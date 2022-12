Ezek voltak a nemzetközi aukciós piac csúcsárai 2022-ben

Az idei év minden problémájával és az egyes részterületeken tapasztalt visszaeséssel együtt is jó év volt a nemzetközi műkereskedelemben – nem utolsósorban a prémium-szegmensben elért, az utóbbi évekkel összehasonlítva lényegesen magasabb áraknak is köszönhetően.

Míg a hazai TOP10-es lista egyik legfeltűnőbb vonása az volt, hogy csaknem példa nélküli módon élő művész alkotása is szerepelt rajta, a nemzetközi rangsorban épp a fordítottja okozott meglepetést: idén egyetlen élő művész munkája sem jutott a legdrágábbak közelébe sem. (Közülük a 92 éves Jasper Johns festményéért fizették a legtöbbet, 55,3 millió dollárt, ami a 18. helyhez volt elég.) Az elmúlt években többek között Jeff Koons, David Hockney vagy legutóbb az NFT-kben „utazó” Beeple árai jelezték, hogy az élő művészek e téren versenyképesek a modernekkel, idén viszont taroltak a modernek és a klasszikus kortársak. Földrajzi értelemben is homogénebb az idei lista; ha csak az utolsó pillanatban nem bukkannak fel eddig nem ismert kínai aukciós eredmények, akkor a nevek között csak európaiakkal és észak-amerikaiakkal találkozhatunk. A magas árakra esélyesek köre széles, ezért alakult idén is úgy, hogy csak egy művésznek, Andy Warholnak sikerült két munkával is bekerülnie a legdrágábbak közé. Az árak ebben a szektorban gyorsan emelkednek; míg a tíz legdrágább munka a pandémia által leginkább érintett 2020-as évben a 30,9-84,5 millió dolláros sávban mozgott, tavaly az 58,8-103,4 millió, idén pedig már a 79,2-195 millió dollárosban. Az árak gyors növekedését mutatja az is, hogy egyedül Jean-Michel Basquiat tudott bekerülni a TOP10-be anélkül, hogy megjavította volna életmű-rekordját. (2020-as listánk itt, a 2021. évi pedig itt olvasható.)

A legfelső árszektor fejleményeiből természetesen nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni a műpiac egészének „üzemi hőmérsékletére” vonatkozóan, de nagy általánosságban azért igaz, hogy amikor „fent” sorra dőlnek a rekordok, akkor az egész piac sem produkál rossz eredményeket.

Talán még sosem fordult elő, hogy egyetlen árverés annyira rányomta volna bélyegét a TOP10-es listára, mint idén a Paul Allen-gyűjtemény értékesítése. (A kollekció eladásáról itt jelent meg előzetesünk, a novemberi New York-i Christie’s aukció eredményeiről pedig itt számoltunk be.) De egyébként is elmondható, hogy az idei évnek nagyon jót tett néhány egészen kiemelkedő magángyűjtemény piacra kerülése; nélkülük más lenne az éves mérleg, az pedig nyilvánvaló, hogy ekkora halak – pláne több is egyszerre – nem akadnak minden évben horogra.

A nemzetközi művészeti piac elit-szegmensét továbbra is két ház dominálja; a Christie’s és a Sotheby’s közül idén előbbinek jött ki jobban a lépés – nem kis részben annak köszönhetően, hogy ők szerezték meg az Allen-gyűjtemény árverezésének jogát. Így összességében a Christie’s hét, a Sotheby’s két tétellel szerepel a listán, míg a harmadik globálisan működő háznak, a Phillips-nek egy kilencedik hellyel sikerült listára kerülnie.

Lássuk ezek után a nemzetközi aukciós piacon idén megfordult tíz legdrágább tételt.

1. Andy Warhol: Shot Sage Blue Marilyn, 1964, 195 040 000 dollár

Warhol Marilyn Monroe legendás amerikai színésznőt megörökítő sorozatának A meglőtt zsályakék Marilyn című darabja történelmet írt: Leonardo da Vinci egyelőre utolérhetetlen (ár)magasságban trónoló Salvator Mundija után ez lett minden idők második legdrágább aukciós tétele, egyúttal az árverésen értékesített legdrágább XX. századi alkotás. Warhol egyedi és sokszorosított változatokban is ismert Marilyn-képei egy olyan promóciós fotó alapján születtek, mely a színésznő Niagara című 1953-as filmjéhez készült. A most aukcionált kép furcsa címének magyarázata az, hogy 1964-ben, azaz a mű keletkezésének évében egy nő pisztollyal a kezében besétált Warhol stúdiójába és leadott egy lövést, ami négy vásznon, köztük ezen a képen fúródott át. A mű az elmúlt közel 60 évben számos gyűjteményben megfordult, de aukción még nem bukkant fel. Legismertebb tulajdonosa, a svájci műgyűjtő Thomas Ammann a Gagosian Gallery közreműködésével vásárolta meg. Az Ammann-gyűjteménynek szentelt májusi New York-i árverése előtt a Christie’s nem adott meg hivatalos becsértéket, de nem titkolta, hogy „200 millió dollár körüli” árat várnak. Ez a várakozás nagyjából be is jött; igaz, a 170 millió dolláros leütési árat csak az árverőház jutaléka tornázta fel a remélt magasságba.

