés felé és már nemcsak a kortársakra figyel, hanem a korábbi mesterekre is. És őt ugyanolyan szenvedélyesen érdeklik a keretek, a művek és a keretek összhangja, mint apámat, aki sokszor maga készítette a birtokunkban lévő művek kereteit. Úgy tűnik, ezt a fajta érdeklődését unokája örökölte, én szinte sosem foglalkozom a keretekkel.

Manchini, Tasso: Fülöp Antal Andor portréja, 1933, olaj, vászon, 71 x 61 cm

– AP: Ma már két gyűjteményed van, egy erdélyi és egy kortárs. Vannak a kettőnek metszéspontjai, olyan művek, amelyeket például egy erdélyi kiállításon éppúgy be tudsz mutatni, mint egy kortárs konstruktív-geometrikus tárlaton?

– BJ: Vannak ilyen munkák, de az igazat megvallva, nem túl nagy számban, aminek egyszerűen az az oka, hogy a konstruktív irányzatnak Erdélyben nincsenek különösebb hagyományai. Erdély kicsit mindig konzervatívabb volt, konstruktív művészeket inkább a Nyugathoz valamivel közelebbi Bánságban találunk. Ám zömében ők sem ott élnek; például a bánsági német családból származó, egy éve elhunyt, már említett Ingo Glass és többen mások Németországba mentek, de volt, aki meg sem állt Amerikáig. De azért vannak Erdélyben is konstruktív művészek, olyanok is, akik ma is ott építik pályájukat, mint például Kerekes Gyöngyi.

– AP: Milyen csatornákon keresztül szerzed be az új műveket?

– BJ: Nincsenek preferált csatornáim, ott vásárolok, ahol éppen találok egy, a kollekcióba kívánkozó darabot. Ez lehet aukciósház, lehet egy másik gyűjtő és mióta sokat foglalkozom a kortársakkal, előtérbe kerültek a galériák is. Nagyon szeretem például Daniel Roy galériáját, ami korábban Berlinben, most Mallorcán működik; Roy jelentős szerepet játszott a konkrét művészet egyik legelismertebb kollekciója, a würzburgi Museum im Kulturspeicherben otthonra lelt, Konok Tamástól Bak Imrén át Maurer Dóráig számos magyar művész munkáját is magába foglaló Peter C. Ruppert-gyűjtemény felépítésében. Élő művészek esetében ugyanakkor nagyon fontosnak tartom a személyes kapcsolatot, a műtermi látogatásokat, melyek aztán gyakran fejeződnek be vásárlásokban.

Nagy Albert: Júdás, 1935/37, olaj, vászon, 75 x 85 cm

– AP: Egyes gyűjtők csak vásárolnak, szinte sosem adnak el, míg másoknál a gyűjtemény állandó mozgásban van. Te melyik csoporthoz tartozol?

– BJ: Az utóbbihoz, még ha a „bejövő“ sávon nagyobb is a forgalom, mint a „kimenőn“. Az esetenkénti eladásoknak számos oka lehet. A gyűjtemény fejlődése időnként a hangsúlyok eltolódásával jár, és egyes képekről kiderülhet, hogy ma már kevésbé pillérei a kollekciónak, mint korábban. Máskor egy-egy művésztől sikerül a már meglévő(k)nél fontosabb, izgalmasabb munkákat találni. Előfordul, hogy egy másik gyűjtővel kialakult kapcsolatban kiderül, hogy mindkettőnknek van a másik kollekciójába jobban illő, vagy ott fontosabb szerepet játszani tudó munkája, ilyenkor szóba jöhet csere is. És adódhat úgy is, hogy csak eladással tudom biztosítani egy régóta vágyott és hirtelen felbukkant mű megszerzésének anyagi fedezetét. De került már ki a gyűjteményemből munka, például egy emblematikus Ziffer Sándor-önarckép, azért is, mert úgy ítéltem meg, hogy annak minősége okán feltétlenül múzeumban van a helye.

Úgy gondolom, a gyűjtőknek abban is felelősségük van, hogy segítsék a múzeumok gyűjteményének minőségi fejlesztését.

