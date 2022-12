Ezek voltak a hazai aukciós csúcsárak 2022-ben – I. rész

Az idei aukciókon értékesített legdrágább alkotások listáját a korábbi évekkel összehasonlítva adódik az az örömteli következtetés, hogy az élmezőny rendkívül sűrű: legalább 20-30 olyan művész van – túlnyomó többségükben a XX. századból – akiknek neve felbukkanhat ezeken a listákon és „bérelt helyekre” alig van példa. Az utolsó három év listáit nézve például egyedül Vaszary János szerepel mindegyiken és évente csak egy-két művész kerül be egynél több művével a TOP 10-be.

Az árak növekedése ugyanakkor ebben a csúcskategóriában a 2021-es nagy ugrás után megtorpanni – pozitívabb megközelítésben stabilizálódni – látszik. Míg tavaly a tíz legdrágább tétel ára a 110-460 millió forintos sávban mozgott és az átlagár az előző évit háromszorosan meghaladó 206 millió forint volt, idén – bár a listára kerüléshez ugyanúgy legalább 110 millió forint kellett – a csúcsár 300 millió, az átlagár pedig 145 millió forint volt. Ebből azonban nem következik, hogy a csúcsművek gyűjtői kevésbé lettek volna hajlandóak mélyen a zsebükbe nyúlni, hiszen a TOP 10-ben szereplő művek fele új életműrekordot ért el, vagy legalábbis beállította a korábbit.

Az idei lista legfeltűnőbb újdonsága, hogy Keserű Ilona személyében először szerepel rajta – XX. századi művészek mellett – itthon élő kortárs művész. Az eddigi egyetlen magyar, illetve magyar származású művész, aki még életében TOP 10-es árat ért el Magyarországon, a pályáját Franciaországban felépítő Reigl Judit volt, akinek 2018-ban két műve is „listás” volt.

Az idei tíz legdrágább tétel közül hatot a Kieselbach Galéria, négyet a Virág Judit Galéria értékesített; kettejük versenyfutásába más házak ebben az esztendőben sem tudtak beleszólni.

Lássuk ezek után, mely művekért fizették idén a legmagasabb árakat.

1. Rippl-Rónai József: A geszti kastély kertjében, 300 000 000 Ft

Lassan, de biztosan Rippl-Rónai József válik a hazai aukciók legnagyobb sztárjává. Nálánál többet jelenleg legfeljebb Csontváry-műért fizetnek, ám míg utóbbi festő életművi jelentőségű alkotásai igen ritkán kerülnek kalapács alá, addig Rippl-Rónai műveire szinte minden jelentősebb aukción licitálni lehet. Több tíz- vagy – mint esetünkben – több száz milliós munkák persze tőle sem bukkannak fel naponta; erre leginkább akkor van esély, amikor a nagyközönség szeme elől hosszú évtizedekre eltűnt,vagy lappangó munkát sikerül aukcióra „csábítani”. Így történt ez most is, amikor a mester utoljára csaknem száz éve kiállított, hosszú évtizedeket külföldön töltött munkájára lehetett licitálni a Virág Judit Galéria téli árverésén. Az 1912 körül született, gondosan dokumentált provenienciájú munka Rippl-Rónai egyik legmerészebb, hibátlan tájképe, melyet a magyar aukciók történetének holtversenyben legmagasabb kikiáltási áráról, 160 millióról indítottak. (Ezen az összegen kezdett egy évvel korábban Csontváry Kosztka Tivadar abszolút hazai árverési rekordot elért festménye is.) A leütési ár ugyan jelentősen elmaradt a Csontváry-kép 460 milliós árától, de a galéria által megadott becsértékének alsó határát jelentő 300 milliós ár így is új életmű-rekordot jelent a művész számára és egyúttal a hazai aukciós piac második legdrágább tételévé emeli a festményt. A tíz legdrágábban eladott magyar festmény közül immár öt Rippl-Rónai alkotása.

