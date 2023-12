Engedve az újrafölhasználásicsábításnak (sic!)

A történelem egyenese közérthető, ellentmondásokat nem tűrő gerincként támasztja alá egy nemzet identitását. Legalábbis így gondoljuk. Esterházy Marcell Timelines című, a napokban zárult kiállítása a debreceni MODEM-ben azonban vargabetűvel írja bele az Esterházy nevet a magyar történelem idővonalába, a család egyszerre rendkívül közép-európai történetének feldolgozásán keresztül – miközben közelebbről nézve megütköztető egyéni sorsok, sorsőrlemények, tragédiák szemlélőivé válunk.

Sodrásban vagyunk, hiszen a történelem számára az egyént kiszolgáltatott, behatással nem bíró tényezőként gondoljuk el. A történelem sodra metafora, a szó mögött implicite elgondolt időfaktort is jelöli, ugyanakkor még inkább a vele együtt járó nagy mennyiségű, felfoghatatlan mértékű eseménysorra utalhat, mely lavinaként gördül végig a hétköznapi életeken, beolvasztva azokat, pusztán statisztává redukálva az egyént. A humaniórák és legfőképp a művészetek feladata, avagy kihívása éppen ebben rejlik, amikor a statisztákból megpróbálnak főszereplőket csinálni. Ezt igyekszik kiemelni a kiállítást megnyitó kurátori szöveg is, amikor az abszolút és a relatív egymásmellettiségére, illetve ezek összefonódási lehetőségére hívják fel a figyelmet. A történelem és egyén kiazmikus, mi több, egymást kisajátító viszonya jelenik meg az Esterházy család történetén keresztül. „Nincsen egy tiszta Magyarország, amelyre támaszkodni és emlékezni lehetne, csak mi vagyunk itt.” (Élet és Irodalom, 1991.)

A saját, anekdotikus történeteinkben természetesen mindig mi vagyunk a főszereplők. Az anekdota, miképp a Kis Magyar Pornográfia soraiból is kiderül: „görög szó, azt jelenti: »kiadatlanok«. A kiadatlanság nem azt jelenti, hogy e történeteket soha nem adták ki vagy adják ki, hanem csupán azt, hogy »kihagyták őket«, feledés szitált reájuk, mert nem eléggé hivatalosak, nem ütik meg valamely szakállas komolyság mértékét.” (40.) Ezt követi a megállapítás, miszerint az anekdota egy „történelmi tréfa”. Ez a fajta „konstruktív irónia” talán az említett regény megjelenése óta is hiánycikk Magyarországon. A közelmúltra való emlékezés terhét, a méltósággal való visszatekintés, „…a legmagasabb rendű pátosz csak akkor sikerülhet nekem, ha játék.” (I.m. 39.)

Esterházy Marcell munkáiban az emlékezés aktusa nem egy melankolikus gesztus.

A múlt melankóliával átitatott pátoszát pellengérre állítja az önreflexiót kísérő pimasz humor. Ezt remekül példázza a kiállításban szereplő Egyérintő című videómunka, melyben egy gótikus templom oldalán egyérintőzik két kisgyerek. A játék itt egyszerre határsértő, hiszen átlépi a rögzült társadalmi elvárás horizontját, hiszen senki sem szeretne egy templomot használva labdázni, de a gyermeki naivitás perspektívája nem egy több száz éves emlékmű jellegű épületet lát, hanem egy éppen elérhető falfelületet, amelyet kisajátíthat. A saját elődeink, „édesapámaink” történeteihez való odafordulás éppen a fokozott kiszolgáltatottság és intimitás, illetve az elmúltak határainak megőrzésre való törekvés terhe miatt válik feszélyezetté. Nehogy valami olyat mondassunk ki velük, amit maguk nem akartak volna közölni, de az artefaktumaik beszélnek helyettük.

