Erdély képzőművészetéről indít új előadássorozatot a BÁV Becsüs Akadémia

A négyrészes előadássorozat a témakör legavatottabb szakértőinek közreműködésével enged bepillantást az erdélyi képzőművészet és műgyűjtés történetének legizgalmasabb fejezeteibe.

A BÁV Becsüs Akadémia a különböző szakágakban tevékenykedő becsüsök képzésén túl a Szabad Akadémia keretében rendszeresen szervez előadássorozatokat a művészet iránt érdeklődők szélesebb köre számára is. A témák rendkívül változatosak; az egyes művészettörténeti korszakok vagy művészeti irányzatok bemutatása mellett a programok bepillantást engednek a műgyűjtés és a műkereskedelem világába, de foglalkoznak olyan kérdésekkel is, mint a műtárgyhamisítás vagy a műtárgyvédelem. A képzőművészet mellett sokszor kerülnek a figyelem középpontjába a műtárgyak egyéb kategóriái, így a porcelánok és kerámiák, az órák és ékszerek, bútorok és szőnyegek is.

Az idei év első, négyrészes előadássorozata az erdélyi képzőművészet és műgyűjtés néhány izgalmas fejezetét villantja fel.

Az előadások időpontjai és témái:

Február 23, péntek, 18.00: Képek a nagybányai „Eiffel-toronyból”

Előadó: Szücs György

Nagybánya egyik legrégebbi, középkori emléke az egykori Szent István templom megmaradt tornya. Az alapítók nemzedéke (Ferenczy Károly, Réti István, Thorma János, Iványi Grünwald Béla) a naturalizmus, a természetelvűség jegyében inkább a környező erdőket, hegyeket kereste fel festői témákért. Rálátásos városképeket – lelátás az István-toronyból – már a Párizsban járt nemzedék tagjaitól (Tihanyi Lajos, Ziffer Sándor) ismerünk. Az előadás egy képletes művészettörténeti túra keretében számba veszi a legfontosabb nagybányai motívumokat, s a korabeli festmények, rajzok, képeslapok segítségével felidézi az egyes helyszíneket, amelyeket jelenlegi állapotában is megmutat.

Szücs György a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze, több erdélyi és nagybányai témájú kiállítás – köztük a Magyar Nemzeti Galéria Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990 című nagyszabású 2015-ös tárlatának – kurátora, számos könyv és tanulmány szerzője.

Pittner Olivér: Felsőbányai részlet, 1931, pasztell, papír, 53 x 43 cm. Magántulajdon

Március 1., péntek, 18:00: Fauve-ok, azaz „Vadak” voltak-e a nagybányai Neósok?

Előadó: Barki Gergely

A nagybányai művésztelep idősebb alapítói a Párizst-járt fiatalabb festőgenerációra gúnynévként aggatták a „neós” jelzőt, de vajon volt-e egyáltalán köze Czóbel, Perlrott, Bornemisza és társai törekvéseinek a neoimpresszionizmushoz, illetve, ahogy újabban szokás értelmezni, inkább a fauve-izmushoz? Definiálható-e ezen művészek stílusa, azaz egységes stílusirányzatról vagy inkább festői attitűdről lehet-e szó esetükben? Gazdag képanyag segítségével igyekszünk körbejárni ezen és más felmerülő kérdéseket is.

Barki Gergely művészettörténész fő kutatási területe a „magyar vadak” művészete; a nagyközönség lappangó műalkotások sikeres felkutatójaként is ismeri őt. Műkincsvadászként végzett munkájáról itt tudhat meg többet.

Március 8., péntek, 18:00: A harmadik forradalmi nemzedék – Nagybánya a két világháború között

Előadó: Szücs György

Az első világháború után a Romániához került Nagybányán nem szűnt meg a művésztelep és iskola működése. Nemcsak Magyarországról, hanem a bukaresti és jászvárosi művészeti akadémiákról is érkeztek növendékek. Az iskola tanárai (Krizsán János, Mikola András) inkább a Ferenczy Károly-féle természetelvű szemléletet fejlesztették tovább, többek azonban a 20. század elejének modernista törekvéseire figyeltek, számukra a minta Ziffer Sándor művészete volt. Jándi Dávid, Nagy Oszkár, Klein József, Pittner Olivér és mások beépítették művészetükbe a nemzetközi kortárs tendenciák eredményeit, s közreműködésükkel egy rendkívül sokszínű művészet született meg.

Ziffer Sándor: Olvasó nők, 1922, olaj, vászon, 100 x 140 cm. Magántulajdon

Március 19., kedd, 18:00: Nagybánya és az erdélyi művészet a magángyűjtő szemével

Előadó: Böhm József

A 20. századi erdélyi képzőművészet kiemelkedő alkotásainak megőrzésében és bemutatásában nagyon fontos szerepet játszottak a magángyűjtők. Míg közülük sokan kizárólag az erdélyi magyar művészetre, vagy azon belül is csak Nagybányára fókuszálnak, Böhm József már számos kiállításon, legutóbb a debreceni Déri Múzeumban bemutatott kollekciója, melynek építését még ugyancsak orvos édesapja kezdte, az erdélyi művészet egészét felöleli. Nagybánya és az ott működött magyar művészek természetesen nála is kiemelt hangsúlyt kapnak, de gyűjteményén keresztül megismerkedhetünk az erdélyi képzőművészet más központjaival és román, szász, olasz és más nemzetiségű alkotóival is.

Böhm József erdélyi származású, Németországban élő neurológus, az erdélyi képzőművészet nemzetközileg is ismert és elismert gyűjtője. Az artportálon megjelent, vele készült interjú itt olvasható.

Az előadások helyszíne a BÁV ART Aukciósház és Galéria, 1055 Budapest, Szent István körút 3., hossza alkalmanként kb. másfél-két óra.

Jelentkezni a teljes sorozatra és – a szabad helyek függvényében – az egyes előadásokra külön is lehet. A részvételi díj a teljes sorozatra 28 ezer forint/fő, az egyes előadásokra 8 ezer forint/fő, mely összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák. További információ és jelentkezés itt.

Borítókép: Ferenczy Károly: Templom, 1903, olaj, vászon, 82 x 92 cm. Magántulajdon