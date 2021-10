Erősödik a nyomás a brit kormányon az Elgin-márványok ügyében

A közel 200 éve tartó vitában Görögország most fontos részsikert könyvelhet el, de a vita végső kimenetele továbbra is nyitott.

Legutóbb másfél éve írtunk az egyik legrégebbi és a vitatott műtárgyak értékét tekintve is a legnagyobbak közé tartozó restitúciós ügyről. A vita azokról a túlnyomó többségükben a Parthenon frízéről 1801 és 1812 között eltávolított márványokról folyik, amelyeket az ezen időszak első éveiben a brit koronát Athénban nagykövetként képviselő Lord Elgin vásárolt meg és szállíttatott Londonba. A márványok többsége jelenleg a British Museum féltve őrzött kincse. Görögország azóta is szorgalmasan gyűjti a művek visszaszolgáltatását követelő álláspontját támogató nyilatkozatokat, abban bízva, hogy ezek előbb-utóbb jobb belátásra bírják Londont.

A brit kormány egyelőre továbbra is azzal érvel, hogy nincs is köze az ügyhöz, mert az szerinte kizárólag a British Museumra tartozik. A görög reményeket táplálja ugyanakkor, hogy a brit közvélemény egy része, sőt több politikus is „visszaadás-párti”. A legújabb részsikert Athén épp a napokban érte el, amikor is az UNESCO-nak a kulturális javak származási országokba való visszajuttatásának ügyeivel foglalkozó kormányközi bizottsága 22. ülésszakán egyhangú szavazással kormányközi ügynek ismerte el a brit-görög vitát (azaz elutasította a vitát intézményi ügyként kezelni kívánó brit álláspontot) és sürgette Nagy-Britanniát álláspontja felülvizsgálatára, valamint a kormányközi tárgyalások megkezdésére Görögországgal.

A görögök 1984 óta igyekeztek a bizottságot rábírni erre az állásfoglalásra, s most először sikerült ezt elérniük. Ebben minden bizonnyal szerepet játszottak azok a tavalyi írásunkban említett új keletű kutatások is, miszerint a márványokról kötött adásvételi szerződés az akkor érvényes normák szerint is több sebből vérzett. London képviselői az ülésen is azt az álláspontot képviselték, hogy a márványok jogszerűen kerültek Nagy-Britanniába és a British Museum „a legjobb hely e kincseknek a globális közönség számára széles kulturális kontextusban történő bemutatására”. Ez a kijelentés most a korábbiaknál is kevésbé meggyőzően hatott, tekintve hogy az augusztusi heves londoni esőzések következtében a múzeum görög galériájába is behatolt a víz és a helyreállítási munkák azóta is tartanak. Miközben a múzeum számos galériája már újra látogatható, a görög továbbra is zárva tart, újranyitására „valamikor az év folyamán” kerülhet sor. A múzeum ugyanakkor leszögezte, hogy „egyetlen szobor sem károsodott és a problémát adekvát módon kezelik”. A görög fél, a maga részéről teljesen érthető módon, erre az incidensre hivatkozva is megkérdőjelezi, valóban a legjobb helyen vannak-e a márványok Londonban.

Részlet a British Museum görög galériájából. Fotó: Paul Hudson, forrás: Wikimedia Commons

Gyors fordulat az ügyben a mostani UNESCO-állásfoglalás fényében sem várható, de a Londonra gyakorolt nyomás érezhetően erősödik s idővel elérheti azt a szintet, ami már lépéskényszerbe hozza a brit kormányt. Egyelőre azonban a British Museum honlapján továbbra is az olvasható a márványok történetét feldolgozó oldalon, hogy „There are no current discussions with the Greek Government on this issue”, azaz jelenleg ebben az ügyben nem folynak tárgyalások a görög kormánnyal.