Az idővonalak installációi a már meglévő apai törekvések, nevezetesen Esterházy Péter irodalmi munkásságának folytatásaként értelmezhetők. A kifejezési mód azonban éppen annyira tér el, mint amennyire képes párbeszédet folytatni az édesapa „grammatikai bájával” (Lásd Termelési-regény) és ezt a bájt multimediális, intertextuális térré növeli, ahol a különböző fotografikus, audiovizuális és létrehozott artefaktumokon keresztül történő megsokszorozottság nemcsak hatványozza az „egyszerű” családtörténet poliszemikusságát, de egyúttal képes eljuttatni a huszadik század rendkívül fodrozódó és hullámzó – valójában lagymatag, bemattult, a kádárizmust gyakorta jellemző kellemes langyos – állóvizét a magyar történelem főbb csomópontjaihoz is, felkínálva egy olyan alternatív, gyakorta ironikus fennhangokat megütő perspektívát, amely visszahatólag kérdőjelezi meg a saját viszonyunkat az említett időszakhoz. A Timelines ízig-vérig Esterházy. Ez persze nem mond sokat, de a család ennél jóval többet mond a viharvert és kedélyessé lefokozott huszadik századunkról. De mi is ez a család pontosan? „A család, vagyis a családjaim: az a történelmi, azután az a régi, édesanyámmal, édesapámmal, ezernyi testvéremmel és a nagy rokonság bonyolult, szép rendszerével, meg ez a mostani, ezernyi gyermekemmel és azok anyjával. (Akinek nyilván új bekezdést, fejezetet, könyvet, satöbbit (!) kéne itt szentelnem, de itt nem szentelek.” (Vigilia 1998/12) Aki járatos az Esterházy ouvre-ban, már tudja, hogy ezek a fejezetek azóta megszülettek, de az archívum, a család egy folyamatos felelősség, emlékezési igényt állít az utódokkal szemben is. Esterházy Marcell a családi archívumból dolgozva, a szűk családi körön túl, nagybátyja Rolling Stones koncertfelvételein át a tágabb családi körben az évek során felhalmozódó, talált és újra megtalált anyag felhasználásával fordul nagy leleménnyel saját családja felé.

Nem csak a név, de a család emlékezete is kötelez. A név terhe ötszörösen csapódik le az alkotó testvérén, Esterházy Miklóson, aki az azonos nevű felmenői portréján dobolja le az örökölt tulajdonnévvel járó terhet a Négy tétel öt M-re című videómunkában. Ez az alkotás nagyban osztozik a fentebb már említett Egyérintő című munka szellemiségével, hiszen

a múlthoz való sajátos viszony kialakítását helyezi előtérbe az emlékművek gondozásával szemben.

„Édesapámaink” archívumaiban azonban nemcsak a megmunkált és kisajátított emlékezet jelenik meg, hanem az idő folyamatos munkája, a felejtés is, melyet Esterházy Marcell különböző artefaktumok koptatásán, fakításán és roncsolásán keresztül mutat be. A leginkább megragadó ezekben a munkákban az, hogy itt a legtöbbször valóban egy időszerű, nem pedig roncsolással elért fakulás érhető tetten.

Ide sorolható többek között az alkotó legkorábbi munkája, a Hullámsír, amely 1998-ban készült és a Gellért fürdőben vidáman pancsoló tömeget örökíti meg, egészen addig, amíg szeletekre nem vágták őket és a fürdő vizével megtöltött üvegcsékben a klóros víz fokozatosan meg nem fosztotta a fényképet a pillanattól. A kiállított munkán már csak a végső állapotot láthatjuk: enyhén megkövesedett, besárgult kémcsöveket, bennük elhajlott papírcsíkokkal. A folyamatot pedig a melléjük helyezett fekete-fehér fényképsorozat örökíti meg. Hasonló eróziós, fakulásfolyamatra, történetesen az oxidációra játszik rá a Megkésett örökség című munka is. Miután a nagy múltú grófcsalád elvesztette a huszadik század során mindenféle javait, csupán az erről szóló 1875-ös hitbizományi dokumentum maradt a birtokukban, melyet Ferenc József sajátkezűleg hitelesített. Ez az ellenjegyzés azonban csupán egy kordokumentumot hitelesít. Esterházy vásárolt egy alpakka lemezt, ezt követően pedig az irat szövegét felvitte rá és különböző kemikáliákkal – kénmájjal, sósavval és vaskloriddal – kezelte. Az anyagok okozta oxidáció pedig végérvényesen eltünteti ezt a szöveget az idő előrehaladtával. A roncsolásos eljárásra pedig az Esterházy Péter Ottlik-átiratára rájátszó, a dédnagyszülei által írt különböző fellebbezések feldolgozása szolgál példaként. A diktatórikus államszocialista rendszer által elkobzott javak és a családot ért különböző atrocitások miatt írott különböző fellebbezéseket és leveleket negatívként egymásra szkennelte Esterházy, így az egymásra exponálódó szövegek megszüntetnek minden információt, az olvashatóság átadja a helyét az impressziónak.

