Ezek voltak 2021 legmagasabb áron elkelt műalkotásai a nemzetközi aukciós piacon

A globális aukciós piac nemcsak a pandémia előtti szintre tudott 2021-ben visszatérni, de jó eséllyel történetének legjobb esztendejét produkálja. Legalábbis a három vezető aukciósház összesített eredményei ezt valószínűsítik. A legdrágább művek szerzői között idén egy szinte ismeretlen is felbukkant. Igaz, korábban nemcsak ő, hanem a műfaja is ismeretlen volt.

Míg a 2020-as árrekord 84,5 millió dollár volt és a TOP 10-hez legalább 30,9 millió kellett, tavaly a csúcsár már meghaladta a 100 millió dollárt – amire a 2020-at megelőző években is volt már számos példa – és még a tizedik helyen is csaknem 60 milliós leütés áll. (A tavalyi listát itt mutattuk be.) A legdrágább művek többsége a XX. században született, de bekerült az élbolyba egy-egy XV. és XIX. századi, illetve két XXI. századi mű is. Az alkotók nevei egy kivétellel jól ismertek a korábbi évekből is – a nemzetközi színtér blue chip mestereiről van szó –, az egy kivétel viszont a műpiac tavalyi legnagyobb felfedezettje, Beeple (Mike Winkelmann) volt, aki első, művészeti aukción értékesített NFT-jével, amiről itt írtunk részletesebben, egy csapásra betört a legdrágább művészek közé. Neki köszönhető, hogy tavaly is bekerült a TOP 10-be egy élő művész. (2020-ban magasabb volt az élő alkotók aránya, mivel ezt a kategóriát akkor két David Hockney- és egy Bruce Marden-mű képviselte.)

1. Pablo Picasso: Ablak előtt ülő nő (Marie-Thérèse), 1932, 103.410.000 dollár

Picasso a műpiaci konjunktúra és divatok változásaitól függetlenül megbízhatóan szállítja a csúcsárakat; tavaly az egyik múzsáját, Marie-Thérèse Waltert megörökítő vászna jutott a legmagasabbra a Christie’s májusi New York-i árverésén. A ház a képhez előzetesen nem adott nyilvános becsértéket. A festmény, miközben többször tulajdonost váltott, szinte a nyilvánosság előtt élte eddigi életét, szerepelt az utóbbi évtizedek szinte valamennyi jelentős Picasso-tárlatán és többször bukkant fel már árveréseken is: előbb 1997-ben a Christie’s-nél New Yorkban, majd 2013-ban a Sotheby’s-nél Londonban. Első alkalomkor 6,8 millió, a másodikkor már 44,7 millió dollárt fizettek érte, azaz jelentős hozamot biztosított tulajdonosainak. A mostani 103,4 millió dollár az ötödik legmagasabb Picasso-ár, s egyben a legnagyobb összeg, amit egy női portréjáért adtak. (A művész abszolút rekordját 2015 óta az Avignoni kisasszonyok O változata tartja 179,4 millió dollárral, míg női portréi közül korábban egy 1941-es Dora Maar portréjáért fizették a legtöbbet, 95,2 milliót.)

2. Jean-Michel Basquiat: Ebben az esetben, 1983, 93.105.000 dollár

Abból, amit a Picasso-festményről elmondtunk, sok minden igaz Basquiat munkájára is: ez esetben is egy közismert, számtalanszor kiállított és reprodukált, aukción is szerepelt, többször tulajdonost váltott műről van szó, ami ugyancsak a Christie’s-nél került kalács alá New Yorkban, szintén nyilvános becsérték nélkül. A nagy méretű alkotás Basquiat ikonikus, 1981-1983 között született „koponyás” sorozatának egyik darabja. A sorozatból eddig csak egy cím nélküli, 1982-es változat került aukcióra az utóbbi években, azaz azóta, hogy a művész árai szintet léptek. Az 1982-es műért akkor kifizetett 110 millió forint máig a művész életműrekordját jelenti. A most árverezett változat olyan neves galériákban fordult meg, mint a zürichi Bischofberger, a párizsi Templon, majd a New York-i Gagosian, korábbi aukciós szereplésére New Yorkban, a Sotheby’s-nél került sor 2002-ben.

