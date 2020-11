“Ez már egy másik ország” – Jarek Kubicki grafikus, a varsói tüntetések plakátjairól

Az abortusztörvény kemény szigorítására hasonlóan kemény tüntetések válaszolnak Lengyelországban. A Strajk Kobiet mozgalom pénteki, varsói megatüntetésén feltűnt egy poszter, amely a '80-as évek egyik világhírű plakáttervét folytatja, nem is akárhogy.

Az abortusz-szabályozás legutóbbi könyörtelen szigorítása után országos demonstrációk kezdődtek Lengyelországban. A #ToJestWojna, vagyis ez háború jelszavú tüntetéssorozat pénteken, Varsóban csúcsosodott ki: messze túlnőve a 2016-os “fekete” tüntetéseket, százezernél is több demonstráló vonult utcára a Strajk Kobiet (Nők Sztrájkja) nevű mozgalom felhívására. Persze nem csak vonult, hanem techno zenére mozdulva, az egész városban erőt demonstrált a tömeg – amely zömmel fiatalokból és nőkből áll. És miközben nacionalista huligáncsoportok két alkalommal is kövekkel, késekkel támadták meg őket, a Strajk Kobiet kemény üzenetet küldött a hatalomnak, a jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormánynak és az egyébként is drákói abortusztörvény további szigorításában nagy szerepet játszó lengyel katolikus egyháznak.

A tüntetéseken és a demonstrációkra mozgosító anyagokon nagyon erős vizuális világ jelenik meg, a logók, emblémák, flyerek, plakátok nemcsak kemény üzeneteket hordoznak, de – ami egy politikai mozgalomnál nem utolsó szempont – transzparenseken, tárgyakon, ruhákon is jól sokszorosíthatók.

A pénteki tömegdemonstráció előtt és alatt feltűnt egy plakátsorozat, amely a lengyel rendszerváltást kivívó Szolidaritás szabad szakszervezet egyik ikonikus, a MoMA gyűjteményébe is bekerült, 1989-es plakátjára rímel, azt gondolja tovább. Az a plakát, amely a 2018-ban elhunyt Tomasz Sarnecki munkája volt, egy kulcsfontosságú, a kommunizmus korszakának végét jelentő választás előtt szólított fel részvételre egy cowboy-hérosz, Gary Cooper alakjávál, a High Noon (1952) című filmből. Tavaly egyébként szerte Varsóban újra feltűnt a Solidarność-jelvényt viselő Gary Cooper posztere, minthogy az 1989-es események harmincadik évfodulójára emlékeztek a lengyelek is.

Tomasz Sarnecki: Solidarnosc (Solidarity), 1989. Lithograp, 39 x 27 1/2″ (99.1 x 69.9 cm). MoMA

A mostani plakátsorozat a Szolidaritás jól ismert névlogójának betűivel – az eredeti logó Jerzy Janiszewski munkája – a Strajk Kobiet üzenetét, a tüntetések egyik hashtagjét jeleníti meg: Wypierdalać, vagyis – leginkább – húzzatok a f’’’’ba.

Az 1989-es plakát cowboy figurája helyett pedig nőalakok jelennek meg olyan mozifilmekből, mint a Kill Bill, a Terminator, az Alien vagy a Tomb Rider. A sarokban ott a mostani mozgalom emblémája, a piros villám, amely David Bowie Aladdin Sane című 1973-as lemezének emblémájára, pontosabban Bowie arcfestésére emlékeztet.

A sorozat Jarek Kubicki képzőművész-tervezőgrafikus munkája, aki október 25-én egyszerűen csak kirakta a terveket a Facebook-ra, az összes verziót pedig szabadon letölthetővé és sokszorosíthatóvá tette a tüntetések résztvevőinek. Jarek Kubickit, aki egyébként 2015-ben egy csoportos kiállításon (Broken Boundaries) Budapesten, a Lengyel Intézet Platán Galériájában is szerepelt, emailen értük el néhány kérdés erejéig.

artportal: Együtt dolgozol a Strajk Kobiet mozgalommal?

Jarek Kubicki (JK): Formálisan nem tartozom a Strajk Kobiet-hez, de az utóbbi legalább négy évben számos olyan tüntetésen részt vettem, amelyet ők, illetve a baloldali Razem (Együtt) nevű párt szervezett. Ezeket a plakátokat most mint „egyszerű nethasználó” készítettem, szerettem volna támogatni a nők harcát, amelyet a jogaikért folytatnak.

A plakátjaid pillanatok alatt megjelentek a tömegben és persze a neten is. Hogy jött az ötlet, hogy épp a Szolidaritás híres, 1989-es plakátját dolgozd át?

JK: A tüntetéssorozat második napján, egy Facebook oldalon, amelynek az a neve, hogy “Dziewuchy Dziewuchom” (Lányok a lányokért), megláttam a Szolidaritás jól ismert névlogóját, csak éppen profán módon – és persze anonim módon – átdolgozva: “Wypierdalać” (húzzatok a f’’’ba). Tetszett az esztétikai referencia, amely a lengyel rendszerváltás időszakára utal, a méltóságért folytatott küzdelemre, és kitettem a logót a saját közösségi médiafelületemre. Pár órával később meg beugrott, hogy folytathatnám ezt a történetet a híres, Gary Cooper-es poszterrel.

Hogyan választottad ki a női karaktereket, akik a plakátokon megjelennek?

JK: Kártékony az a mítosz az, amely szerint a nők finomak és szubmisszívek, és maradjanak is csak azok. Meg akartam mutatni, hogy ez egy hazugság. Erősek és kemények, akár könyörtelenek, különösen akkor, ha a jogaikról van szó. Vettem a popkultúrából néhány erős karaktert, akiket mindenki fölismer. Olyanokat, akik ha azt mondják, húzzatok a f’’’’ba, akkor mindenki arra gondol, hogy jobb, ha tényleg elhúz, amilyen gyorsan csak lehet.

A lengyel plakátművészet hagyománya nagyon jelentős. Ma is fontos a plakát Lengyelországban? Mi a helyzet ezzel a tradícóval?

JK: Valószínűleg mindenki, aki grafikával foglalkozik nálunk, úgy nőtt föl, hogy felfigyelt arra, hogy mit jelent a lengyel plakátiskola. Ez nagyobbrészt eltűnt 1989 után, főként a kommercializálódás következményeként. Közben meg mégis viszonyítási alap maradt.

A legutóbbi tüntetés hatalmas tömegdemonstráció volt. Mit gondolsz, mi lehet ebből a mostani megmozdulásból?

JK: Fogalmam sincs, de azt érzem, most már nincs visszatérés a tüntetések előtti állapothoz. Ez most integratív élmény a fiatalabb generációk számára. Még ha politikai szinten semmi sem változna meg a következő napokban, akkor is, Lengyelország már most másik ország ahhoz képest, amilyen két hete volt. És ezen senki nem változtathat.

Jarek Kubicki munkája, 2020

Jarek Kubicki munkája, 2020

Jarek Kubicki munkája, 2020

Jarek Kubicki munkája, 2020

Jarek Kubicki munkája, 2020

Jarek Kubicki munkája, 2020