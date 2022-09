Északkeleti hálózatok – Magyar neoavantgárd Izlandon

Szeptember elején zárt az izlandi LÁ Art Museum "Are you glad if you can ask something? Networking between East and North" című kiállítása, amely az északi szigetország és a 60-as, 70-es évek magyar neoavantgárd törekvései közötti kapcsolatokra fókuszált.

Amikor a német származású svájci művész, Dieter Roth 1957-ben Izlandra költözött, a frissen független állammá vált szigetország bekapcsolódása a nemzetközi kortárs művészeti életbe éppen kialakulóban volt. Roth művészként és tanárként, illetve már az ötvenes években is létező nemzetközi kapcsolatai révén egyaránt megmutatkozó szemléletformáló hatása megkerülhetetlen az Észak-Amerika és Európa földrajzi és kulturális értelemben vett határán elhelyezkedő ország művészetének alakulása szempontjából.

Roth Izlandon élve készítette az első művészkönyveit, egyedi ékszereit, konkrét költeményeit, és kezdte el kidolgozni a futurizmus és a dada/neodada, különösen a Fluxus gyakorlatával érintkező kollázs- és assemblage-műveit. 1965-re az izlandi művészeti színtér Fluxusnak köszönhető evolúciója a meghatározó és generációs jelentőségű reykjavíki artist-run helyszín, az 1978-ig működő SÚM létrehozásához vezetett. Ezt a Gallery Suðurgata 7, majd az 1978-ban alapított, mára meghatározó nemzetközi gyűjteménnyel rendelkező Living Art Museum követte. Roth, valamint az izlandi Magnús Pálsson meghatározó személye mellett Robert Filliou jelenléte, aki 1978-ban Reykjavíkban tanított, szintén közvetlen módon befolyásolta a sziget, és mindenekelőtt a Suðurgata 7 bekapcsolását az „Eternal Network”-be.

SÚM a Reykjavík Art Fesztiválon, 1972

(Fotó: Simone de Greef / LÁ Art Museum)

A hveragerði LÁ Museumban idén nyáron rendezett, kiadvánnyal kísért és címét (Are you glad if you can ask something? Networking between East and North) Tót Endrétől kölcsönző kiállítás azokra az eseményekre koncentrál a hetvenes évekből, amelyek a magyar és izlandi művészek együttműködéseként jöttek létre, magyar művészek izlandi szerepléseit eredményezve. A kurátorok több évre visszatekintő kutatómunkájának köszönhető kiállításnak ugyanakkor az is a hozadéka, hogy az izlandi-magyar (kelet/közép-európai) network mellett az izlandi, vagy Izlandot érintő független intézményi hálózatról is kivonatokat nyújt. A vizsgálat tárgyává tett esettanulmányok helyszínei, részletei ugyanis messze túlnyúlnak Magyarország vagy éppen Izland határain, és a szigetország számára a hatvanas-hetvenes években meghatározó Hollandiáig, sőt Hollandián át egészen Mexikóig, Ulises Carriónig és az ő amszterdami tevékenységéig vezetnek, látványos keresztmetszetét adva a hetvenes évek antiművészeti hálózatának, amely a perifériák legimitációjában akkora, és az utóbbi évtizedekben annyit kutatott jelentőséggel bír. A reykjavíki helyszínek mellett a Carriónhoz is sok szálon kötődő amszterdami In-Out Center (1972-1974) is a narratíva részét képező kiállítóhelyek között található, ahol az alapító kilenc művész között izlandiak is szerepeltek (Hreinn Friðfinnsson, Sigurður Guðmundsson, Kristján Guðmundsson). A Haarlemben nyitott Galerie Lóa (1976-1978) létrehozói között is találunk izlandi alkotókat a holland, de élete jelentős részét Izlandon töltő Kees Visser mellett: az artist-run helyszín megteremtésében a skandináv performance egyik legelső képviselője, Rúrí, valamint Helgi Þ. Friðjónsson vett részt.

Attalai Gábor művei (1977–1978)

(Fotó: Simone de Greef / LÁ Art Museum)

A tárlat – némi kitérővel a kiállításban résztvevő alkotók jellemző művei bemutatása mellett – Perneczky Géza konceptuális fotóinak bemutatását az In-Out Centerben (1973), Attalai Gábor 1977-ben Haarlemben, 1978-ban pedig a Suðurgata 7-ben, valamint Tót Endre az utóbbi helyszínen 1978-ban bemutatott egyéni kiállítását rekonstruálja. A kiállított iratok tanúsága szerint a magyar művészekkel való kapcsolatépítésben az izlandi képzőművészet egyik legismertebbé vált alakja, Sigurður Guðmundsson játszotta a legjelentősebb szerepet, de az előtörténet olyan jól ismert személyiségig vezet vissza, mint a mail art prominens alakja, Klaus Groh. Ő az elsők között fordította a figyelmét a kelet-európai alkotók felé, ami 1972-ben a máig referenciául szolgáló Aktuelle Kunst in Osteuropa című kötet kiadását eredményezte. Groh hívta meg Perneczkyt a SÚM 1972-es nemzetközi kiállítására, amelyen két további magyarországi alkotó (Attalai Gábor és Bak Imre) és egy további emigráns művész, Urbán János is szerepelt.