2. Georges Seurat: Les Poseuses, Ensemble (Petite version), 1888, 149 240 000 dollár

Ha Warhol Marilyn-portréja egy jól ismert magángyűjteményből került árverésre, akkor még inkább elmondható ez a francia posztimpresszionista mester egyik főművéről, hiszen utóbbi annak a Paul Allen-gyűjteménynek volt az egyik ékköve, melynek értékesítéséből az aukciók története során először folyt be több mint egymilliárd dollár. Az aukción, mindeddig egyedülálló módon, öt tétel ára is meghaladta a százmillió dollárt, ami azt is jelenti, hogy az írásunkban bemutatott festmények többsége egyetlen estén talált új tulajdonosra, ráadásul az érintett művészek számára életmű-rekordot jelentő árakon. A Modellek csoportja (Kis változat) című festmény, melynek lényegesen nagyobb változata a philadelphiai Barnes Foundation tulajdona, már másodszor hozott életmű-rekordot Seurat-nak. A két árverés között jóval több mint fél évszázad telt el; 1960-ban a mű ára még alig haladta meg az egymillió dollárt. Hivatalos becsértéket most ez a festmény sem kapott, de a 75 millió dollárról indított licit eredménye a hírek szerint a várakozásokat is meghaladta.

3. Paul Cézanne: La Montagne Sainte-Victoire, 1888–90, 137 790 000 dollár

A Sainte-Victoire hegy a nagy francia mester egyik kedvenc motívuma volt; egyedül a Christie’s archívumában tucatnyi, a hegyet megörökítő olajkép, festményvázlat és rajz értékesítése szerepel. Egyik sem mérhető azonban a most az ugyancsak az Allen-kollekcióból az árverésre került változathoz, mely mindvégig neves gyűjtők birtokában volt, több ismert műkereskedésben is megfordult, de árverésen korábban csak egyszer, 2001-ben szerepelt. Allen ezen az aukción vette meg, akkor ugyancsak nagyon magasnak számító 38,5 millió dolláros áron. A festmény művészettörténeti jelentőségét az adja, hogy már érződik rajta a törekvés a forma geometrikus átfogalmazására, a közeledés a kubizmus első, „cézanne-inak” is nevezett periódusához. A festményért kifizetett összeg több mint megduplázta a francia posztimpresszionista mester 2019 óta érvényes rekordját, melyet egy gyümölcscsendélete tartott 59 millió dollárral.

4. Vincent van Gogh: Verger avec cyprès, 1888, 117 180 000 dollár

Az Allen-gyűjtemény diadalmenete a Christie’s árverésén egy újabb posztimpresszionista remekművel, Vincent van Gogh Gyümölcsöskert ciprusokkal című olajképével folytatódott. Van Gogh konszenzusosan az egyetemes művészettörténet legnagyobb és ma legnépszerűbb alakjai közé tartozik, ám aukción most először adtak munkájáért 100 millió dollár feletti összeget. Eddigi aukciós rekordját 2017 óta egy szántó parasztot ábrázoló munkája tartotta 81 millió dollárral, de műpiaci szakértők biztosak benne, hogy magánügyletek keretében ért már el ennél magasabb árakat is. A most árverezett festmény nem sokkal Arles-ba való megérkezése után, pályája ottani, igen termékeny szakaszának kezdetekor született és ecsetkezelési technikájával, a pointilista hatás szokottnál erősebb lenyomatával kissé eltér adott korszakának tipikusnak mondható munkáitól. A 80 millióról indított festménytől a Christie’s konkrét becsérték hivatalos megadása nélkül is életmű-rekordot várt, a 102 millió dolláros leütési ár tükrözte a várakozásokat.

