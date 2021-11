“Ez a mappa az identitásuk része volt” – Podcast a 60 nap alatt a Föld körül című kiállításról

Budapestről indult és fél évszázad alatt a fél világot bejárta az a mappa, amelyben az Európai Iskola tagjainak munkáit vitte magával a Makarius házaspár 1946-ban. A Kiscelli Múzeum-Fővárosi Képtár most bemutatja az anyagot és a rendkívüli történetet.

Makarius Sameer (1924–2009) egyiptomi származású képzőművész-fotográfus viharos időszakban tartózkodott Budapesten. A második világháború éveiben ragadt itt, és 1946-ban hagyta el az országot. Azonban magyarországi időszaka nem csak a háború miatt vált meghatározóvá számára. Budapesten ismerte meg feleségét, Reiner Évát és itt találkozott az Európai Iskola alkotóival, sőt, tagja is lett a csoportnak. Részévé vált egyfajta művészeti kapcsolatrendszernek, a reményteli koalíciós időkben szabadon működő, eleven szellemi körnek, amely felé, mint ezt ebben a podcastban lányuk, Leila Makarius ki is mondja, Reiner Éva “nyitotta ki az ajtókat”.

Negyvenhatban azonban már sokan azt is érezték, hogy a következő időszak nem a háborút követő pillanatnyi szabadság megszilárdulásáról és az európai mozgásokkal hirtelen szinkronba kerülő, új művészet fejlődéséről fog szólni ebben az országban. Az Európai Iskola tagjait egyre több támadás éri. A Makarius házaspár a távozás mellett dönt és egy mappában, személyes emlékekként magukkal visznek jónéhány munkát a művészcsoport tagjaitól, mások mellett Anna Margittól, Rozsda Endrétől, Korniss Dezsőtől. Ezek a munkák szó szerint bejárták a fél világot – innen a mostani, budapesti kiállítás címe is. Hiszen a Makarius házaspár Zürichbe, Párizsba, majd Kairóba, aztán Argentínába, Buenos Airtesbe költözött, a mappa pedig végig velük maradt, több kiállításon szerepeltették is, és ahogy az artportal podcastjában el is hangzik: az identitásuk része lett.

A mappát 2006-ban a New York-i magyar mikrobiológus és műgyűjtő, Müller Miklós vásárolta meg, tőle került vissza a műtárgyegyüttes Budapestre, a Fővárosi Képtárba. A 60 év alatt a Föld körül című kiállítás, amelyet a múzeum most január 2-ig meghosszabbított, ezt az anyagot mutatja be, kiegészítve azokkal a művekkel, amelyek Makarius Sameer felesége, Reiner Éva gyűjteményéből kerültek a Fővárosi Képtárba, az Argentínában élő lányuk, Leila Makarius jóvoltából. A kiállítás nem mellékesen Reiner Éva kapcsolatrendszerét is igyekszik feltárni, a nők szerepét hangsúlyozva ebben a történetben – többek között Müller Miklóssal és feleségével, Jan Keithly-vel készült interjúkon keresztül. Így a kiállítás beszél a kulturális közvetítésről és művészeti kapcsolati hálókról is.

A Potméter új adásában szó van a mappa történetéről, a kiállítás közvetlen előzményeiről, a Makarius házaspár budapesti időszakáról és életük további részéről a világ különböző pontjain, valamint az Európai Iskola recepciójának hazai és nemzetközi alakulásáról is. A képzeletbeli asztal körül Árvai Mária, a kiállítás kurátora, a Buenos Airesben élő Leila Makarius, valamint Pataki Gábor művészettörténész ülnek, Gócza Anitával beszélgetve.

Reiner Éva Fotó: Leila Makarius

Makarius Sameer Fotó: Leila Makarius

60 év alatt Föld körül, 2021.09.07. Fotó: Keppel Ákos

60 év alatt Föld körül, 2021.09.07. Fotó: Keppel Ákos

60 év alatt Föld körül, 2021.09.07. Fotó: Keppel Ákos

Vilt Tibor: Ketrec, 60 év alatt Föld körül. Fotó: Keppel Ákos

60 év alatt Föld körül, 2021.09.07. Fotó: Keppel Ákos

Anna Margit: Kék fej, é.n. tempera, papír; 130 × 95 mm, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Szántó Piroska: Kompozíció, 1946 akvarell, tus, papír; 325 × 260 mm, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Makarius Sameer: Kompozíció linóleummetszet, papír; 150 × 252 mm, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Korniss Dezső: Illumináció, 1945–46 olaj monotípia, papír; 72 × 102 mm, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Bán Béla: Fej, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Barcsay Jenő: Emberpár kertben, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Marosán Gyula: Cím nélkül, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Rozsda Endre munkája, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Zemplényi Magda: Kompozíció, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Lossonczy Tamás munkája, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

