Élményprogramokat árverez a Louvre, hogy bevételhez jusson

A pénzhiány a múzeumokat is rákényszeríti arra, hogy eddig járatlan utakat is kipróbáljanak. A Louvre e téren már korábban is gazdag fantáziáról tett tanúbizonyságot. Most megint előálltak valamivel.

hirdetés

A COVID-19 a világ legnagyobb múzeumainak kasszáját sem kíméli, ahol a lockdown miatti bevételkiesés dollár-tízmilliókban mérhető. Szinte minden intézmény igyekszik ebben a helyzetben is bevételhez jutni, például online tárlatvezetésekkel, vagy a shopok kínálatának online értékesítésével, de vannak olyanok is, amik egészen „unortodox” megoldásokkal is élnek. A világ leglátogatottabb múzeuma, a párizsi Louvre eddig se ment a szomszédba egy-egy kreatív ötletért; tavaly például nagy nemzetközi visszhangot váltott ki az az Airbnb-vel közös játékuk, aminek keretében, ahogy erről az artportal is beszámolt, a szerencsés nyertes párjával együtt egy éjszakát a Mona Lisa társaságában tölthetett. A múzeum legismertebb műtárgya, ami abban az akcióban csak az intézmény népszerűsítésében kapott szerepet, kulcsszereplője a mostani fundraising projektnek is. A Louvre ugyanis a Christie’s-szel együttműködve december első felében online aukciót szervezett Licitáljon a Louvre-ért. Kortárs művészet, kivételes luxuscikkek, egyszeri élmények címmel, aminek keretében kortárs képzőművészek, illetve a Dior és Cartier luxusmárkák által felajánlott művek mellett exkluzív, egyébként nem hozzáférhető programokra is lehet licitálni; ezek között a Mona Lisa ismét fontos szerephez jut.

Pierre Soulages: Peinture 64,5 x 91 cm, 1962, olaj, vászon, a Christie’s jóvoltából

A licitet 15-én este zárják, de az már látszik, hogy a tételek többsége iránt jelentős az érdeklődés. A műalkotások között minden bizonnyal a kortárs francia festészet nagy öregje, a 101 éves Pierre Soulages egyik nagy méretű 1962-es munkája lesz a sztár, amire a licit e sorok írásakor 1,3 millió eurónál tart, azaz máris túllépte a becsérték 1,2 milliós felső határát. A jelenlegi helyzethez a leginkább talán a neves német fotóművész, Candida Höfer 2005-ös munkája illik a legjobban: Höfer előszeretettel örökíti meg hatalmas épületek, zömmel kulturális intézmények belső tereit és most is egy ilyen művét bocsájtotta rendelkezésre az árveréshez; a felvétel történetesen éppen a Louvre egyik festményekkel zsúfolt, de látogatók nélküli termét ábrázolja. Erre a fotóra a licit 20 ezer eurónál tart. Az ékszerek közül feltehetően egy drágakövekkel ékített Cartier karkötő kel majd el a legdrágábban; eddig 30 ezer euró a legmagasabb ajánlat. Ennél jóval drágábban lesz megszerezhető egy egyedi kivitelezésű Vacheron Constantin karóra, amire most 140 ezer eurónál tart a licit, ez a becsérték sávjában van.

hirdetés

Vannak azonban a tételek között olyan programlehetőségek is, amikhez hozzájutni még nehezebb is, mint egy Soulages-festményhez vagy egy Höfer-fotóhoz és itt jön megint képbe a múzeum legfőbb kincse, a Mona Lisa. Leonardo örökbecsű munkáját akár hétmillió ember is láthatja egy évben, de igazából nem úgy, ahogyan szeretné: viszonylag nagy távolságról, óriási tömegben, csak néhány pillanatra és vastag golyóálló üveg mögé zárva. Aki viszont most hajlandó mélyen a zsebébe nyúlni, annak másfajta élményben lehet része: a művet másodmagával egészen közelről, üveg nélkül, Jean-Luc Martinez, a Louvre elnöke társaságában tekintheti meg. Martinez számára ez évente ismétlődő rutinfeladat – a Louvre főnöke mindig személyesen vesz részt a festmény kötelező éves felülvizsgálatán – a licitnyertes számára viszont soha vissza nem térő alkalom. A Christie’s, ahogy illik, ehhez a tételhez is megadott egy becsértéket, ami, analógia hiányában, érthető módon tág határok, 10 és 30 ezer euró között mozog. A licit azonban már túllépett ezen, jelenleg 35 ezer eurónál tart.

Candida Höfer: Musée du Louvre, Paris XXII, 2005, c-print, 140 x 180 cm, a Christie’s jóvoltából

A Louvre elnöke benne van egyik másik csomagban is; ennek nyertese társaságával Martinez kalauzolásával tekintheti meg, nyitvatartási időn kívül, az intézményt. Erre a tételre a licit 16 ezer eurónál tart. A jelenlegi állás szerint 7 ezer euróért lehet betekinteni a grafikai gyűjtemény színfalai mögé, azaz megismerkedni az állandó kiállításokon nem szereplő művekkel. Egyelőre nincs licit arra a privát koncertre, amit a nyertes licitáló tiszteletére a francia királyok egykori fogadótermében tartanának, ahol ma a görög-római kollekció legszebb darabjai láthatóak; e tétel becsértéke 10-30 ezer euró. Eddig 6,5 ezer eurós ajánlatot tettek arra a túrára, amin az ismert művész, a Louvre nagy rajongója, JR kalauzolja végig a nyerteseket a múzeum tetején. Népszerűnek ígérkezik az a privát tárlatvezetés is, ami az ételek nagyszerűségét illusztráló műalkotásokra koncentrál és a múzeum után a Le Ritz Paris luxusszálló gasztronómiai csodáinak kóstolásával folytatódik. Az árban benne van egy éjszaka is a szálloda egyik lakosztályában. Ez a tétel 5-10 ezres taksát kapott; a licit jelenleg már 13 ezer eurónál tart.

Licitálni december 15-ig lehet, így senki nem maradt még le semmiről.