– AP: Egyes gyűjtők szeretnek inkognitóban maradni és legfeljebb név nélkül kölcsönöznek műveket kiállításokra, míg mások szívesen tárják kincseiket a nagyközönség elé. Te egyértelműen az utóbbi kategóriába tartozol; mi motivál ebben?

– BJ: Valóban, én örülök, ha érdeklődés mutatkozik a kollekcióm iránt és egy-egy műtárgy kölcsönzése mellett szívesen mutatok be nagyobb szeleteket is a gyűjteményből. Ennek több oka is van. A legfontosabb, hogy számomra nemcsak a gyűjtés, hanem a művek bemutatása is egyfajta misszió, ugyanazon okokból, melyekről a gyűjtés motivációi kapcsán már beszéltem. Úgy gondolom, hogy

a gyűjteményem bemutatásával hozzá tudok járulni ahhoz, hogy az erdélyi művészetről egy teljesebb, árnyaltabb, pontosabb kép alakuljon ki a közvéleményben – a magyarországiban éppúgy, mint a romániaiban vagy a világ más részein.

A kortárs kollekcióval ugyanakkor segíteni tudom a mi régiónk fontos szerepének bemutatását a konkrét-geometrikus művészet nemzetközi palettáján.

Kocsis Imre: XXXII. Fekete és fehér, akril, 1974, à 45 x 45 x 3 cm, fotó: Sulyok Miklós

Másfelől úgy gondolom, a művészek nem azzal a céllal hoznak létre alkotásokat, hogy azok eltűnjenek egy raktár mélyén vagy csak néhány ember számára legyenek hozzáférhetőek egy lakás falain. Egy jó műnek üzenete van és a művész nyilvánvalóan azt szeretné, hogy ez az üzenet minél több emberhez eljusson. Ebben szüksége van a gyűjtő segítségére. Harmadrészt pedig, számomra is nagyon tanulságos egy-egy kiállítás, hiszen ezek összeállítása és bemutatása során mindig új összefüggéseket, párhuzamokat fedezek fel a művek között – vagy éppen könnyebben észreveszem, milyen lyukakat kéne betömni a kollekcióban.

Persze én elég sajátos helyzetben vagyok, ami önmagában is magyarázza a kiállítások nagy számát. Egyrészt, életem úgy alakult, hogy három országhoz is kötődöm és, ha más-más szempontból is, de kollekcióim mindháromban érdekesek lehetnek, másrészt a két, néhány ponton találkozó, de azért egymástól alapvetően különböző gyűjtemény más-más befogadó szervezetek, intézmények figyelmét keltheti fel.

Wilding, Ludwig: PSR 85/28, 1981, szerigráfia, papír, akrilüveg, 85 x 85 x 4,5 cm

– AP: Említenél néhányat az általad különösen fontosnak tartott kiállítások közül?

– BJ: Az első kiállítás mindig emlékezetes marad egy gyűjtő számára, ezért először a kempeni Städtisches Kramer-Museumban rendezett 1997-es kiállítást említem, ami csoportos bemutató volt, zömmel orvosok magángyűjteményeiből, benne jó néhány fontos munkával édesapám kollekciójából és néhánnyal már az enyémből is. A tárlat az Impresszionisták Magyarországról. A nagybányai művésztelep 1896-1944 címet viselte. Tulajdonképpen itt kerültem be igazán a gyűjtői körökbe, itt ismerkedtem meg a nagybányai és általában az erdélyi művészet fontos gyűjtőivel, ami nagy lendületet adott a további munkához. Volt már szó arról, hogy hosszabb ideig éltem a szászországi Freibergben, itt több kiállítás is nyílt a gyűjteményemből. Magyarországon az erdélyi gyűjtemény első önálló kiállításai 2013-ban voltak, előbb a győri Rómer Flóris Múzeumban, majd a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumban. Ezeket többek között Gyulán, Balmazújvárosban és Debrecenben követték újabb tárlatok; az utóbbi helyszínen, a Déri Múzeumban rendezett kiállítás jövő januárban zárja majd be kapuit. Erdélyben a gyűjtemény az elmúlt években szinte minden nagyobb városban, így Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Kolozsvárott és Nagyváradon is bemutatkozott már önálló kiállítások keretében. A csoportos kiállítások közül kettőt emelnék ki: a Magyar Nemzeti Galéria Sors és jelkép című 2015-ös tárlatát az 1920-1990 közötti évtizedek erdélyi festészetéről, illetve a Berlinische Galerie tavaly nyílt, idén zárult Magyar Modern című bemutatóját.

