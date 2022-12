Ezek voltak a hazai aukciós csúcsárak 2022-ben – II. rész: élő művészek

Idén is érvényes, amit tavalyi hasonló listánk bevezetőjében írtunk: az élő művészek TOP10-es aukciós eladási listáján idén sem a nevek változtak meg, hanem az árak. Utóbbiak viszont olyannyira, hogy közelebb kerültek a klasszikus modernek áraihoz is; a legmagasabb áron eladott, élő művész keze alól kikerült mű az idén legdrágábban értékesített alkotások összesített listájára is felkerült. Ez korábban csak Reigl Juditnak sikerült, aki 2018-ban két művével is bekerült a TOP10-be.

hirdetés

Idén először fordult elő, hogy egy ma is aktív művész munkája, Keserü Ilona Sírkövek 2 című festménye kilenc számjegyű összegért kelt el; ez, mint a néhány napja megjelent abszolút toplistánkon látható volt, ott a 10. helyhez volt elég. Keserü Ilona amúgy is dominálta a piacot a kortársak legfelső árszegmensében; a most bemutatandó tíz műből ötnek ő a szerzője. Rajta kívül Maurer Dóra és Nádler István duplázott, Bak Imre pedig egy munkával szerepel a TOP10-ben. Hiányzik ugyanakkor az előző évben három művének árával is a legdrágábbak közé került Lakner László. Míg a legdrágább alkotásokat tavaly két, a Bodó Galériánál kalapács alá került tétel kivételével mind a Virág Judit Galéria értékesítette, az idei listán a Bodó Galéria helyét a Kieselbach Galéria vette át. Ők idén először rendeztek kifejezetten kortárs árverést, melyen az említett Keserü-munka ára átlépte a százmilliós küszöböt, s a művésznő egy másik alkotása ugyanitt a holtversenyben kilencedik helyet jelentő 20 millió forintért kelt el.

A csúcskategóriában folytatódott az árak gyors növekedése. Ma már szinte alig hihető, de 2019-ben még 3,2 milliós, egy évvel később pedig 10 milliós leütési árral is be lehetett kerülni a TOP 10-be, tavaly ehhez már 16 milliós, idén pedig 20 milliós ár kellett. A tíz legdrágább tétel átlagára tavaly óta 55%-al, 28,9 millióról 45 millió forintra nőtt. (2020. évi összefoglalónk itt, a tavalyi pedig itt olvasható.)

hirdetés

Figyelemreméltó jelenség, hogy a listára évről évre felkerülő művészek köre lényegesen szűkebb, mint az összesített, főleg XX. századi művészek alkotásait tartalmazó listán. Míg az utóbbin jelenleg legalább 20 művésznek van esélye a TOP10-be kerülésre, itt jóval kevesebbnek. Első pillantásra úgy tűnik, ez fordítva logikusabb lenne, egyrészt, mivel az élő művészek „besorolása”, a róluk kialakított értékítélet még sokkal képlékenyebb, másrészt pedig, mivel itt nem lezárt életművekről van szó, a művész maga is aktívan formálja a róla a köztudatban és a gyűjtői körökben élő képet. Másfelől persze igaz, hogy az élő művészek esetében is egy már lezárt korszak, a 60-as-70-es évek időszaka az, amelyben a TOP10-be bekerülő munkák túlnyomó többsége született.

Lássuk ezek után az élő magyar művészek TOP10-es hazai árverési listáját.

1. Keserü Ilona: Sírkövek 2, 110 millió forint

Az összesített lista 10. helyén álló, a Kieselbach Galéria novemberi kortárs árverésén értékesített művet előző írásunkban már bemutattuk, reprodukcióját azonban örömmel közöljük még egyszer, hiszen a festmény valóban „történelmet írt”.

2. Keserü Ilona: Mozaikterv (SOTE), 80 millió forint

Néhány héttel korábban még életmű-rekordot jelentett volna, decemberben azonban már „csak” a második helyhez volt elég Keserü legdrágább alkotásainak sorában az a 80 millió forint, amit a SOTE számára készült mozaiktervéért fizettek a Virág Judit Galériánál. A nagy méretű mozaikterv 1974-ben készült, abban az időszakban, amikor a szín, a szélesebb színskála bevezetése, a színek törvényszerűségeinek, különböző funkcióinak, integrációinak feltérképezése került Keserű művészetének középpontjába. E korszakának fontos darabja a most kalapács alá került, korábban bel- és külföldön egyaránt kiállított munka, melynek árát a licitálók 44 millió forintról indulva csaknem a kikiáltási ár duplájára tornázták fel.

