Elhunyt Najmányi László

Hetvennégy éves korában meghalt Najmányi László képzőművész, író, filmkészítő, a hetvenes évek hazai undergroundjának egyik fontos alakja.

Najmányi Lászlót az artportal lexikonja “autodidakta” művészként jelöli meg, de ez esetében legföljebb annyit jelent, hogy nem vett részt sosem a magyarországi intézményes művészképzésben. Najmányi László 1946-ban született Ausztriában, a karintiai Hermagorban. Apja vízügyi szakember volt, emiatt a család sokszor költözködött, így Najmányi László számos helyen végezte iskoláit. Apját 1956 után letartóztatták, 1958-ban szabadult, majd 51 korában meghalt. Najmányi László – a családi hagyományt követve – műszaki tanulmányokat folytatott, és 1972-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem vízügyi mérnöki karán. Számos önéletrajzi szövegében, megnyilatkozásában hangsúlyozta, sosem érdekelték ezek a tanulmányok, mint ahogy azt is, a szocialista Magyarország atmoszféráját nyomasztónak érzékelte, ebben az országban folytonosan és mindenütt idegennek érezte magát.

Gondolkodására, tevékenységére a rock and roll zene és kultúra, illetve az alternatív színházi közeg lett nagy hatással. Bár a rock and rollt, amikor saját állítása szerint a Duane Eddy-feldolgozásokat játszó Doxa nevű együttes egyik koncertjén, 1959-ben találkozott vele, talán még beatnek sem hívták itthon, az alternatív színházat pedig, amelyet a ’60-as évek végén ismert meg Halász Péterék Kassák Ház Stúdiója, majd Lakásszínháza révén, leginkább kísérleti színházként emlegették. Najmányi nem lett azonban sem zenész, sem színházi ember. Noha dolgozott hivatalos “kőszínházakban”, a hetvenes években díszleteket tervezett számtalan előadáshoz, majd létrehozta a maga kísérleti színházát, a Kovács István Stúdiót, illetve játszott zenekarban is, ez volt a rövid életű, ám annál nagyobb legendává váló Spions 1977-től kezdve. Voltak eközben kiállításai is, illetve szövegeket, darabokat, forgatókönyveket is megjelentetett.

Életében a Spions zenekar, vagy inkább performatív-akciószínházi formáció hozta el az igazi fordulatot. A később az egész nyolcvanas évekbeli, budapesti underground zenei hullám előfutárának tekintett Spions tagjai botrányokba, betiltásokba fulladó fellépések, majd a rendőrségi, titkosszolgálati zaklatások után 1978-ban elhagyták az országot. Az alapító tagok közül Molnár Gergely, Hegedűs Péter és Najmányi Párizsba emiráltak (Zátonyi Tibor itthon maradt, vele készült kétrészes interjúnk itt és itt olvasható), majd amikor kinti zenei próbálkozások és egy megjelent album után az együttes feloszlott, Molnár és Najmányi 1980-ban Kanadába, Torontóba költöztek.

Najmányi 1985-től New York-ban élt, 1997-ban pedig visszaköltözött Budapestre. Írt (többek között az artportal-on is számos írás publikált), kutatott, egyebek mellett az orosz a Theremin nevű hangszer kifejlesztője, Leon Theremin, azaz Lev Szergejevics Tyermen alakja és munkássága foglalkoztatta, amelyről könyve is megjelent.

Életének emigrációban töltött részét leginkább az ő saját elbeszéléseiből ismerheti a hazai közeg. Számos írásban, kiadott és kiadatlan könyvben, blogban, hosszabb-rövidebb videó esszében dolgozta fel a Spions és a saját történetét, beleszőve a hetvenes évek Budapestjének és a nyolcvanas évek New York-jának történeteit valós és olykor talán csak félig valóságos elemekkel. Azonban a mítoszteremtés és ön-mitizálás, önmaga, a vele történt, általa megélt dolgok folyamatos narrálása ugyanúgy Najmányi László életművének része, mint a ténylegesen megvalósult, materializálódott munkák. A hetvenes évek kvázi újrafelfedezésével, a neoavantgárd művészet és az akkori ellenkultúra kutatásával őt is egyre gyakrabban kérdezték. Egy interjújában, 2009-ben ezt mondta: “1964 óta vezetek naplót. Mindig szabadúszó voltam, úgyhogy kellett valami rendszert vinnem az életembe. Minden reggel összefoglalom az előző napot. Nem volt könnyű szállítanom a kézirathegyeket, harminc év alatt vagy százhúsz helyen laktam. Különös, de itthon 61 éves koromban jött ki az első könyvem. Megvannak mind a kéziratok, amelyeket itt negyven év alatt visszautasítottak. Legtöbbször persze nem is válaszoltak. Közben engem sokan ismernek ebben az országban, tehát lett volna, akik elolvassa a könyveket. Erre mondta Beke László művészettörténész, hogy „amíg élsz, nem számítasz megbízható tanúnak”. Látom, mi történik, amikor meghal valaki. Azonnal beindul a kereskedelem a műveivel. Namost, én ezt szeretném elkerülni. Szeretném a dolgaimat rendben lezárni, mielőtt elmegyek.”

Nyitókép: Najmányi László New Yorkban, 1986-ban. © wordcitizen.hu