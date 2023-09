Ez lehet az év nagy durranása a nemzetközi aukciós piacon       

Az idén márciusban elhunyt amerikai műgyűjtő, Emily Fisher Landau kollekciójának darabjaiért együtt akár félmilliárd dollárt is fizethetnek a Sotheby’s New York-i árverésén. De miért is olyan népszerűek a teljes gyűjteményeket piacra dobó aukciók?

A nagy nemzetközi aukciósházak – és persze a kisebbek is – azt szeretik igazán, ha nem csak egy-két munkával, hanem egy egész gyűjteménnyel kopogtatnak be hozzájuk a műgyűjtők, illetve örököseik. És persze nem akármilyennel, hanem olyannal, amely megér egy, vagy akár több önálló árverést, ún. single owner sale-t. A nagy kollekciók értékesítési jogáért, melyek többnyire gyűjtőik halála, ritkábban egy gyűjtő házaspár válása vagy anyagi csődje miatt kerülnek piacra, késhegyre menő harc folyik a két vezető aukciósház, a Christie’s és a Sotheby’s között. Mások ebbe nemigen tudnak beleszólni; esetenként a Phillipsnek sikerül még lecsípnie egy kisebb falatot. Persze kényelmesebb egy-egy aukció anyagát egyetlen forrásból összeállítani, de nem ez a döntő szempont a házak számára. A neves gyűjtemények darabjai iránt az átlagosnál lényegesen nagyobb az árakban is kifejeződő bizalom, és nemcsak a művek értékállóságát, hanem eredetiségét illetően is, hiszen ezek a művek többnyire a legnagyobb aukciósházakból vagy más neves gyűjtőktől, kortárs művek esetében pedig maguktól az alkotóktól vagy galériáiktól kerültek a gyűjteményekbe és jó részük számos alkalommal szerepelt kiállításokon is, nemritkán a világ legnagyobb múzeumaiban, azaz sokszoros szűrőn mentek át, mielőtt kalapács alá kerülnek. A jó proveniencia pedig – így pl. az ismert előző tulajdonos, a gazdag kiállítási lista –, mint tudjuk, komoly értéknövelő tényező.

Azon gyűjtemények egy része, melyeket a második világháborút követő gazdasági fellendülés időszakában alapoztak meg, mostanában kerül „eladósorba”, így nem véletlen, hogy az utóbbi években szinte folyamatosan bővül a single copy sale-ek száma és – persze az árszínvonal növekedésének következtében is – növekszik az elért forgalom, illetve az ilyen aukciók bevételének a nagy árverőházak összforgalmán belüli aránya is. Az ArtTactic adatbázisából az derül ki, hogy amíg 2016-ban még csak 114 ilyen árverés volt, addig tavaly már 185. Ez a 185 aukció együttesen az előző évinél 64,2%-kal nagyobb, már csaknem négymilliárd dolláros eredménnyel zárult és a Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips összforgalmának minden korábbinál nagyobb részét, 30,9%-át tette ki. (Ez az arány 2020-ban még csak 6,8%, de 2021-ben is csak 19,3% volt.) Jól mutatja a single owner sale-ek iránti bizalmat az a tény, hogy az említett 185 árverés közül 58-on valamennyi tétel elkelt; az ilyen aukciókat hívják a szakmában white glove, azaz fehér kesztyűs eladásnak.

Emily Fisher Landau az otthonában egy cím nélküli 1958-as Rothko-festménnyel, 2005. december, fotó: Grant Peterson. A Fisher Landau Center of Art jóvoltából

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szakemberek már előre megjósolták: idén aligha folytatódik ez a trend. A tavalyi év ugyanis egészen kivételes volt, főként azért, mert ekkor került kalapács alá a Microsoft-társalapító Paul G. Allen legendás gyűjteménye, mely több menetben összesen 1,62 milliárd dollárért kelt el, messze meghaladva minden korábbi single owner sale bevételét. Ez már akkora szám, ami önmagában is alkalmas a piaci trendek befolyásolására. Hasonló méretű és kvalitású gyűjtemény piaci megjelenésére idén nem számítottak a piaci megfigyelők és az élet igazolta is őket.

Tavaly, köszönhetően nem kis mértékben a már említett Allen-gyűjteménynek, a Christie’s-nek sikerült lényegesen nagyobb szeletet kihasítania a single owner árverések piacából – és nem mellesleg a teljes árverési piacból is –, visszaszerezve ezzel az elsőséget az örök rivális Sotheby’s-től. A single owner piac 76%-a jutott a Christie’s-nek, 24%-a a Sotheby’s-nek, míg a Phillips-nek meg kellett elégednie 0,1%-kal.

A legtöbb nagy gyűjtemény úgy kerül aukcióra, hogy a gyűjtők, illetve hagyatékuk kezelői megversenyeztetik a két nagy házat. Az ajánlatok rendszerint nagyon közel állnak egymáshoz, ezért gyakran nem is ezek, hanem a gyűjtőknek az érintett házakhoz fűződő korábbi kapcsolatai a mérvadóak a döntésnél. Amiben az ajánlatok leginkább eltérhetnek egymástól – a két ház mindenkori üzletpolitikájának függvényében –, az az értékesítés sikerére adott – vagy nem adott – előzetes garancia. Ezek a garanciák vonatkozhatnak egy-egy tételre – azaz a ház előre talál vevőt, aki kész egy minden érintett számára megfelelő összegért megvenni az adott művet, ha az árverésen nem érkezik ennél jobb ajánlat; ez a vevő lehet maga az aukciósház is –, de akár a kollekció egészére is, pl. olyan formában, hogy az árverőház előre garantál a beadónak egy bizonyos összeget, függetlenül attól, hogy a vevők által kifizetett summa eléri ezt vagy sem. Mindez persze igen kockázatos és a kisebb házak ezt nem is engedhetnék meg maguknak, de a nagyok is csak igen gondos mérlegelés után, a piaci helyzet függvényében.

