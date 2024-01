Ezek voltak a hazai művészeti aukciók csúcsárai 2023-ban. II. rész – élő művészek

Az első pillantás a listára nem csal – az elmúlt év főszereplője Keserü Ilona volt az élő művészek hazai aukciós piacán.

Az élő művészek TOP 10-es listáját a korábbi évekkel összehasonlítva – a 2022-es listát lásd itt, a 2021. évit pedig itt – hasonló megállapításokra juthatunk, mint a néhány napja közölt abszolút toplista (lásd itt) esetében. Azaz a tavalyi év legjobb árai a kortárs piacon is lényegesen alacsonyabbak voltak, mint a megelőző két esztendőben, ráadásul megállt a kortárs művészek árainak az utóbbi időben tapasztalt közeledése a XX. századi festészet nagyjai által tartott abszolút rekordokhoz. Míg 2022-ben Keserü Ilona csúcsárat elért munkája az abszolút TOP 10-be is bekerült, idén még a TOP 30-ban sem találjuk élő művész alkotását. Míg 2021-ben a TOP lista tételei 28,9 milliós átlagár mellett 16-55 millió forint, 2022-ben 45,2 milliós átlagár mellett 20-110 millió forint között mozogtak, addig tavaly már 11 millió forinttal fel lehetett kerülni a listára, az átlagár 17,5 millió volt és a legmagasabb leütési ár sem haladta meg a 38 millió forintot. A fenti árak és az a tény, hogy a tavalyi TOP 10-ben mindössze egy életmű-rekord született, inkább a csúcskínálat szűkülését mutatják; a kereslet továbbra is élénk voltát jelzi ugyanakkor, hogy jó néhány tétel a becsértéke feletti áron talált gazdára.

Míg az abszolút toplistákon szereplő 10 mű rendszerint 8-9 művész műhelyéből kerül ki, az élő művészeknél a kiemelkedő árakat elérők köre szűkebb, többnyire négyen-hatan szerepelnek a listán. Idén öten, ami átlagosnak mondható, az viszont még sosem fordult elő, hogy a művek nagyobbik fele egyetlen művész alkotása. Idén Keserü Ilonának hat munkája is bekerült a legdrágábbak közé, a dobogón pedig kizárólag az ő festményei szerepelnek.

A hazai árveréseken egyelőre csak néhány, az idős nemzedékhez tartozó alkotó ér el toplistás árakat; az idei rangsorban szereplők átlagéletkora 82 év. Ugyan számos, náluk jóval fiatalabb művész árai mutatnak ígéretes fejlődést, de egyelőre – legalábbis aukciókon – még nem kerülnek a vezető idős mesterek árainak közelébe.

Más lenne a helyzet, ha a listán külföldi árverési eredményeket is figyelembe vennénk. Több munkájával is szerepelhetne a TOP 10-ben a fiatal nemzedékhez tartozó Bozó Szabolcs, ő azonban évek óta Londonban él és művei nemzetközi árverőházaknál kerülnek kalapács alá.

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lista csak a nyilvános árverések eredményeit tartalmazza. Valószínű, hogy a műtárgyértékesítés egyéb csatornáin, így az árverőházak private sale üzletágában, a kortárs galériákban vagy akár gyűjtők egymás közötti adás-vétele során is születtek olyan árak, melyek versenyezhetnek az árveréseken elértekkel.

A lista valamennyi tétele a Kieselbach és a Virág Judit galériák aukcióin szerepelt; részben azokon, melyeket kifejezetten a második világháború utáni és kortárs művészetnek szenteltek.

Fontos jeleznünk azt is, hogy ha az élő művészek helyett – vállalva a nehezen lezárható vitát arról, ki számít kortársnak – a kortárs művészek legmagasabb áron eladott műveit szemléznénk, magasabb árakkal is találkoznánk. Keserü listavezető művének 38 milliós áránál két kortárs mű is többért kelt el: Reigl Judit Tömbírása a Virág Judit Galériánál 44 millió forintért, Swierkiewicz Róbert Meteorológiai jelentése a Kieselbachnál életmű-rekordot jelentő 40 millióért. A kortárs TOP 10-be belefértek volna mellettük Lossonczy Tamás, Fajó János, Nyári Lóránt és Bak Imre alkotásai is.

Lássuk ezek után az élő művészek hazai aukciókon tíz legmagasabb áron elkelt alkotását.