3. Maurer Dóra: Quasi-kép, perspektivikus, a 71. lépésből, 60 millió forint

Maurer Dóra is eseményekben és eredményekben gazdag évet zár idén. Nagy figyelmet keltő bel- és külföldi kiállításai mellett – melyek közül az utolsó jelenleg is látható még a Vintage Galériában – 2022-ben hónapokig az ő munkája burkolta a Vienna Insurance Group bécsi székházát. A művei iránti bel- és külföldi gyűjtői érdeklődés további erősödését jelzi, hogy idén háromszor is megjavította aukciós életmű-rekordját; előbb júniusban a Virág Judit Galériánál – ez a munkája az ötödik helyen szerepel mai összeállításunkban – , később novemberben Kölnben, a Van Ham aukciósház árverésén, végül pedig a Virág Judit Galéria téli kortárs árverésén ezzel, a korai 80-as évek képzőművészeti kontextusában kulcsfontosságúnak számító, 2008-ban a Ludwig Múzeumban rendezett „szűkített életmű”-kiállításán is bemutatott művel, melynek ára 44 millió forintról indulva jutott el 60 millióig.

4. Keserü Ilona: Mind 2, 38 millió forint

Keserü Ilona 1980 és 1986 között festette Mind sorozatának darabjait, s a címadást kommentálva megjegyezte, hogy „kétszeresen is mind – minden emberi bőrszín és minden szivárványszín viszonylatba hozása egymással”. Keserü egész életművét átszövő téma a színkutatás. Vizsgálódásainak új lendületet adott, amikor felfedezte, hogy a szivárvány összes színe és árnyalata harmonizál az emberi bőr színével. A sorozatnak a Virág Judit Galériánál júniusban árverezett 1981-es második darabján a geometrikus elemek már teljesen felszámolódnak, átadják helyüket a gesztusoknak. A szivárványszínek sorrendje felborul, a bőrszínű hullámvonal ívvé egyszerűsödik. Novemberben egyébként ugyancsak a Virág Judit Galériánál a sorozat egy másik, 7. számú darabjára is licitálni lehetett, amelyet a bőrszín tónusait reprezentáló növényi applikációk tettek különlegessé. 19 milliós leütési árával ez a mű is csak kevéssel szorult a TOP10-en kívülre.

5. Maurer Dóra: Overlappings 9, 36 millió forint

Ez a 2002-es mű a maga 36 millió forintos leütési árával júniusban még aukciós rekordot jelentett a művész számára. Overlappings sorozata 1999 körül indult, a gömbre feszített mezők csúsztatásával. Ezeknek a műveknek már nem a sík a legfőbb tárgya, hanem a szín; Maurer itt már nem csak színes konturokkal jelöli a színmezőket, mint korábbi képein, hanem teljesen ki is tölti őket színekkel. A sorozatban a különböző színfelületek többféle módon kerülnek interakcióba, a most árverezett alkotásban a kék, narancssárga és zöld színsíkok alakítanak ki egymásba csúszásukkal, keveredésükkel új színrétegeket. A Virág Judit Galéria novemberi kortárs aukcióján a sorozat egy későbbi, 2005-ös, 27-es sorszámot viselő kisebb darabja is kalapács alá került; az a mű 15 millió forintért kelt el.

6. Bak Imre: Festmény II, 32 millió forint

Az 1969-es datálású festmény összegzi a december 23-án elhunyt művész néhány évvel korábbi, Nádler Istvánnal közös nyugat-európai tanulmányútjának tapasztalatait és az akkoriban divatos, friss nyugati tendenciák – így a geometrikus absztrakció, a hard-edge és a pop art – mellett egyúttal a magyar konstruktivizmus hagyományaira is reflektál. Bak olaj helyett ekkor már akrillal dolgozott és új, máig használt festészeti technikát alakított ki, amely során a színmezőket többszörösen átfesti, mígnem az utolsó ecsetvonás is eltűnik. A szín és a forma plasztikus, dekoratív minőségeire építkező, a Virág Judit Galéria márciusi kortárs árverésén 30 millió forintról indított Festmény II. bekerülése az év legfontosabb műpiaci tételei közé nem lehetett kétséges.

7-8. Keserü Ilona: Kócos nap (Utókép), 28 millió forint

A művésznek a listán szereplő öt műve közül ez a legfrissebb és egyben az egyetlen, amelyik már a 90-as években született. Ez is egy sorozat, az Utókép-sorozat darabja; címe egy optikai jelenségre, a lehunyt szemhéj mögött felvillanó látványra, a fényjelenség utóképére utal, amit előzőleg valami erősen kontrasztos kép válthat ki, például amikor a napba nézünk. A Kócos nap a sorozat legelső darabjához hasonlóan a napot állítja a kép fókuszába, az izzó égitest negatív komplementereit a zölddel és kékkel, amely akár egy női méh is lehetne a körülötte tekeredő, dinamikus mozgást végző, hímivarsejtszerű kalligrafikus jelekkel. A művész 2008-as nagy debreceni kiállításán, a MODEM-ben is bemutatott festményt a Virág Judit Galéria 22 millió forintról indította őszi kortárs aukcióján.