5. Paul Gauguin: Maternité II, 1899, 105 730 000 dollár

Abból, amit az előző Van Gogh festmény kapcsán elmondtunk, több dolog igaz Gauguin esetében is. Legjobb árait ő sem aukciókon érte el; itt erre konkrét bizonyíték is van, hiszen 2015-ben egy Tahitin készült festménye egy nyilvánosságra került magánügylet keretében 210 millió dollárért cserélt gazdát. És persze hasonlóság az is, hogy ez a kép is az Allen-gyűjtemény része volt. A most rekordáron elkelt Anyaság II-ért Paul Allennek is csúcsárat kellett fizetnie 2004-ben, a mostani aukció előtt azonban már nem ez a festmény, hanem egy 2006-ban realizált 40,3 millió dolláros leütés tartotta Gauguin életmű-rekordját. Az Anyaság két változata Gauguin Tahitira való visszatérése után született; mindkét változatnak egy gyermekét szoptató anya és két további nőalak a központi figurái, de az elsőnek más alakjai is vannak – az előtérben egy kutya, a háttérben néhány további figura. Ezt a változatot Gauguin hazaküldte Európába, ahol a neves orosz gyűjtő, Szergej Scsukin vette meg és ma a szentpétervári Ermitázs tulajdona. A most árverezett festményt viszont Gauguin mindvégig magánál tartotta Tahitin és az csak a művész halála után, egy ottani árverést követően került Európába, majd Amerikába. 92 millió dolláros leütési ára összhangban van nem hivatalos becsértékével.

6. Gustav Klimt: Birkenwald, 1903, 104 585 000 dollár

Különleges sorsú alkotás Klimt tájképfestészetének e kimagasló kvalitású remeke: Adele és Ferdinand Bloch-Bauer közvetlenül a művésztől vásárolták, ám a festményt a náci Anschluss után a bécsi magisztrátus kisajátította és az 1942-től a Városi Gyűjteménybe, majd 1948-ban a Belvedere-be került. Egykori tulajdonosainak örökösei 2006-ban perelték vissza a festményt, amit még abban az évben árverésre bocsájtottak. Paul Allen itt vette meg a képet 40,3 millió dollárért. Érdekesség, hogy ugyanekkor született Klimtnek a mostani aukcióig érvényes árrekordja is, és azt éppen egy Adele Bloch-Bauert ábrázoló, jóval későbbi, 1912-es festménye állította fel 87,9 millió dollárral. Ez utóbbi képet ugyancsak Bloch-Bauerék örökösei perelték vissza az osztrák államtól. A Nyírfaerdő 2006 után ezúttal is a Christie’s-nél került kalapács alá és 91 millió dollárért, a taksájának megfelelő összegért ütötték le.

7. Lucian Freud: Large Interior, W11 (after Watteau), 1981–83, 86 265 000 dollár

Ha élne, a kiváló brit képzőművész decemberben ünnepelte volna 100. születésnapját. Az évforduló és az ebből az alkalomból a londoni National Gallery-ben rendezett nagyszabású kiállítás ismét a reflektorfénybe állította őt; amellett a tény mellett, hogy ez a munka is Allen gyűjteményéből került elő, talán ez is segítette még magasabb régiókba emelkedni a Nagy enteriőr, W11 (Watteau nyomán) árát. A nagy méretű csoportkép nem először vált Freud legdrágább munkájává; amikor 1998-ban a Sotheby’s-nél 5,8 millió dollárt adtak érte, az az összeg is új rekordot jelentett. A művésznek a mostani árverésig érvényes csúcsárát talán legismertebb aktja, az Alvó szociális munkás tartotta 56,1 millió dollárral. Freud életművének addigi legnagyobb méretű darabja azon kevés alkotása közé tartozik, melyek közvetlenül reagálnak az egyetemes művészettörténet korábbi kiemelkedő alkotói – jelen esetben a XVII-XVIII. században élt francia Antoine Watteau – munkásságára. A kép 75 millió dolláros leütési ára összhangban van becsértékével.

8. Andy Warhol: White Disaster [White Car Crash 19 Times], 1963, 85 350 500 dollár

Andy Warhol az egyetlen, akinek idén két munkája is bekerült a TOP10-be. A modern kor monumentális oltáraként emlegetett, az 1960 as években született Death and Disaster (Halál és katasztrófa) sorozatának darabjait többnyire a világ legfontosabb múzeumai őrzik, magánkézben már csak kevés van belőlük. Az autókarambolokat tematizáló „alsorozat” egy darabja, a Silver Car Crash 2013-ban 105,4 millió dollárral egészen a Marilyn-portré fentebb említett idei árveréséig érvényes életmű-rekordot hozott a művésznek, így nem volt túlzott az a 80 millió dolláros becsérték sem, amellyel a most kalapács alá került, 1963-ban született darabot indították. A méreteivel (367,7 x 210,5 cm) is tekintélyt parancsoló műnek már számos tulajdonosa volt és eddig egyszer, 1987-ben szerepelt árverésen; akkor a Warhol Marilyn-portréja kapcsán már említett Thomas Ammann svájci műgyűjtő 660 ezer dollárért vásárolta meg a Christie’s-nél New Yorkban. A Fehér Katasztrófa (Fehér autóbaleset tizenkilencszer) idén novemberben ugyancsak New Yorkban, de ezúttal a Sotheby’s-nél bukkant fel és bár 74 millió dolláros leütési ára némileg elmaradt a várakozástól, így is biztos helyet jelentett az év legdrágább alkotásai között.