2. Rippl-Rónai József: Enteriőr, 1905, 200 000 000 Ft

Ismét a Virág Judit Galériában és ismét Rippl-Rónainál vagyunk, de egy másik árverésen. Az Enteriőr című festményről van szó, mely tavasszal került kalapács alá egy vajdasági kollekcióból. Engelmann Zsigmond, a maga korának jól ismert gyűjtője az 1900-as évek elején magától Rippl-Rónaitól vásárolta a képet, ami egészen a közelmúltig leszármazottjainak birtokában volt. A bensőséges hangulatot árasztó festmény a művész Kaposváron született képeinek állandó szereplői – felesége, Lazarin, Piacsek bácsi, valamint a festő Flox nevű kutyája – mellett a kor ünnepelt színésznőjét, Márkus Emiliát is megörökíti, aki akkor éppen a kaposvári színházban vendégszerepelt. Az induló ár 120 millió forint volt; a 200 milliós leütés akkor a második legmagasabbnak számított, jelenleg pedig a harmadik a Rippl-Rónai művek sorában.

3. Patkó Károly: Mediterrán kikötő (Hajóácsok), 180 000 000 Ft, életmű-rekord

Patkó Károly legnagyobb méretű festménye, a Mediterrán kikötő mostantól egyben a legdrágább alkotása is. Az 1930-ban született mű Patkó művészi hitvallásának, itáliai tanulmányútja minden festői tanulságának összegzése, a Római Iskola egyik legkiemelkedőbb alkotása. A különleges kompozíciójú, a korszak figurális művészetébe (neoklasszicizmus, art deco, stb.) szervesen illeszkedő alkotás a hajóépítés archaikus tevékenységének jelképes erejű megjelenítése. A tempera teremtette sejtelmes kolorit, a napsütötte színskála szinte időtlenné varázsolja a monumentális méretű, 145 x 180 centiméteres festményt. (A temperát egyébként a technikákkal szívesen kísérletező festő fedezte fel a római iskolások számára.) Patkó legmagasabb ára 2020 végén még „csak” 60 millió forintnál tartott; a Mediterrán kikötő most – eleve már 120 millió forintról indulva – végül a becsértéke sávjának felső határát jelentő 180 millió forintért került új tulajdonosához.

4. Vaszary János: Alassiói strand, 165 000 000 Ft, életmű-rekord

Egy igazán jelentős Vaszary-munka ára, pláne, ha frissnek számít a piacon, azaz a műgyűjtők mai nemzedékei még nem találkozhattak vele, már jó eséllyel megközelíti vagy meg is haladja a 100 millió forintot. Így történt ez most is, Vaszary egyik utolsó, a halála előtti évben, 1938-ban született remeke esetében is, mely szerencsésen ötvözi életképpel a klasszikus tájképet és szokatlanul intenzív színvilágának is köszönheti, hogy szemlélője nehezen tudja kivonni magát a hatása alól. A mű most több, mint nyolc évtizedes szünet után bukkant fel újra a piacon és valamivel még túl is teljesítette a várakozásokat. A 120-160 millióban megállapított becsérték azt valószínűsítette, hogy a galéria maga sem feltétlenül számított a művész eddigi, a mostani becsérték felső határával megegyező életműrekordjának átírására. Ez azonban bekövetkezett, még ha az új rekordár egy hivatalos licitlépcsőnél is kevesebbel, „csak” ötmillió forinttal magasabb a réginél.

5. Márffy Ödön: Zebegény, Lelátás a műteremből (Táj kéménnyel, Zebegényi téglagyár), 160 000 000 Ft

Ez a festmény, ami a hazai modernizmus egyik kiemelkedő alkotása, de egyben a nemzetközi fauve festészet elsőrangú példája is, a listán szereplő művek többségével ellentétben nem hathatott az újdonság erejével, hiszen az elmúlt évtizedekben rendszeresen szerepelt kiállításokon, sokszor reprodukálták és aukción is megfordult már. A BÁV 1970 májusi árverésén a pécsi Janus Pannonius Múzeum vásárolta meg ma már hihetetlenül hangzó 8 ezer forintért. Innen csere révén 1999-ben egy budapesti magángyűjteménybe került, most pedig 75 millió forintról indítva lehetett rá licitálni a Kieselbach Galéria tavaszi árverésén. A licitcsata a becsérték felső határán, 160 millió forinton állt meg, ami azt is jelenti, hogy Márffy azon kevés festő egyike volt, akinek új csúcsár nélkül is sikerült bekerülnie az idei TOP10-be.