1. Keserü Ilona: Küzdelem, Kieselbach Galéria, 38 000 000 Ft

Az élő művészek kategóriájának tavalyi csúcsára már tavasszal megszületett, pedig a művész 1991-es olajképe kikiáltási árán kelt el és ekkor talán nem sokan gondolták még, hogy ezt az árat az év hátralévő részében nem sikerül majd túlszárnyalni. Jól ismert, többszörösen reprodukált, hazai és nemzetközi kiállításokon is bemutatott munkáról van szó, mely a rendszerváltás euforikus időszakában született. A művész ekkor számos saját régebbi motívumát vette elő és teremtette őket újra. Az ez idő tájt született művekre így emlékezik vissza: „A történelmi változások megrendítő folyamata a külső-belső szabadság mámorító és félelmetes lehetőségét jelenti. …. Kutatom saját, elmúlt, megtörtént évtizedeimet. … Esztétikai mércéimet megtagadó, felülíró gesztusok és anyagkezelési módok kerülnek a képekre, ezeket ijedten, de örömmel fogadom sajátommá. Önmagamtól is szabaddá válok.”

2. Keserü Ilona: Labirintus, Kieselbach Galéria, 24 000 000 Ft

A 8,5 milliós kezdőárát csaknem a háromszorosára, jóval a becsérték sávja fölé tornázó 2003-as festmény, ahogy Rieder Gábor fogalmaz az aukció katalógusában, „misztikus színlabirintus, vidám színvarázslat és életmetafóra”. Formailag, mint írja, a labirintus Keserü egyik legelemibb, legkorábbi, már az 50-es évék végén megjelent alaptémájából, a „gubancból” táplálkozik; önálló festői témaként az ezredfordulón jelent meg. A most kalapács alá került festmény ennek a látványosan dekoratív, létösszegző nagy motívumnak a kiemelkedő megjelenítése.

3. Keserü Ilona: Utókép 5. (Háromszoros nap), Virág Judit Galéria, 19 000 000 Ft

A TOP 10-es listán szereplő Keserü-képek közül ez a legkorábbi, 1985-ben készült. A cím megfejtéséhez a katalógus ad segítséget: az utókép olyan optikai jelenségre utal, amelyet mindannyian ismerünk azokból a helyzetekből, amikor rövid ideig éles fénybe nézünk, majd lehunyjuk szemünket, vagy sokáig fixálunk egy színes, kontrasztos képet, mielőtt gyorsan elkapjuk róla a tekintetünket. Az előttünk kibontakozó látvány, a „nézés tárgya” a primer kép, míg az időben későbbi, a valóságban már nem „nézett”, mentális képet hívják utóképnek. Ilyen címmel Keserü 1982-től kezdve egész sorozatot festett, megfigyelve, hogy az utóképek állandó mozgásban vannak, változnak és az eredeti képhez képest intenzívebb színélményt nyújtanak. A többszörösen kiállított és reprodukált kép ára 12 millió forintról indulva emelkedett becsértéke sávjába.

4. Siskov, Ludmil: Robot Human, Kieselbach Galéria, 17 000 000 Ft

A Szófiában született, a Képzőművészeti Főiskolát Budapesten elvégzett és most már hosszú évtizedek óta Ausztriában élő művész sajátos stílusával a magyar neoavantgárd és pop art történetébe is beírta nevét. Aktív résztvevője volt a 60-as évek új magyar művészete meghatározó kiállításainak, köztük a legendás első IPARTERV-tárlatnak 1968-ban. Később, bécsi emigrációja okán kikerült a hazai műkereskedelem és a gyűjtők látóköréből, hogy az utóbbi időben visszatérjen oda és többször érjen el nyolc számjegyű árakat. A 11 millió forintról indított és becsértéke felső határán elkelt Robot Human 1970-ben készült és legkeresettebb korszakának jellegzetes alkotása.

5. Keserü Ilona: Közelítés emléke, Virág Judit Galéria, 14 000 000 Ft

A művésznek ez az ezredfordulón született alkotása visszatér két, évtizedekkel korábbi munkájához, az 1969-es Közelítés 1-hez, illetve Közelítés 2-höz. E művek a nem sokkal korábban a balatonudvari temetőben felfedezett jellegzetes szív alakú barokk mészkő sírkövek Keserü munkásságában ikonikussá vált motívumára építkeztek. A 2000-es mű kisebb méretű, de tárgya ugyanúgy az egymással szembe fordított két sírkőforma kapcsolata, egymáshoz való közelítése. A festmény, mint a katalógusban hozzá fűzött tanulmány is jelzi, különleges reprezentációja Keserü egyik legizgalmasabb alkotói korszakának, és az abban központi helyet elfoglaló témáknak. A viszonylag alacsonyan, 6 millió forintról indított mű ára végül az induló ár több mint duplájáig emelkedve, becsértékének sávjába jutott.

