Értékes Moholy-Nagy munka is van a 90 darabos kollekcióban, amit a frankfurti Städel Museum kapott

Az 1930-ban született papíralapú munka egy több mint 90 tételes, főként rajzokat tartalmazó adomány részeként került a múzeumba.

Több tízmillió eurót érő gyűjteményt hagyott a Städel Museumra a fotográfusként, pszichológusként és a művészetek bőkezű támogatójaként egyaránt ismert, 2019-ben elhunyt Ulrike Crespo. Képzőművészeti gyűjteményét maga is gyarapította, az anyag túlnyomó többsége azonban nagyapja, a neves műgyűjtő, Karl Ströher hagyatéka volt. A Ströher-család a hajápoló cikkek gyártására és forgalmazására szakosodott Wella AG alapítójaként és tulajdonosaként szerezte vagyonát. A gyűjtemény a II. világháborút követő évtizedekben épült fel, a klasszikus modernek és az akkori kortársak munkáiból és az expresszionizmustól a pop artig számos irányzatot ölelt fel. Karl Ströher maga is szenvedélyesen rajzolt és talán ezért is gyűjtött főként papíralapú munkákat. Anyagi helyzete lehetővé tette a gyűjtemény nagyvonalú gyarapítását; feljegyezték, hogy egyszer egy egész, Joseph Beuys műveiből rendezett kiállítást megvett, s ugyanakkor elővásárlási jogot szerzett a művész számos további munkájára is.

Moholy-Nagy László: Szürke átfedések, 1930, tempera, toll, ceruza, velinpapír, 40×29,8 cm, Ulrike Crespo hagyatéka a Karl Ströher gyűjteményből, 2019. Fotó: Städel Museum, Frankfurt am Main

Ulrike Crespo, aki életének utolsó csaknem négy évtizedét Frankfurtban töltötte, számos jótékony célú alapítványt működtetett és sosem csinált titkot abból, hogy gyűjteményét a közre kívánja hagyni. A nagyszülői-szülői hagyaték rá eső részének halála utáni tulajdonosaként a frankfurti Städel Museumot jelölte meg, ahol most, halála után két évvel egy időszaki kiállítás keretében mutatják be a múzeum történetének eddigi talán legnagyobb adományát. A november 24-től egészen jövő márciusig látogatható tárlat anyagát csak felerészben adják az adományból válogatott művek – szám szerint 44 –, amelyeket a múzeum törzsanyagából kiválasztott alkotásokkal együtt mutatnak be, azzal a céllal, hogy demonstrálják, milyen kiválóan egészíti ki az adomány a múzeum eddigi állományát, milyen lyukakat sikerül segítségével „betömni”. Philipp Demandt, a múzeum igazgatója szerint ily módon még jobban láthatóvá tudják tenni az adomány jelentőségét.

Oskar Schlemmer: Bauhaus-lépcső, 1931, ceruza, akvarell, velinpapír, 27,9 x 21,9 cm, Ulrike Crespo hagyatéka a Karl Ströher gyűjteményből, 2019. Fotó: Städel Museum, Frankfurt am Main

Az új szerzemények közül a kiállítás beharangozója kiemeli a Bauhaushoz közvetlenül vagy áttételesen kapcsolódó munkákat, köztük a Bauhaus-tanárok, Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy László, Paul Klee és Lyonel Feininger rajzait, hangsúlyozva, hogy az előbbi két művésztől a múzeumnak eddig nem voltak saját tulajdonú munkái. Különösen komoly értéket képvisel Oskar Schlemmer Bauhaus-lépcső című akvarellje, ami minden bizonnyal előtanulmányként készült a művésznek a New York-i MoMA-ban őrzött azonos című festményéhez. Moholy-Nagy Szürke átfedések című geometrikus absztrakt kompozíciójáról pedig úgy nyilatkozik a kiállítás sajtóanyaga, hogy az „a legmagasabb színvonalon szüntet meg egy, a múzeum gyűjteményében tátongó lyukat”. Az egyéb irányzatokat is legismertebb képviselőik, így Vaszilij Kandinszkij, Franz Marc, Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, Fernad Léger, Jean Dubuffet és Cy Twombly munkái fémjelzik.

Vaszilij Kandinszkij: Kallmünz – világoszöld hegyek, 1903, olaj, alapozott vászon, 23,5 x 32,8 cm, Ulrike Crespo hagyatéka a Karl Ströher gyűjteményből, 2019. Fotó: Städel Museum, Frankfurt am Main

Valamennyi, Crespo által a múzeumnak adományozott mű a kiállítás megnyitásával egyidejűleg hozzáférhető lesz a múzeum honlapján, s aki élőben kíváncsi a tárlaton nem szereplő művekre is, az előzetes bejelentkezéssel megtekintheti őket a múzeum grafikai részlegének kutatótermében.