6. Vaszary János: Dunakorzó Budapesten, 160 000 000 Ft

Rippl-Rónai mellett Vaszary János az idei lista másik duplázója; a Dunakorzó Budapesten éppúgy frissnek számít a hazai műpiacon, mint a fentebb említett Alassiói strand. Ez a jóval korábbi, 1926-os festmény – ráadásul Vaszarynak a gyűjtők körében különleges népszerűségnek örvendő Dunakorzó-sorozatából, annak egyik első és egyik legjobb darabjaként – eddig mindössze egyszer szerepelt a szélesebb nyilvánosság előtt: közel száz éve, az 1929-es nürnbergi magyar kiállításon. A téma népszerűségét és a mű kvalitásait tekintve viszonylag alacsony volt a kikiáltási ár, de a 120-180 milliós becsérték már jelezte, hogy akár egy új életmű-rekord sem okozna meglepetést. Új rekord végül nem született a Virág Judit Galéria tavaszi aukcióján, „csak” rekord-beállítás: 160 millió forintért már tavaly is leütöttek egy Vaszary-festményt, a San Remo-t.

7. Aba-Novák Vilmos: Róma melletti kisváros (Subiaco), 120 000 000 Ft

Az 1930-ban született Aba-Novák festmény több hazai és külföldi magángyűjteményben is megfordult és már a művész életében olyan jelentős kiállításokon mutatták be nagy sikerrel, mint – még születése évében – a velencei biennálé, majd a két évvel későbbi, Pátzay Pállal közös gyűjteményes kiállítás az Ernst Múzeumban. Aba-Novákot mélyen megérintette a mediterrán táj, az olasz élet, a középkori városok hangulata, számos művén örökítette meg – vélhetően Patkó Károly hatására temperafestékkel kísérletezve – az egymásra zsúfolt házak kubisztikus tömbjeit, a monumentális hegyeket és a ragyogó mediterrán égboltot. A festmény szereplése a Kieselbach Galéria tavaszi árverésén felülmúlta a várakozásokat; a 120 milliós leütési ár három licitlépcsővel magasabb a becsérték felső határánál és a művész eddigi, 2017-ben elért rekordárának megismétlését jelenti.

8. Kondor Béla: A műtücsök felbocsátása, 120 000 000 Ft, életmű-rekord

A Kieselbach galéria novemberi kortárs árverésének vezető tétele volt Kondor Béla emblematikus alkotása, az első szputnyikok korának modern ikonja, egyben – több művészettörténész értelmezése szerint – a szputnyik-program szatírája. A legfontosabb, magántulajdonban lévő Kondor-mű az elmúlt évtizedekben több kiállításon szerepelt és 2002-ben egyszer már kalapács alá is került. Akkor a Mű-Terem Galéria árverésén 5 és fél millió forintról indulva életmű-rekordot jelentő 36 millió forintot fizettek érte. Most, húsz évvel később, már jóval több mint a háromszorosát; a 120 millió forint pontosan a becsérték felső határát jelentette. Közben a festmény, nem sokkal a 2002-es tulajdonosváltás után, az évszázad egyik első nagy hazai műkincslopásának – nem egyedüli – áldozatává vált; ismert, néhány éve elhunyt műgyűjtő tulajdonosa csak közvetítőkön keresztül tudta visszavásárolni.