3. Sandro Botticelli: Tondót tartó fiatal férfi portréja, kb. 1470–80 körül, 92.184.000 dollár

Jól indult a tavalyi év a Sotheby’s számára: januárban ők vihették kalapács alá a leghíresebb reneszánsz mesterek közé tartozó firenzei festő igen kevés, magánkézben maradt festményének egyikét. Nyilvános becsértéke ennek a műnek sem volt; 92 millió dollárt meghaladó ára több mint a kilencszerese a még 2013-ban született 10,4 millió dolláros eddigi rekordjának. És ami még többet mond: Leonardo Salvator Mundija után ez a második legmagasabb ár, amit eddig régi mester munkájáért fizettek. A kép korábbi tulajdonosa a 2020-ban elhunyt amerikai ingatlanmágnás, Sheldon Solow volt, aki a művet egy 1982-es aukción 1,3 millió dollárért vásárolta. Az új tulajdonost pedig a kiszivárgott hírek szerint Oroszországban kell keresni.

4. Mark Rothko: No. 7, 1951, 82.468.500 dollár

A tavalyi év aukciói közül keveset előzött meg olyan várakozás, mint azt, amelyen a gyűjteményük felosztásáról válásukkor megegyezni nem tudó amerikai Harry és Linda Macklowe páratlan kollekcióját árverezte a Sotheby’s. (Az eseményről itt és itt írtunk.) Az aukció white-glove sale-nek bizonyult, azaz minden tétel elkelt, köztük a legmagasabb, becsértékét pontosan tükröző áron Rothkonak ez a közismert, 1951-ben született color field vászna. Macklowe-ék a festményt 1987-ben a Pace Galleryben vásárolták és az USA mellett több európai kiállításon is bemutatták. Rothko-munkáért eddig csak egyszer, 2012-ben adtak nagyobb összeget, amikor egy tíz évvel későbbi, 1961-es festménye, a Narancs, Vörös, Sárga 86,8 millió dollárért kelt el. Meg nem erősített információk szerint a No. 7 mostantól egy ázsiai magángyűjteményt gazdagít.

5. Alberto Giacometti: Az orr, 1947, 78.396.000 dollár

A TOP 10-ben többnyire csak festmények szerepelnek, s ha mégis felbukkan egy-egy plasztika, annak rendszerint Alberto Giacometti az alkotója, akinek már három művéért is fizettek 100 millió dollár feletti összeget. Rothko festményéhez hasonlóan ez a tétel is a Macklowe-kollekcióból került az árverésre. A Giacometti-életmű egyik legkülönlegesebb darabja 1994 óta volt ebben a gyűjteményben, ahová a Gagosian Galleryből került, de korábban is olyan neves galériák közvetítették, mint a berni Kornfeld vagy a bázeli Beyeler. A plasztika becsértékének sávjában kelt el, új tulajdonosa a kriptovaluta-piac egyik ismert szereplője, az alig 31 éves Justin Sun, aki a művet az általa létrehozott NFT-alapítványi projektnek kívánja adományozni.

6. Vincent van Gogh: Fakunyhók olajfák és ciprusok között, 1889, 71.350.000 dollár

A Macklowe-gyűjtemény mellett tavaly a néhai olajmágnás, Edwin Cox impresszionista és posztimpresszionista kollekciója keltette a legnagyobb érdeklődést az aukciós piacon. A Christie’s által New Yorkban árverezett anyagban Van Gogh-tól három munka is szerepelt és mindhárom igen jó árat ért el; a legmagasabbra a művész kései korszakának jellegzetes motívumait megörökítő fontos darab jutott, ami nyilvános becsérték nélkül került kalapács alá. A mű provenienciája önmagában is értéknövelő tényező volt, s nyilván fokozta az érdeklődést az az árverési katalógusban megjelent információ is, miszerint a festményt a Detroit Institute of Art és a New York-i Metropolitan Museum is szerepeltetni kívánja 2022-2023-as Van Gogh tárlatain.

7. Claude Monet: Tavirózsák, 1917, 70.353.000 dollár

Picassohoz hasonlóan Claude Monet csúcsművei is rendszeresen szállítják az aukciókon a több tízmillió dolláros árakat és egyszer, 2019-ben már átlépték a százmilliós küszöböt is. A művész öt legmagasabb ára közül négy is az utóbbi öt évben született, jelezve, hogy az impresszionista mester munkái – és ezen belül ikonikus tavirózsa-sorozatának darabjai – töretlen népszerűségnek örvendenek. A most árverezett nagy méretű munka korábban több európai és amerikai magángyűjteményben is megfordult és 2004-ben egyszer már felbukkant egy ugyancsak New York-i Sotheby’s aukción is. A ház nem adott meg nyilvános becsértéket, a 70,3 millió dollár az ötödik legmagasabb, Monet-festményért kifizetett összeg.

