Ezek voltak a hazai aukciós csúcsárak 2023-ben – I. rész

Idén is közöljük az előző évi hazai aukciókon legmagasabb áron elkelt 10 képzőművészeti alkotás listáját. Sorozatunk második részében pedig az élő művészek legdrágább alkotásait mutatjuk majd be.

A bevezetőben képzőművészeti alkotásokat említettünk, valójában azonban a TOP 10-ben a korábbi évekhez hasonlóan kizárólag festmények vannak. Más műfajokban – szobor, grafika, stb. – idehaza nagyságrendekkel alacsonyabb árak születnek. (Persze a globális piacon is a festmények dominálnak, de azért ott előfordulhatott például az, hogy – igaz, csak rövid időre, 2015-ben – egy Giacometti-szobor számított a világ legdrágább műalkotásának.) Nincs változás abban sem, hogy – szerencsére – magas azon – zömmel XX. századi – művészek száma, akiknek művei versenyben lehetnek a TOP 10-es helyekért. Erre a listára idén nyolcan kerültek fel, azaz mindössze két művésznek, Rippl-Rónai Józsefnek és Gulácsy Lajosnak sikerült dupláznia. (Rippl-Rónai esetében ez gyakran előfordul, Gulácsynál azonban az életmű lényegesen kisebb mérete miatt szinte sosem.) Nincs változás abban sem, hogy a legmagasabb ársávban lényegében csak a két vezető művészeti aukciósház, a Virág Judit és a Kieselbach Galéria rúghat labdába és ez még a kortárs kategóriában is így van. Korábban időnként más házaknak is sikerült egy-egy tétel erejéig felkerülniük a TOP 10-es listákra, tavaly erre nem akadt példa.

Az a hazai piacon szinte forradalminak mondható 2022-es fejlemény, hogy egy élő művész alkotása is szerepelt az összesített toplistán, tavaly nem ismétlődött meg; sorozatunk második részéből látható lesz majd, hogy erre ezúttal esély sem volt; egyelőre nem folytatódott a kortárs csúcsárak közeledése az abszolút rekordokhoz.

A nemzetközi piac egyik érdekes tavalyi fejleménye volt, hogy miközben az alacsonyabb árkategóriákban a tételszám és a forgalom is bővült, a csúcskategóriában kevesebb tétel került kalapács alá és azok alacsonyabb áron is keltek el. Ugyanez a jelenség idehaza is megfigyelhető volt; míg 2021-ben 460 millió forint volt a legmagasabb leütési ár (ez máig abszolút rekordnak számít, lásd itt) és 206 millió a TOP 10-es művek átlagára, addig ez a két szám 2022-ben már 300, illetve 163,5 millióra (lásd itt), tavaly pedig 220, illetve 143 millióra csökkent. És bár, ahogy az előzetesen kommunikált becsértékekkel való egybevetés mutatja, néhány vezető tétel leütési ára elmaradt a várakozástól, ebből és a fenti számokból nem törvényszerűen adódik – igaz, nem is zárható ki – az a következtetés, hogy a gyűjtők óvatosabbá váltak és kevésbé mélyen hajlandóak csak a zsebükbe nyúlni. Már csak azért sem, mert a TOP 10-es listán szereplő művek nagyobbik feléért, egészen pontosan hatért, az érintett művészek korábbi csúcsárait meghaladó szintig tartott a licitcsata. E tekintetben külön érdekesség, hogy Gulácsy Lajos mindkét, a listán szereplő alkotásával új életműrekordot állított fel; közülük az első mindössze egy napig élt.