A Harmonia Caelestis óta tudjuk, hogy az édesapákra a legnehezebb emlékezni. Esterházy Marcell azonban szembenéz az emlékezés és az apai hagyaték rendkívüli terhével. A kiállítás ezen darabjai kezdeményezik a legdirektebb párbeszédet édesapja írói munkásságával. Az édesapa azóta, hogy itt nincs, az általa hátrahagyott „találmányok” formájában mindenhol ott van. „Egyébiránt én bárhol, bármikor, bárkinél gyorsabban képes vagyok ún. rendetlenséget teremteni. Adjatok egy tiszta íróasztal-felületet, és én kimozdítom helyéből a világot. (Hm. Hacsak úgy nem…) Valamiképpen azonmód kupacok keletkeznek, dombok, völgyek, igen, feszültségek, vonzások, taszítások.” (Élet és Irodalom 2002. 41. sz) A Timelines éppen Esterházy Péter családregénye és a családtörténeti kutatásainak örökségével teremt egy jókora rendetlenséget (sic!), amiben a rendrakás sosem ér véget, csak a viszonyulás, a saját hely kialakítása lehetséges. A lezárult életmű súlya és az apa elmúlásával való számvetés több munkán is végigvonul. A rendetlenség, avagy sajátos rend kapcsán kézenfekvő megemlíteni az Innen és túl címet viselő videómunkát, amely az író által hagyott „kimozdított világot” örökíti meg. A rendkívül érzékletes, egy-egy kitartott beállításból készült videófelvétel egyfajta totált mutat az elhagyatott, felforgatott könyvhalmok alatt álló íróasztalról. Szinte fényképek is lehetnének, ha a monitor nem villanna be és a függönyt nem lendítené meg a szél.

A képsorok alatt csupán Esterházy Marcell fiának, Péter unokájának bizonytalan hangpróbálgatásai hallhatók, amiképp igyekszik pontosítani a hangformálását. Ez az ismétlődő kántálás a mozgóképek aláfestéseként különös értelmet hoz létre. Rávilágít arra a generációs szakadékra, amely a nagyapa és az unoka között immáron örökké megmarad, hiszen amíg az egyikük örökké elnémult, az utóbbi éppen most szerzi meg azt a képességet, hogy a kettejük között bármiféle párbeszéd alakuljon ki és az unoka már csak közvetett kapcsolatot ápolhat a nagyapjával azon keresztül, amit hátrahagyott. Hasonlóképp a gyászfeldolgozásra utalnak a rendkívül egyszerű, de érzékletes, az Esterházy családi ház egykoron kertjében álló római fürdői fából faragott könyv formájú hasábjait installáló, cím nélküli munka – Untitled (Books) – is. A hasábok formája, elrendezésük egyértelműen megteremti egy könyvespolc illúzióját, ám a faanyag szilárdsága, a sírkőként egymás mellett álló darabok egy immáron lezárult emlékműre utalnak. Az érzékletes megvilágításnak köszönhetően a „könyvek” erős árnyakat vetnek hosszasan a falon, utalva az életmű rendíthetetlenségére is. Esterházy Péter életművének legnagyobb kihívóereje a (közel)múltunkkal való számvetésben, az érzelmi önérzetességen való túllátásban rejlik. A Harmonia Caelestis könnyen maradhatott volna javított kiadás nélkül. De a családban felfedezett ügynöki múlt bemutatásán keresztül a Javított kiadás megmutatja azt az igényt, ami a magyarországi történelem felé való odafordulásból hiányzik: a szubjektív perspektíva meg nem alkuvó, érzelmeket nélkülöző, igazságra törekvő oldalát, hiszen „… a tudás önmagában kevés, az érzelem, az érzelmi védekezés erősebb. Nálunk a legelemibb tudás is hiányzik, ami tehát a kevésnél is kevesebb. (Csak mellesleg jegyzem meg, hogy az egészséges emlékezéshez a felejtés is hozzátartozik.)” (Élet és Irodalom, 2002. 41. sz.) Ehhez a gondolathoz jól kapcsolódik a másfél évtizeddel korábbi Kis Magyar Pornográfia egyik szakasza: „Ha végig futunk elmúlt lehetőségeinken, az életünkön, bizonyos meghatódottság vesz erőt rajtunk … de egy perc, és … elmúlt, mert a magyar megbecsülhetetlen tulajdonsága, hogy a rosszat elfelejti, csak a jót, a kellemeset szereti megtartani az emlékezetében.” (51.) Esterházy Marcell mintha éppen ezeket a gondolatokat igyekezne érvényesíteni a családi archívumhoz való viszonyulásában, dacolva a magyar közösségi emlékezetben kialakult langyvízszerű történelmi emlékezettel, amelyet a rossz elfelejtése és egyfajta melankolikus kedélyesség jellemez.