8. Beeple: Mindennapok: az első 5000 nap, 2021, 69.346.250 dollár

Ahogy a bevezetőben már jeleztük, ez az aukciós tétel több szempontból is egyedülálló. A legfontosabbnak úttörő szerepe tekinthető, hiszen egy új, alig néhány éve létező műfajt, az NFT-t emelte be a művészeti aukciók világába – a későbbi hónapok fejleményeinek tükrében úgy tűnik, hogy tartósan. Feltehetően ez az úttörő szerep komoly szerepet játszott a váratlanul magas, szenzációsnak mondható árban, aminél magasabbat tavaly egyetlen élő művész sem ért el. Az is minden bizonnyal először fordult elő, hogy egy, az adott évben született munka rögtön bekerült a tíz legdrágább közé. Az 5.000 képkockából álló digitális kollázs, pontosabban az abból készült NFT 100 (nem tévedés: száz) dolláros kikiáltási árról, az árverőház által megadott becsérték nélkül indult a Christie’s február-márciusi online árverésén, hogy aztán kisebbfajta forradalmat csináljon a műpiacon – nemcsak az új műfajjal, hanem az iránta érdeklődő, a hagyományossal kevés átfedést mutató gyűjtői kör bevonásával is. Beeple, úgy tűnik, igen jól ért a marketinghez is és legközelebb már olyan művet dobott az aukciós piacra, amely a „klasszikus” és az új gyűjtői kör érdeklődését egyaránt felkelthette. Ez a fizikai valójában és NFT-ként is létező mű, mint ahogy arról itt az artportal is beszámolt, ugyancsak igen magas áron, 29 millió dollárért kelt el, előrevetítve, hogy Beeple a legnagyobb tavalyi összforgalmú művészek listáján is előkelő helyen fog szerepelni.

9. Jackson Pollock, Number 17, 1951, 61.161.000 dollár

Máris itt a harmadik olyan tétel, amely a Macklowe-gyűjtemény árverésén került be az idei TOP 10-be. Pollock nagyméretű monokróm festménye, amely egy ideig a Metropolitan Museum tulajdonában is volt, majd megjárt több amerikai magángyűjteményt is, viszonylag szerény, de a Pollock művei iránti érdeklődés utóbbi években tapasztalt némi gyengülését figyelembe véve reálisnak tűnő 25-35 millió dolláros taksával került kalapács alá. A művész eddigi rekordja 58,4 millió dollárral még 2013-ben született, s előzetesen kevés jel mutatott arra, hogy ez most megdől. Abban, hogy ez mégis megtörtént, nyilván szerepet játszott a Number 17 provenienciája is. Macklowe-ék egyébként 22 évig voltak a festmény tulajdonosai.

10. Cy Twombly: Cím nélkül, 2007, 58.863.000 dollár

Nagy valószínűséggel rekord az is, hogy egy év tíz legdrágább műtárgya közül négy is ugyanabból a magángyűjteményből származik, márpedig most ez a helyzet: Twombly festménye már a negyedik tétel az egykori Macklowe-kollekcióból. Ez a monumentális méretű, 6 részből összeállított akril-pasztell alkotás a művész kései periódusát reprezentálja, aminek népszerűsége – eddig legalábbis – elmaradt a művész legjobbnak tartott korszakában, a 60-as évek végén, a 70-es évek elején született kalligrafikus jellegű munkákétól. (Twombly életműrekordját is egy ilyen, 1968-ban készült mű tartja 70 millió dollárral 2015 óta.) Macklowe 2007-ben a Gagosian Gallery-ben vásárolta a festményt, ami most a művész eddigi harmadik legjobb árán, becsértéke sávjának felső határához közeli összegért váltott tulajdonost.

Az írásunkban szereplő árak – a hazai csúcseredményeket bemutató listáktól eltérően – tartalmazzák az árverőházak sávosan degresszív jutalékát is. Természetesen a globális piacon is igaz, hogy a csúcskategóriás műveknek csak egy része cserél gazdát nyilvános aukciókon, egyelőre azonban nincs megerősített információ olyan, egyéb csatornán eladott műről, aminek helye lenne a 2021-es listán. Ha viszont valóban még tavaly megvalósult az az elmúlt hetekben nyilvánosságra került üzlet, melynek keretében az amszterdami Rijksmuseum nagyrészt állami pénzből, 175 millió euróért megvásárolja Rembrandt Zászlóvivő című képét a Rothschild családtól, akkor máris ez a mű számít 2021 legmagasabb áron eladott műtárgyának.

A rangsor nem tartalmazza a kínai aukciósházakban elért eredményeket, mivel azok még nem állnak teljeskörűen rendelkezésre. Az eddigi információk szerint egy tételnek lenne helye a TOP 10-ben: Xu Yang pergamentekercsre festett, Qianlong császár meghódítja Hsi-yut című XVIII. századi műve 65 millió dollárnak megfelelő jüanért kelt el a pekingi Poly International árverésén.