Pablo Picasso: Nő karórával, 1932. A Sotheby’s jóvoltából

Az idei év egyelőre jelentősen elmarad a tavalyitól a single owner sale-ek vonatkozásában (is). A legnagyobb várakozás eddig talán a néhai bostoni ingatlanfejlesztő és szállodatulajdonos Gerald Fineberg kollekciójának tavaszi árverését előzte meg a Christie’s-nél, ám az eredmények csalódást keltettek. Bár az el nem kelt tételek száma alacsony volt, a 153 millió dolláros összforgalom a 163-235 milliós becsérték sávjának alsó határát sem érte el. Gerhard Richter Fürdőzők című 1967-es vászna például a 15-20 millió dolláros taksa helyett csak 9,6 millióért kelt el, de nem járt jobban Christopher Wool 1963-as betűfestménye sem, ami 8,4 millió dollárral alig jutott túl becsértéke alsó határának felén.

Most azonban komoly reménysugárt jelent a tavasszal 102 éves korában elhunyt amerikai műgyűjtő, Emily Fisher Landau kollekciójának novemberi árverése, amelyet a Sotheby’s rendezhet meg New York-ban. A hírek szerint a két nagy ház versenyfutása nagyon szoros volt; természetesen ezúttal sem került nyilvánosságra, mi volt az, ami a beadók szemében a Sotheby’s javára billentette a mérleget. Emily Fisher Landau az 1960-as években kezdte a gyűjtést – abból az összegből, amelyet egy biztosítótársaság fizetett ki neki az ingatlanfejlesztő férje által neki ajándékozott, de ellopott nagy értékű ékszerek, köztük egy 39 karátos gyémánt után. Először klasszikus modern, majd egyre több kortárs munkát emelt be kollekciójába, melyet több mint negyedszázadon keresztül nyilvánosan is bemutatott az általa Long Island Cityben létrehozott Fisher Landau Center of Artban. Hosszú ideig töltött be komoly funkciót a New York-i Whitney Museum of American Art vezető testületeiben, s a múzeum melletti elkötelezettségét 2010-ben egy nagyszabású, csaknem 400 tételt tartalmazó, közel 80 millió dollár értékű adománnyal is demonstrálta. Ugyanakkor különböző munkabizottságok tagjaként olyan további múzeumokat is támogatott, mint a Museum of Modern Art (MoMA), a SITE Santa Fe, vagy az új-mexikói Georgia O’Keeffe Museum. Gyűjteménye az ajándékozás előtt mintegy 1.500 tételt számlált, köztük olyan kiemelkedő mesterek munkáit, mint Henri Matisse, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Andy Warhol, Mark Rothko, Paul Klee, Jean Arp, Franz Kline, Ed Ruscha, Cy Twombly, Glenn Ligon vagy Mark Tansey; a felsoroltak egy részével szoros személyes kapcsolatot is ápolt. A művek számából az is kikövetkeztethető, kik álltak a gyűjtőhöz a legközelebb; Jasper Johns-nak nem kevesebb, mint 44 munkáját mondhatta magénak – köztük az amerikai zászlót megörökítő emblematikus sorozatának egyik, most 35-45 millió dollárra becsült darabját –, Robert Rauschenbergtől pedig 14-et.

Jasper Johns: Zászlók, 1968, a Sotheby’s jóvoltából

A kollekció mintegy 120 darabja most két részletben, november 8-án és 9-én New Yorkban kerül kalapács alá, a képek összértékét 400-500 millió dollár közöttre becsülik.

A két árverés promóciója egyelőre szinte csak egyetlen tételre, a kollekció kétségkívül legértékesebb darabjára összpontosít – de ez később természetesen még változhat. Ez a tétel pedig nem más, mint Pablo Picasso egyik legjobbnak tartott évében, 1932-ben festett, Nő karórával című portréja fiatal szeretőjéről, Maya lányának édesanyjáról, Marie-Therese Walterről. A Picasso ezen korszakában festett főművek értékét a szakemberek ma 100-200 millió dollár közöttire becsülik – de ezek tényleg csak becslések, tekintve, hogy ilyen alkotás utoljára 13 éve, 2010-ben került piacra. Akkor az ugyancsak 1932-ben festett Akt, zöld levelek és mellszobor című munkája 106,5 millió dollárért kelt el – abban az időben ez volt a világ legdrágább festménye. Nyilvános becsértéke nincs a most kalapács alá kerülő műnek, de a Sotheby’s annyit elárult, hogy több mint 120 millió dollárt várnak érte. (Picasso életműrekordját 2015 óta az Algíri nők O-változata tartja, 179,4 millió dollárral. Ez az összeg jutalékkal együtt értendő, míg a becsérték nem tartalmazza a jutalékot.)

Az őszi szezon igazából még nem indult be, így nem látszik, mennyire folytatódik – vagy netán erősödik tovább – az első félév inkább pesszimista piaci hangulata. S bár októberben már több jelentős aukció szerepel a programban, a Fisher Landau gyűjtemény árverésének sikere vagy kudarca befolyásolja majd a legerőteljesebben azt a képet, ami a nemzetközi aukciós piac idei állapotát mutatja.

Borítókép: A Fisher Landau Center of Art lobbyja Andy Warhol Fisher Landaut ábrázoló 1984-es portréjával, © Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / ARS, New York, fotó: a Fisher Landau Center of Art jóvoltából