7-8. Nádler István: Cím nélkül, 28 millió forint

Nádler Istvánnak ez a műve két évvel az új művészgeneráció markáns bemutatkozása, a legendás 1968-as Iparterv kiállítás után készült és még születése évében, azaz 1970-ben maga is egy úgyszintén legendássá vált tárlaton mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Ez a tárlat Nádler és Jovánovics György közös, az aczéli kultúrpolitika által az (éppenhogy) tűrt kategóriába sorolt művészek számára csak önköltséges alapon lehetővé vált bemutatkozása volt a Fényes Adolf teremben. Nádler ezt a művét ott két másik, azonos méretű munkájával együtt állította ki; mindhárom alkotás az ellentétes pólusok, mozgások összeütköztetésével foglalkozik. A 120 x 120 centiméteres akrilkép most 15 millió forintos kikiáltási árról indulva végül ezen összeg csaknem duplájáért cserélt tulajdonost.

9-10. Keserü Ilona: Jelek (Lebegő formák), 20 millió forint

És még egy Keserü-festmény, ezúttal a Kieselbach Galériának ugyanarról a novemberi árveréséről, ahol a Sírkövek 2 rekordot döntött. Ez a munka később, 1976-ban született és némiképp talányos, miközben legkedvesebb motívuma, a balatonudvari parasztbarokk sírkövek sziluettje erről sem hiányzik. Ez a rejtélyesség minden bizonnyal nem is ellentétes a művész szándékával, akitől a műhöz írott tanulmány a katalógusban azt a figyelmeztetést idézi, hogy a művek végtelen lehetőségeit „ne korlátozzuk … azzal, hogy betű-ketrecbe rakjuk őket, hadd nézze az ember azzal a bizonytalan, sokféle, teljes önmagával, amivel élete váratlan, megmagyarázhatatlan eseményeiben részt vesz”. A Sírkövek 2 rekordára alaposan kitágította azt a sávot, amiben a művész munkáinak árai mostantól mozoghatnak; nem véletlen, hogy ez a mű, mely megjárta Tandori Dezső gyűjteményét és szerepelt Keserü 1983-as gyűjteményes kiállításán a Műcsarnokban, becsértéke sávjának felső határán, 20 millió forintért váltott tulajdonost.

9-10. Nádler István: Gyász IV, 20 millió forint

Nádler István 1977-ben, édesapja halála után egy, a gyász és a veszteség témáját feldolgozó variációsorozat részeként festette ezt a művét. Ebben és két további, párhuzamosan létrehozott sorozatban a szín és a tér kapcsolatának kutatása vált központi kérdéssé. A négy részből álló Gyász-sorozat darabjain a geometrikus, egymást takaró színalakzatok helyzete és egymáshoz való viszonyuk kelti a térmélység illúzióját. A sorozat most kalapács alá került záró darabjában az egész képen átfutó élénk színalakzat háttérként szolgál a különböző színű, hasonló alakú, egymást takaró geometrikus formáknak. A kép bal oldaláról beáramló fekete színtömeg már nem húzódik egészen a jobb szélig, megáll korábban, s talán ezzel is valaminek a lezárását jelzi.

Ahogy néhány napja az összesített hazai TOP-lista esetében, úgy ezúttal is jelezzük, hogy az élő művészek hazai árveréseken legjobb áron elkelt műveinek listája sem azonos a tavaly legmagasabb árat elért alkotások listájával, mivel nem tartalmazza a galériákban és műkereskedésekben értékesített, illetve a gyűjtők közötti adásvételben tulajdonost cserélt munkákat, és nem szerepelnek a listán a külföldi árveréseken kalapács alá került tételek sem. Bizonyos azonban, hogy hazai galériákban és a határokon túli aukciókon is születtek olyan árak, melyeknek helyük lenne a TOP 10-ben; Maurer Dóra Négyzet kontra téglalap című munkájáért például november végén Kölnben, mint fentebb említettük, 110 ezer eurót, azaz több mint 44 millió forintot (jutalékkal együtt 145 ezer eurót adtak), ami néhány napig, a Virág Judit Galéria téli kortárs árveréséig életmű-rekordot jelentett a művész számára.

Sorozatunk harmadik részében a nemzetközi aukciós piacon legmagasabb áron elkelt idei tételeket mutatjuk majd be.

Az írásunkban szereplő árak leütési árak; a vevőknek emellett a két aukciós ház egyaránt 23%-os közvetítői díját is meg kellett fizetniük. (Kivételt ez alól a Virág Judit Galéria tavaszi kortárs árverése jelentett, ahol a tételeket csak 13%-os közvetítői díj terhelte).

Egyes tételek bemutatásához felhasználtuk az árverési katalógusokban az érintett művekről megjelent tanulmányokat. A festmények reprodukcióit az azokat árverező aukciósházak jóvoltából közöljük.

Borítókép: Keserü Ilona: Mozaikterv (SOTE), 1974, olaj, vászon, 125 x 166,2 cm