Itt térnék vissza a fentebb használt langyos víz kifejezéshez, melyet Méhes László azonos című sorozatából kölcsönöztem. Méhes rezignált fürdőzőkről készült hiperrealista képei értelmezhetők a „puha” diktatúra egészen egyértelmű és lesújtó kritikájának. A puszta kellemesség elérzéketlenítő, tompító és önfeledtséget (elő)idéző langyos fürdővízben elpunnyadt alakjai nemcsak a korszak sajátos helyzetét jelenítik meg, hanem éppenséggel a rendszerváltás távlatából utalhatnak a magyar társadalom közösségi emlékezetének elkényelmesedésére is. Egy olyan korszak képét alkotják meg, amelyben az egyéni sorsok megpróbáltatásait elnyomja a nosztalgia. Méhes fürdőzői egyébként pont itt kanyarítják vissza gondolatmenetemet a Hullámsírhoz, ahová az emlékek járnak meghalni.

A Timelines rávilágít, hogy ha többet akarunk tudni a saját történelmünkből (hiszen csak az létezik), akkor azt nem lehet függetleníteni az egyéni sorsoktól.

A történelem statisztáiból főszereplők lesznek. Éppen ezért lehet, hogy Esterházy Mátyás A Sípoló macskakő (1972)című film egészét nézve kevésbé jelentékeny snittje egy egész falat megtöltsön. Gazdag Gyula filmjének pillanatát kiragadva és „újra feltalálva”, a vonaton zötykölődő „édesapám” megbánással és csalódottsággal telített tekintete, amely egy pillanatra találkozik a kamerával, képes a teljes történetet ebbe az apró mozzanatba sűríteni. A végtelenített videómunka, az újra meg újra felbukkanó tekintet egy ismételt szembenézés a sorssal, apáink cselekedeteivel és a saját múlt örökös elevenségével.

Esterházy Marcell installációi azonban nem csak az „édesapámaink” történetéhez nyúl, hanem a család női oldalával is szembenéz. A női perspektíva fontosságát éppen az a gesztus is erősíti, hogy a család több generációt összefűző női tagjait felvonultató videómunka szolgáltatja a Timelines címét is. Ez az öt különálló videóból álló installáció vertikális képernyőn rendkívül naturalista módon egy mozdulatlan beállításban tartva helyezi szembe a hallgatót az Esterházy család női tagjaival. A felvételek alatt a rezdületlenül a kamerába néző hangját hallhatjuk, amint felolvas egy-egy epizódot, rövid eseményt, amely a család valamely tagjával történt meg.

Ezek a tragikus „sorsőrlemények”, történetek megint csak visszakanyarodnak a Harmonia Caelestishez, melynek gyűjtési folyamata során Esterházy Péter számos családtaggal készített interjút. Ezeknek a megőrzött beszélgetéseknek a felvételeiből készített válogatást Marcell, hogy aztán az édesanyja, a felesége és a testvérei narrációján keresztül újra elmesélje azokat. A tableau-k és az elbeszélések együtt performatíve mutatnak rá a családtörténet anekdotikusságára és az újra elbeszélés fontosságára. Az emlékezet intim közvetlenségére, amit nem feltétlenül őriznek fizikai tárgyak, hanem éppen az újra elbeszélés tart meg az emlékezetben.

Esterházy Marcell rendkívül tudatosan és biztos kézzel engedi bele a kíváncsi embert a szövevényes családtörténet útvesztőjébe.

Noha a térkihasználás a linearitás mozzanatait magában hordozza, a kiállítás maga talán éppen szándékosan foszt meg valamiféle végső értelemtől vagy szervezőelvtől. A családtörténet egy olyan képződmény, amely furcsa párhuzamok és kapcsolódási pontok temérdek szálát hordozza magában. Az idővonalak kuszaságai egy szubjektív rend(szer)ről árulkodnak. „Egyszerre kell előre néznem és hátra, föltéve, hogy a múlt hátul van, a jövő meg elöl. Lapozgatok hát a Fancsikótól előre.” (ÉS 2002/41.) Az Esterházy család története a kisajátítás gesztusán keresztül megmutatja a múlthoz és ezen keresztül a jövőhöz való odafordulás többoldalúságát. A múltunk felvállalása örökké próbára teszi a történelmünk kedélyességét, mely de facto nem létezik egyéni sorsainkon túl, hiszen csak mi vagyunk és még ráadásul felejtünk is.

Borítókép és szövegközi illusztrációk: Enteriőrök Esterházy Marcell Timelines című kiállításáról. MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2023. augusztus 26. – november 26. Fotó: Vigh Levente