A listán hosszas lappangás után előkerült, vagy a nyilvánosság számára sokáig hozzáférhetetlen művek mellett olyan alkotások is szerepelnek, melyek az ezredforduló óta már másodszor mérettek meg aukción. Utóbbiak esetében így pontosan felmérhetővé vált, hogy mennyire bizonyultak sikeresnek befektetési szempontból. Gulácsy Lajos Régi instrumentumon játszó hölgye például előző, 2002-es szereplésekor 95 millió forintos leütési árával nemcsak életműrekordot állított fel, hanem átírta az abszolút hazai csúcsot is, és bár a művész legmagasabb árát mostani szereplése is feljebb tornázta (140 millió forint), a 21 év alatti 47%-os értéknövekedés – különösen a vételi és eladási jutalékok, továbbá az inflációs környezet figyelembevételével – aligha számít kifejezetten vonzó eredménynek.

Lássuk ezek után a tavalyi év tíz, hazai aukciókon legmagasabb áron elkelt alkotását. (Természetesen nem zárható ki, hogy private sale, vagy gyűjtők közötti ügylet keretében is születtek olyan árak, melyek e listára kívánkoznának, ilyenekről azonban nem állnak rendelkezésre megerősített információk.)

1. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I., Kieselbach Galéria, 220 000 000 Ft

Megoszlanak a vélemények arról, hogy mennyire volt szerencsés reklámfogás a hazai közönség szeme elől száz évre eltűnt remekművet a magyar Mona Lisaként promotálni, de tény, hogy ez a címke alaposan beivódott a köztudatba és már csak azért is kiemelten beszédtémává vált, mert a Virág Judit Galéria árverésén szerepelt Gulácsy-festmény is hasonló címkét kapott – már korábban –, így az érdeklődők két „magyar Mona Lisa” közül választhattak. Az viszont tény, hogy egy kiemelkedő jelentőségű alkotásról van szó – néhány múzeumot vélhetően csak feszített költségvetése tartott vissza attól, hogy harcba szálljon érte. A művet az aukció előtt már részletesebben bemutattuk, itt megelégszünk annak megállapításával, hogy a leütési ár elmaradt az indokolatlannak nem mondható magas becsértéktől és a művész egy évvel korábban felállított életmű-rekordjától is. Annak mindenesetre jelzésértéke van, hogy Rippl-Rónainak két egymást követő évben is sikerült a toplista élére kerülnie.

2. Vaszary János: Strandon, Kieselbach Galéria, 180 000 000 Ft, életmű-rekord

Rippl-Rónai mellett Vaszary a másik olyan festőnk, aki nélkül egy ilyen lista szinte elképzelhetetlen. És ő is elég termékeny mester volt ahhoz, hogy szinte minden évben piacra kerülhessen néhány a legmagasabb kvalitású munkái körül. Ezúttal kedvelt strand-ciklusának egyik legnagyobb méretű és egyben leggazdagabb kompozíciójú, 1928 körül készült darabja került kalapács alá és maximálisan beváltotta az eddigi tulajdonos, illetve az árverező galéria reményeit: a licitcsata az igen magas, 110 milliós kezdőárról indulva 180 millió forintig, azaz csaknem a becsérték sávjának felső határáig tartott, új életműrekordot hozva a művész számára. Ez az ár egyben a tavaszi aukciós szezon csúcsárát is jelentette.

3. Czóbel Béla: Parkrészlet, 170 000 000 Ft, Kieselbach Galéria, életmű-rekord

A nyolc-kilenc számjegyű árakat elérő művészek esetében már nagyon ritkán fordul elő, hogy egy csapásra csaknem a duplájára tudják emelni addigi legjobb árukat. Mint ahogy az is igen ritka, hogy egy műnek már az induló ára magasabb alkotójának addigi életmű-rekordjánál. Czóbel Béla egészen fiatalon, 1906-ban, azaz 23 évesen Nagybányán festett Parkrészletével most mindez megtörtént. A korábbi 90 milliós rekordárral szemben 120 millió forintról indított festményért végül heves licitcsata után 170 milliót fizettek. Nem véletlenül; Molnos Péter az árverés katalógusában publikált tanulmányában a talán leggazdagabb kompozíciójú magyar fauve festményről megállapítja, hogy azt „a béklyóitól szabadult festőiség, a színek kultusza és a letapogatható látvány kifejező torzítása nemzetközi rangú remekművé avatja”, mely „…a világ legnagyobb múzeumaiban, a nemzetközi modernizmus legtöbbre értékelt klasszikusai mellett is egyenrangú versenytársként képviselhetné a 20. század elejének magyar festészetét”.