9. Perlrott Csaba Vilmos: Parkban, 120 000 000 Ft

A TOP10-es lista talán legkülönlegesebb sorsú alkotása Perlrott Csaba Vilmos pályája egyik legfontosabb évében, 1907-ben készült olajképe, a magyar fauve festészet méreteivel is kiemelkedő remekműve. A mű egy utólagos hamis „Rónai” szignóval ellátva, Rippl-Rónai alkotásának tartva évtizedekig rejtőzködött egy párizsi magyar magángyűjteményben. 2019-ben egy franciaországi aukción került újra a nyilvánosság elé és az ezt követő hazatérése után lehetővé vált alaposabb vizsgálatok derítettek fényt a valódi szerzőre, akinek szignója, ha szabad szemmel nehezen kiolvashatóan is, de ott lapult a hamis Rónai-jelzés alatt. A festmény viszonylag szerény, 48 millió forintos kezdő árral került kalapács alá a Kieselbach Galéria téli árverésén, 120 milliós leütési ára viszont a 70-110 millió forintos becsérték sávjának felső határát is meghaladta. Ezzel az árral a Parkban jelenleg a 2018-ban 140 millió forintért leütött Önarckép szoborral mögött a művész második legdrágább alkotása.

10. Keserü Ilona: Sírkövek 2, 110 000 000 Ft, életmű-rekord

Mint a bevezetőben említettük, (itthon) élő magyar művész alkotása először került be az év tíz legdrágább tétele közé és először fordult elő az is, hogy élő művész alkotásáért itthon kilenc számjegyű összeget fizettek. Keserü 1967-ben született nagy méretű alkotása, melyen visszatérő, ikonikus motívumai, a balatonudvari szíves sírkövek sematizált tömbjei sorakoznak, pályája egyik meghatározó, korai korszakának főműve; lírai absztrakcióból, pop artból, életöröm-festészetből és a bartóki esztétikai programból táplálkozó múzeumi rangú alkotás. A festmény gyakran bukkant fel kiállításokon – először már születésének évében, legutóbb a művész nagy visszhangot keltett 2016-os pécsi kiállításán –, a műkereskedelemben azonban évtizedeket kellett várni megjelenésére. Most 48 milliós kezdő árral jelent meg a Kieselbach Galéria novemberi kortárs aukcióján; 110 millió forintos leütési ára a becsérték 70-140 millió forintban megállapított sávjának közepén helyezkedik el.

2020-as, illetve 2021-es hasonló összefoglalónk itt, illetve itt olvasható. Írásunk néhány nap múlva megjelenő második részében az élő művészek idei hazai aukciókon legmagasabb áron elkelt munkáit mutatjuk be.

Megjegyezzük, hogy a hazai árveréseken legmagasabb áron elkelt művek fenti listája nem, vagy legalábbis nem feltétlenül azonos a tavaly legmagasabb árat elért alkotások listájával, mivel nem tartalmazza a galériákban és műkereskedésekben értékesített, illetve a gyűjtők közötti adásvételben tulajdonost cserélt munkákat, tekintve, hogy ezekről rendszerint nem állnak rendelkezésre nyilvános információk. Nem szerepelnek továbbá a listán a külföldi árveréseken kalapács alá került tételek sem. Bizonyos azonban, hogy magyar művészek a határokon túl is értek olyan árakat, melyeknek helyük lenne a TOP 10-ben; az artportal is beszámolt például arról a december eleji zürichi árverésről, ahol Vaszary János két festménye is – átszámítva – 100 millió forint feletti áron kelt el.

Az ismertetett árak leütési árak; nem tartalmazzák az aukciósházak 23%-os – a Virág Judit Galéria tavaszi, jubileumi árverésein kivételesen 13%-os – jutalékát.

Egyes tételek bemutatásához felhasználtuk az árverési katalógusokban az érintett művekről megjelent tanulmányokat. A festmények reprodukcióit az azokat árverező aukciósházak jóvoltából közöljük.

Borítókép: Rippl-Rónai József: Enteriőr, 1905, olaj, papírlemez, 70 x 100 cm