6. Keserü Ilona: Felszálló hangzat, Virág Judit Galéria, 14 000 000 Ft

Az előző tételhez hasonlóan Keserünek ez a csaknem másfél évtizeddel későbbi, 2014-es, nagyobb méretű munkája is a Virág Judit Galéria tavaszi kortárs árverésén került kalapács alá. Mint Sugár Zsófia írja a képhez született tanulmányában, Keserü a színkutatás mellett 2010 körül kezdett foglalkozni a zenei hangok, hangzatok térbeli, a „látás eszközeivel is felidézhető” megjelenítésével. A Felszálló hangzat is ebben a szellemben született; a képen vízszintes színsávok adnak hátteret a felfelé haladó két színfolt-csoportnak, amelyek – a mű címéből kiindulva – zenei akkordokként is értelmezhetők. A mű ára a 13 milliós kezdés után csak egy licitlépcsőt emelkedett, így elmaradt a 18-25 millió forintban megállapított becsértéktől.

7. Keserü Ilona: Nyomtatott hangtár, Virág Judit Galéria, 13 000 000 Ft

A TOP-listára került Keserü-képek közül ez a viszonylag friss, 2014-es mű érte el a legnagyobb, több, mint háromszoros licitemelkedést. Egy hosszasan formálódó sorozat darabja ez is, színvilága azonos a listán szereplő másik 2014-es munkáéval. A katalógus nem jelez kiállítási szerepléseket, kötetekben történt reprodukálást és a műhöz nem készült most külön tanulmány sem, elképzelhető tehát, hogy a mű eddig megbújt ismertebb társai mellett, nem irányult rá a megérdemelt figyelem. Kikiáltási ára 4,2 millió, a becsérték 6-8 millió forint volt.

8. Veszely Ferenc: Századunk, képregény, Kieselbach Galéria, 13 000 000 Ft

Az idős mester először szerepel a TOP 10-es listán; hasonló jelentőségű munkája még nem került kalapács alá, így nem meglepő, hogy az árverőház viszonylag tág határok, 8 és 16 millió forint között határozta meg becsértékét. A leütési ár végül e sáv felső határához volt valamivel közelebb és egyben életmű-rekordot jelent a művész számára. A méretes alkotás a magyar pop art fontos, az amerikai pop art igézetében született darabja, mely éppen 50 évvel elkészülte után került kalapács alá. Hajdú István a katalógusban idézett tanulmányában joggal állapítja meg, hogy Veszelynek, ha 1972-73-ban készült munkái a maguk korában ismertebbé váltak volna, „úgy Lakner László és Konkoly Gyula vagy Kemény György szarkasztikus, figurális-narratív pop-artja mellé … sikerült volna megteremtenie … az amúgy meglehetősen szegényes magyarországi pop art álnaivan politizáló, ironikus-szimbolikus változatát.”

9. Nádler István: Cím nélkül, Kieselbach Galéria, 12 000 000 Ft

Az 1980-ban született akrilkép Nádler nagy homogén színmezőkkel dolgozó, geometrizáló periódusának záródarabja. Erről az utolsó nagy geometrikus korszakáról írja Hegyi Lóránd az árverési katalógusban is idézett monográfiájában, hogy Nádler „nagy- és közepes méretű, borotvaélesen határolt, izzó színekkel, homogénen festett geometrikus motívumokkal komponált képeket hoz létre, melyeken a szín ismét visszaszerzi alapvető képalkotó, struktúraszervező szerepét.” A festményt némi meglepetésre már induló árán hazavihette új tulajdonosa; a becsérték ezen összeg másfél-kétszerese volt.

10. Fehér László: Fiú léggömbbel, Virág Judit Galéria, 11 000 000 Ft

„A festészet sok szín által ábrázol valamiket. De furcsa módon egy szín árnyalataival is ábrázolni tud” – vallja Fehér László s ezt az állítását igazolja a 90-es évek elején született, ezúttal nem kifejezetten kortárs árverésen kalapács alá került jellegzetes, nagy méretű vásznával is, melyen kizárólag a kedvencei közé tartozó színeket használ, a feketét, a sárgát és a fehéret. A festményre 6-8 millió forintos becsérték mellett 4 millióról indult a licitcsata, mely végül a becsérték sávja felett, a kezdő ár közel háromszorosánál állt meg.

Borítókép: Keserü Ilona: Küzdelem, 1991, olaj, vászon, 110 x 140 cm, (részlet)