Pernecyky Géza: Art Bubbles, 1972/2001

Kristján Guðmundsson: A Piece for Soft and Hard Blowing, 1971

(Fotó: Simone de Greef / LÁ Art Museum)

A korszakban megszokott DIY módszerekkel és a konceptuális művészet iránti elkötelezettség nevében létrehozott kiállítás anyaga (a szervezők a művészektől két, postán elküldhető, A4-es lapra készült művet kértek) kiadvány formájában is megjelent, amely az LÁ Museumban történeti bevezetőül szolgál. Ez a kiadvány fontos hazai referenciával rendelkezik: ahogy arra a kurátori tanulmány felhívja a figyelmet, a reykjavíki felhívás, kiállítás és „katalógus” párhuzamba állítható Beke László Elképzelés-projektjével (1971), metódusával és célkitűzésével, amelyet a hazai konceptuális művészet egyik kiindulópontjaként tart számon a magyar művészettörténet. A mail art országhatárokat áthidaló gyakorlata jelentős segítséget nyújtott a rekonstruált események létrehozásához, hiszen Perneczky kivételével (aki 1973-ban már Kölnben élve szabadon utazhatott) egyik kiállítás sem az alkotó közvetlen jelenlétében valósult meg.

Attalai Gábor: RED-Y MADE BECAME WHITE-Y MADE, 1978

(Eggert Pétursson visszafesti fehérre a Gallerí Suðurgata 7 falát Attalai kiállítása után)

(Forrás: Vintage Galéria)

Az LÁ Museum bemutatója önkéntelenül is jelentős hangsúlyt helyez erre az aspektusra, nem csupán esztétikai, hanem társadalomtörténeti, és még inkább edukációs szempontból, hiszen a Perneczky Gézával és Tót Endrével készült rövid videóinterjúk fókuszában az utazás és annak akadályoztatása áll, a vasfüggönyön túli világ számára részletesen megmagyarázva. Tót Endre életútjában a hetvenes évek végén bekövetkező események ezt a szempontot különösen hangsúlyossá teszik, hiszen 1978 folyamán zajlott a nemzetközi sajtóvisszhangot keltett, hivatalos szervekkel folyt huzavona a DAAD-ösztöndíja, illetve a Nyugat-Németországba való utazása körül, amely végül elvezetett az emigrációjához. Ezt Tótnak a DAAD Galériában rendezett kiállításához készült plakát kiállításba való beemelése is hangsúlyozza. Attalai 1972-ben elkezdett Red-y-made sorozatának két kiadása lényegében a Galerie Lóa és a Suðurgata 7 munkatársaival kollaborációban jött létre: Attalai fényképeket kért a galériák teréről és környezetéről, majd ezeken a felvételeken hajtott végre intervenciókat a környezetet ready-made-ként kezelő, és a monokróm festészet referenciáit játékba hozó Red-y-made-sorozatot meghatározó, politikai konnotációkkal teli piros színnel.

Tót Endre: Rainy Questions, 1978 (Daniel Spoerri válaszával)

(Forrás: acb Galária)

Ezeket a beavatkozásokat a kiállítások szervezői „helyben” ténylegesen végrehajtották, felfestették a kijelölt helyekre, így hozva létre efemer helyspecifikus alkotásokat. Ez különböző lávaföldek szikláinak a pirosra festésére is kiterjedt, a városi intervenciók mellett lényegében egy kollaboratív (Eggert Péturssonnal és Ingólfur Arnarssonnal közös) land art-művet eredményezve, amelyről a fotográfiák nem dokumentációs céllal készültek, hanem modellként szolgálnak hozzá. Az alkotás még egy performatív elemmel egészült ki, mivel Attalai útmutatása szerint a piros vonalakkal való beavatkozás a Rúríról készült fotóportrékra is felkerült, amiket demonstratív body art műként a művész a saját arcára rajzolva meg is valósított. Tót Endre Rainy Questions kiállítása a Suðurgata 7-ben mail art-akciónak fogható fel, amelynek során az 1971 óta meghatározó Rain/Eső-téma jegyében 250 kérdőívet küldött ki. Ezekből a galériába visszaérkezett körülbelül 50 darab szolgáltatta a kiállítás anyagát, a válaszadók között olyan művészekkel, mint Meret Oppenheim, Daniel Spoerri, Robert Cozier. Az LÁ Museum az eredeti kiállítás részét képező, a / jelek egymás után gépelését kísérő írógép-kattogás effektjéből összeálló hanganyagot is rekonstruálta. Tót érzékenysége a hirdetőfelületek iránt Reykjavíkban is megnyilvánult, amikor saját logóvá vált arcát és egy hirdetést (a híressé vált I am glad if I can advertise here-szlogent) helyezett el a Þjóðviljinn nevű újságban, ami igazán szubverzív gesztusnak bizonyult a hetvenes években a hasonló gesztusokkal csak ismerkedő izlandi közönség előtt.

Pernecyky Géza és Tót Endre művei

(Fotó: Simone de Greef / LÁ Art Museum)

Az LÁ Museum állandó munkatársa, Leposa Zsóka kutatói és kurátori, illetve Százados László társkurátori munkájának köszönhetően a hveragerði LÁ Museum – címében is a történeti aspektust, az információ átadás jelentőségét és folyamatát hangsúlyozó – kiállítása nem csupán a mindennek nyomán kirajzolódó észak-európai network egy kevéssé ismert fejezetét egészítette ki és ismertette meg ebből az időszakból. De egyúttal rámutatott arra a dinamikára is, amely a nemzetközi színtér irányába éppen nyitottá váló izlandi alkotóközösségek és a vasfüggöny túloldalán aktív művészek gyakorlatát köti össze a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás módjainak keresését illetően. Az csak a véletlen műve, hogy a kiállítással egyidőben a reykjavíki Művészeti Múzeumban (Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús) Erró retrospektív kiállítása (volt) látható, amely a világhírűvé lett izlandi alkotói pályájának bemutatásán keresztül tovább árnyalta a hatvanas-hetvenes évek Izlandjáról, illetve az azt alakító kulturális transzferekről alkotott képet.