4. Gulácsy Lajos: Nő rózsával, Kieselbach Galéria, 160 000 000 Ft, életmű-rekord

Gulácsy Lajos gyűjtői számára ritka alkalom, hogy egy nap különbséggel két remekművére is licitálhatnak. Most ez történt, és mind a két árverés új életmű-rekordot hozott. Ha Czóbel esetében ifjúkori remekműről beszéltünk, még inkább igaz ez Gulácsy Lajos Nő rózsával című munkájára, melyet a művész 1904-ben, alig 22 évesen, akkortájt rendszeres itáliai útjainak egyikén, Firenzében festett. A kép számos kiállításon szerepelt, legutóbb a Magyar Nemzeti Galéria tavalyi nagy Gulácsy-tárlatán, melynek falszövegében Bellák Gábor a rejtélyes és titokzatos finom nőalakot ábrázoló művet „a fegyelmezett körvonal és a szabadjára engedett festőiség kettősségével” jellemezte. Az új életmű-rekordot jelentő leütési ár egyben a kezdő ár csaknem dupláját, a mű becsértékének felső határát is jelentette.

5-6. Gulácsy Lajos: Régi instrumentumon játszó hölgy, Virág Judit Galéria, 140 000 000 Ft, életmű-rekord

Fentebb már említettük, hogy ez a körülbelül hat évvel későbbi Gulácsy-kép 21 év szünet után került újra kalapács alá s jeleztük azt is, hogy ez volt az a mű, ami még a 2002-es árverési szereplése után kapta a „magyar Mona Lisa” jelzőt. A Hárfázó nő címen is ismert festmény, mely a Nő rózsával-hoz hasonlóan ugyancsak szerepelt a Nemzeti Galéria tavalyi Gulácsy-tárlatán, nem konkrét személyt ábrázol, inkább, ahogy Kelen Anna művészettörténész hangsúlyozta a műhöz készült rövidfilmben, Gulácsy vallomása a művészetről, a természet, a zene és a szépség egységéről. A festmény ezúttal 100 milliós kikiáltási árat kapott; a 140 milliós leütési ár elmaradt ugyan a becsértéktől, de így is, ha csak egy napig is, új életmű-rekordot jelentett a művész számára.

5-6. Vaszary János: Virágok szerencsehozó szoborral, Kieselbach Galéria, 140 000 000 Ft

A listán szereplő másik Vaszary-festménynél valamivel korábbi alkotást, mint irodalma és korábbi sorsa, kiállítási szereplései mutatják, mindvégig a művész legfontosabb művei között tartották számon; nagy becsben tartotta maga Vaszary is. Molnos Péter tanulmánya azt emeli ki a képről, hogy alkotója nem csak a tiszta esztétikumot akarta formába önteni, hanem, a művészet eredeti funkciójához visszanyúlva, egy spirituális, a valós életet átformáló ereklyét akart megalkotni. Műve a boldogság, a gyermekáldás, a bőség és a jó egészség amulettje. A festmény 120 milliós áron kezdett és két licitlépcsős emelkedés után becsértékének alsó határán talált gazdára.