9. Jean-Michel Basquiat: Untitled, 1982, 85 000 000 dollár

Íme az egyetlen festmény a TOP10-ben, amit nem a Christie’s vagy a Sotheby’s értékesített; a hosszú évek óta töretlen keresletnek örvendő Basquiat művét eddigi tulajdonosa, a még mindig csak 47 éves, kollekciójának darabjait gyakran forgató japán milliárdos vállalkozó-műgyűjtő, Yusaku Maezawa a Phillips májusi New York-i árverésére adta be. Ő maga a képet hat évvel korábban 57,2 millió dollárért a Christie’s-nél vásárolta és talán azért vált meg tőle, mert később, 2017-ben a Sotheby’s-nél sikerült megszereznie Basquiat egy másik „koponyás” képét, amiért igen mélyen a zsebébe kellett nyúlnia: a 110,4 millió dollár akkor a legmagasabb, amerikai festő munkájáért kiadott összegnek számított. A 70 millió dollárért leütött, cím nélküli festmény méreteivel is kiemelkedik Basquiat művei közül; akkor született, amikor már szárnyára kapta a hírnév és rendkívüli ambicióval igyekezett bizonyítani, hogy helye van a legnagyobbak között. Az olaszországi Modenában készült alkotás – amelyet Basquiat Emilio Mazzoli ottani galériájában állított ki – azóta három földrész műkereskedéseiben és műgyűjteményeiben is megfordult és jelenleg a művész harmadik legmagasabb áron értékesített festménye.

10. René Magritte: Empire of Light (L’empire des lumières), 1961, 79 243 069 dollár

A szürrealizmus belga nagymestere világszerte nagy népszerűségnek örvend, de korábbi árai nem adtak esélyt a TOP10-be kerülésre. Eddigi árrekordját Az öröm elve című 1937-es festménye tartotta, amelyért négy éve 26,8 millió dollárt fizettek. Ez a helyzet változott most meg a Sotheby’s-nél – és kivételesen nem New Yorkban, hanem Londonban –, amikor Magritte egy jóval későbbi, A fények birodalma című, az azonos nevű ikonikus sorozatához tartozó 1961-es festményét 51,5 millió fontért ütötték le. A jutalékkal növelt ár 59,4 millió font, azaz 79,2 millió dollár, az eddigi csúcsár csaknem háromszorosa. A képet a művész barátja és támogatója, Pierre Crovet lánya, Anne-Marie számára festette és hosszú ideig családja tulajdonában maradt. A mű ismertségéhez hozzájárult, hogy a festő számos fontos kiállításán szerepelt és több mint egy évtizedig letétként a brüsszeli Musée Magritte állította ki. Az aukciós piacon ugyanakkor most vált először hozzáférhetővé.

A hazai összeállításokhoz hasonlóan itt is igaz, hogy a tíz legdrágább aukciós tétel listája nem azonos a tíz legmagasabb árat elért műalkotás sorával. Nyilvánosságra ugyan csak egy olyan magánügylet került, amelynek helye lenne a TOP10-ben – az amszterdami Rijksmuseum a holland állam és a Rembrandt Egyesület támogatásával 175 millió euróért, azaz csaknem 200 millió dollárért vette meg a Rothschild-családtól Rembrandt: A zászlóvivő című 1636-os festményét – de szinte bizonyos, hogy ilyen ügyletekre a nyilvánosság kizárásával is sor került.

A tételek mellett szereplő árak a nemzetközi gyakorlatot követve jutalékkal növelt árak, de az egyes tételek leírásában általában szerepelnek a leütési árak is.

A lista csak képzőművészeti alkotásokat tartalmaz, a számos aukciósház által egyéb kategóriákban – pl. gépjármű, ékszer, memorabilia (emléktárgyak), stb. – elért eredményeket nem vettük figyelembe.

Borítókép: Lucian Freud: Large Interior, W11 (after Watteau), 1981-83, olaj, vászon, 185,4 x 198,1 cm