A kortárs gyűjtemény kiállítási listája még nem ilyen hosszú; a nyitányt egy 2014-es tárlat jelentette a budapesti Semmelweis Szalonban, a későbbi kiállítások közül pedig a szászországi Schloss Königshain tavalyi, illetve a budapesti Vasarely Múzeum Közép-európai konkrét című idei bemutatóját említeném.

Mengyán András: Kölcsönhatások IV., 2007, akril, vászon, 90 x 120 cm, fotó: Sulyok Miklós

– AP: Mik a legközelebbi terveid?

– BJ: November 23-án az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuseumban A kék vonal címmel nyílik bemutató közép-európai konkrét művészek munkáiból, és ugyanez a tematika lesz a fókuszban a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum 2024. január 19-én nyíló kiállításán is. A további jövő évi tervekben is főleg magyarországi bemutatók szerepelnek; előbb a budapesti Biblia Múzeumban, majd Salföldön, végül a sümegi Püspöki Palotában. Utóbbi tárlat érdekessége, hogy itt az erdélyi és a kortárs gyűjtemény várhatóan együtt mutatkozik majd be. Vannak olyan terveim is, amik nem kiállításokhoz kötődnek. Sokat gondolkozom azon, hogyan lehet a tárlatokon túlmenően is közelebb hozni a képzőművészetet az emberekhez. Most kezd körvonalazódni például egy olyan videosorozat terve, melynek epizódjai gyűjteményem egy-egy fontos darabját művészettörténészek közreműködésével járnák alaposan körül; így azok is megismerhetnék őket, akik nem jutnak el a kiállításokra. Egyre gyakrabban kapok előadásokra szóló felkéréseket is, melyeknek örömmel teszek eleget. Néhány hete a berlini Collegium Hungaricumban beszéltem Erdély festészetéről, decemberben pedig ugyanebben a témában a drezdai Kelet-európai Intézetben várnak.

Böhm József és felesége a gyűjteményük idei nagykárolyi kiállításának otthont adó Károlyi-kastély bejárata előtt

– AP: Ennyi időszaki tárlat után meglepődnék, ha nem merült volna fel még Benned a gondolat, hogy állandó jelleggel is bemutasd a kollekciót…

– BJ: Azt hiszem, hogy erre a pontra előbb-utóbb a legtöbb komolyabb gyűjtő eljut; más kérdés, hogy csak kevesek álma valósulhat meg. Ez egy nagyon nagy projekt és egyedül nem is igen lehet belevágni. Elsősorban magyarországi helyszínben gondolkodom, és hogy a dolog nem reménytelen, arra korábban a Vass Gyűjtemény, legutóbb a Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit nemzetközi gyűjteményének otthont adó balatonfüredi Modern Műtár megnyitása szolgált nagyon meggyőző példával. Ahogy András szokta mondani, ők, a gyűjtők biztosították a szoftvert, azaz a kiállítási koncepciót, a bemutatandó műtárgyakat és programokat, míg Balatonfüred városa adta a hardvert, azaz a kiállítási infrastruktúrát. Bízom benne, és azért dolgozom, hogy sikerüljön partnert találnom egy hasonló konstrukció megvalósításához. Partnert vagy partnereket, hiszen nagyobb esélye a kapcsolódási pontok ellenére is inkább annak van, hogy a két gyűjtemény külön-külön találjon állandó otthonra. Ugyanakkor nem akarok „rágörcsölni” erre a kérdésre; szükség esetén gyermekeim viszik majd tovább a gyűjteményt mindaddig, amíg megteremthetőek lesznek az állandó bemutatás lehetőségei.

Borítókép: Ziffer Sándor: Réti István festő műterme Nagybányán, 1911, olaj, vászon, 70 x 80 cm