7. Tihanyi Lajos: Tájkép Margit-híddal, Virág Judit Galéria, 130 000 000 Ft

Egy folyón átívelő híd Tihanyi Lajos egyik kedvenc motívuma, legismertebb ilyen képei azonban Párizsban készültek, s központi elemük a Szajnán átívelő ikonikus híd, a Point Saint Michel. A művésznek az a festménye viszont, ami most több mint egy évszázados lappangás után került elő, a budapesti Margit-hidat örökíti meg – ez a tematika nemcsak Tihanyi életművében kifejezetten ritka, hanem a modern magyar festészet legmagasabb szintjén általában is. Művészi kvalitásai mellett a festménynek várostörténeti jelentősége is van, hiszen Budapest egyik legdrágább, azóta már régen lebontott, Gül Baba türbéjét körbe ölelő magánpalotáját is megörökíti. A konstruktív expresszionista remekműre 80 millió forinton kezdődött a licit, a leütési ár némileg elmaradt a becsértékben kifejezett várakozástól.

8. Perlrott Csaba Vilmos: Csendélet Matisse-képpel és szoborral, Kieselbach Galéria, 115 000 000 Ft

Perlrott Csaba Vilmos egyik legszebb, 1912 körül készült csendélete az őszi aukciós szezon egyik legfontosabb tétele volt. A művet az aukciós katalógus „a franciás modern magyar festészet egyik főműveként, Perlrott Csaba Vilmos legkiérleltebb kompozíciójaként” jellemezte, mely „főhajtás a párizsi iskola előtt, Cézanne kékjeivel, a Louvre antik szobrával és Matisse mester reprodukciójával. Ókori férfieszmény és modern női akt az aranymetszés szerint felépített csendéleten”. Ezt figyelembe véve a 75 millió forintos kikiáltási ár viszonylag alacsonynak volt mondható, ám a licitálók gyorsan felvitték az árat 115 millióra, ami pontosan a becsérték sávjának közepét jelentette. Ez a művész árverésen eddig elért harmadik legmagasabb ára.

9. Nemes Lampérth József: Csendélet cserepes növényekkel és tányérral, Virág Judit Galéria, 90 000 000 Ft, életmű-rekord

Nemes Lampérth Józsefnek még Csontvárynál is kevesebb festménye maradt magántulajdonban, ezért aukciós felbukkanásuk igen ritka eseménynek számít. Ezúttal egy 1916-ban, 25 éves korában festett csendélete került kalapács alá – pontosan húsz évvel legutóbbi árverési szereplése után, mely 48 milliós leütési árat hozott, ugyancsak a Virág Judit – akkori nevén Mű-Terem – Galériánál. Most az a helyzet állt elő, ami a fentebb említett Czóbel-kép esetében is: a mű 65 milliós kikiáltási ára magasabb volt, mint a művész eddigi rekordja, melyet még 2006-ban ért el 55 millió forinttal. Ezt most sikerült jelentősen túlszárnyalni; a 90 milliós árral Nemes Lampérth is belépett a legdrágább magyar festők sorába.

10. Kontuly Béla: Az új otthon megünneplése, Kieselbach Galéria, 85 000 000 Ft, életmű-rekord

Sokat javított eddigi, 60 milliós csúcsárán Kontuly Béla is. Bokrétaünnepély címmel is futó 1933-as festményének különleges kvalitásai első pillantásra is szembeötlőek, talán témaválasztása volt az oka annak, hogy az árverőház az induló árat és a becsértéket is viszonylag alacsonyan – de azért így is életmű-rekordot sejtetően – határozta meg. E kép születésének idejére a művész festészete már kiforrott, Kontuly a Római Iskola meghatározó képviselőjévé vált. A katalógusnak a műhöz fűzött tanulmánya joggal állapítja meg, hogy „a misztikummal teli városi tájkép nemcsak az életműnek, hanem a két világháború közötti magyar újrealizmusnak is nemzetközi rangú főműve”. Így látták ezt a licitálók is, hiszen a győztes licit két lépcsőfokkal meghaladta a becsérték sávjának felső határát is, ami az elmúlt év csúcstételei esetében csak kivételesen fordult elő.

Az írás illusztrációit az érintett műveket aukcionáló árverőházak bocsátották rendelkezésünkre.

Borítókép: Czóbel Béla: Parkrészlet, 1906, olaj, vászon, 70 x 90 cm (részlet)